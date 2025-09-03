‚Co kdybychom zvedli laťku.‘ Piráti neskrývají ambice, dál rostou a ve volbách chtějí bronzovou medaili
Ještě nedávno platili za stranu s podporou na hranici smrtelných pěti procent, aktuálně míří ke dvoucifernému výsledku a tím jejich ambice nekončí. Chtějí překonat SPD i STAN a skončit třetí. Středeční díl Volebního deníku, ve kterém političtí reportéři Radiožurnálu a iROZHLAS.cz shrnují nejdůležitější předvolební dění, se věnuje právě Pirátům, kteří v úterý zahájili horkou fázi kampaně.
Pirátská strana vstoupila do ostré fáze kampaně takovým malým hudebním festivalem. V úterý odpoledne si na pražském ostrově Štvanice přímo pod lávku HolKa spojující Holešovice a Karlín, postavili koncertní podium.
V úvodu vystoupil předseda a pražský lídr Zdeněk Hřib s novým volebním cílem pro Piráty. V minulosti několikrát řekl, že chce mít dvouciferný výsledek, nyní řekl, že tento původní cíl se zdá na dohled. A proto má větší ambice.
„Tak si říkám, co kdybychom tu laťku trochu zvedli. Takže říkám, že cílem Pirátů pro poslední měsíc před volbami bude, že porazíme extremistickou SPD a všechny její přívažky a staneme se třetí největší stranou v Parlamentu,“ vyhlásil.
To by dle aktuálních průzkumů znamenalo, že by museli Piráti vyrůst ještě zhruba o čtyři procentní body a přeskočit kromě SPD i hnutí STAN. Zatím nejvíc Pirátům naměřil srpnový model Kantar CZ, a to 9,5 procenta.
Pikantní je, že na totožném místě jako nyní Piráti, svou kampaň v minulém týdnu zahájili i Starostové a jejich předseda Vít Rakušan oznámil ambici stát se příštím premiérem.
Voličská matematika: kam ‚odtekli‘ voliči Spolu, kde může brát ‚vládní‘ tábor a proč jsou jasní outsideři
Číst článek
Před čtyřmi lety tyto dvě strany kandidovaly jako koalice, po hojném starostenském kroužkování se ale do Sněmovny dostali jen čtyři Piráti oproti 33 Starostům. Od té doby se obě strany vzdálily.
Není to tak dávno, kdy místo optimismu a plánů na útok na třetí místo panovala u Pirátů trudnější atmosféra a vyhlídky. Po podzimním odchodu z vlády zhruba až do konce zimy prožívali Piráti nejkritičtější období své existence.
Odrazilo se to i v průzkumech preferencí a volebních modelech. Lednový model Medianu jim ukázal pouhá čtyři procenta podpory, což bylo poprvé od roku 2017, kdy by se v některé sondáži od relevantní agentury ocitli mimo Sněmovnu. Pod pětiprocentní laťku se propadli ještě v únorovém modelu NMS Market Research.
Od té doby už ale tuto klíčovou psychologickou metu drží pod sebou. Následoval zhruba čtvrt rok stagnace přibližně na šestiprocentní podpoře a nejpozději od června pak pozvolný růst až k aktuálním zhruba devíti procentům.
Pakt se Zelenými
Jedním z důvodů růstu podpory je určitě spojení se Zelenými, se kterými sice Piráti nevytvořili řádnou předvolební koalici (jako minule se Starosty), ale zhruba tři desítky jejich členů si pozvali na své kandidátky.
Nejde o nijak prestižní pozice, nejvýše postavení Zelení jsou hned v několika krajích na pátém místě. Bez preferenčních hlasů jsou tak bez šance na vstup do Sněmovny.
„Podpora Pirátů se oproti situaci na začátku roku značně zlepšila. Důvodů je více, předně přistoupili ke spolupráci se Zelenými, jejichž voliči toto spojení akceptovali. Dále se jim nejspíš podařilo dobře zacílit téma i formu kampaně na mladší voliče, kteří se k nim nyní ‚vracejí‛ od hnutí STAN. Nadto se nacházejí v potenciálně výhodné pozici, kdy už se nepodílí na vládě, takže se mohou vymezovat ke všem hlavním politickým silám,“ popisuje analytik STEM Martin Kratochvíl.
ANO už je stranou politiků z povolání, nejvíc žen nasazují Piráti. Co prozrazují sněmovní kandidátky?
Číst článek
Jako znovuzrození působí Piráti už zhruba od června. Když se oklepali po odchodu z vlády a zvolili si nové vedení v čele s Hřibem, pomohly jim i kauzy typu Motol nebo bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti.
Odborníci se shodují, že právě v opozičním upozorňování na nešvary jsou nejuvěřitelnější. Navíc v bitcoinové aféře hraje hlavní roli dnes již exministr Pavel Blažek (pozastavené členství v ODS), kterého Piráti dlouhodobě kritizovali a žádali jeho odchod.
„Dokud byli ve vládě, tak ho víceméně snášeli a snažili se kritiku formulovat opatrněji. Teď ale můžou říct, že přestože se celý příběh této bitcoinové kauzy táhne několik měsíců, tak celá spadá až do období, kdy už ve vládě nebyli,“ popisoval politolog Petr Just.
Velké pirátské jásání ale může brzdit například zjištění Medianu, že téměř polovina (48 procent) podporovatelů Pirátů uvádí, že jsou pro ně volbou menšího zla, což je nevíce ze všech stran.
Piráti a Starostové se dělí o velkou část českých liberálních voličů, kteří mezi těmito dvěma stranami ve velkém lavírují, i proto jejich podporovatelé patří k nejméně zakotveným, a tak se mezi nimi v posledních letech hned několikrát změnila dynamika.
Jednou jsou hlavním zástupcem českých středových liberálů silnější Piráti, jindy naopak. Aktuálně to vypadá, že se jejich síly vyrovnávají.
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.