Komentátor Honzejk k volbám: Vládní koalice má 33 procent. To je varovný signál, Babiš ztrácí spojence

Hnutí ANO získalo v krajských volbách 22 procent hlasů a premiér Andrej Babiš (ANO) se tak stal prvním předsedou vlády, který toto hlasování vyhrál. „Důležitější je, že ve volbách propadl celý vládní tábor," myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Po parlamentních volbách, které se mají konat za rok, by tak strana mohla přijít o spojence. A partneři jí chybí i teď - zatím to vypadá, že si udrží jen dvě hejtmanská křesla. Rozhovor Praha 11:02 4. října 2020

Petr Honzejk | Foto: Khalil Baalbaki

Premiér Andrej Babiš v sobotu večer prohlásil, že výsledek voleb je pro jeho stranu skvělý výsledek. Vnímáte to stejně?

Ne. Bylo patrné, že obsah slov trochu kontrastoval s výrazem premiérovi tváře a celkovou naježeností. Celé volby označil velmi přepjatě jako „spiknutí nenávisti“. Andrej Babiš sice zvítězil a je mu nutné přičíst, že se stal prvním premiérem, který během svého funkčního období dokázal vyhrát krajské volby, ale na druhé straně ten výsledek je pro něj nedostatečný.

Určitě čekal více než 22 procent, už protože hnutí ANO má v celostátních preferencích stabilně více než třicet procent.

Ukázalo se, že se opakuje situace z toku 2016 – hnutí ANO nevyhrálo dost, aby získalo většinu hejtmanů. Dokonce to vypadá, že nezopakuje ani výsledek pěti hejtmanů. Jisté to má pouze tam, kde vyhrálo velmi výrazným rozdílem, tedy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Vypadá to tak, že se ostatní strany spojí do koalic a hnutí ANO zůstane na ocet.

A druhá, a podle mě ještě důležitější věc je ta, že se ukázalo, že v těchto volbách propadl celý vládní tábor. Hnutí ANO vyhrálo s 22 procenty, ale sociální demokracie celorepublikově je lehce nad pěti procenty a komunisté dokonce zahučeli pod pět procent. Třicet tři procent jako hodnocení výkonu této vlády, to je pro Andreje Babiše varovný signál. Sice vyhrává, ale ztrácí spojence, což může být problém pro sněmovní volby v roce 2021.

Spojení opozice

Proč je ANO v krajích tak neoblíbeným partnerem?

Je to odraz celostátní politiky. Opozičním stranám došlo, že se musí začít spojovat proti hnutí ANO, aby Andrej Babiš nevyhrál volby v roce 2021 takovým způsobem, že bude vládnout v Česku až do roku 2025. Teď v krajských volbách, že se umí spojit do efektivních koalic, což se mnohde podařilo.

Ze slov Andreje Babiše na mou adresu o “spiknutí nenávisti” je vidět, jaký má strach ze spolupráce demokratických stran.



Je mým úkolem zasadit se o to, aby se tento strach proměnil v jeho porážku a naše vítězství. — Markéta Adamová (@market_a) October 3, 2020

Například ve Zlínském kraji, kde se spojili Starostové s Piráty, nebo v Královéhradeckém kraji, kde se ODS spojila se Starosty, a v Plzeňském kraji, kde výrazně uspěla koalice ODS s TOP 09. A mohli bychom pokračovat.

Když se podařilo tohle, tak opoziční strany chtějí předvést, že tu energii dokážou přetavit a domluví se na krajských koalicích, tím pádem hnutí ANO odsunou. Je to předobraz toho, co by se jim chtělo povést ve sněmovních volbách za rok.

K fiasku levice – co by strany měly udělat, aby podobně nepropadly i ve volbách do sněmovny?

Tam žádné řešení neexistuje. Komunisté odcházejí na smetiště dějin velmi důsledně. Když se podíváme na vývoj jejich výsledků v krajských volbách, tak v roce 2012 měli dvacet procent, v roce 2016 deset procent a teď jsou pod pěti procenty. Komunistům by nepomohlo asi ani to, kdyby vyměnili svého letitého předsedu Vojtěcha Filipa.

Sociální demokracie zaznamenala pouze dílčí úspěch a to převážně tam, kde se její kandidáti tak trochu styděli za značku ČSSD. Tím mám na mysli Pardubický kraj.

Sociálnější se vymezení proti hnutí ANO - které nedělá nic jiného, než že oslovuje bývalé voliče levicových stran - to asi fungovat nebude. Opravdu nevidím pro tyto dvě strany výraznou perspektivu, jak se vyhrabat ze srabu, ve kterém se nacházejí.

