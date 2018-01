Šéf ČEZu u Zemana. 'Tykáme si od doby, kdy začínal, přišel jsem ho podpořit,' vysvětluje Beneš

Prezidenta Miloše Zemana přišel v sobotu do volebního štábu v pražském Top Hotelu Praha podpořit také šéf polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš. Vedle Zemana, který obhájil v historicky druhé přímé volbě prezidentský mandát, vystoupil přímo na pódiu během jeho tiskové konference. Že by šlo o nevhodné gesto, Beneš pro server iROZHLAS.cz odmítl. Původní zpráva Praha 18:27 27. 1. 2018 (Aktualizováno: 19:30 27. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference Miloše Zemana k výsledkům druhého kola prezidentské volby, vpravo šéf ČEZu Daniel Beneš | Zdroj: Repro ČT24

„Tykám si s Milošem Zemanem od počátku devadesátých let. V té době on začínal a já jsem s ČEZem neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu podpořit. Nic víc v tom není třeba hledat,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Daniel Beneš v SMS.

Na dotaz, zda si svou přítomností ve štábu staronového prezidenta nechtěl současně upevnit svoji mocenskou pozici v čele energetického gigantu ČEZ, Beneš už nereagoval.

Beneš byl dlouholetým členem sociální demokracie. Do strany vstoupil ve svých 18 letech, jak řekl v roce 2011 týdeníku Ekonom. „Můj otec byl sociálním demokratem a můj dědeček také,“ doplnil.

Když ale v roce 2004 přišel do ČEZu, své členství Beneš pozastavil. V čele podniku stojí od roku 2011, kdy nahradil svého předchůdce Martina Romana.

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Beneš v posledních letech čelil kritice především ze strany premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše, který už dříve označil ČEZ za součást českého „Palerma“. Po vstupu do ministerské funkce navíc sliboval, že si na jeho vedení došlápne.

Vedle Beneše podpořil nově zvoleného prezidenta Zemana přímo na pódiu také předseda SPD Tomio Okamura, úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup, ale i poradce Martin Nejedlý, manželka Ivana s dcerou Kateřinou nebo hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou Alexandrou, která moderuje pořad na TV Barrandov.

Miloš Zeman v druhé přímé volbě obhájil funkci prezidenta republiky. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Lidé, kteří sedí za mnou, za mnou přišlo do horního salonku pozdravit mě a podpořit. Já jsem to uvítal a pozval jsem je, aby šli se mnou na pódium,“ komentoval to během tiské konference Zeman.

