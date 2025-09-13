Členové volebních komisí se připravují na volby. V Karlových Varech se už seznámili s aplikací eDoklady
Města a obce se připravují na zajištění parlamentních voleb. Konají se za tři týdny a voliči se budou moct nově prokázat elektronickými doklady. Chystají se na to taky Karlovy Vary, kde je padesát volebních okrsků. Členové komisí už mají za sebou první zasedání.
Adéla bude v komisi už potřetí. „Zajímají mě výsledky dřív, než budou publikované. Já si úplně upřímně myslím, že bych sem šla, i kdyby to bylo zadarmo.“
Ve stejné volební komisi usedne poprvé Eliška. „Mě rozhodně motivují finance,“ říká pro Český rozhlas Karlovy Vary.
Lenka Metelková z karlovarského magistrátu vysvětluje, jak mohou volební komisaři ztotožnit voliče pomocí aplikace eDoklady: „Zapnete si aplikaci eDoklady ve svém telefonu, voliči se také přihlásí do své aplikace...“.
K jejímu použití potřebují lidé chytrý telefon. Aplikaci si mohou stáhnout zdarma, ta pak funguje offline. Připojení k internetu je třeba jen k prvotnímu nahrání dokladů, při kontrole musí být ale zapnutá funkce bluetooth.
„Tohle jsou první velké volby, kdy se ověřuje totožnost přes aplikaci eDoklady a plně to nahradí plastovou kartičku,“ dodává Metelková.
Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později
Číst článek
Povinnosti komisí
Kromě samotného školení si členové komise losují své předsedy a místopředsedy a skládají slib člena komise okrskové volební komise.
Jaké mají povinnosti po uzavření volebních místností, přibližuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
„Musí ověřit platnost vhozených obálek. Obálky se vysypou na stůl, který mají komise. Potom, co posoudí platnost hlasovacího lístku, spočítá celou hromádku hlasovacích lístků a poté roztřídí celou tu hromadu na jednotlivé strany, kde zjišťuje preferenční hlasy. Poté je komise sečte, zapíše do programu, vytiskne zápis včetně přenosného nosiče a to odnese na přebírací místo Českého statistického úřadu,“ popisuje Šefrnová.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají třetího a čtvrtého října.