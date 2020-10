Proč ČSSD v krajských volbách propadla? Může za to odchod voličů k ANO i neznámí lídři kandidátek

V pěti krajích se nedostala do zastupitelstva, jen ve dvou případech dosáhla dvouciferného výsledku. Tak dopadly krajské volby z pohledu sociální demokracie. Podle úřadujících hejtmanů z jejích řad se na výsledku projevily problémy, které má strana na celostátní úrovni. S tím souhlasí i politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. „Je to dlouhodobý trend a nezdá se, že by na něj strana nějakým zásadním způsobem reagovala,“ řekl. Praha 7:03 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ČSSD Jan Hamáček | Zdroj: ministerstvo vnitra

V krajských volbách před čtyřmi lety zvítězili sociální demokraté v Jihočeském kraji a na Vysočině, celkově nakonec získali čtyři hejtmany: kromě zmíněných dvou ještě v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji.

Právě pardubický hejtman Martin Netolický ve své funkci zůstane i po volbách, zbylá křesla už ale ČSSD pravděpodobně neobhájí, protože se v krajích neumístila ani v první trojce.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek se shodují, že výsledky citelně ovlivnila situace, ve které se sociální demokracie nachází na celostátní úrovni.

„Předpokládal jsem to. Vysvětlení našeho neúspěchu je snadné: když máme na celostátní úrovni pět procent, tak je 11,85 skvělý výsledek, nejlepší v republice,“ řekl Běhounek serveru iROZHLAS.cz.

Pardubičtí sociální demokraté pod Netolického vedením šli do voleb s názvem Pro prosperující Pardubický kraj, možná to je podle Běhounka důvod, proč se nakonec ve funkci hejtmana udrží. „Za sociální demokracii nekopal, kopal za jiné uskupení, jinou značku,“ řekl Běhounek.

Redakce se pokoušela zastihnout i Martina Netolického, ten se však podle asistenta účastnil jednání.

Pot, krev a slzy

I Stráská má za to, že za propad sociálních demokratů může neoblíbenost značky ČSSD. K podobnému kroku jako Netolický se však neodhodlala. Sociální demokracie nicméně podle ní musí začít pracovat na tom, aby dokázala oslovit voliče a nabídnout jim, co očekávají.

S tím, že se celostátní problémy strany promítly do krajských voleb, souhlasí i politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. „Je to dlouhodobý trend a nezdá se, že by na něj nějakým zásadním způsobem reagovala,“ řekl redakci.

Jaké budou další kroky sociální demokracie? „Musíme slíbit jen pot, krev a slzy. Čeká nás velké bilancování a hledání nové cesty. Problém je jednoduchý. Postupně nás opouštěli naši voliči a přecházeli k hnutí ANO. My jsme jim neuměli srozumitelně vysvětlit naše postoje,“ vysvětlila zklamaně Stráská.

Haškova kampaň

Výsledky voleb se nicméně podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka nedají interpretovat jako prohra vládních stran, spokojený je vicepremiér i s kampaní, kterou měl na starosti exhejtman a bývalý ministr zemědělství Michal Hašek.

„ČSSD se vrací ke svým bývalým voličům, nezmizeli,“ konstatoval někdejší jihomoravský hejtman s tím, že straně ochotně pomůže i s kampaní k volbám do Poslanecké sněmovny.

Podle Justa strana nedokázala využít potenciál, který jí lídr Jan Hamáček zajistil během koronavirové krize. Právě tam vidí politolog největší slabinu sociální demokracie.

„Zvedla se popularita Jana Hamáčka jako člověka, ale lidé ho evidentně spíš vnímali jako ministra vnitra. Někoho, kdo má už z titulu funkce, kterou zastává, dostatek kompetence a nástrojů k řešení krizových situací. Ten potenciál se ale nepřelil do potenciálu celé strany,“ míní politolog.

Naopak představitelé hnutí ANO si během krize vedli hůře než Hamáček, jejich preferencím to však zásadní ránu neuštědřilo.

Strana se sice snažila v kampani nově nabitou popularitu zužitkovat, to se ale podle Justa příliš nepovedlo. Problém představovali i neznámí a nevýrazní lídři.

„Ukazuje se, že tam, kde relativně uspěli, byli v obou případech významní hejtmani. Celou řadu kandidátů na šéfy krajů ale neznali ani moji známí, kteří mají k ČSSD blízko. Například v Ústeckém kraji měla strana problém se sestavováním kandidátky a na tom výsledku je to vidět,“ myslí si Just.

To potvrdil i předseda strany Jan Hamáček. „Ukazuje se, že tam, kde jsme nasadili lidi, kteří jsou úspěšní v regionální politice, mají za sebou i úspěšné vládnutí a zvládnutí koronakrize, se výsledky dostavily,“ konstatoval s tím, že na svou funkci nehodlá rezignovat. O jeho dalším osudu má rozhodnout sjezd, který stranu čeká za tři měsíce.

