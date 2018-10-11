Osm set jmen. V roce 2014 hájili barvy ČSSD, letos dali straně ve volbách košem a uspěli jinde
Ještě v roce 2014 během komunálních voleb reprezentovali sociální demokracii, letos se však o hlasy voličů ucházeli v barvách jiných uskupení či jako nezávislí kandidáti. A uspěli, sama ČSSD přitom propadla. Napříč Českem se to týká více než 800 nových zastupitelů. Server iROZHLAS.cz přináší příběhy trojice z nich, konkrétně z Tlučné, Přítluk a Nového Města na Moravě.
Parta nadšenců
S komunální politikou začínali v Tlučné na Plzeňsku před dvaceti lety jako parta nadšenců, kterou spojovala láska ke sportu. Ačkoli starosta třítisícové obce Stanislav Volf tvrdí, že se od té doby nic nezměnilo, jedna novinka se přece jenom najde. Zatímco ještě v roce 2014 kandidovali v barvách sociálních demokracie, letos vyhráli s vlastním hnutím Tlučeňáci.
Podle starosty jim vadilo spojení malé obce s velkou politickou stranou. „Došla nám trpělivost s tím, jak se furt říká ‚politika‘. Kdo na obcích dělá, tak ví, že to není politika, ale každodenní práce pro lidi,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz.
„Politiku mohou dělat velká města, kde se dohadují. Tady na to není prostor. Na obcích a městech do desíti tisíc řešíte chodníky, silnice, kulturní domy a starosti se školami.“
Aby mohli Tlučeňáci vůbec kandidovat, museli od místních sebrat dostatečné množství podpisů. „Když jste pod politickou stranou, tak je to samozřejmě snazší. Když ale jdete do voleb jako nezávislý, běháte po obci s archy, aby vám to občané podepsali,“ přiblížil Volf.
Iniciativa nakonec získala ve víkendových volbách 98,17 procenta hlasů a obsadila tak všechna křesla v 19členném zastupitelstvu. Kandidátku v obci letos postavili ještě komunisté, měli ale pouze 1,83 procenta hlasů. Oproti roku 2014 tak ze zastupitelstva vypadla TOP 09, která dosud držela jeden mandát.
Výsledky v obcích →
Kandidáti →
Statistiky →
: Senátní volby
Kandidáti →
Výsledky v obvodech →
Výsledky republikové → :
Nově za ANO
Trochu jiný je případ jihomoravských Přítluk. I tady se sice vedení města složené z nestraníků rozhodlo letos odklonit od spolupráce s ČSSD, původního partnera však vyměnilo za hnutí ANO, které tak v obci utržilo přes 43 procent a obsadilo čtyři mandáty z devíti.
„Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO, třeba i z krajského úřadu, se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal.“František Kadlec (starosta Přítluk)
Starosta František Kadlec, který se současně postavil do čela kandidátky, se tak podle svých slov rozhodl na základě předešlých zkušeností. „Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme, řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO - třeba i z krajského úřadu - se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal,“ uvedl redakci.
Kadlec současně přiznává, že ke změně přispěla i výměna v čele obce. „ČSSD bylo dílo předchozího pana starosty, který bohužel v roce 2015 zemřel a já jako bývalý místostarosta po něm tu práci převzal. Sice jsme byli v 2014 na kandidátce ČSSD, ale konkrétně v naší obci se nedařilo, aby ta spolupráce k něčemu vedla,“ doplnil.
Nejsme sekta
Odlišný je příběh sociálních demokratů v Novém Městě na Moravě. Tady se totiž pod značkou ČSSD rozhodli nekandidovat přímo místní členové. Podle slov starosty Michala Šmardy tak chtěli dát šanci i lidem, kteří by jinak do voleb v oranžovém dresu nešli.
Jak se volilo ve vašem okrsku? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků komunálních voleb
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„Politické strany mají dnes problémy, kvůli nimž se noví lidé, kteří chtějí dělat něco pro svou obec, s nimi nechtějí spojovat. Je tak dobré hledat cesty, jak je oslovit, a neuzavírat se do sebe jako nějaká sekta,“ popsal Šmarda.
Místo stranické kandidátky tak vytvořili společné uskupení s novým názvem Lepší Nové Město, za které vedle sociálních demokratů kandidovali i nezávislí. A uspěli. V obecních volbách skončili první s 38,05 procenta a získali deset mandátů.
Šmarda současně odmítl, že by se za nové hnutí „schovával“ vzhledem k nepříznivým výsledkům sociálních demokratů ve sněmovních volbách. „Lidé, kteří tady žijí, moc dobře vědí, že jsem sociální demokrat a jaké mám názory. Tohle je desetitisícové městečko, tady nic nezakryjete,“ doplnil.
Celkový přehled
Obdobných případů datový tým serveru iROZHLAS.cz eviduje stovky. Nabízíme proto jejich celkový přehled.
Často jde o nestraníky, kteří nově kandidovali za lokální uskupení či měnili zázemí velké politické strany. Seznam však současně obsahuje také případy, kdy ČSSD kandidovala v koalici, ať už pod vlastním, či novým názvem.
|ZASTUPITELSTVO
|STRANA
|JMÉNO
|PŘÍJMENÍ
|Bělá
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II.
|MARTIN
|MIHULKA
|Bělov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE BĚLOV
|JAROSLAVA
|VEČEŘOVÁ
|Bělušice
|PRO NAŠI OBEC
|EVA
|JELÍNKOVÁ
|Bělušice
|PRO NAŠI OBEC
|PETR
|KOSTKA
|Benešov nad Ploučnicí
|NÁŠ BENEŠOV
|MARTIN
|VERNER
|Bezno
|PRO BEZNO
|JOSEF
|BENEŠ
|Bílé Podolí
|NEZÁVISLÍ
|LIBOR
|VRANÝ
|Bílé Podolí
|NEZÁVISLÍ
|OTO
|BÍŽA
|Bílina
|NAŠE BÍLINA - STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
|DANIEL
|HENDRYCH
|Bílovec
|BÍLOVECKÉ SPOLKY
|PAVEL
|MRVA
|Blovice
|ŽIJEME BLOVICE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|BOŽENA
|ŠROUBKOVÁ
|Bocanovice
|PRO OBEC BOCANOVICE
|ANTONÍN
|HAMROZI
|Bocanovice
|PRO OBEC BOCANOVICE
|HELENA
|CZECZOTKOVÁ
|Bocanovice
|PRO OBEC BOCANOVICE
|LIBOR
|SZOTKOWSKI
|Bocanovice
|PRO OBEC BOCANOVICE
|MARTIN
|PADUCH
|Bohuslavice
|MORAVANÉ
|EVA
|ŠIŠMOVÁ
|Borovany
|ALENA PEKÁRKOVÁ
|ALENA
|PEKÁRKOVÁ
|Borovany
|IVANA DOLEJŠKOVÁ
|IVANA
|DOLEJŠKOVÁ
|Borovany
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|TOMÁŠ
|ŠNOREK
|Boršice u Blatnice
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|DUŠAN
|KŘIVÁK
|Boskovice
|BOSKOVÁCI
|JAROSLAV
|OLDŘICH
|Brandýsek
|ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK
|JIŘÍ
|VESELÝ
|Brandýsek
|ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK
|LADISLAVA
|TASUTIJOVÁ
|Brandýsek
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|LEOŠ
|REICHL
|Brandýsek
|ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK
|TOMÁŠ
|VESELÝ
|Branka u Opavy
|SPOLKY PRO OBEC S PODPOROU AKTIVNÍCH OBČANŮ
|MICHAL
|ZAJÍČEK
|Branov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|FRANTIŠEK
|ŠTILLER
|Branov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|JAROSLAV
|VOTOUPAL
|Branov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MIROSLAV
|VARYŠ
|Bratřejov
|DŮCHODCI PRO BRATŘEJOV
|JANA
|ADAMUSOVÁ
|Bratřejov
|NEZÁVISLÍ
|MARIAN
|PETRŮ
|Brno-Jundrov
|SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ
|MAREK
|TOMAN
|Brno-Jundrov
|SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ
|ZDENĚK
|KOUDELKA
|Brno-sever
|HNUTÍ SOL
|LUDĚK
|KRÁL
|Brno-Vinohrady
|JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY
|JIŘÍ
|ČEJKA
|Brno-Vinohrady
|JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY
|LUDĚK
|STIX
|Brno-Vinohrady
|JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY
|MICHAL
|KREJSA
|Brno-Vinohrady
|JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY
|MICHAL
|SOLDÁN
|Brno-Vinohrady
|JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY
|STANISLAV
|KOPŘIVA
|Brno-Žabovřesky
|PRO ŽABINY S PODPOROU STAN
|VLADIMÍR
|PANEŠ
|Brodek u Prostějova
|SPOLEČNĚ PRO BRODEK
|IVA
|PLUHAŘOVÁ
|Brodek u Prostějova
|SPOLEČNĚ PRO BRODEK
|PAVEL
|MALÍK
|Brodek u Přerova
|ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
|PAVLÍNA
|PROCHÁZKOVÁ
|Brodek u Přerova
|OBČANÉ PRO BRODEK
|RADOMÍR
|HABÁŇ
|Brozany nad Ohří
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY
|DAVID
|ŠÁLEK
|Brozany nad Ohří
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY
|JAN
|ŘEBÍČEK
|Brozany nad Ohří
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY
|VLADIMÍR
|ŠILD
|Březová nad Svitavou
|PRO BŘEZOVOU
|EVA
|DUFKOVÁ
|Březová nad Svitavou
|ALTERNATIVA PRO MĚSTO
|JAROMÍR
|STANĚK
|Břidličná
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - FÉROVÝ PŘÍSTUP KE VŠEM A KE VŠEMU
|DALIBOR
|BAJGR
|Budišov
|PRO NÁŠ BUDIŠOV
|MILAN
|DOLEŽAL
|Buštěhrad
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|MAGDA
|KINDLOVÁ
|Bystřice
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|JOSEF
|SLÁDEČEK
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|ALEŠ
|KOBLIHA
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|JIŘINA
|HOBLOVÁ
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|LENKA
|MLYNÁŘOVÁ
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|LUKÁŠ
|DUKAY
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|MAREK
|SEMERÁD
|Cerhenice
|MÁME RÁDI CERHENICE 2018
|PAVEL
|KUN
|Cerhovice
|ZA LEPŠÍ CERHOVICE
|DANIELA
|VRŇATOVÁ
|Cerhovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE
|HANA
|VELICHOVÁ
|Cerhovice
|ZA LEPŠÍ CERHOVICE
|JOSEF
|KŘÍŽEK
|Cerhovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE
|MIROSLAV
|KÁRA
|Cetyně
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CETYNĚ
|ELIŠKA
|FIALOVÁ
|Cvrčovice
|NEZÁVISLÍ OBČANÉ CVRČOVIC
|ROMAN
|KŘIVÁNEK
|Čáslav
|ČÁSLAV PRO VŠECHNY
|JIŘÍ
|HONZÍČEK
|Čáslav
|ČÁSLAV PRO VŠECHNY
|MARTIN
|HORSKÝ
|Čáslav
|ČÁSLAV PRO VŠECHNY
|VLASTISLAV
|MÁLEK
|Čejov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV
|JIŘÍ
|JEŽEK
|Čejov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV
|TOMÁŠ
|DOLEŽAL
|Černožice
|TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|JAROMÍR
|KOTĚRA
|Černožice
|TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|MILAN
|NOVÁK
|Černožice
|TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|TOMÁŠ
|NĚMEČEK
|Červenka
|STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST
|KAROL
|GÁL
|Česká Třebová
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ S NESTRANÍKY PRO ČESKOU TŘEBOVOU
|JAN
|KOVÁŘ
|Český Krumlov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH - MĚSTO PRO VŠECHNY
|DALIBOR
|CARDA
|Český Rudolec
|SDRUŽENÍ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|NADĚŽDA
|TECLOVÁ
|Český Těšín
|SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
|ROMAN
|ŽYLA
|Číměř
|SPOLEČNĚ PRO OBČANY
|STANISLAV
|ŠALANDA
|Čistá
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČISTECKA
|VLASTIMIL
|SCHUH
|Daňkovice
|SAMOSTATNÁ OBEC
|LUBOŠ
|NEDĚLA
|Daňkovice
|SAMOSTATNÁ OBEC
|LYDIE
|BUREŠOVÁ
|Daňkovice
|SAMOSTATNÁ OBEC
|MARIE
|DOBIÁŠOVÁ
|Daňkovice
|SAMOSTATNÁ OBEC
|MILOSLAV
|KARTOUS
|Daňkovice
|SAMOSTATNÁ OBEC
|TOMÁŠ
|POSPÍŠIL
|Dasnice
|SPOKOJENÉ DASNICE
|OLDŘICH
|VANĚK
|Děčín
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|JAROSLAV
|HORÁK
|Dešná
|SNK DEŠANSKO 2018
|ANTONÍN
|MRKVA
|Dešná
|ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENÝ ŽIVOT OBČANŮ
|DAGMAR
|DAŇKOVÁ
|Dlouhá Loučka
|ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ
|JANA
|HORÁKOVÁ
|Dlouhá Loučka
|ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ
|JOSEF
|STRAKA
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|BĚLA
|IVANOVÁ
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|IVETA
|MIKULOVÁ
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|MICHAL
|OLEKŠÁK
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|MICHAL
|RÖSSEL
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|VÍT
|KOŠÁK
|Dlouhý Most
|OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST
|ZBYNĚK
|PROCHÁZKA
|Dobrá Voda u Českých Budějovic
|OBČANÉ DOBRÉ VODY
|JOSEF
|ŠŤASTNÝ
|Dobroměřice
|DOBROMĚŘICE 2018 - 2022
|JIŘÍ
|SAILER
|Dobroměřice
|DOBROMĚŘICE 2018 - 2022
|JIŘÍ
|SAILER
|Dobřany
|,,AKTIVNÍ DOBŘANY
|JAN
|VOZÁR
|Dolany nad Vltavou
|DOLANY 2018
|JAROSLAV
|HAMOUZ
|Dolany nad Vltavou
|DOLANY 2018
|JIŘÍ
|VÁGNER
|Dolany nad Vltavou
|DOLANY 2018
|MARTINA
|MAŘÍKOVÁ
|Dolany nad Vltavou
|DOLANY 2018
|TOMÁŠ
|VLASÁK
|Dolní Beřkovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ
|MIROSLAV
|HRDÝ
|Dolní Beřkovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ
|MIROSLAV
|KUŘÁTKO
|Dolní Beřkovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ
|VLADIMÍR
|ČMEJLA
|Dolní Beřkovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ
|ZBYNĚK
|BRYSLIVEC
|Dolní Bukovsko
|BUKOVSKO A PŘILEHLÉ OSADY
|TOMÁŠ
|PAVLÁSEK
|Dolní Domaslavice
|MLADÁ ALTERNATIVA
|NORBERT
|PĚKNÍK
|Dolní Krupá
|SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|JANA
|KOLÁŘOVÁ
|Dolní Krupá
|SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|JOSEF
|KOLOMAZNÍK
|Dolní Moravice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č.1
|JAN
|VINOHRADNÍK
|Dolní Pohleď
|VÁCLAV PETRÁSEK
|VÁCLAV
|PETRÁSEK
|Dolní Roveň
|ŽIJEME PRO OBEC
|HANA
|JEŘÁBKOVÁ
|Dolní Roveň
|STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|JIŘÍ
|VANČURA
|Dolní Roveň
|STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|LUBOŠ
|ROČEK
|Dolní Tošanovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|PAVEL
|BLABLA
|Dolní Žďár
|PRO DOLNÍ - HORNÍ
|LUKÁŠ
|HOVORKA
|Doubrava
|NEZÁVISLÍ
|IVANA
|PENKALOVÁ
|Drozdov
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|FRANTIŠEK
|REJZEK
|Drozdov
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|IRENA
|NĚMEČKOVÁ
|Dubňany
|KANDIDÁTKA NESTRANÍKŮ
|ANDĚLA
|NEDVĚDÍKOVÁ
|Dušejov
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|JANA
|ZMÁTLOVÁ
|Dušejov
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|LUDMILA
|FEJTOVÁ
|Dyjákovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE
|JOSEF
|KOPECKÝ
|Dyjákovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE
|LUDĚK
|ŠEVČÍK
|Dyjákovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE
|MAREK
|HŘÍBEK
|Dyjákovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE
|MARTIN
|KUBÍK
|Dyjákovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE
|MIROSLAV
|TRULÍK
|Hajany
|HAJANY PRO VŠECHNY
|JAKUB
|URBÁNEK
|Hajany
|HAJANY PRO VŠECHNY
|MARTIN
|DVOŘÁK
|Hajany
|HAJANY PRO VŠECHNY
|RADOMÍR
|NOVOTKA
|Halže
|PRO HALŽI
|PETR
|KRATEJL
|Hamry nad Sázavou
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY
|JIŘÍ
|SVOBODA
|Hamry nad Sázavou
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY
|ROMAN
|GRODL
|Hamry nad Sázavou
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY
|VLADISLAV
|PÁTEK
|Hanušovice
|NEZÁVISLÁ VOLBA
|MIROSLAV
|GRIVALSKÝ
|Havlíčkův Brod
|BROĎÁCI
|VERONIKA
|PRCHALOVÁ
|Hazlov
|PRO HAZLOV
|DAVID
|KOJAN
|Hazlov
|PRO HAZLOV
|DUŠAN
|ŠTURM
|Hevlín
|PRO HEVLÍN
|MILAN
|HYCL
|Hluk
|MORAVANÉ S PODPOROU ČSSD A NEZÁVISLÝCH
|LENKA
|DVOŘÁČKOVÁ
|Hnanice
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ HNANICE
|LIBUŠE
|ŽÁRSKÁ
|Hodonín
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO HODONÍN
|JIŘÍ
|JANDA
|Hora Svaté Kateřiny
|S P O L U
|JINDŘICH
|ZETEK
|Horní Planá
|SPORTOVCI PRO MĚSTO
|MICHAL
|HUSZÁR
|Horní Radechová
|ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ
|ALEŠ
|GONÁK
|Horní Radechová
|ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ
|LADISLAV
|ČÍŽEK
|Horní Radechová
|ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ
|MIROSLAV
|ROJŠL
|Horní Suchá
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HORNÍ SUCHÁ
|LUCIE
|ZSIBRITOVÁ
|Hořovice
|NESTRANÍCI
|PETR
|BAKULE
|Hořovičky
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|ANNA
|LAVIČKOVÁ
|Hostinné
|PRO ZDRAVÉ HOSTINNÉ
|PETR
|CHMELÍK
|Hostinné
|SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ
|PETR
|PLECHÁČ
|Hoštice-Heroltice
|OBEC PRO OBČANY
|DANA
|ŠTOLFOVÁ
|Hrabová
|SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
|MILAN
|POSPĚCH
|Hrabová
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HRABOVANÉ
|RADOMÍR
|ORKÁČ
|Hradec nad Moravicí
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|ROMAN
|CELTA
|Hrádek
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE HRÁDEK
|ANNA
|BADINSKÁ
|Hrčava
|ANO 2011
|PETR
|KOZIEL
|Hrobčice
|SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
|KAROLÍNA
|WANKOVSKÁ
|Husinec
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|DAVID
|KUDÝN
|Husinec
|SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|MARTIN
|FRNKA
|Hvozd
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|PETR
|VYROUBAL
|Hvozd
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|VÁCLAV
|HUBINKA
|Hvozdná
|SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD
|KATEŘINA
|KASALOVÁ
|Hvozdná
|HVOZDENŠTÍ NEZÁVISLÍ
|MIROSLAV
|SOVADINA
|Hvozdná
|SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD
|MIROSLAV
|SOVADINA
|Chabařovice
|PRO LEPŠÍ ROUDNÍKY
|ILONA
|GALÁŠOVÁ
|Chlebičov
|ZA JEDNOTNÝ CHLEBIČOV
|TOMÁŠ
|PIKA
|Chlum u Třeboně
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ, PODNIKATELŮ, SPORTOVCŮ A HASIČŮ
|JAROSLAV
|BALCAR
|Chodov
|DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK
|MARTINA
|VAŇKOVÁ
|Choťánky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JAN
|BÁRTA
|Choťánky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|KLÁRA
|VAŇKOVÁ
|Choťánky
|PRO CHOŤÁNKY
|MAREK
|SOBĚSLAV
|Choťánky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|PAVEL
|PISTOR
|Choťánky
|PRO CHOŤÁNKY
|PETR
|ŠLECHTA
|Chrast
|ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
|DANIEL
|NOREK
|Chudenice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|DAGMAR
|STELZEROVÁ
|Chudenice
|SJEDNOCENÉ CHUDENICKO
|JITKA
|EGERMAYEROVÁ
|Chvalkovice
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|MILADA
|JANALÍKOVÁ
|Chvalkovice
|PRO NAŠE CHVALKOVICE
|TOMÁŠ
|PELKA
|Ivančice
|PRO ZDRAVÍ A SPORT
|TOMÁŠ
|CHYTKA
|Ivanovice na Hané
|NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
|TOMÁŠ
|VRÁNA
|Jablůnka
|PRO JABLŮNKU
|PETR
|KOCHWASSER
|Jablůnka
|SPORTOVCI PRO JABLŮNKU
|ZDENĚK
|MRLINA
|Jablunkov
|NEZÁVISLÍ A STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|EVA
|GAWLASOVÁ
|Jaroměřice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO JAROMĚŘICE
|ANDREA
|KOSINOVÁ
|Jaroměřice nad Rokytnou
|JAROMĚŘICKO - NÁŠ DOMOV, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A PIRÁTŮ
|ZDENĚK
|CHROUST
|Javorník
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|JIŘÍ
|HRBÁČ
|Javorník
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|MIROSLAV
|MINAŘÍK
|Jeřišno
|PRO NAŠI OBEC
|MIROSLAV
|KONSTANTINOVIČ
|Jesenice
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|PETR
|KONÍŘ
|Jílové
|PRO ZDRAVÍ A SPORT
|OLGA
|HREBIČKOVÁ
|Kájov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NEZÁVISLÍ
|DANIEL
|VEJVODA
|Kamenice nad Lipou
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAMENICE - VAŠE VOLBA
|JAROSLAV
|HOUSER
|Kamenné Žehrovice
|ROZUMNĚ!
|LENKA
|HUSARIKOVÁ
|Kdyně
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH, PRO - KDYŇSKO
|RADEK
|ČEJKA
|Klenčí pod Čerchovem
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - TJ
|FRANTIŠEK
|ČIPERA
|Klentnice
|NEZÁVISLÍ 40
|VLADIMÍR
|SLAČÍK
|Kněžpole
|SDRUŽENÍ KNĚŽPOLSKÝCH PATRIOTŮ
|PETR
|JAKŠÍK
|Koclířov
|KOCLÍŘOV ROZUMNĚ
|JOSEF
|VOTŘEL
|Koclířov
|KOCLÍŘOV ROZUMNĚ
|LUCIE
|PROKEŠOVÁ
|Koleč
|ZA KRÁSNOU KOLEČ
|JINDŘICH
|LINHART
|Koleč
|ZA KRÁSNOU KOLEČ
|JIŘÍ
|JAVŮREK
|Koleč
|ZA KRÁSNOU KOLEČ
|LENKA
|SKOLILOVÁ
|Koleč
|ZA KRÁSNOU KOLEČ
|MILAN
|KOUBA
|Koleč
|ZA KRÁSNOU KOLEČ
|VLADIMÍR
|KABÁT
|Komořany
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|JIŘÍ
|NOHEL
|Kopidlno
|KOPIDLENSKO
|PETR
|ALBRECHT
|Kostelec na Hané
|SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
|PETR
|KUDLÁČEK
|Kostelec nad Černými lesy
|KOSTELEC SOBĚ
|JAROSLAV
|BRACHOVEC
|Kostelec nad Černými lesy
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JIŘÍ
|KAHOUN
|Kostice
|PROKOSTICE
|MILAN
|ROZSYPAL
|Kostice
|PROKOSTICE
|VLASTISLAV
|BAŤKA
|Kostomlátky
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II.
|DANIEL
|BARTÁK
|Košťálov
|VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV
|KAREL
|ČERMÁK
|Košťálov
|VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV
|LUKÁŠ
|KMÍNEK
|Košťálov
|VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV
|MIROSLAV
|KOS
|Kounov
|PRO ROZVOJ OBCE KOUNOV
|JAROSLAVA
|ŠIDLOVÁ
|Kovářská
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|MICHAL
|MAREK
|Králíky
|PATRIOTI ČESKÉ REPUBLIKY
|JAN
|KRÁLÍK
|Královské Poříčí
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|IVETA
|SUCHÁ
|Královské Poříčí
|SPRÁVNÁ VOLBA
|MICHAL
|KOVÁČ
|Královské Poříčí
|SPRÁVNÁ VOLBA
|MIROSLAV
|ŽÁČEK
|Krásensko
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|LADISLAV
|KRÁL
|Krásensko
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|MIROSLAV
|GRYC
|Krásensko
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|OLDŘICH
|ODEHNAL
|Krásensko
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|PETRA
|SMOLAKOVÁ
|Kravaře
|NOVÁ SÍLA KRAVAŘ
|MILAN
|ROSTEK
|Krnov
|KRNOVŠTÍ PATRIOTI
|MIROSLAV
|KOZELSKÝ
|Kryry
|MOJE KRYRY
|TOMÁŠ
|PTÁK
|Kryry
|VAŠE VOLBA!!! NAŠE KRYRY!!!
|VÁCLAV
|KADLEČEK
|Křimov
|SPOKOJENÍ OBČANÉ KŘIMOVSKA
|SOŇA
|KALIŠOVÁ
|Křižanov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|IVO
|KLIMEŠ
|Křižany
|ŽIBŘIDICE 2018
|DENISA
|POLANSKÁ
|Křižany
|ŽIBŘIDICE 2018
|LUCIE
|CIDLINSKÁ
|Křižany
|PRO NAŠÍ OBEC
|ZDENĚK
|ZADROBIL
|Kunčice pod Ondřejníkem
|OBEC - VĚC VEŘEJNÁ
|MILAN
|KUBÍN
|Kuničky
|PRO KUNIČKY
|VĚRA
|DRAŽANOVÁ
|Lančov
|PRO LANČOV
|JAROSLAV
|MIKULÁŠEK
|Laškov
|LAŠKOV 2018 - 2022
|JAROSLAV
|OŠŤÁDAL
|Lelekovice
|KRÁSNÉ LELEKOVICE
|PETR
|OŠMERA
|Lenora
|LENORA PRO
|MARTIN
|HLOUŠKA
|Letovice
|SPOLEČNĚ PRO LETOVICE
|EVA
|PAŘILOVÁ
|Lhota
|OBČANÉ PRO LHOTU
|EVA
|DEBEFOVÁ
|Lhotka
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|FRANTIŠEK
|ZKOUMAL
|Lhotka
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|SYLVA
|KAZÁROVÁ
|Lhotka
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|TOMÁŠ
|BROŽ
|Libež
|JAROMÍR HOLUB
|JAROMÍR
|HOLUB
|Libež
|MILOSLAV KNĚŽÍK
|MILOSLAV
|KNĚŽÍK
|Libež
|MIROSLAV HAVELKA
|MIROSLAV
|HAVELKA
|Libhošť
|SPOLEČNĚ A OTEVŘENĚ PRO LIBHOŠŤ
|MARTINA
|JALŮVKOVÁ
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|JIŘÍ
|KUNC
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|JITKA
|BALOUNOVÁ
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|LADISLAV
|KŘESŤAN
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|MARTIN
|VÝBORNÝ
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|ONDŘEJ
|BALOUN
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|PAVEL
|EDR
|Lípa
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II.
|VÁCLAV
|FIKAR
|Lipník
|SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|JIŘÍ
|TROJAN
|Lipník
|SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|LUBOŠ
|ROJKA
|Lipník
|SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|VĚRA
|ROUSKOVÁ
|Lipov
|NESTRANÍCI PRO LIPOV
|JIŘÍ
|ZUBATÝ
|Lipov
|NESTRANÍCI PRO LIPOV
|PETR
|GALEČKA
|Lipová
|ANO 2011
|JAROSLAV
|ZIKMUND
|Lipová
|ZA OBEC STABILNÍ
|JINDŘICH
|RADA
|Lipová
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LIPOVÁ
|PAVEL
|ŠEDA
|Lipová
|ZA OBEC A OBČANY
|PETR
|KLÍR
|Lipová
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ŽENY PRO LIPOVOU
|VILMA
|HAŠLOVÁ
|Lišov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|JAN
|KROČÁK
|Lišov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|VLADIMÍR
|CHLOUBA
|Litobratřice
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|MILAN
|KUBÁT
|Lomnice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LOMNICE 2018
|STANISLAV
|GIRSZEWSKI
|Lomnice nad Lužnicí
|SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI
|LENKA
|BÄUMLOVÁ
|Lomnice nad Lužnicí
|SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI
|PETR
|BAŠTÝŘ
|Lomnice nad Lužnicí
|SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI
|ROMAN
|BÍLEK
|Lomnice nad Lužnicí
|SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI
|VÁCLAV
|FORST
|Lomnice nad Popelkou
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI LOMNICKA
|STANISLAV
|DLOUHÝ
|Loučeň
|,,PRO MĚSTYS LOUČEŇ - PML,,
|MARTINA
|ZÁKLASNÍKOVÁ
|Lovosice
|ANO 2011
|DANIELA
|DEUSOVÁ
|Lubná
|SPOLEČNĚ PRO LUBNOU
|PETR
|CAJTHAML
|Lubné
|IVA VALOUŠKOVÁ
|IVA
|VALOUŠKOVÁ
|Lubné
|JIŘÍ BÁBOR
|JIŘÍ
|BÁBOR
|Lubné
|PAVEL KARMAZÍN
|PAVEL
|KARMAZÍN
|Lubné
|VĚRA TUČKOVÁ
|VĚRA
|TUČKOVÁ
|Luhačovice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|DALIBOR
|LIŠKA
|Luhačovice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|EVA
|TOMALOVÁ
|Luhačovice
|ANO 2011
|JANA
|MALANÍKOVÁ
|Luhačovice
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A OBČANÉ LUHAČOVIC
|ROMAN
|LEBLOCH
|Luštěnice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JAROSLAV
|KOPA
|Malé Žernoseky
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|DAVID
|KURUCZ
|Malé Žernoseky
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|JAROSLAV
|ŠAFRÁNEK
|Malé Žernoseky
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|STANISLAV
|FILIP
|Málkov
|PRO OBEC MÁLKOV
|ADÉLA
|VODRÁŽKOVÁ
|Málkov
|PRO OBEC MÁLKOV
|IVAN
|PILÍK
|Málkov
|PRO OBEC MÁLKOV
|JOSEF
|EGERMANN
|Málkov
|PRO OBEC MÁLKOV
|MILAN
|BURSA
|Málkov
|PRO OBEC MÁLKOV
|ZDENĚK
|ZACHAR
|Malovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2
|JAN
|RYS
|Malovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2
|JINDŘICH
|VANÍČEK
|Malovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1
|ONDŘEJ
|ČÍŽEK
|Malovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2
|PAVEL
|IVAN
|Malovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1
|VÁCLAV
|PASÁK
|Malý Újezd
|ZASTUPITELÉ 2018
|JOSEF
|JELÍNEK
|Mariánské Radčice
|PRO SPORTOVNÍ A MODERNÍ RADČICE
|DANIEL
|VIEDEMANN
|Markvartice
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
|JAROSLAV
|FLIEGER
|Markvartice
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
|JAROSLAV
|FLIEGER
|Meclov
|VOLBA PRO VENKOV
|JOSEF
|KAUFNER
|Meclov
|VOLBA PRO VENKOV
|PAVLÍNA
|KAUFNEROVÁ
|Městečko Trnávka
|NEZÁVISLÍ
|MIROSLAV
|SKOČOVSKÝ
|Mezholezy
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY
|LADISLAV
|KRÁL
|Mezholezy
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY
|LUKÁŠ
|SIMÁK
|Meziboří
|SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
|ANTONÍN
|HURT
|Mikulášovice
|MIKULÁŠOVICE 2018
|ROMAN
|KLINGER
|Mikulov
|PRO MIKULOV
|SYLVA
|CHLUDILOVÁ
|Milešovice
|NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE
|ALENA
|FREIBERGOVÁ
|Milešovice
|NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE
|BOHDAN
|TIŠER
|Milešovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|RADEK
|GAMBA
|Mirotice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA MIROTICE
|PAVEL
|FANTA
|Mladá Boleslav
|ANO 2011 + VOLBA PRO MLADOU BOLESLAV
|PETR
|MAŠEK
|Mnichov
|PRO LEPŠÍ ŽIVOT
|JIŘÍ
|KŘENČIL
|Mnichov
|PRO LEPŠÍ ŽIVOT
|MAREK
|KŘENČIL
|Mnichov
|PRO LEPŠÍ ŽIVOT
|MICHAEL
|KAPLAN
|Mnichov
|PRO LEPŠÍ ŽIVOT
|MILAN
|GURNIOK
|Mnichov
|PRO LEPŠÍ ŽIVOT
|PETR
|BĚLINA
|Mohelnice
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|MIROSLAV
|HLOUŠEK
|Moravany
|SPOLEČNĚ PRO MORAVANY
|JIŘÍ
|STRÁŽNICKÝ
|Moravský Písek
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MORAVSKÝ PÍSEK
|LEOŠ
|FILÍPEK
|Mosty u Jablunkova
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|JOSEF
|SZOTKOWSKI
|Mšeno
|PRO MŠENO
|JAN
|KRÚPA
|Mšeno
|PRO MŠENO
|JAROMÍR
|FLÍGL
|Náchod
|NEZÁVISLÍ, PIRÁTI A ZELENÍ ZA MODERNÍ MĚSTO S ÚCTOU K TRADICÍM
|DENISA
|POKORNÁ
|Nalžovice
|ZELENÝ NOS
|IVANA
|FIALOVÁ
|Nalžovice
|ZELENÝ NOS
|JARMILA
|PROCHÁZKOVÁ
|Našiměřice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JIŘÍ
|HUBÁČEK
|Našiměřice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JOSEF
|BUDAJ
|Našiměřice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|KAREL
|SMUTNÝ
|Nebahovy
|SPOLEČNĚ 2018
|KAREL
|MARUŠÁK
|Nedvědice
|SPOLEČNĚ PRO NEDVĚDICI A PERNŠTEJN
|ILONA
|LUKÁŠKOVÁ
|Němčice nad Hanou
|ANO NĚMČICÍM
|MARTIN
|ERNST
|Němčice nad Hanou
|SPOLEČNĚ PRO NĚMČICE
|MARTINA
|KOUŘILOVÁ
|Nepoměřice
|NEPOMĚŘICE 2018
|EVA
|STRNADOVÁ
|Nepoměřice
|NEPOMĚŘICE 2018
|JANA
|DUNOVÁ
|Nepoměřice
|NEPOMĚŘICE 2018
|MARKÉTA
|ŠPITÁLNÍKOVÁ
|Nepoměřice
|NEPOMĚŘICE 2018
|ROMAN
|KŘELINA
|Nepomuk
|SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ NEPOMUKA A DVORCE
|VÁCLAV
|KOVÁŘ
|Neratovice
|NERAHNUTÍ
|JAROSLAVA
|SOUKUPOVÁ
|Neratovice
|NERAHNUTÍ
|JOZEF
|HORNÁK
|Neratovice
|NERAHNUTÍ
|PAVEL
|ŠANDA
|Nesvačily
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|ANNA
|FRANTOVÁ
|Nesvačily
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MARTIN
|BOUČEK
|Netolice
|NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE
|JIŘÍ
|HRUBÝ
|Netolice
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|JITKA
|MAROUŠKOVÁ
|Netolice
|NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE
|LIBOR
|MATÁSEK
|Neubuz
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|MIROSLAV
|DUBOVSKÝ
|Neubuz
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|STANISLAVA
|MINAŘÍKOVÁ
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|LUBOMÍR
|HRDINA
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|LUKÁŠ
|KARKOŠ
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|MILAN
|HEŘMAN
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|MILOSLAV
|NEKOLA
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|PETRA
|TUPÁ
|Nezvěstice
|PRO NEZVĚSTICE
|VÁCLAV
|SOUKUP
|Nová Ves
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
|ŠÁRKA
|SOBOTKOVÁ
|Nová Ves u Chotěboře
|NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
|ANDREA
|CULKOVÁ
|Nová Ves u Chotěboře
|NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
|MIROSLAV
|DOLEŽÁN
|Nová Ves v Horách
|OTEVŘENÁ RADNICE
|RENATA
|BAŇKOVÁ
|Nové Město na Moravě
|LEPŠÍ NOVÉ MĚSTO
|HANA
|KNAPČOKOVÁ
|Nové Město pod Smrkem
|NOVÁ BUDOUCNOST PRO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM A OKOLÍ
|MILOŠ
|VOJÁČEK
|Nové Strašecí
|NEZÁVISLÍ 2018
|JIŘÍ
|BOUČEK
|Nový Kramolín
|NEZÁVISLÍ PRO NOVÝ KRAMOLÍN
|PETR
|BURŠÍK
|Nymburk
|NYMBURK S KLIDEM
|TOMÁŠ
|MACH
|Olbramovice
|NEZÁVISLÍ - PRO OLBRAMOVICE
|LADISLAV
|RUIBAR
|Olbramovice
|NEZÁVISLÍ - OTEVŘENĚ
|VLADIMÍR
|ROZMAHEL
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|LENKA
|KROČILOVÁ
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|MAREK
|ŠANDOR
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|MARTINA
|BŘEZOVJAKOVÁ
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|MICHAL
|DOČEKAL
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|PETR
|JEDLIČKA
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|ZDENĚK
|KOUKAL
|Oleksovice
|ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ
|ZDENKA
|VARHANÍKOVÁ
|Opařany
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|PAVLÍNA
|GLOTZOVÁ
|Opatovice
|SDRUŽENÍ PRO KULTURU A ROZVOJ OPATOVIC
|VLADIMÍR
|BEDNÁŘ
|Opava
|ANO 2011
|TOMÁŠ
|NAVRÁTIL
|Osek
|NEZÁVISLÍ PRO OSEK
|LENKA
|ŘÍHOVÁ
|Osek
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|MILOŠ
|FUCHS
|Osíčko
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO
|ALENA
|GERHARDOVÁ
|Osíčko
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO
|ANTONÍN
|ONDROUŠEK
|Osíčko
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSÍČKO
|MIROSLAV
|BLAŽEK
|Osíčko
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO
|VÁCLAV
|SMOLKA
|Osíčko
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO
|ZBYNĚK
|GRYGAR
|Osová Bítýška
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - PRO LIDI OSOVÉ BÍTÝŠKY
|PETRA
|JAŠOVÁ
|Ostrov
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
|IVAN
|VYSOCKÝ
|Ostrov
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
|PAVEL
|ČEKAN
|Ostrov
|HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
|PAVLÍNA
|LIŠKOVÁ
|Osvračín
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I.
|JAROSLAV
|NOVÝ
|Otrokovice
|NEZÁVISLÍ
|IVO
|KRAMÁŘ
|Otrokovice
|ANO 2011
|JAROSLAV
|BUDEK
|Otvice
|NEZÁVISLÍ
|ANTONÍN
|BENEŠ
|Pačlavice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE
|FRANTIŠEK
|VINCENEC
|Pačlavice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE
|JIŘÍ
|SOLDÁN
|Pačlavice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE
|MARIE
|KNEBLOVÁ
|Pertoltice
|JANA CHALOUPKOVÁ
|JANA
|CHALOUPKOVÁ
|Pertoltice
|MIROSLAV VIDLÁK
|MIROSLAV
|VIDLÁK
|Pertoltice
|PETR KOVAŘÍK
|PETR
|KOVAŘÍK
|Petrov nad Desnou
|PRO PETROV
|JÁN
|HALCIN
|Petrov nad Desnou
|PRO PETROV
|JARMILA
|GURALOVÁ
|Petřvald
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|PAVEL
|GOROVIČ
|Písečná
|ZA SPOKOJENÉ OBČANY
|MICHAL
|JURÁNEK
|Písečné
|JSME TU DOMA !
|ALOIS
|SIGMUND
|Písečné
|JSME TU DOMA !
|RADEK
|BUREŠ
|Písečné
|JSME TU DOMA !
|ZDENĚK
|TRÁVNÍČEK
|Plaňany
|PLAŇAŇÁCI
|TOMÁŠ
|KUČERA
|Plasy
|NEZÁVISLÍ PRO PLASKO
|VÁCLAV
|GROSS
|Plzeň 8-Černice
|OBČAS - OBČANÉ ČERNIC AKTIVNĚ SPOLU
|JANA
|HAISOVÁ CÍROVÁ
|Poběžovice
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|JANA
|KOCHOVÁ
|Podolí
|AKTIVITA
|ŠTĚPÁNKA
|MÍŠKOVÁ
|Podvihov
|SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ PODVIHOV A KOMÁROVSKÉ CHALOUPKY
|LUBOŠ
|STŘÍLKA
|Podvihov
|OBČANÉ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ OPAVY
|RADOMÍR
|KUBESA
|Polepy
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|ALENA
|TYRNEROVÁ
|Polepy
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JOSEF
|KENDÍK
|Polepy
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|ZBYNĚK
|HODYS
|Polepy
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|ZDEŇKA
|DINIČOVÁ
|Polná
|POLEŇÁCI PRO POLNOU
|DANIELA
|ŠINÁGLOVÁ
|Postřelmov
|VOLBA PRO POSTŘELMOV
|MICHAL
|SEDLÁČEK
|Poteč
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I.
|JOSEF
|MANA
|Poteč
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|MAREK
|SLOVÁK
|Poteč
|POTEČ - NÁŠ DOMOV
|MARTIN
|SENDLER
|Potěhy
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I
|JAN
|OREL
|Potěhy
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I
|VÁCLAV
|CHÁMA
|Potštát
|NAŠE POTŠTÁTSKO
|LIBOR
|PERNIČKA
|Potštát
|NAŠE POTŠTÁTSKO
|MARTINA
|JEŘÁBKOVÁ
|Pouzdřany
|STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|MIROSLAV
|ŠMARDA
|Pouzdřany
|STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|PETR
|HERZÁN
|Pouzdřany
|STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
|TOMÁŠ
|MEDUŇA
|Praha 10
|STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU
|VLADIMÍR
|NOVÁK
|Praha 18
|KRÁSNÉ LETŇANY
|ONDŘEJ
|MIFFEK
|Praha 20
|POČERNICE JINAK
|VILÉM
|ČÁP
|Praha-Ďáblice
|VOLBA 2010
|MARTIN
|TUMPACH
|Praha-Lipence
|HAFO LIPAŇÁKŮ
|STANISLAV
|ŘEZNÍK
|Praha-Zličín
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|PETR
|RŮŽIČKA
|Pražmo
|REALISTÉ
|JAN
|PÝCHA
|Proboštov
|PROBOŠTOV A PŘÍTKOV - JEDNA OBEC
|STANISLAV
|JORDÁN
|Prosenice
|MÁME RÁDI PROSENICE
|JAROSLAV
|JEŽÍK
|Proskovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PROSKOVICE
|MILAN
|PALIČKA
|Prostějov
|PÉVÉČKO
|JIŘÍ
|POSPÍŠIL
|Prušánky
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
|LUĎKA
|TRECHOVÁ
|Přemyslovice
|PRO LEPŠÍ PŘEMYSLOVICE
|KAREL
|JANEČEK
|Přerov nad Labem
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JIŘÍ
|BENEŠ
|Přerov nad Labem
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|KAROLÍNA
|SALAČOVÁ
|Přibyslavice
|HASIČI PŘIBYSLAVICE
|IVANA
|UHROVÁ
|Přibyslavice
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|JAN
|MACEK
|Přibyslavice
|HASIČI PŘIBYSLAVICE
|VLADIMÍRA
|ŠKARVADOVÁ
|Přimda
|PŘIMDA A JEJÍ OBCE
|MARIE
|VÍTKOVÁ
|Přítluky
|ANO 2011
|FRANTIŠEK
|KADLEC
|Přítluky
|ANO 2011
|OLDŘICH
|POLÍNEK
|Přítluky
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
|RADIM
|PAVLÍČEK
|Přítluky
|ANO 2011
|RÓBERT
|KUCHTA
|Přítluky
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ - VŠE PRO OBEC
|SVĚTLANA
|KRŠKOVÁ
|Pustiměř
|ANO 2011
|PAVEL
|HOLUB
|Pustiměř
|ANO 2011
|VLASTIMIL
|SMÉKAL
|Putim
|ZA ROZVOJ OBCE PUTIM
|JAROSLAVA
|PIXOVÁ
|Putim
|ZA ROZVOJ OBCE PUTIM
|PETR
|MATOUŠ
|Račice-Pístovice
|OBČANÉ RAČIC - PÍSTOVIC
|RENATA
|MÁSLOVÁ
|Radějov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A STAN
|JITKA
|LEKEŠOVÁ
|Radíč
|PETR KŘÍŽEK
|PETR
|KŘÍŽEK
|Radkov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|PAVEL
|KOPŘIVA
|Raduň
|SPOLEČNĚ PRO RADUŇ
|DANIEL
|PÍŠALA
|Raduň
|SPOLEČNĚ PRO RADUŇ
|PAVEL
|MAJÍČEK
|Raduň
|SPOLEČNĚ PRO RADUŇ
|TOMÁŠ
|DUPAL
|Ráječko
|PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST
|JAN
|SEHNAL
|Ráječko
|PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST
|JAROSLAV
|MARTÉNEK
|Ráječko
|PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST
|LUBOMÍR
|ZAPLETAL
|Ráječko
|PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST
|SVĚTLA
|HAVLÍČKOVÁ
|Rajhrad
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - RAJHRAĎÁCI
|TOMÁŠ
|BÁBOR
|Rajhradice
|PRO OBEC RAJHRADICE
|MAREK
|KUBEŠ
|Rajhradice
|PRO OBEC RAJHRADICE
|OTMAR
|BURDA
|Rajhradice
|PRO OBEC RAJHRADICE
|ZDENĚK
|VÁGNER
|Rajnochovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MIROSLAV
|FRKAL
|Rajnochovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|TOMÁŠ
|STRAPEK
|Rakovník
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
|IVO
|MAROUŠEK
|Ralsko
|ANO 2011
|MILOSLAV
|TŮMA
|Rapotín
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JIŘÍ
|NAVRÁTIL
|Ratiboř
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|BOHUMIL
|ZBRANEK
|Ratiboř
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO RATIBOŘ
|TAMARA
|JUCHELKOVÁ
|Ročov
|ZA TRVALÝ ROZVOJ MĚSTYSE
|IVANA
|VLACHOVÁ
|Rodkov
|SDRUŽENÍ PRO RODKOV
|JAROSLAV
|TOMÁŠEK
|Rodkov
|SDRUŽENÍ PRO RODKOV
|KVĚTOSLAVA
|MUSILOVÁ
|Rodkov
|KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKÁ STRANA LIDOVÁ
|PETR
|TOMÁŠEK
|Ronov nad Doubravou
|KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY
|DUŠAN
|HOLAS
|Ronov nad Doubravou
|DEJME ŠANCI RONOVU
|JIŘÍ
|ŠINDELÁŘ
|Ronov nad Doubravou
|KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY
|VÁCLAV
|PETRŽILKA
|Roudnice nad Labem
|SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.
|TOMÁŠ
|POKORNÝ
|Roztoky
|NEZÁVISLÍ - ROZTOKY
|ROMAN
|TEXL
|Rychnov u Jablonce nad Nisou
|RYCHNOVÁCI
|JAROSLAVA
|BENEŠOVÁ
|Řevničov
|SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV
|HANA
|ŘÍHOVÁ
|Řevničov
|SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV
|JANA
|MALECKÁ
|Řevničov
|SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV
|LUBOMÍR
|PONDĚLÍČEK
|Říčany
|MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL
|MARTIN
|ROLINEK
|Říčany
|MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL
|ROSTISLAV
|VALEŠ
|Říčky v Orlických horách
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
|JANA
|MINÁŘOVÁ
|Sadská
|SPOLEČNĚ PRO SADSKOU
|JAROSLAV
|LAMBERT
|Sázava
|NEZÁVISLÍ SÁZAVÁCI
|JAN
|HOŠEK
|Semily
|SPOLU
|MARTA
|KRAJÍCOVÁ
|Seninka
|HASIČI PRO OBČANY
|IVAN
|JUŘICA
|Seninka
|HASIČI PRO OBČANY
|MILAN
|HANULÍK
|Sezimovo Ústí
|ZELENÁ PRO MĚSTO
|LADISLAV
|ŠEBEK
|Sivice
|SPOLEČNĚ PRO SIVICE
|EVA
|MOLLOVÁ
|Sivice
|SPOLEČNĚ PRO SIVICE
|JANA
|FLÉGLOVÁ
|Skuhrov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|LUCIE
|ŽIVNÁ
|Skuhrov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MILOSLAV
|PLZENSKÝ
|Skuhrov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|RADEK
|BOROVKA
|Skuteč
|PRO SKUTEČ
|LEOŠ
|LUKAŠTÍK
|Slaná
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
|JAN
|KVARDA
|Slavkov
|PRO SLAVKOV
|ALEŠ
|PAVELEK
|Slezská Ostrava
|NEZÁVISLÍ
|BARBORA
|JELONKOVÁ
|Slezská Ostrava
|NEZÁVISLÍ
|MARIO
|LYČKA
|Smečno
|PŘÁTELÉ SMEČNA
|YVONA
|VÍTKOVÁ
|Sněžné
|ZA ZVELEBENÍ OBCE
|ANNA
|HAVLÍKOVÁ
|Soběsuky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|DANIELA
|ZAPLETALOVÁ
|Soběsuky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JAN
|PISKA
|Soběsuky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JOSEF
|ŠKRABAL
|Soběsuky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|MAREK
|KOPEČEK
|Soběsuky
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|PAVEL
|DVOŘÁK
|Sobotín
|PRO SOBOTÍN
|ANDREA
|PAVELKOVÁ
|Sokolov
|ANO 2011
|PAVEL
|IVANIČ
|Solenice
|SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA
|PETRA
|VELASOVÁ
|Sosnová
|NAŠE SOSNOVÁ
|MICHAL
|JANOVSKÝ
|Stará Voda
|PRO OBEC
|EVA
|PROCHÁZKOVÁ
|Stará Voda
|PRO OBEC
|JAN
|CHABIČOVSKÝ
|Stará Voda
|PRO OBEC
|JAN
|KUNA
|Stará Voda
|PRO OBEC
|STANISLAV
|ŠESTÁK
|Stará Voda
|PRO OBEC
|TOMÁŠ
|HRADSKÝ
|Staré Město
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ STARÉ MĚSTO
|MAREK
|POHL
|Staré Sedlo
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|JOSEF
|KRATOCHVÍL
|Stochov
|ANO 2011
|MILUŠE
|JŮNOVÁ
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|DAVID
|PRÜGER
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|IVAN
|PODSEDNÍK
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|JOSEF
|KOZÁČEK
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|JOSEF
|KOZÁČEK
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|RENATA
|PRÜGEROVÁ
|Strachujov
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|STANISLAV
|BEDNÁŘ
|Stráž pod Ralskem
|VOLBA PRO STRÁŽ
|MILOŠ
|SEMOTÁN
|Stříbro
|ANO 2011
|KVĚTOSLAVA
|ŠPILEROVÁ
|Studnice
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ
|JAROSLAV
|FLÁDR
|Studnice
|ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ
|JOSEF
|SRNEC
|Sudoměřice
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|JIŘÍ
|JANEČEK
|Suchá
|SNK SUCHÁ I
|LIBOR
|HOMOLKA
|Suchdol
|ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL
|DAVID
|KUTHAN
|Suchdol
|SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA
|IVANA
|PIVOŇKOVÁ
|Suchdol
|SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA
|JANA
|RYCHLÍKOVÁ
|Suchdol
|SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA
|JOSEF
|MRŇÁK
|Suchdol
|ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL
|ROMAN
|LHOTSKÝ
|Suchdol
|SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA
|VRATISLAV
|LANGR
|Suchdol
|ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL
|ZDENĚK
|ŠIBRAVA
|Suchohrdly
|SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ ZA SUCHOHRDLY
|JAN
|KUTNER
|Suchohrdly
|SDRUŽENÍ PRO SUCHOHRDLY
|MAREK
|KUBIŠ
|Suchohrdly
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|MARTIN
|PAUL
|Svatava
|SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018
|JANA
|ADAMCOVÁ
|Svatava
|SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018
|KAREL
|ŠTEFFL
|Svatava
|SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018
|VLADIMÍR
|ADAMEC
|Světice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018
|EVA
|MLCHOVÁ
|Světice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018
|LUBOŠ
|KÚDELA
|Světice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018
|PAVEL
|NOVÁK
|Světlá nad Sázavou
|ANO 2011
|EVA
|KOŘÍNKOVÁ
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|DAVID
|SÁBLÍK
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|FRANTIŠEK
|MIČKA
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|LENKA
|CHYBOVÁ
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MARTIN
|DVOŘÁK
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|MILAN
|NEDĚLKA
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|OTAKAR
|BERAN
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|TOMÁŠ
|SKRYJA
|Světnov
|SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
|ZDEŇKA
|ZICHOVÁ
|Sviadnov
|OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ
|RADIM
|NOVOTNÝ
|Šardice
|ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
|ALENA
|KOŽÍKOVÁ
|Šardice
|ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
|BLAŽENA
|GALIOVÁ
|Šardice
|ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
|PAVEL
|BRÁZDA
|Šardice
|ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
|PETR
|CÁPEK
|Šindelová
|SPOLEČNĚ PRO OBEC
|JOSEF
|TROJAN
|Šťáhlavy
|OBČANÉ PRO OBEC
|ZUZANA
|SERMEŠOVÁ
|Štěchovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠTĚCHOVICE
|LIBOR
|FONTÁN
|Štěpánov nad Svratkou
|OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
|IVETA
|HOŠKOVÁ
|Štítary
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
|ZDENĚK
|BAUER
|Tachov
|PATRIOTI TACHOVA
|TAŤÁNA
|ŠIMKOVÁ
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|JAKUB
|SVEJKOVSKÝ
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|KAREL
|ERBEN
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|MARIE
|BROTÁNKOVÁ
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|MARTIN
|RUSŇÁK
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|VÁCLAV
|DOBRÝ
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|VÁCLAV
|DOBRÝ
|Těně
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ
|VÁCLAV
|POUR
|Terezín
|KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
|MICHAL
|FIALA
|Terezín
|SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
|MICHAL
|JOHANOVSKÝ
|Terezín
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|ROMAN
|VÍTEK
|Tisová
|TJ SOKOL TISOVÁ
|MARKÉTA
|HERMANOVÁ
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|ANTONÍN
|POSPÍŠIL
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|JAN
|ČERMÁK
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|JAN
|OPL
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|JAROSLAV
|NETRVAL
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|JOSEF
|FILIP
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|MARTIN
|LIŠKA
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|PAVEL
|LIŠKA
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|PAVEL
|RÁDL
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|PAVEL
|ŠPIRK
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|PETR
|HOLUB
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|PETR
|VÍŠKA
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|RADKA
|RADLINGEROVÁ
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|ROBERT
|PAUM
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|STANISLAV
|VOLF
|Tlučná
|TLUČEŇÁCI
|VÁCLAV
|VÍTEK
|Tlumačov
|HASIČI TLUMAČOV
|VÁCLAV
|SLADKÝ
|Tovačov
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|JIŘÍ
|ZAVADIL
|Trutnov
|PIRÁTI A NEZÁVISLÍ
|ONDŘEJ
|ČALOVKA
|Třebešice
|ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC
|JIŘÍ
|LANG
|Třebešice
|ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC
|ZDENĚK
|ZVONÍČEK
|Třemešné
|ŽIVOT VESNICE
|RADOVAN
|KONČICKÝ
|Třinec
|NEZÁVISLÍ
|RADANA
|ŠOLTÉSOVÁ
|Týnec
|SNK 2
|VLASTIMIL
|KNOTEK
|Týnec nad Labem
|TÝNEC NAD LABEM 2018
|JOSEF
|VOMÁČKA
|Týniště nad Orlicí
|HOZK
|VLADIMÍRA
|LESENSKÁ
|Uherský Brod
|NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI S PODPOROU ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
|ALEŠ
|ŘEZNÍČEK
|Uherský Brod
|ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT
|CTIBOR
|BORÁŇ
|Uhlířské Janovice
|HASIČI
|MILAN
|KOPECKÝ
|Újezd
|SPORTOVCI PRO ÚJEZD
|STANISLAV
|ČERNOBILA
|Unhošť
|ANO 2011
|ANEŽKA
|ČERNÁ
|Úpohlavy
|SDRUŽENÍ PŘÁTEL OBCE
|MARTIN
|RACEK
|Ústí nad Labem
|PRO ZDRAVÍ A SPORT
|STANISLAV
|DUNAJ
|Ústí nad Labem-město
|ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
|VLASTIMIL
|DOUCHA
|Ústí nad Labem-Neštěmice
|VAŠE ÚSTÍ
|JAN
|TŘÍSKA
|Ústí nad Orlicí
|ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME?
|JARMILA
|CINDROVÁ
|Ústí nad Orlicí
|ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME?
|JAROSLAV
|ŘEHÁČEK
|Ústí nad Orlicí
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ÚSTÍ ŽIJE
|JIŘÍ
|PRECLÍK
|Václavovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VÁCLAVOVICE
|BOHUMIL
|HOLEČKO
|Valašské Klobouky
|PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
|KAREL
|PTÁČEK
|Valašské Klobouky
|PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
|MIROSLAV
|MAŇAS
|Vanovice
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČŮ A SOKOLŮ
|LENKA
|CHALUPOVÁ
|Varnsdorf
|ANO 2011
|FRANTIŠEK
|HRICZ
|Věcov
|KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
|PAVEL
|MACHÁČEK
|Velim
|PRO VELIM A VÍTĚZOV
|JOSEF
|SEIFERT
|Velim
|PRO VELIM A VÍTĚZOV
|LUDĚK
|KOSTKA
|Velim
|PRO VELIM A VÍTĚZOV
|MARTIN
|KYNCL
|Velim
|PRO VELIM A VÍTĚZOV
|ŽANETA
|SVOBODOVÁ
|Velká nad Veličkou
|SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NAŠE VELKÁ
|MARTIN
|PRACHAŘ
|Velké Losiny
|MUŽI ZA LOSINY
|JAROMÍR
|BARTOŠ
|Velké Meziříčí
|MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM
|JIŘÍ
|KAŠE
|Velký Šenov
|ZA LEPŠÍ ŠENOV
|MARCELA
|BOHÁČOVÁ
|Velký Šenov
|ZA LEPŠÍ ŠENOV
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Tabulka ukazuje čerstvé zastupitele, které v minulých obecních volbách na kandidátky nominovala ČSSD (ať už jako straníky, či nezávislé kandidáty), letos kandidovali za jinou stranu nebo jako nezávislí. Zdroj: volby.cz.