Cupalová z Generace: Mladí budou platit dluhy, které rok za rokem přibývají. Proto by měli mít slovo
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Osmým hostem byla Ashley Cupalová, lídryně kandidátky hnutí Generace, jednička na kandidátce v Praze.
Na úvod vás poprosím o maximálně tři hlavní priority, se kterými kandidujete do Poslanecké sněmovny.
Pro nás je to jednoznačně odpovědné hospodaření, rozpočtová odpovědnost. Schodek státního rozpočtu 286 miliard korun za nás není mimořádně odpovědné hospodaření a nelze to nazvat tak, že jsme zkrotili rozpočet.
Pokud vláda hospodaří deficitně, tak posílá účet budoucím generacím, říká Ashley Cupalová z hnutí Generace
S tím souvisí druhý bod, a to je důchodová reforma. Demografická křivka je neúprosná a v roce 2050 zažijeme takový náraz, že tu bude třetina obyvatel důchodového věku. To je o 843 000 důchodců (více, pozn. redk.) a je s tím potřeba něco dělat. A ta třetí priorita, tím možná překvapím, je bezpečnost a je to naše pevné členství v Evropské unii a v NATO.
Když vezmeme ty priority detailněji, úvodní bod vašeho programu na webu má titulek „Konec projídání budoucnosti. Naše děti si zaslouží víc než jen dluhy.“ Slibujete, že zadáte audit veřejných výdajů a agend. Jak si ten audit představujete?
My jsme hlavně zoufalí ze současné situace, kdy současná vláda neřeší strukturální problém deficitu. Pak tu máme opozici a (předsedu hnutí ANO Andreje) Babiše, který by nejradši deficit ještě zdvojnásobil.
Já jenom poprosím neútočit takto konkrétně na jiné politické strany a hnutí, jejich představitelé tady nejsou. Jestli se můžeme vrátit k mé otázce, jak by měl vypadat ten audit?
Je potřeba dát všechny karty na stůl, aby byly vidět všechny příjmy a výdaje. Je nutná odborná diskuze a konsolidovat, konsolidovat, konsolidovat – jak na straně příjmové, tak na straně výdajové.
Máte představu, kdo by ten audit měl udělat a jak dlouho to bude trvat?
Já se přiznám, že toto není přesně moje téma. Věnuje se tomu náš předseda, pan Daniel Krutý.
Devatenáctiletý předseda
Tím se možná dostáváme k zajímavosti vašeho hnutí, protože pan předseda Daniel Krutý nekandiduje ve volbách, a to z toho důvodu, že mu je devatenáct let. Kandidovat se může od 21 let. Mohla byste to prosím dovysvětlit?
Přesně tak. My jsme taková rarita, že náš předseda, kterému je devatenáct let, nemůže kandidovat. Máme na našich stránkách i petici za to, aby byla možnost být volen již od osmnácti let. Můžeme volit od osmnácti let.
Chceme hlavně jako mladá generace zastupující mladé lidi upozornit na to, že jsou to hlavně mladí, kteří budou platit dluhy, které tam dneska rok za rokem přibývají, a proto by měli mít to slovo.
Vy jste v úvodu říkala, že aktuální deficit přes 280 miliard ročně je hodně. Kam byste chtěli deficit snížit? Co považujete za reálné?
Ve strukturálním vyjádření je to -1,7 procenta HDP. Za nás musí zadlužování být udržitelné, to znamená, je potřeba ho dostat pod jedno procento HDP. Potřebujeme reformy, potřebujeme změny, jinak rychle narazíme.
Pokud vláda hospodaří deficitně, tak tím posílá účet budoucím generacím. Jak jsem říkala, je potřeba konsolidovat jak na straně příjmové, tak výdajové. Rádi bychom více danili spotřebu, to znamená i tiché víno, slazené nápoje, hazard. Sjednocení sazby DPH, podle průzkumu taky velké ušetření.
Chceme méně zdaňovat nízkopříjmovou práci a částečné úvazky. Na té straně výdajové, je to naše druhá hlavní priorita, je potřeba změnit systém důchodů, důchodovou reformu. Je potřeba omezit nadstandardní valorizace, ponechat růst důchodů pouze o inflaci, to je fér. Ale zrušit růst důchodů o růst reálných mezd.
Já se s dovolením k penzijní reformě dostanu ještě za chvíli, ale zůstal bych u veřejných financí, u rozpočtové odpovědnosti. Vy v programu slibujete škrty v dotacích i úřadech, zefektivnění samosprávy a snížení počtu volených politiků. Jak si tohle představujete, jak snižovat počet politiků?
Je to tak. Je to samozřejmě na tu diskuzi to připravit, ale Česká republika má nejvíce obecních úřadů v Evropské unii. Máme 60 000 volených politiků a to je špatně.
Omlouvám se, že do toho skáču. To znamená, že byste chtěli slučovat obce?
Chtěli bychom sloučit obecní úřady, aby samospráva fungovala efektivněji a…
Tím tedy asi slučovat i obce, je to tak?
Je to na tu diskuzi, aby to pro obce bylo přijatelné.
Slibuje také zrušení nesmyslných dávek. Které dávky jsou nesmyslné?
Těch by se našlo určitě hodně.
Ale můžete uvést příklady?
To se přiznám, že není moje téma.
Dobře, přejdu k příjmové stránce. Vy už jste říkala, že byste chtěli víc zdanit spotřebu a neřesti. To koneckonců máte v programu. Jak výrazně a na co byste spotřební daně zvyšovali?
Hlavně chceme státní rozpočet uchopit pravicově, to znamená, chceme vytvořit podmínky pro ekonomickou aktivitu a naopak zdaňovat více spotřebu, projídání, to, co už si každý můžeme zvolit sám. Ale je potřeba hlavně na druhé straně snížit zdanění nízkopříjmové práce a částečných úvazků.
To je tedy daň z příjmu. Když se vrátím k té spotřební, nějaké sazby, že byste teď měli návrhy, co a jak vysokou sazbu by mělo mít, tak daleko nejste?
Je to otázka do diskuze, ale jsme za to jít tímhle směrem.
Důchodová reforma
Vy jste mluvila o penzijní reformě, jak si ji představujete?
Jak už jsem zmínila, čeká nás demografický náraz. Čekáme nárůst obyvatel důchodového věku. Je zároveň potřeba jim zajistit ty služby. To znamená, už teď je potřeba, abychom investovali do sociálních služeb, do rekvalifikačních kurzů pro seniory, aby udrželi kurz s dobou.
Je potřeba podpořit prevenci ve zdravotnictví. Chceme vytvořit takový bonifikační systém snížení daňového zatížení za včasnou prevenci, protože to souvisí se zdravotnictvím a opravdu bychom si přáli podpořit sport.
Máte představu, v kolika letech by se mělo chodit do důchodu?
Pro moji generaci už to dneska vychází na 67 let a je to velký problém. Rádi bychom to snížili, ale zároveň je to neúprosné, jak by to bylo ufinancovatelné. A chceme se vyhnout hlavně tomu, že nastane rok, kdy tady na důchody nebude.
První pilíř je průběžně financovaný a v roce 2050 tady budou ekonomicky aktivní obyvatelé, co budou průběžně platit první důchodový pilíř, a budou muset financovat dvojnásobek důchodců, než tady bylo v roce 2000.
Ne komunistům a SPD
Máte jasno, se kterými stranami, hnutími nebo koalicemi byste v případě zvolení chtěli v Parlamentu spolupracovat? A máte naopak nějaké, se kterými byste za žádných okolností nespolupracovali?
Za nás určitě ne komunistům a určitě ne SPD. Pro nás ty nedemokratické a totalitní programy jsou no-go. Ostatní strany, záleží na povolebním vyjednávání s tím, že pro nás jsou stěžejní odpovědné hospodaření a pevný postoj k členství v Evropské unii a v NATO. Jsme pro podporu Ukrajiny.
Ale je tu problém dnešní doby, ta extrémní polarizace dvou táborů, kde skončil dialog. My chceme říct, že jsme mladí lidé, máme tu energii na to vést debaty klidně do půlnoci, nechceme to vzdát a chceme poukazovat na budoucnost víc než jenom na jedno volební období.
My už jsme mluvili o tom, že předseda vaší strany vzhledem k věku nemůže kandidovat. Pokud byste byli součástí povolebních vyjednávání, tam už by se zapojil pan předseda a tím vyjednavačem by byl on?
Je to tak, nastala by taková situace, že by se politické hnutí dostalo do Sněmovny bez předsedy, ale pořád je předsedou hnutí a pořád to hnutí vede, takže by ho byl plně schopen vést i tak.
Podpora Ukrajiny
Vy jste jako třetí prioritu uváděla bezpečnost. Když jsem se díval do vašeho programu na webu, tak bezpečnosti se věnujete v devátém a desátém bodu ze dvanácti. V devátém píšete, že stojíte za členstvím v NATO a za zvyšování výdajů na bezpečnost a na obranu. V desátém potom píšete o ochraně před hybridními hrozbami a dezinformacemi. Odpovídá to důležitosti toho tématu, že to je třetí a čtvrté od konce v programu?
Máte pravdu, je to důležité téma a zároveň v programu je to až ve druhé části. Pro nás a pro mnoho členů, včetně mě, je důležité, že hnutí Generace stojí za členstvím v Evropské unii a v NATO.
Nicméně si všímáme toho, že Česká republika už je přehlcená podporou Ukrajiny. Ta podpora, co tady byla od války na Ukrajině, byla správná, respektive považujeme ji za správnou. Ale to, jak to bylo vysvětleno, je alarmující.
Bylo potřeba Čechům vysvětlit, že ta pomoc je investice do našeho bezpečí, že to není charita. To, že investovat na Ukrajinu, aby Ukrajina byla silná, je nejlevnější způsob, jak chránit naši svobodu. A to, že Rusko už dlouhodobě vede hybridní válku proti nám a je potřeba se proti tomu postavit.
Pokud Rusko ovládne Ukrajinu, tak to Evropu výrazně oslabí. Tato témata nebyly správně předkládána veřejnosti a vznikla tady jakási nechuť Ukrajinu podporovat, což je veliká škoda.
Pokud uspějete, jak si představujete podporu Ukrajiny?
My se v tomto směru stavíme za současnou vládu, která podporuje NATO, podporuje dvě procenta HDP a další růst, ale zároveň…
Pardon, to znamená, podpořili byste i již schválený růst na tři procenta i to, co se dohodlo summitu NATO, tedy směřovat k pěti procentům HDP?
V tomto směru ano. Ale je potřeba říct i to B, a to, jakým způsobem se to začlení do rozpočtu, aby se kvůli tomu nemusely rozvolňovat pravidla o rozpočtové odpovědnosti.
‚Zastaralé osnovy‘
Mezi prvními body vašeho programu je také školství. Píšete: „Už žádné memorování zbytečných informací. Výuka má studenty naučit přemýšlet, ne vyjmenovat všechny Přemyslovce v řadě.“ Znamená to, že by se škrtala výuka dějepisu, nebo máte představu, co by se škrtalo, co by ubylo?
Je pravda, že školství jako takové je dlouhodobě podfinancované a jsou tam zastaralé metody výuky. Rádi bychom změnili proces vyučování, aby byla hlavně podpora kreativity, podpora kritického myšlení a uvažování.
Bohužel je potřeba i ty zastaralé osnovy, které tam zůstaly z dob totality, napravit tak, aby už odpovídaly dnešní demokracii České republiky.
A máte pocit, že se nemá učit o Přemyslovcích?
Tak to explicitně takhle nechceme říkat.
Je to tam vyjmenováno.
Ano, jde o tu pointu toho. Ne se učit nazpaměť, takové to biflování, ale o tom přemýšlet nad tím, proč se něco učím, jaký to má historický kontext a tak dále.
Když jsem se díval na kandidátky hnutí Generace, tak jsem tam viděl jen minimum žen. V Praze jste dvě, v řadě krajů, třeba Středočeském, Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském a i dalších není žádná žena na kandidátce. Proč to tak je?
Máme několik žen, které kandidují za hnutí Generace…
Pět jsem jich napočítal.
Ano, máte pravdu, že ten nepoměr je značný. Je to tím, že ženy se do politiky nehrnou. Jak muži mají zálibu bavit se o politice, tak ženy bohužel tolik ne. Doufám, že s tím také něco uděláme, že se nám podaří zatraktivnit to prostředí, aby se ženy zajímaly o to, co se děje.
Je to taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat. Chci zastoupit jednak ženy, ale taky rodiny s dětmi, kteří právě na tu politiku čas nemají, nemají na to ty myšlenky, ale je to důležitá část obyvatelstva, která by taky měla mít to slovo.
Když jste hnutí Generace, hnutí mladých lidí, není právě pro mladou generaci důležité větší zapojení žen a větší genderová rovnost a vyváženost?
Samozřejmě, že je. A je potřeba se tam dopracovat a připravit ty podmínky. Nebude to ze dne na den. A určitě jsme jako mladí lidé pro, abychom přivítali více žen v politice.
Na závěr, prosím, zmiňte ještě jeden bod z vašeho programu, který nechcete opomenout.
Náš hlavní bod je rozpočtová odpovědnost. Opravdu se nechceme neudržitelně zadlužovat a zadlužovat každý rok dál, protože mladí to opravdu jednou zaplatí. Na to chceme upozornit, abychom volili odpovědné hospodaření.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.