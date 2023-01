Zlo neodešlo a získalo dost hlasů, komentovala Nerudová Babišův zisk. Večer se sejde s Pavlem

Již z předběžných výsledků je jisté, že kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová se umístila na třetím místě. Na tiskové konferenci označila protikandidáta Andreje Babiše (ANO) za velké zlo a pro druhé kolo podpořila Petra Pavla. „Má smysl se snažit,“ okomentoval svůj volební výsledek Nerudová. Praha 16:05 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentská debata České televize. Petr Pavel a Danuše Nerudová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš,“ pronesla bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Upozornila na vysoká procenta, která v prvním kole prezidentské volby získal šéf hnutí ANO.

Pogratulovala naopak Petru Pavlovi, kterému vyjádřila podporu pro druhé kolo. Nerudová se s ním sejde ještě v sobotu večer.

Nerudové dovolili její příznivci na tiskové konferenci promluvit až po několikaminutovém potlesku. „Jsem až zaskočena podporou, kterou jsem za rok a půl posbírala. Je neuvěřitelné, jakou vlnu jsme v České republice vzedmuli,“ uvedla. Označila se za „obyčejnou holku“, která snila o tom, že chce něco změnit v politice. „Má smysl se snažit,“ řekla Nerudová.

Poděkovala marketingovému týmu, který zavedl do kampaně nové prvky, jež se podle ní zapíšou do dějin politického marketingu. Také proto se obklopila mladým týmem, který se jí staral mimo jiné o sociální sítě. Za jeden z faktorů, proč nepostoupila do druhého kola prezidentské volby označila, že do kampaně vstoupila poměrně pozdě.

Na dotaz novinářů také sdělila, že z veřejného prostoru nezmizí a chce nadále prosazovat témata, která předestírala během své kampaně.