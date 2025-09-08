Daň z příjmu právnických osob až 27 procent, pro fyzické až 50 procent, plánuje Kubisková z Výzvy 2025
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Prvním hostem byla předsedkyně strany Výzva 2025, lídryně této strany v Jihomoravském kraji Karolína Kubisková.
Na úvod vás poprosím stručně o maximálně tři hlavní priority, se kterými kandidujete do Poslanecké sněmovny. Které to jsou?
Naše strana Výzva 2025 je nová strana zlatého středu. Klíčem je pro nás návrat slušné a poctivé politiky.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s předsedkyní strany Výzva 2025, lídryní této strany v Jihomoravském kraji Karolínou Kubiskovou
Je pro nás klíčové, že máme zpracovanou komplexní daňovou a důchodovou reformu s cílem podpořit porodnost, která je pro nás klíčem, hlavním strašákem dnešních dní, protože vymíráme. Máme nejnižší porodnost od vzniku Československa a naším cílem je tomu zabránit.
Dalším naším klíčovým cílem je samozřejmě nastartování naší ekonomiky, zajištění levných energií pro průmysl i naše občany. Samozřejmě chceme jít proti emisním povolenkám a samozřejmě máme daňovou reformu, na kterou chceme navázat.
Což, pardon, jestli dobře počítám, tak to už byly tři priority - daňová reforma, penzijní reforma a podpora ekonomiky.
A hlavně slušnost do politiky, která nám tam teď chybí.
Když to teď vezmeme detailněji. Říkáte, že máte propracovaný systém daňové reformy. Jak byste chtěli daně změnit?
Chceme nastartovat ekonomiku, jak jsem říkala. Má to dvě roviny. První je samozřejmě výdajová, druhá příjmová, protože bez té příjmové se také neobejdeme. Samozřejmě chceme osekat výdaje státu, máme konkrétní návrhy, jak se dá ušetřit. Měli jsme tu tři zbytečná ministerstva navíc. Chceme sloučit například Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnu, protože jsou obě ve vlastnictví státu a vidíme tam náklady, které se duplikují, které by nemusely být a mohly by to být peníze pro pacienty, do zdravotnictví, které je poddimenzované.
Kdo už nechce poslaneckou průkazku? K největší obměně mají nakročeno lidovci, k nejmenší SPD
Číst článek
Chceme se samozřejmě podívat na dotační tituly, osekat některé dotační tituly, třeba pro solární barony a podobně. Revize, celkový audit státní správy a tak dále.
A samozřejmě ta příjmová stránka - protože vždycky říkám, že naše strana, nejsme ani lháři, ani populisti, opravdu chceme jít zodpovědně, konstruktivně - a proto zodpovědně říkáme, že je potřeba sáhnout i na tu příjmovou stránku, na tu daňovou stránku.
První věc by byly sektorové daně, protože jsme tady měli velkou energetickou krizi, inflační vlnu a byla odvětví, která na tom obrovským způsobem vydělala. A přestože tady byly nějaké snahy o windfall tax, nedopadly dobře, takže bychom se určitě zaměřili, podobně jako třeba ve Velké Británii, na bank levy (bankovní daň, pozn. red.).
To znamená, na které sektory, když mluvíte o sektorových daních, byste je chtěli zavést?
Byl by to určitě bankovní sektor, byly by to petrochemické firmy, byly by to energetické firmy a sáhli bychom také možná na developery. To je první věc. Ale to by byly podle našich propočtů nižší desítky miliard korun, které by mohly jít do rozpočtu.
Náš další nástroj - já dlouhodobě bojuji, moje rodina bojuje proti korupci - chceme sáhnout do šedé zóny, kam nám podle PAQ Research nebo podle pana Pertolda uniká přibližně 10 miliard ročně. Chceme revizi exekučního řádu, revizi insolvenčního zákona, zavést teritorialitu exekucí. To je dalších přibližně 10 miliard.
Daně z příjmů
Omlouvám se, že vám do toho skočím, protože byste takhle mohla mluvit celých 15 minut a ty body by navazovaly. Ale vrátím se ještě k daňové reformě, jak jste o tom mluvila. Sektorová daň, tu jsme probrali. Když jsem se díval na váš web, tak slibujete také vícepásmové progresivní zdanění. Od jakých příjmů by se platilo na daních víc?
Zodpovědně říkáme, že je opravdu potřeba… Máme obrovský schodek, máme obrovský dluh, teď v polovině roku 2025 to bylo přes 3,5 bilionu. A každý náš občan, včetně nemluvněte, dnes dluží přes 322 tisíc, což je strašné a je potřeba s tím opravdu něco zodpovědně dělat.
Od jakého příjmu by se platilo víc?
Týká se to jak daně z příjmu fyzických, tak právnických osob. U právnických osob vycházíme z toho, že průměrné vážené zdanění nejvyspělejších sedmi zemí, G7 bylo v roce 2024 přibližně 26,6 procenta. Takže bychom chtěli menším firmám danění snížit na 19 procent a zavést vícepásmové progresivní zdanění, kam bychom sáhli u těch největších přibližně pěti procent až na 27 procent na úrovni G7.
Na právnických osobách bychom podle našich propočtů nebo propočtu našich ekonomických odborníků vybrali přibližně 60 miliard do rozpočtu.
STEM: ANO a Spolu si oproti minulému týdnu pohoršily. Do Sněmovny by se dostalo sedm uskupení
Číst článek
Co se týká daně z příjmu fyzických osob, tam nám jde o to ulevit střední třídě a nízkopříjmovým. To znamená, nejnižší sazbu bychom snížili na tzv. desátek, tedy 10 procent a šli bychom formou vícepásmového zdanění. Opět bychom šli formou, jakou má třeba Velká Británie, Rakousko je naším vzorem, Nizozemsko, kde máte kolem 46 nebo 47 procent. Ale je to opravdu pro ty úplně nejvíce, pro nějakých pět procent nahoře. A tam bychom se dostali, říkáme to zodpovědně, až na 50 procent. Do rozpočtu by nám to přineslo přibližně 150 miliard.
Ještě tam máme úpravy daně z nemovitostí, kdy třeba nemovitost na jednu rodinu do pěti milionů by byla osvobozena od daně z nemovitostí. Ale zavedli bychom tzv. daň z hodnoty majetku, protože se dostatečně nevyužívají cenové mapy, aby opravdu ta daň reflektovala konkrétních cenu těch nemovitostí.
Protože máte rozdíl v hodnotě domu někde na vsi, rozdíl v hodnotě nemovitosti třeba v Praze a také se to využívá různě v zahraničí.
Takže bychom chtěli jít touto formou. Doporučuje nám to i OECD. Doporučení OECD bylo jít v tomto třeba až na dvě procenta HDP. A tam je podle našich propočtů nějakých 160 miliard. Ale opět, zdůrazním, není to pro ty nízkopříjmové. Naopak třeba jedna rodina, jedna nemovitost do pěti milionů by byla osvobozena.
Exčlenka Přísahy
Když mluvíme a ještě budeme mluvit o vašich programových záměrech, máte jasno, se kterými stranami byste v případě zvolení chtěli v Parlamentu spolupracovat? A naopak, se kterými byste za žádných okolností nespolupracovali?
Jako strana Výzva 2025 se opravdu nevymezujeme vůči nikomu, protože u nás je klíčový program. Já vždycky říkám: „Jsme tu pro občany.“ A pro mě je klíčové i jako pro předsedkyni, aby návrhy, které jdou, byly dobré pro občany. Pokud někde budeme mít nějaký programový průnik, nějakou shodu, tak říkáme: „Je nám jedno, jaká strana třeba navrhne zákon. Pokud bude dobrý pro občany, bude se shodovat s naším programem, tak ho rádi podpoříme bez ohledu na stranický dres.“ Protože za mě je té nenávisti tady strašně moc v té společnosti a je to zbytečné.
Rychetský: Nepřiznané koalice jsou v každých volbách do Sněmovny. Bylo to mlčky respektované pravidlo
Číst článek
Mimochodem, vy jste byla do prosince loňského roku členkou, a dokonce místopředsedkyní hnutí Přísaha. Dovedete si představit spolupráci s bývalými kolegy a s Róbertem Šlachtou?
Jak říkám, my se nevymezujeme opravdu vůči nikomu. Je pravda, že jsem hnutí Přísaha budovala od začátku. Byla jsem tam čtyři roky. V prosinci jsem rezignovala, odešla jsem i jako členka. Měla jsem k tomu nějaké osobní důvody, ale nikdy osobní důvody netahám do politiky. A jak říkám, jsme schopni spolupracovat prakticky s kýmkoliv, pokud to bude dobré pro naše občany. A já nemám nic, co bych… Přísaze přeju vše nejlepší.
Ještě jedna věc. Podle agentury ČTK jste letos jako odborný garant spolupracovala na sociálním programu hnutí Stačilo! Není zvláštní připravovat volební program konkurenci?
V té době Výzva ještě ani neexistovala. Jenom řeknu, dlouhodobě se věnuji sociální politice, oblasti zranitelných skupin, jako jsou senioři, samoživitelé, samoživitelky, zdravotně handicapovaní, rodiny s dětmi. V tomto směru jsem publikovala hodně článků, věnuji se tomu, dělala jsem i stínovou ministryni práce a sociálních věcí za Přísahu.
Byla jsem oslovena několika politickými stranami, abych jim pomohla, nejen Stačilo!, ale i jinými, které to neprezentují. Ale pomáhala jsem s programem v sociální oblasti různým politickým stranám. Udělala jsem to bezplatně a udělala jsem to proto, že já vždycky říkám: „Mně je úplně jedno, kdo těm zranitelným skupinám pomůže, ale hlavně, když jim někdo pomůže.“ A pokud mě s tím oslovili sami, abych jim v tom sociálu pomohla, tak jsem jim pomohla ráda bezplatně a nestydím se za to.
Některé strany to prezentovaly, některé ne. Ale já se s nimi samozřejmě neshoduji v dalších programových věcech, takže byť mi třeba nabízely kandidaturu z volitelné pozice, tak jsem s poděkováním, s pokorou tu kandidaturu odmítla. Nejsem nikde ničí členka, založila jsem si svoji vlastní politickou stranu a jdu svým směrem.
Obrana Česka
Když jsem se díval do vašeho programu na internetu, tak máte bezpečnost vnější a vnitřní až jako bod číslo 9 z 11 (v audiu chybně zaznělo, že jde o předposlední bod, pozn. red.). To podle vás odpovídá důležitosti, když několik set kilometrů od našich hranic přes tři roky pokračuje válka?
Určitě to neodpovídá. Teď nevím, jakým způsobem to tam bylo řazené, jestli abecedně nebo jinak. Pro nás je samozřejmě bezpečnost klíčová, zajištění jak vnitřní, tak vnější bezpečnosti. Máme tady spoustu hrozeb, ať už je to nelegální imigrace, víme, že tady máme válku na Ukrajině. To jsou velká bezpečnostní rizika, vnímáme je opravdu velmi zodpovědně.
Chceme, aby naše armáda měla kvalitní techniku, jsme samozřejmě pro investice do obranného průmyslu, především do českého, zdůrazňuji, českého obranného průmyslu tak, aby se rozhýbal. Ale samozřejmě chceme, aby ty výdaje byly efektivní, aby to nebylo předražené, aby to nebyly ty polní kuchyně, co jsme tady měli, aby se hlídaly ty výdaje, ty státní zakázky.
Podle Lipavského úspěch, dle politologů propadák. K volbě poštou se přihlásilo necelých 11 tisíc krajanů
Číst článek
Když se do toho programu dívám, tak abecedně to tedy rozhodně řazené není.
Nevím, jak to má být.
Začíná to E, pak je R, pak teprve přijde D a tak dále.
Ale určitě je to pro nás priorita.
Kdybyste uspěli, pokračovali byste v české muniční iniciativě?
To je strašně složitá otázka. Naše strana je pro zachování setrvání v NATO. Jsme rádi, že tam jsme. Samozřejmě je potřeba zodpovědně říct, že musíme plnit nějaké závazky, které z toho vyplývají.
Máme ve straně i odborníky, kteří pracují v armádě. Máme tam kapitána. A ti nám jasně říkají, že ta dvě procenta HDP, která v tuto chvíli máme plnit, jsou adekvátní a mnohdy má armáda problém utratit ta dvě procenta. Takže je to o efektivních investicích do obrany.
Máme tady v České republice úžasné mozky. Takže určitě jsme pro podporu obranného průmyslu, ale efektivní. Určitě ne pět procent, protože to je přibližně 400 miliard. Na to náš stát prostě v tuhle chvíli nemá. Máme tady poddimenzované zdravotnictví, poddimenzované školství, váznou nám tady zakázky do dopravní infrastruktury, které jsou třeba klíčové i pro dostavbu Dukovan, obchvaty a tak dále. Takže neumím si představit… Česká republika bohužel není v tak dobré ekonomické kondici, aby si mohla dovolit těch pět procent, řeknu na rovinu odpovědně. Ale obrana je důležitá, je třeba do ní investovat.
‚Nemáme rodinnou politiku‘
V úvodu, v prioritách jste mluvila o důchodové reformě. Pokud to budete ovlivňovat vy, v kolika letech se bude chodit do důchodu?
Určitě bychom byli pro zastropování na 65 letech.
To znamená návrat na 65 let.
Návrat na 65, protože pan ministr (Marian Jurečka, KDU-ČSL, pozn. red.) zvolil takzvaný klouzavý model, kdy se nám délka odchodu do důchodu posouvá. Teď je to, tuším, 67 plus minus let. Ale toto jsou skandinávské modely, kde se lidé dožívají mnohem vyššího věku života ve zdraví. A je třeba si zodpovědně říct, že oni tam mají úplně jinou úroveň prevence. My se dožíváme jako Češi v průměru u mužů, u žen 61 až 62 let ve zdraví. Samozřejmě roste délka dožití, ale délka dožití ve zdraví je jenom 61 nebo 62 let v průměru. A lidé potom mají velké zdravotní problémy. To znamená, buďto stejně budou v invalidním důchodu….
Rozumím. Na druhé straně existují demografické prognózy, existují prognózy ekonomické. Je tohle ufinancovatelné, když na 100 lidí v produktivním věku bude připadat kolem roku 2050 podle těch prognóz 90 lidí nad 65 let?
Určitě je to ufinancovatelné. Jak říkám, je tady potřeba opravdu se podívat, kde nám unikají peníze. Proto my máme zpracovanou důchodovou a daňovou reformu komplexně tak, aby na sebe navazovaly, abychom opravdu získali zdroje, tak jak jsem tady říkala, 150 miliard a 160 miliard.
Sociolog: Nevoliči od politiků chtějí pozitivní vizi, ti je však dokážou spíš odradit než přilákat
Číst článek
Ta naše daňová reforma je namyšlena tak, že by podle našich propočtů měla do státního rozpočtu přinést přibližně 400 miliard. A je provázána s důchodovou reformou, kdy tam máme řadu opatření.
Jedna věc je to, co tady je, důchodová reforma… Za mě to tedy není důchodová reforma - to, co tady bylo schváleno. To jsou parametrické změny - posouvání věku odchodu, snížení valorizací, snižování výměry nových důchodů, tam je valorizace místo o polovinu, o třetinu průměrné mzdy.
Za mě jsou to parametrické změny na straně výdajové, ale tam je potřeba se podívat také na tu stránku příjmovou a tady se….
To znamená, zvyšovat sociální zabezpečení?
Ne, tady se strašně moc zapomíná, že ta vláda nedělá rodinnou politiku. Za mě je velká chyba, že tady nikdo nemyslí na tu prorodinnou politiku. A nám opravdu strašně klesá porodnost. Narodilo se nám asi 84 tisíc dětí, plodnost nám klesla na 1,37 dítěte na ženu, což je strašně málo. My potřebujeme…
Omlouvám se, ale porodnost se v tom systému projeví nejdříve za 20 let.
Ano, ale je potřeba začít okamžitě, protože tady nejsou podmínky pro to, aby mladí lidé zakládali rodiny. Nedostupné bydlení. Máme nejdražší bydlení. Praha je třetí nejdražší za Amsterdamem a Aténami.
Je potřeba mladým lidem nastavit takové ekonomické podmínky, aby si mohli pořídit rodinu, aby mohli mít více než jedno dítě, aby věděli, že ho uživí. A to je dlouhodobá perspektiva. A to je opravdu strašně moc potřeba.
V momentě, kdy se nám nebudou rodit děti, tak nejenže nám v budoucnu zkolabuje důchodový systém, ale on i celý ekonomický, protože nebudete mít daňové poplatníky, nebude mít kdo spotřebovávat, nebude mít kdo nakupovat. A to jsou věci, které jsou za mě strašně opomíjené, a naše strana má toto jako hodně velkou prioritu.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.