Cibulka: Vládnoucí mafie je nejvíce ohrožená naším programem. Prosadíme ho až po občanské válce
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Devátým hostem byl Petr Cibulka, předseda politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net.
Jaké máte priority pro letošní volby do Poslanecké sněmovny?
Jako v každých volbách kandidujeme se čtyřmi základními prioritními body. Zaprvé jsme rozhodnuti prosadit do celého politického systému České republiky prvky švýcarské přímé demokracie, referend a občanský iniciativ.
Za druhé jsme rozhodnuti prosadit přijetí amerického zákona o odvolacích volbách, který od roku 1908 zajišťuje americkým občanům ve 26 státech možnost velice snadné, rychlé a levné odvolatelnosti každého politika anebo úředníka, který ztratí jejich důvěru. U nás by to byli všichni, a tohle chceme prosadit.
Za třetí jsme rozhodnuti prosadit švýcarský armádní model domobrany, kdy všichni Švýcaři projdou základním, velice krátkým vojenským výcvikem a odchází do zálohy s kompletní výzbrojí. To znamená, že každý Švýcar má doma samopal a tisíc nábojů.
To by se samozřejmě (předsedovi hnutí ANO Andreji) Babišovi, (předsedovi hnutí ODS, lídrovi Spolu Petru) Fialovi a všem ostatním politickým stranám nelíbilo. Ale my to prosadíme. A za čtvrté jsme rozhodnuti prosadit do všech škol program psychotronické gramotnosti.
To znamená umění práce se siderickým informačním kyvadlem podle knihy Alexandra Svijaše, jak získávat informace z jemnohmatného světa, což zajistí všem českým občanům relativní vševědoucnost, když absolutně vševědoucí je samozřejmě pouze náš Bůh. Ale zatím nám bude stačit i relativní vševědoucnost.
Není to deja vu, je to jistota, protože tyhle čtyři priority jste měl i před volbami do Evropského parlamentu.
Ano, ano.
Proč je neměníte podle typu voleb, ve kterých se angažujete?
Protože tyto čtyři body považujeme za klíčové pro záchranu českého národa z rukou zločinců. My je považujeme za tak důležité, že v každých volbách je budeme preferovat na prvním městě.
Ptal jsem se i proto, že kandidujete od roku 1990 téměř ve všech volbách.
Ve všech, ve všech.
Ne téměř, tedy ve všech volbách?
Ve všech.
‚Falšují volby‘
V posledních několika letech vsouváte do veřejného prostoru tahle čtyři témata, tyhle čtyři priority, ale zatím jste nedosáhl nějakého viditelného volebního úspěchu. Není to tím akcentem na tyhle věci?
Myslím, že to je přesně naopak. Právě proto, že vládnoucí mafie, agenti KGB a GRU jsou tímto programem nejvíce ze všeho ohroženi. Falšují volby, proto si myslím, že v normálních volbách nikdy neuspějeme s žádným programem, protože oni to nepřipustí.
Až po občanské válce, po skončení této třetí světové války, kdy se armády vrátí z fronty, nenechají se odzbrojit, nahnat do kasáren a k manželkám, ale napochodují do Prahy a udělají tady pořádek, tak až potom s tímto programem zvítězíme a prosadíme ho.
Dá se tohle číst svým způsobem jako výzva k nějaké občanské válce?
Ne, to je konstatování. Tak to prostě bude, no.
Když už jsem vzpomněl rozhovor, který jsme vedli před volbami do Evropského parlamentu, tak tam jste říkal, že končí hybridní část třetí světové války a za rok, což je teď, začne ostrá třetí světová válka.
Ano, já se domnívám, že můj anděl strážný je trošku popleta a on mně udával čas ve hvězdném čase, ne v pozemském kalendářním čase. Takže já si myslím, že to začne až příští rok. Buďme trpěliví, dočkáme se.
Nevím, jestli má být člověk trpělivý v očekávání světového konfliktu, ale budiž. Vy máte anděla strážného?
Každý máme anděla strážného, ale musíme si ho pěstovat.
A komunikace s ním je přes to vaše pověstné...
Přes kyvadlo, ano.
A když je to siderické kyvadlo tak vědoucí, nedokáže nám říct, jak to skončí?
Dokáže. Ono má problém s časem, protože duchovní bytosti žijí ve hvězdném čase a my žijeme v pozemském kalendářním čase, ještě každá civilizace v jiném. Takže ony ty události vidí naprosto přesně. Pouze někdy se jim nepodaří nás informovat, v jaké časové fázi to nastane.
Takže tahle válka bude trvat 26 let, začala v roce 2011 útokem na Kaddáfího v Libyi, protože ta stála v cestě přistěhovalectví milionů muslimů do Evropy. Ty miliony muslimů v Evropě jsou nutné pro vyvolání celoevropské občanské války, která pak bude předznamenávat připojení Evropy k Rusku.
A tato válka skončí vyvražděním zhruba dvou nebo 2,5 miliardy lidí. Takhle to je, já bych to mohl říct v podrobnosti, ale obávám se, že už by vás to asi nezajímalo.
Já se obávám, že by mě to zajímalo. Ale proč tomu nechci uvěřit?
Protože jste se nenaučil pracovat s kyvadlem a tyhle informace si neověřujete. Pokud budete závislí na masmediálních informacích, tak se k pravdě nikdy nedostanete.
Já v masmédiích pracuji.
Já vím, ale právě proto nic nevíte.
Konec infiltrace
Zopakoval jste ten jeden bod, který jste měl i před těmito volbami, a to zajištění oné psychotronické gramotnosti, které jsme se dotkli před chvílí, tedy získávání relativní vševědoucnosti, což by měl být konec infiltrace Západu, je to tak?
Ruskými tajnými službami – nebo jakýmikoliv tajnými službami, třeba i čínskými. Já si myslím, že to je klíčové, protože dokud Západ budou řídit agenti Moskvy a Pekingu, tak prostě je Západ odsouzený k zániku.
Všichni jsou agenti Moskvy a Pekingu?
Já jsem léta a léta ztratil tím, že jsem hledal jediného politika, který by nefízloval pro Moskvu, popřípadě pro Peking. Já jsem nenašel za ta léta, snad za patnáct let, ani jednoho.
Chtěl jsem si to pojistit, tak jsme asi před deseti lety vyhlásili soutěž „Najděte prvního evropského nebo západního politika, který nefízluje pro Moskvu“. Za těch deset let se to nikomu nepodařilo. Takže si myslím, že ty moje výsledky jsou přesné.
Chcete říct, že fízlují, řečeno vašimi slovy, pro Moskvu i ti největší odpůrci Vladimira Putina?
Ano, ale to je GRU. Putin je KGB a opozice ke KGB je GRU. A GRU má šestkrát víc agentů v zahraničí, než má KGB. To znamená, že Západ ovládá GRU. A protože je v opozici vůči Moskvě a KGB, tak kritizuje třeba válku Putina na Ukrajině. Ale to, že Rusko má vládnout světu, v tom jsou zajedno.
Je tohle, co říkáte, doložitelné nějak jinak, než siderickým kyvadlem?
Je, ale nepřímo. Když budete znát pravdu díky psychotronické gramotnosti, tak pak se vám obrysy začínají skládat dohromady. Pak už to dává smysl.
Ale samozřejmě ten, kdo je psychotronicky negramotný, ten v tom chaosu nevidí smysl. Myslím si, že právě proto je psychotronická gramotnost tak základní, protože tím se zprůzrační všechny události na této planetě.
Kdyby to bylo taky jednoduché, proč už to dávno není?
Protože ti, kteří nám vládnou, nechtějí, abychom my, jejich otroci, byli vševědoucí. Protože pak by nám nemohli vládnout.
‚Fízlové‘ a ‚nefízlové‘
Se kterým politickým subjektem byste tenhle program chtěl prosazovat, pokud byste se dostal do Poslanecké sněmovny?
Já se obávám – zase, léta jsem hledal politickou stranu, která není řízena tajnými službami. Za deset let jsem nenašel ani jednu. To znamená, kdybych byl v Parlamentu, tak tam budu já plus pár lidí, doufám, že ne všichni fízlové, a pak tam bude dalších 150 nebo 180 fízlů.
KGB, GRU, BIS (Bezpečnostní informační služba). Jinak BIS, to je pokračování STB plus KGB plus GRU, to je zločinecká organizace, vlastizrádná. Takže tam nečekám žádnou podporu.
Neurážíte teď všechny ostatní, když říkáte, že je řídí GRU, KGB, že to jsou fízlové?
To si musí každý zjistit kyvadlem, jestli někoho urážím. Ale pokud za deset let se ani jednomu člověkovi nepodařilo najít jediného politika, který nefízluje pro KGB nebo GRU, tak si myslím, že nikoho neurážím, že už jenom konstatuji.
A mluvil jste s nimi, nebo jim to vzkazujete jen takhle na dálku? Měl jste nějaká osobní setkání?
Já s nimi normálně mluvím. Jestli je KGB nebo GRU, to je mně úplně jedno. Já s nimi normálně mluvím.
S kým jste třeba mluvil?
Vím, že s (bývalým ministrem financí Miroslavem) Kalouskem jsem před lety mluvil.
Ten už není v politice.
On už není v politice?
Není, pane Cibulko.
Ó, že ho stáhli tak brzy.
Myslím, že se stáhl sám, ale to není podstatné. Kolik má členů vaše strana?
Oficiálně asi 750. Ale já si myslím, že většina jsou fízlové. Protože když se na ně obrátím se žádostí, aby za nás kandidovali, tak se nikdo neodvažuje za nás kandidovat. Takže buď jsou to fízlové, nebo mají takovou hrůzu z té zločinecké bandy, vrahounské tlupy BIS, že prostě nemají odvahu se nasadit.
Bojí se o život. Protože ty psychogenerátory BIS zlikvidují dříve nebo později každého a nezanechávají stopy. A toho se většina lidí bojí. Takže fízlové za nás nekandidují a nefízlové nás obchází kilometrovým obloukem.
Takže existují nefízlové? Nejste jenom jediný vy, kdo není fízlem?
V tomto státě je většina nefízlů. Fízlů tady je menšina. To je pár desítek tisíc, nebo maximálně pár set tisíc. Ale ty miliony lidí jsou nefízlové.
Prověřujete si dopředu siderickým kyvadlem třeba moderátory, kteří s vámi povedou rozhovor?
Většinou ano, ale ve vašem případě jsem udělal výjimku. Doopravdy, nekecám. Protože s vámi se tak dobře debatuje, že jsem to ani netestoval. Ale jinak si to dělám a všichni moderátoři vypadají špatně.
Úplně všichni v České republice?
Všichni.
Máte v tom programu třeba ještě nějaký bod číslo pět, který by byl trochu mimo tu výseč, kterou jste na začátku prezentoval?
Základ našeho programu je náš kompletní název. To je základ programu. Kdybych ho tady celý přečetl, tak zahltíme zbytek našeho vysílacího času. Třeba tady mám program „daňová reforma“. To máme podle mě geniální model, který jsme samozřejmě ukradli ze Švýcarska, protože to já bych nevymyslel.
To je model vnitrostátní daňové konkurence, kdy každý kanton, město a obec má svůj daňový systém a vzájemně si konkurují. A potom občané, živnostníci a podnikatelé si mohou vybrat obec, město nebo kanton, kde to daňové zatížení je nejnižší a tam prostě působit.
Myslím, že tento model by potřebovala Česká republika, aby nás tento zločinecký stát neokrádal, ale si občané hospodařili za svoje peníze ve svých obcích.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.