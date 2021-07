CVVM: Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí koalice Spolu s Piráty a STAN

Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 23,5 procenta hlasů. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by skončila na druhém místě s 21,5 procenta hlasů a o půl procenta by předstihla koalici Pirátů se STAN. Vyplývá to z červencového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Praha 12:52 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rozdíl mezi těmito třemi uskupeními ale podle CVVM není statisticky významný a nelze s naprostou jistotou říci, které z nich mělo v době měření největší podporu.

Předchozí, červnový model CVVM ukazoval na vítězství ANO s 24,5 procenta hlasů, Piráti a STAN měli 22,5 procenta a Spolu 19,5 procenta voličů. Od červnového měření ale CVVM model upravil, a není proto vhodné výsledky srovnávat.

Sněmovní strany za 7 měsíců předvolební kampaně utratily 140 milionů korun. Nejvíc SPD a Spolu Číst článek

Posílení koalice Spolu, a naopak mírné oslabení koalice Piráti a Starostové není podle CVVM staticky významné. Pro konstatování, zda jde o trend, je podle něj nutné počkat do dalšího šetření. „Podpora politickým subjektům zůstává v tuto chvíli relativně stabilní,“ dodalo centrum.

Čtvrtá by nyní ve volbách skončila SPD, kterou by volilo devět procent lidí. Pro komunisty by se rozhodlo osm procent voličů a pro sociální demokraty 6,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by skončilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty se třemi procenty hlasů, společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků se 2,5 procenta hlasů a Zelení se dvěma procenty.

K volbám by nyní dorazilo 63 procent občanů. Účast by tak byla vyšší než při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 26. června do 11. července a zúčastnilo se ho 872 lidí s volebním právem. V posledních průzkumech jiných společností nyní většinou vede hnutí ANO, které v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a STAN. Tato koalice je většinou druhá před třetí koalicí Spolu. Například podle volebního modelu STEM z konce června by ANO bylo první s 26,7 procenta hlasů, Piráti a STAN druzí s 24,1 procenta a Spolu třetí se 17,4 procenta.

Pro fungování této aplikace je potřeba mít zapnutý javascript.