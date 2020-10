‚Volební faul.‘ Šéf královéhradeckých dobrovolných hasičů napsal kolegům, ať volí hejtmana Štěpána

Celý rozhovor s Jiřím Orsákem

Máte chvilku?

Ano, ale vy určitě nejste z Českého rozhlasu.

Proč bych nebyl?

Já bych si vás nejdřív musel prolustrovat: jestli ano, nebo ne. Protože mně tady pořád volají nějací provokatéři přes telefon.

Takže se mi tedy k ničemu nevyjádříte?

A k čemu se mám vyjádřit?

Rád bych se zeptal na e-mail, kde své kolegy vyzýváte, ať volí současného hejtmana Štěpána. Napsal jste to vy?

Ano, to určitě.

A neměli by být dobrovolní hasiči apolitický spolek?

Ale my jsme apolitičtí. Výzva k podpoře hejtmana štěpána přece neznamená, že podporujeme nějakou politickou stranu.

Ale vy sám za tu stranu kandidujete.

Tak jako co? Co jako? To mi jako zakazuje ústava?

Ne, ale jde o to, že přes e-mail spolku vyzýváte kolegy k tomu, aby volili vybraného politika.

Jsem naprosto apolitický. Nejsem pro žádnou stranu, nejsem straník. Jsem v tomto uskupení kvůli tomu, že věřím, že lidé na kandidátce pro tento kraj něco dělají. Jinak bych do toho nikdy nešel.

A neměl by se každý sám rozhodnout, koho bude volit?

Když někoho vyzývám, tak ho přece nenutím. Přijde mi to jako nic proti ničemu, spíš mi to přide jako divné otázky od vás. Je to jako kdybychom se zase vrátili zpátky k redukování všeho možného, co je. Tak tahle ne.

To není žádné redukování. Já se normálně ptám, jestli vám to přijde v rámci spolku dobrovolných hasičů v pořádku.

Na tom není nic neetického.

Šéf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka mi ale řekl, že máte být apolitičtí a on by to nikdy neudělal.

Tak by to neudělal, já to udělal. Jsme apolitičtí, ale to neznamená, že nemůžu podporovat někoho, o kom jsem přesvědčený, že svou práci dělá dobře a ve prospěch kraje.

Jde mi spíš o to, proč to posíláte z mailu spolku. Ze svého soukromého mailu samozřejmě můžete podporovat, koho chcete.

Tomu se musím zasmát. Bylo to rozeslané přes naše spolky a já na tom nevidím nic špatného.