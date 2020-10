‚ČSSD prodala budoucnost za 5 limuzín.‘ Většina stranických es chce přesto s Babišem vládnout dál

Sociální demokracie ve volbách přišla nejméně o sedm senátorů a 88 zastupitelských křesel. Politologové tvrdí, že jde o fiasko, a zároveň říkají, že strana nedokázala prodat úspěchy z koronakrize, které pomohl zajistit také ministr vnitra a předseda Jan Hamáček. Server iROZHLAS.cz proto oslovil 34 významných členů sociální demokracie. Většina se domnívá, že propad ve volbách způsobil vstup ČSSD do vlády s hnutím ANO nebo špatná komunikace s voliči. Opouštět koalici ale podle dvou třetin z nich není rozumné.

Letošní krajské a senátní volby znamenaly pro sociální demokracii propad. Strana nezískala ani jeden kraj a podle dosavadních jednání to vypadá, že může dosáhnout nanejvýš na dva hejtmany ze čtyř. Do Senátu se mají šanci dostat jen tři kandidáti, a hrozí tak, že strana přijde o klub.

Proč ČSSD v krajských volbách propadla? Může za to odchod voličů k ANO i neznámí lídři kandidátek Číst článek

„Viníkem porážky jsme samozřejmě my sami, když místo nastavování a řešení témat a práce pro občany a politické činnosti se zaobíráme opakovaně jen pseudoproblémy a jsme v mediálním obrazu hádaví,“ odpověděl v anketě serveru iROZHLAS.cz poslanec a dosavadní hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. A podobně sebekritický je také místopředseda ČSSD a dřívější kandidát na ministra kultury Michal Šmarda, podle kterého za „průměrné výsledky mohou všichni – jak vedení strany, tak i kraje“.

‚ČSSD v pasti‘

Další představitelé sociální demokracie mají ale pocit, že v letošním klání straně uškodila zejména vládní spolupráce s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. „ČSSD se dostala do pasti, ze které není úniku. ANO dál luxuje voliče svých partnerů ve vládě, což bude pokračovat až do voleb do Poslanecké sněmovny. ČSSD prodala svoji budoucnost za pět vládních limuzín,“ reagoval exministr vnitra a současný předseda plzeňské organizace Milan Chovanec.

Server iROZHLAS.cz v anketě oslovil 43 poslanců, senátorů, předsedů krajských organizací, dosavadních hejtmanů, ministrů a členů grémia. Po několika urgencích se sešlo 34 odpovědí. Z nich vyplývá, že za volební výsledek může vládní koalice s hnutím ANO (11 hlasů), neschopnost komunikovat témata strany s voliči (10 hlasů) a podle čtyř odpovědí jde o dlouhodobý odliv voličů sociální demokracie.

Redakce se konkrétně ptala na to, kdo a co může za neúspěch ČSSD v letošních volbách (1) a jestli by v současné situaci měla sociální demokracie odejít z vlády (2).