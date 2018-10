Osm set jmen. V roce 2014 hájili barvy ČSSD, letos dali straně ve volbách košem a uspěli jinde

Ještě v roce 2014 během komunálních voleb reprezentovali sociální demokracii, letos se však o hlasy voličů ucházeli v barvách jiných uskupení či jako nezávislí kandidáti. A uspěli, sama ČSSD přitom propadla. Napříč Českem se to týká více než 800 nových zastupitelů. Server iROZHLAS.cz přináší příběhy trojice z nich, konkrétně z Tlučné, Přítluk a Nového Města na Moravě. Data Praha 8:10 11. 10. 2018 (Aktualizováno: 9:12 11. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 800 původních nominantů ČSSD uspělo letos ve volbách na kandidátkách jiných hnutí či jako nezávislí | Zdroj: Profimedia

Parta nadšenců

S komunální politikou začínali v Tlučné na Plzeňsku před dvaceti lety jako parta nadšenců, kterou spojovala láska ke sportu. Ačkoli starosta třítisícové obce Stanislav Volf tvrdí, že se od té doby nic nezměnilo, jedna novinka se přece jenom najde. Zatímco ještě v roce 2014 kandidovali v barvách sociálních demokracie, letos vyhráli s vlastním hnutím Tlučeňáci.

Podle starosty jim vadilo spojení malé obce s velkou politickou stranou. „Došla nám trpělivost s tím, jak se furt říká ‚politika‘. Kdo na obcích dělá, tak ví, že to není politika, ale každodenní práce pro lidi,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz.

„Politiku mohou dělat velká města, kde se dohadují. Tady na to není prostor. Na obcích a městech do desíti tisíc řešíte chodníky, silnice, kulturní domy a starosti se školami.“

Aby mohli Tlučeňáci vůbec kandidovat, museli od místních sebrat dostatečné množství podpisů. „Když jste pod politickou stranou, tak je to samozřejmě snazší. Když ale jdete do voleb jako nezávislý, běháte po obci s archy, aby vám to občané podepsali,“ přiblížil Volf.

Iniciativa nakonec získala ve víkendových volbách 98,17 procenta hlasů a obsadila tak všechna křesla v 19členném zastupitelstvu. Kandidátku v obci letos postavili ještě komunisté, měli ale pouze 1,83 procenta hlasů. Oproti roku 2014 tak ze zastupitelstva vypadla TOP 09, která dosud držela jeden mandát.

Nově za ANO

Trochu jiný je případ jihomoravských Přítluk. I tady se sice vedení města složené z nestraníků rozhodlo letos odklonit od spolupráce s ČSSD, původního partnera však vyměnilo za hnutí ANO, které tak v obci utržilo přes 43 procent a obsadilo čtyři mandáty z devíti.

„Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO, třeba i z krajského úřadu, se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal.“ František Kadlec (starosta Přítluk)

Starosta František Kadlec, který se současně postavil do čela kandidátky, se tak podle svých slov rozhodl na základě předešlých zkušeností. „Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme, řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO - třeba i z krajského úřadu - se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal,“ uvedl redakci.

Kadlec současně přiznává, že ke změně přispěla i výměna v čele obce. „ČSSD bylo dílo předchozího pana starosty, který bohužel v roce 2015 zemřel a já jako bývalý místostarosta po něm tu práci převzal. Sice jsme byli v 2014 na kandidátce ČSSD, ale konkrétně v naší obci se nedařilo, aby ta spolupráce k něčemu vedla,“ doplnil.

Nejsme sekta

Odlišný je příběh sociálních demokratů v Novém Městě na Moravě. Tady se totiž pod značkou ČSSD rozhodli nekandidovat přímo místní členové. Podle slov starosty Michala Šmardy tak chtěli dát šanci i lidem, kteří by jinak do voleb v oranžovém dresu nešli.

Jak se volilo ve vašem okrsku? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků komunálních voleb Číst článek

„Politické strany mají dnes problémy, kvůli nimž se noví lidé, kteří chtějí dělat něco pro svou obec, s nimi nechtějí spojovat. Je tak dobré hledat cesty, jak je oslovit, a neuzavírat se do sebe jako nějaká sekta,“ popsal Šmarda.

Místo stranické kandidátky tak vytvořili společné uskupení s novým názvem Lepší Nové Město, za které vedle sociálních demokratů kandidovali i nezávislí. A uspěli. V obecních volbách skončili první s 38,05 procenta a získali deset mandátů.

Šmarda současně odmítl, že by se za nové hnutí „schovával“ vzhledem k nepříznivým výsledkům sociálních demokratů ve sněmovních volbách. „Lidé, kteří tady žijí, moc dobře vědí, že jsem sociální demokrat a jaké mám názory. Tohle je desetitisícové městečko, tady nic nezakryjete,“ doplnil.

Celkový přehled

Obdobných případů datový tým serveru iROZHLAS.cz eviduje stovky. Nabízíme proto jejich celkový přehled.

Často jde o nestraníky, kteří nově kandidovali za lokální uskupení či měnili zázemí velké politické strany. Seznam však současně obsahuje také případy, kdy ČSSD kandidovala v koalici, ať už pod vlastním, či novým názvem.

ZASTUPITELSTVO STRANA JMÉNO PŘÍJMENÍ Bělá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II. MARTIN MIHULKA Bělov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE BĚLOV JAROSLAVA VEČEŘOVÁ Bělušice PRO NAŠI OBEC EVA JELÍNKOVÁ Bělušice PRO NAŠI OBEC PETR KOSTKA Benešov nad Ploučnicí NÁŠ BENEŠOV MARTIN VERNER Bezno PRO BEZNO JOSEF BENEŠ Bílé Podolí NEZÁVISLÍ LIBOR VRANÝ Bílé Podolí NEZÁVISLÍ OTO BÍŽA Bílina NAŠE BÍLINA - STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ DANIEL HENDRYCH Bílovec BÍLOVECKÉ SPOLKY PAVEL MRVA Blovice ŽIJEME BLOVICE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOŽENA ŠROUBKOVÁ Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE ANTONÍN HAMROZI Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE HELENA CZECZOTKOVÁ Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE LIBOR SZOTKOWSKI Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE MARTIN PADUCH Bohuslavice MORAVANÉ EVA ŠIŠMOVÁ Borovany ALENA PEKÁRKOVÁ ALENA PEKÁRKOVÁ Borovany IVANA DOLEJŠKOVÁ IVANA DOLEJŠKOVÁ Borovany KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ TOMÁŠ ŠNOREK Boršice u Blatnice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA DUŠAN KŘIVÁK Boskovice BOSKOVÁCI JAROSLAV OLDŘICH Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK JIŘÍ VESELÝ Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK LADISLAVA TASUTIJOVÁ Brandýsek STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ LEOŠ REICHL Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK TOMÁŠ VESELÝ Branka u Opavy SPOLKY PRO OBEC S PODPOROU AKTIVNÍCH OBČANŮ MICHAL ZAJÍČEK Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK ŠTILLER Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JAROSLAV VOTOUPAL Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MIROSLAV VARYŠ Bratřejov DŮCHODCI PRO BRATŘEJOV JANA ADAMUSOVÁ Bratřejov NEZÁVISLÍ MARIAN PETRŮ Brno-Jundrov SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ MAREK TOMAN Brno-Jundrov SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ ZDENĚK KOUDELKA Brno-sever HNUTÍ SOL LUDĚK KRÁL Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY JIŘÍ ČEJKA Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY LUDĚK STIX Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY MICHAL KREJSA Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY MICHAL SOLDÁN Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY STANISLAV KOPŘIVA Brno-Žabovřesky PRO ŽABINY S PODPOROU STAN VLADIMÍR PANEŠ Brodek u Prostějova SPOLEČNĚ PRO BRODEK IVA PLUHAŘOVÁ Brodek u Prostějova SPOLEČNĚ PRO BRODEK PAVEL MALÍK Brodek u Přerova ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA PAVLÍNA PROCHÁZKOVÁ Brodek u Přerova OBČANÉ PRO BRODEK RADOMÍR HABÁŇ Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY DAVID ŠÁLEK Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY JAN ŘEBÍČEK Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY VLADIMÍR ŠILD Březová nad Svitavou PRO BŘEZOVOU EVA DUFKOVÁ Březová nad Svitavou ALTERNATIVA PRO MĚSTO JAROMÍR STANĚK Břidličná SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - FÉROVÝ PŘÍSTUP KE VŠEM A KE VŠEMU DALIBOR BAJGR Budišov PRO NÁŠ BUDIŠOV MILAN DOLEŽAL Buštěhrad OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MAGDA KINDLOVÁ Bystřice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JOSEF SLÁDEČEK Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 ALEŠ KOBLIHA Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 JIŘINA HOBLOVÁ Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 LENKA MLYNÁŘOVÁ Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 LUKÁŠ DUKAY Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 MAREK SEMERÁD Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 PAVEL KUN Cerhovice ZA LEPŠÍ CERHOVICE DANIELA VRŇATOVÁ Cerhovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE HANA VELICHOVÁ Cerhovice ZA LEPŠÍ CERHOVICE JOSEF KŘÍŽEK Cerhovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE MIROSLAV KÁRA Cetyně SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CETYNĚ ELIŠKA FIALOVÁ Cvrčovice NEZÁVISLÍ OBČANÉ CVRČOVIC ROMAN KŘIVÁNEK Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY JIŘÍ HONZÍČEK Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY MARTIN HORSKÝ Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY VLASTISLAV MÁLEK Čejov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV JIŘÍ JEŽEK Čejov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV TOMÁŠ DOLEŽAL Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JAROMÍR KOTĚRA Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MILAN NOVÁK Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TOMÁŠ NĚMEČEK Červenka STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST KAROL GÁL Česká Třebová ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ S NESTRANÍKY PRO ČESKOU TŘEBOVOU JAN KOVÁŘ Český Krumlov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH - MĚSTO PRO VŠECHNY DALIBOR CARDA Český Rudolec SDRUŽENÍ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI NADĚŽDA TECLOVÁ Český Těšín SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) ROMAN ŽYLA Číměř SPOLEČNĚ PRO OBČANY STANISLAV ŠALANDA Čistá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČISTECKA VLASTIMIL SCHUH Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC LUBOŠ NEDĚLA Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC LYDIE BUREŠOVÁ Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC MARIE DOBIÁŠOVÁ Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC MILOSLAV KARTOUS Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC TOMÁŠ POSPÍŠIL Dasnice SPOKOJENÉ DASNICE OLDŘICH VANĚK Děčín KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY JAROSLAV HORÁK Dešná SNK DEŠANSKO 2018 ANTONÍN MRKVA Dešná ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENÝ ŽIVOT OBČANŮ DAGMAR DAŇKOVÁ Dlouhá Loučka ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ JANA HORÁKOVÁ Dlouhá Loučka ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ JOSEF STRAKA Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST BĚLA IVANOVÁ Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST IVETA MIKULOVÁ Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST MICHAL OLEKŠÁK Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST MICHAL RÖSSEL Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST VÍT KOŠÁK Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST ZBYNĚK PROCHÁZKA Dobrá Voda u Českých Budějovic OBČANÉ DOBRÉ VODY JOSEF ŠŤASTNÝ Dobroměřice DOBROMĚŘICE 2018 - 2022 JIŘÍ SAILER Dobroměřice DOBROMĚŘICE 2018 - 2022 JIŘÍ SAILER Dobřany ,,AKTIVNÍ DOBŘANY JAN VOZÁR Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 JAROSLAV HAMOUZ Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 JIŘÍ VÁGNER Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 MARTINA MAŘÍKOVÁ Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 TOMÁŠ VLASÁK Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ MIROSLAV HRDÝ Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ MIROSLAV KUŘÁTKO Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ VLADIMÍR ČMEJLA Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ ZBYNĚK BRYSLIVEC Dolní Bukovsko BUKOVSKO A PŘILEHLÉ OSADY TOMÁŠ PAVLÁSEK Dolní Domaslavice MLADÁ ALTERNATIVA NORBERT PĚKNÍK Dolní Krupá SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JANA KOLÁŘOVÁ Dolní Krupá SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JOSEF KOLOMAZNÍK Dolní Moravice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č.1 JAN VINOHRADNÍK Dolní Pohleď VÁCLAV PETRÁSEK VÁCLAV PETRÁSEK Dolní Roveň ŽIJEME PRO OBEC HANA JEŘÁBKOVÁ Dolní Roveň STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍ VANČURA Dolní Roveň STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY LUBOŠ ROČEK Dolní Tošanovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PAVEL BLABLA Dolní Žďár PRO DOLNÍ - HORNÍ LUKÁŠ HOVORKA Doubrava NEZÁVISLÍ IVANA PENKALOVÁ Drozdov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI FRANTIŠEK REJZEK Drozdov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI IRENA NĚMEČKOVÁ Dubňany KANDIDÁTKA NESTRANÍKŮ ANDĚLA NEDVĚDÍKOVÁ Dušejov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JANA ZMÁTLOVÁ Dušejov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ LUDMILA FEJTOVÁ Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE JOSEF KOPECKÝ Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE LUDĚK ŠEVČÍK Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MAREK HŘÍBEK Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MARTIN KUBÍK Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MIROSLAV TRULÍK Hajany HAJANY PRO VŠECHNY JAKUB URBÁNEK Hajany HAJANY PRO VŠECHNY MARTIN DVOŘÁK Hajany HAJANY PRO VŠECHNY RADOMÍR NOVOTKA Halže PRO HALŽI PETR KRATEJL Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY JIŘÍ SVOBODA Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY ROMAN GRODL Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY VLADISLAV PÁTEK Hanušovice NEZÁVISLÁ VOLBA MIROSLAV GRIVALSKÝ Havlíčkův Brod BROĎÁCI VERONIKA PRCHALOVÁ Hazlov PRO HAZLOV DAVID KOJAN Hazlov PRO HAZLOV DUŠAN ŠTURM Hevlín PRO HEVLÍN MILAN HYCL Hluk MORAVANÉ S PODPOROU ČSSD A NEZÁVISLÝCH LENKA DVOŘÁČKOVÁ Hnanice SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ HNANICE LIBUŠE ŽÁRSKÁ Hodonín SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO HODONÍN JIŘÍ JANDA Hora Svaté Kateřiny S P O L U JINDŘICH ZETEK Horní Planá SPORTOVCI PRO MĚSTO MICHAL HUSZÁR Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ ALEŠ GONÁK Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ LADISLAV ČÍŽEK Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ MIROSLAV ROJŠL Horní Suchá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HORNÍ SUCHÁ LUCIE ZSIBRITOVÁ Hořovice NESTRANÍCI PETR BAKULE Hořovičky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA ANNA LAVIČKOVÁ Hostinné PRO ZDRAVÉ HOSTINNÉ PETR CHMELÍK Hostinné SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ PETR PLECHÁČ Hoštice-Heroltice OBEC PRO OBČANY DANA ŠTOLFOVÁ Hrabová SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) MILAN POSPĚCH Hrabová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HRABOVANÉ RADOMÍR ORKÁČ Hradec nad Moravicí KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ ROMAN CELTA Hrádek SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE HRÁDEK ANNA BADINSKÁ Hrčava ANO 2011 PETR KOZIEL Hrobčice SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) KAROLÍNA WANKOVSKÁ Husinec KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ DAVID KUDÝN Husinec SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MARTIN FRNKA Hvozd KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PETR VYROUBAL Hvozd KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY VÁCLAV HUBINKA Hvozdná SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD KATEŘINA KASALOVÁ Hvozdná HVOZDENŠTÍ NEZÁVISLÍ MIROSLAV SOVADINA Hvozdná SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD MIROSLAV SOVADINA Chabařovice PRO LEPŠÍ ROUDNÍKY ILONA GALÁŠOVÁ Chlebičov ZA JEDNOTNÝ CHLEBIČOV TOMÁŠ PIKA Chlum u Třeboně SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ, PODNIKATELŮ, SPORTOVCŮ A HASIČŮ JAROSLAV BALCAR Chodov DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK MARTINA VAŇKOVÁ Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAN BÁRTA Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ KLÁRA VAŇKOVÁ Choťánky PRO CHOŤÁNKY MAREK SOBĚSLAV Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PAVEL PISTOR Choťánky PRO CHOŤÁNKY PETR ŠLECHTA Chrast ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA DANIEL NOREK Chudenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAGMAR STELZEROVÁ Chudenice SJEDNOCENÉ CHUDENICKO JITKA EGERMAYEROVÁ Chvalkovice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MILADA JANALÍKOVÁ Chvalkovice PRO NAŠE CHVALKOVICE TOMÁŠ PELKA Ivančice PRO ZDRAVÍ A SPORT TOMÁŠ CHYTKA Ivanovice na Hané NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA TOMÁŠ VRÁNA Jablůnka PRO JABLŮNKU PETR KOCHWASSER Jablůnka SPORTOVCI PRO JABLŮNKU ZDENĚK MRLINA Jablunkov NEZÁVISLÍ A STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY EVA GAWLASOVÁ Jaroměřice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO JAROMĚŘICE ANDREA KOSINOVÁ Jaroměřice nad Rokytnou JAROMĚŘICKO - NÁŠ DOMOV, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A PIRÁTŮ ZDENĚK CHROUST Javorník NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JIŘÍ HRBÁČ Javorník NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MIROSLAV MINAŘÍK Jeřišno PRO NAŠI OBEC MIROSLAV KONSTANTINOVIČ Jesenice NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PETR KONÍŘ Jílové PRO ZDRAVÍ A SPORT OLGA HREBIČKOVÁ Kájov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NEZÁVISLÍ DANIEL VEJVODA Kamenice nad Lipou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAMENICE - VAŠE VOLBA JAROSLAV HOUSER Kamenné Žehrovice ROZUMNĚ! LENKA HUSARIKOVÁ Kdyně HNUTÍ NEZÁVISLÝCH, PRO - KDYŇSKO RADEK ČEJKA Klenčí pod Čerchovem NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - TJ FRANTIŠEK ČIPERA Klentnice NEZÁVISLÍ 40 VLADIMÍR SLAČÍK Kněžpole SDRUŽENÍ KNĚŽPOLSKÝCH PATRIOTŮ PETR JAKŠÍK Koclířov KOCLÍŘOV ROZUMNĚ JOSEF VOTŘEL Koclířov KOCLÍŘOV ROZUMNĚ LUCIE PROKEŠOVÁ Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ JINDŘICH LINHART Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ JIŘÍ JAVŮREK Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ LENKA SKOLILOVÁ Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ MILAN KOUBA Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ VLADIMÍR KABÁT Komořany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JIŘÍ NOHEL Kopidlno KOPIDLENSKO PETR ALBRECHT Kostelec na Hané SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) PETR KUDLÁČEK Kostelec nad Černými lesy KOSTELEC SOBĚ JAROSLAV BRACHOVEC Kostelec nad Černými lesy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ KAHOUN Kostice PROKOSTICE MILAN ROZSYPAL Kostice PROKOSTICE VLASTISLAV BAŤKA Kostomlátky SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II. DANIEL BARTÁK Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV KAREL ČERMÁK Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV LUKÁŠ KMÍNEK Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV MIROSLAV KOS Kounov PRO ROZVOJ OBCE KOUNOV JAROSLAVA ŠIDLOVÁ Kovářská OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MICHAL MAREK Králíky PATRIOTI ČESKÉ REPUBLIKY JAN KRÁLÍK Královské Poříčí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ IVETA SUCHÁ Královské Poříčí SPRÁVNÁ VOLBA MICHAL KOVÁČ Královské Poříčí SPRÁVNÁ VOLBA MIROSLAV ŽÁČEK Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ LADISLAV KRÁL Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MIROSLAV GRYC Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ OLDŘICH ODEHNAL Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ PETRA SMOLAKOVÁ Kravaře NOVÁ SÍLA KRAVAŘ MILAN ROSTEK Krnov KRNOVŠTÍ PATRIOTI MIROSLAV KOZELSKÝ Kryry MOJE KRYRY TOMÁŠ PTÁK Kryry VAŠE VOLBA!!! NAŠE KRYRY!!! VÁCLAV KADLEČEK Křimov SPOKOJENÍ OBČANÉ KŘIMOVSKA SOŇA KALIŠOVÁ Křižanov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ IVO KLIMEŠ Křižany ŽIBŘIDICE 2018 DENISA POLANSKÁ Křižany ŽIBŘIDICE 2018 LUCIE CIDLINSKÁ Křižany PRO NAŠÍ OBEC ZDENĚK ZADROBIL Kunčice pod Ondřejníkem OBEC - VĚC VEŘEJNÁ MILAN KUBÍN Kuničky PRO KUNIČKY VĚRA DRAŽANOVÁ Lančov PRO LANČOV JAROSLAV MIKULÁŠEK Laškov LAŠKOV 2018 - 2022 JAROSLAV OŠŤÁDAL Lelekovice KRÁSNÉ LELEKOVICE PETR OŠMERA Lenora LENORA PRO MARTIN HLOUŠKA Letovice SPOLEČNĚ PRO LETOVICE EVA PAŘILOVÁ Lhota OBČANÉ PRO LHOTU EVA DEBEFOVÁ Lhotka SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK ZKOUMAL Lhotka OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA SYLVA KAZÁROVÁ Lhotka SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ BROŽ Libež JAROMÍR HOLUB JAROMÍR HOLUB Libež MILOSLAV KNĚŽÍK MILOSLAV KNĚŽÍK Libež MIROSLAV HAVELKA MIROSLAV HAVELKA Libhošť SPOLEČNĚ A OTEVŘENĚ PRO LIBHOŠŤ MARTINA JALŮVKOVÁ Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. JIŘÍ KUNC Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. JITKA BALOUNOVÁ Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. LADISLAV KŘESŤAN Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. MARTIN VÝBORNÝ Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. ONDŘEJ BALOUN Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. PAVEL EDR Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. VÁCLAV FIKAR Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JIŘÍ TROJAN Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI LUBOŠ ROJKA Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI VĚRA ROUSKOVÁ Lipov NESTRANÍCI PRO LIPOV JIŘÍ ZUBATÝ Lipov NESTRANÍCI PRO LIPOV PETR GALEČKA Lipová ANO 2011 JAROSLAV ZIKMUND Lipová ZA OBEC STABILNÍ JINDŘICH RADA Lipová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LIPOVÁ PAVEL ŠEDA Lipová ZA OBEC A OBČANY PETR KLÍR Lipová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ŽENY PRO LIPOVOU VILMA HAŠLOVÁ Lišov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JAN KROČÁK Lišov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VLADIMÍR CHLOUBA Litobratřice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MILAN KUBÁT Lomnice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LOMNICE 2018 STANISLAV GIRSZEWSKI Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI LENKA BÄUMLOVÁ Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI PETR BAŠTÝŘ Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI ROMAN BÍLEK Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI VÁCLAV FORST Lomnice nad Popelkou NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI LOMNICKA STANISLAV DLOUHÝ Loučeň ,,PRO MĚSTYS LOUČEŇ - PML,, MARTINA ZÁKLASNÍKOVÁ Lovosice ANO 2011 DANIELA DEUSOVÁ Lubná SPOLEČNĚ PRO LUBNOU PETR CAJTHAML Lubné IVA VALOUŠKOVÁ IVA VALOUŠKOVÁ Lubné JIŘÍ BÁBOR JIŘÍ BÁBOR Lubné PAVEL KARMAZÍN PAVEL KARMAZÍN Lubné VĚRA TUČKOVÁ VĚRA TUČKOVÁ Luhačovice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ DALIBOR LIŠKA Luhačovice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ EVA TOMALOVÁ Luhačovice ANO 2011 JANA MALANÍKOVÁ Luhačovice KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A OBČANÉ LUHAČOVIC ROMAN LEBLOCH Luštěnice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAROSLAV KOPA Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA DAVID KURUCZ Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JAROSLAV ŠAFRÁNEK Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA STANISLAV FILIP Málkov PRO OBEC MÁLKOV ADÉLA VODRÁŽKOVÁ Málkov PRO OBEC MÁLKOV IVAN PILÍK Málkov PRO OBEC MÁLKOV JOSEF EGERMANN Málkov PRO OBEC MÁLKOV MILAN BURSA Málkov PRO OBEC MÁLKOV ZDENĚK ZACHAR Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 JAN RYS Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 JINDŘICH VANÍČEK Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1 ONDŘEJ ČÍŽEK Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 PAVEL IVAN Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1 VÁCLAV PASÁK Malý Újezd ZASTUPITELÉ 2018 JOSEF JELÍNEK Mariánské Radčice PRO SPORTOVNÍ A MODERNÍ RADČICE DANIEL VIEDEMANN Markvartice HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST JAROSLAV FLIEGER Markvartice HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST JAROSLAV FLIEGER Meclov VOLBA PRO VENKOV JOSEF KAUFNER Meclov VOLBA PRO VENKOV PAVLÍNA KAUFNEROVÁ Městečko Trnávka NEZÁVISLÍ MIROSLAV SKOČOVSKÝ Mezholezy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY LADISLAV KRÁL Mezholezy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY LUKÁŠ SIMÁK Meziboří SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) ANTONÍN HURT Mikulášovice MIKULÁŠOVICE 2018 ROMAN KLINGER Mikulov PRO MIKULOV SYLVA CHLUDILOVÁ Milešovice NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE ALENA FREIBERGOVÁ Milešovice NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE BOHDAN TIŠER Milešovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RADEK GAMBA Mirotice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA MIROTICE PAVEL FANTA Mladá Boleslav ANO 2011 + VOLBA PRO MLADOU BOLESLAV PETR MAŠEK Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT JIŘÍ KŘENČIL Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MAREK KŘENČIL Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MICHAEL KAPLAN Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MILAN GURNIOK Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT PETR BĚLINA Mohelnice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MIROSLAV HLOUŠEK Moravany SPOLEČNĚ PRO MORAVANY JIŘÍ STRÁŽNICKÝ Moravský Písek SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MORAVSKÝ PÍSEK LEOŠ FILÍPEK Mosty u Jablunkova KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JOSEF SZOTKOWSKI Mšeno PRO MŠENO JAN KRÚPA Mšeno PRO MŠENO JAROMÍR FLÍGL Náchod NEZÁVISLÍ, PIRÁTI A ZELENÍ ZA MODERNÍ MĚSTO S ÚCTOU K TRADICÍM DENISA POKORNÁ Nalžovice ZELENÝ NOS IVANA FIALOVÁ Nalžovice ZELENÝ NOS JARMILA PROCHÁZKOVÁ Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ HUBÁČEK Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF BUDAJ Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ KAREL SMUTNÝ Nebahovy SPOLEČNĚ 2018 KAREL MARUŠÁK Nedvědice SPOLEČNĚ PRO NEDVĚDICI A PERNŠTEJN ILONA LUKÁŠKOVÁ Němčice nad Hanou ANO NĚMČICÍM MARTIN ERNST Němčice nad Hanou SPOLEČNĚ PRO NĚMČICE MARTINA KOUŘILOVÁ Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 EVA STRNADOVÁ Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 JANA DUNOVÁ Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 MARKÉTA ŠPITÁLNÍKOVÁ Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 ROMAN KŘELINA Nepomuk SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ NEPOMUKA A DVORCE VÁCLAV KOVÁŘ Neratovice NERAHNUTÍ JAROSLAVA SOUKUPOVÁ Neratovice NERAHNUTÍ JOZEF HORNÁK Neratovice NERAHNUTÍ PAVEL ŠANDA Nesvačily SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ANNA FRANTOVÁ Nesvačily SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MARTIN BOUČEK Netolice NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE JIŘÍ HRUBÝ Netolice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JITKA MAROUŠKOVÁ Netolice NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE LIBOR MATÁSEK Neubuz SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MIROSLAV DUBOVSKÝ Neubuz SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STANISLAVA MINAŘÍKOVÁ Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE LUBOMÍR HRDINA Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE LUKÁŠ KARKOŠ Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE MILAN HEŘMAN Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE MILOSLAV NEKOLA Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE PETRA TUPÁ Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE VÁCLAV SOUKUP Nová Ves SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ ŠÁRKA SOBOTKOVÁ Nová Ves u Chotěboře NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ANDREA CULKOVÁ Nová Ves u Chotěboře NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE MIROSLAV DOLEŽÁN Nová Ves v Horách OTEVŘENÁ RADNICE RENATA BAŇKOVÁ Nové Město na Moravě LEPŠÍ NOVÉ MĚSTO HANA KNAPČOKOVÁ Nové Město pod Smrkem NOVÁ BUDOUCNOST PRO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM A OKOLÍ MILOŠ VOJÁČEK Nové Strašecí NEZÁVISLÍ 2018 JIŘÍ BOUČEK Nový Kramolín NEZÁVISLÍ PRO NOVÝ KRAMOLÍN PETR BURŠÍK Nymburk NYMBURK S KLIDEM TOMÁŠ MACH Olbramovice NEZÁVISLÍ - PRO OLBRAMOVICE LADISLAV RUIBAR Olbramovice NEZÁVISLÍ - OTEVŘENĚ VLADIMÍR ROZMAHEL Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ LENKA KROČILOVÁ Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MAREK ŠANDOR Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MARTINA BŘEZOVJAKOVÁ Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MICHAL DOČEKAL Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ PETR JEDLIČKA Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ ZDENĚK KOUKAL Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ ZDENKA VARHANÍKOVÁ Opařany KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PAVLÍNA GLOTZOVÁ Opatovice SDRUŽENÍ PRO KULTURU A ROZVOJ OPATOVIC VLADIMÍR BEDNÁŘ Opava ANO 2011 TOMÁŠ NAVRÁTIL Osek NEZÁVISLÍ PRO OSEK LENKA ŘÍHOVÁ Osek KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY MILOŠ FUCHS Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ALENA GERHARDOVÁ Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ANTONÍN ONDROUŠEK Osíčko NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSÍČKO MIROSLAV BLAŽEK Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO VÁCLAV SMOLKA Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ZBYNĚK GRYGAR Osová Bítýška SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - PRO LIDI OSOVÉ BÍTÝŠKY PETRA JAŠOVÁ Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST IVAN VYSOCKÝ Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST PAVEL ČEKAN Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST PAVLÍNA LIŠKOVÁ Osvračín SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. JAROSLAV NOVÝ Otrokovice NEZÁVISLÍ IVO KRAMÁŘ Otrokovice ANO 2011 JAROSLAV BUDEK Otvice NEZÁVISLÍ ANTONÍN BENEŠ Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE FRANTIŠEK VINCENEC Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE JIŘÍ SOLDÁN Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE MARIE KNEBLOVÁ Pertoltice JANA CHALOUPKOVÁ JANA CHALOUPKOVÁ Pertoltice MIROSLAV VIDLÁK MIROSLAV VIDLÁK Pertoltice PETR KOVAŘÍK PETR KOVAŘÍK Petrov nad Desnou PRO PETROV JÁN HALCIN Petrov nad Desnou PRO PETROV JARMILA GURALOVÁ Petřvald KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PAVEL GOROVIČ Písečná ZA SPOKOJENÉ OBČANY MICHAL JURÁNEK Písečné JSME TU DOMA ! ALOIS SIGMUND Písečné JSME TU DOMA ! RADEK BUREŠ Písečné JSME TU DOMA ! ZDENĚK TRÁVNÍČEK Plaňany PLAŇAŇÁCI TOMÁŠ KUČERA Plasy NEZÁVISLÍ PRO PLASKO VÁCLAV GROSS Plzeň 8-Černice OBČAS - OBČANÉ ČERNIC AKTIVNĚ SPOLU JANA HAISOVÁ CÍROVÁ Poběžovice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JANA KOCHOVÁ Podolí AKTIVITA ŠTĚPÁNKA MÍŠKOVÁ Podvihov SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ PODVIHOV A KOMÁROVSKÉ CHALOUPKY LUBOŠ STŘÍLKA Podvihov OBČANÉ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ OPAVY RADOMÍR KUBESA Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ALENA TYRNEROVÁ Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF KENDÍK Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZBYNĚK HODYS Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZDEŇKA DINIČOVÁ Polná POLEŇÁCI PRO POLNOU DANIELA ŠINÁGLOVÁ Postřelmov VOLBA PRO POSTŘELMOV MICHAL SEDLÁČEK Poteč SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. JOSEF MANA Poteč KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MAREK SLOVÁK Poteč POTEČ - NÁŠ DOMOV MARTIN SENDLER Potěhy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I JAN OREL Potěhy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I VÁCLAV CHÁMA Potštát NAŠE POTŠTÁTSKO LIBOR PERNIČKA Potštát NAŠE POTŠTÁTSKO MARTINA JEŘÁBKOVÁ Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY MIROSLAV ŠMARDA Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY PETR HERZÁN Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY TOMÁŠ MEDUŇA Praha 10 STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU VLADIMÍR NOVÁK Praha 18 KRÁSNÉ LETŇANY ONDŘEJ MIFFEK Praha 20 POČERNICE JINAK VILÉM ČÁP Praha-Ďáblice VOLBA 2010 MARTIN TUMPACH Praha-Lipence HAFO LIPAŇÁKŮ STANISLAV ŘEZNÍK Praha-Zličín OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA PETR RŮŽIČKA Pražmo REALISTÉ JAN PÝCHA Proboštov PROBOŠTOV A PŘÍTKOV - JEDNA OBEC STANISLAV JORDÁN Prosenice MÁME RÁDI PROSENICE JAROSLAV JEŽÍK Proskovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PROSKOVICE MILAN PALIČKA Prostějov PÉVÉČKO JIŘÍ POSPÍŠIL Prušánky SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ LUĎKA TRECHOVÁ Přemyslovice PRO LEPŠÍ PŘEMYSLOVICE KAREL JANEČEK Přerov nad Labem STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ BENEŠ Přerov nad Labem ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI KAROLÍNA SALAČOVÁ Přibyslavice HASIČI PŘIBYSLAVICE IVANA UHROVÁ Přibyslavice KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY JAN MACEK Přibyslavice HASIČI PŘIBYSLAVICE VLADIMÍRA ŠKARVADOVÁ Přimda PŘIMDA A JEJÍ OBCE MARIE VÍTKOVÁ Přítluky ANO 2011 FRANTIŠEK KADLEC Přítluky ANO 2011 OLDŘICH POLÍNEK Přítluky SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH RADIM PAVLÍČEK Přítluky ANO 2011 RÓBERT KUCHTA Přítluky SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ - VŠE PRO OBEC SVĚTLANA KRŠKOVÁ Pustiměř ANO 2011 PAVEL HOLUB Pustiměř ANO 2011 VLASTIMIL SMÉKAL Putim ZA ROZVOJ OBCE PUTIM JAROSLAVA PIXOVÁ Putim ZA ROZVOJ OBCE PUTIM PETR MATOUŠ Račice-Pístovice OBČANÉ RAČIC - PÍSTOVIC RENATA MÁSLOVÁ Radějov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A STAN JITKA LEKEŠOVÁ Radíč PETR KŘÍŽEK PETR KŘÍŽEK Radkov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PAVEL KOPŘIVA Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ DANIEL PÍŠALA Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ PAVEL MAJÍČEK Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ TOMÁŠ DUPAL Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST JAN SEHNAL Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST JAROSLAV MARTÉNEK Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST LUBOMÍR ZAPLETAL Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST SVĚTLA HAVLÍČKOVÁ Rajhrad SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - RAJHRAĎÁCI TOMÁŠ BÁBOR Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE MAREK KUBEŠ Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE OTMAR BURDA Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE ZDENĚK VÁGNER Rajnochovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MIROSLAV FRKAL Rajnochovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ STRAPEK Rakovník ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI IVO MAROUŠEK Ralsko ANO 2011 MILOSLAV TŮMA Rapotín STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ NAVRÁTIL Ratiboř OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA BOHUMIL ZBRANEK Ratiboř SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO RATIBOŘ TAMARA JUCHELKOVÁ Ročov ZA TRVALÝ ROZVOJ MĚSTYSE IVANA VLACHOVÁ Rodkov SDRUŽENÍ PRO RODKOV JAROSLAV TOMÁŠEK Rodkov SDRUŽENÍ PRO RODKOV KVĚTOSLAVA MUSILOVÁ Rodkov KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKÁ STRANA LIDOVÁ PETR TOMÁŠEK Ronov nad Doubravou KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY DUŠAN HOLAS Ronov nad Doubravou DEJME ŠANCI RONOVU JIŘÍ ŠINDELÁŘ Ronov nad Doubravou KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY VÁCLAV PETRŽILKA Roudnice nad Labem SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L. TOMÁŠ POKORNÝ Roztoky NEZÁVISLÍ - ROZTOKY ROMAN TEXL Rychnov u Jablonce nad Nisou RYCHNOVÁCI JAROSLAVA BENEŠOVÁ Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV HANA ŘÍHOVÁ Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV JANA MALECKÁ Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV LUBOMÍR PONDĚLÍČEK Říčany MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL MARTIN ROLINEK Říčany MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL ROSTISLAV VALEŠ Říčky v Orlických horách SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH JANA MINÁŘOVÁ Sadská SPOLEČNĚ PRO SADSKOU JAROSLAV LAMBERT Sázava NEZÁVISLÍ SÁZAVÁCI JAN HOŠEK Semily SPOLU MARTA KRAJÍCOVÁ Seninka HASIČI PRO OBČANY IVAN JUŘICA Seninka HASIČI PRO OBČANY MILAN HANULÍK Sezimovo Ústí ZELENÁ PRO MĚSTO LADISLAV ŠEBEK Sivice SPOLEČNĚ PRO SIVICE EVA MOLLOVÁ Sivice SPOLEČNĚ PRO SIVICE JANA FLÉGLOVÁ Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUCIE ŽIVNÁ Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MILOSLAV PLZENSKÝ Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RADEK BOROVKA Skuteč PRO SKUTEČ LEOŠ LUKAŠTÍK Slaná SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH JAN KVARDA Slavkov PRO SLAVKOV ALEŠ PAVELEK Slezská Ostrava NEZÁVISLÍ BARBORA JELONKOVÁ Slezská Ostrava NEZÁVISLÍ MARIO LYČKA Smečno PŘÁTELÉ SMEČNA YVONA VÍTKOVÁ Sněžné ZA ZVELEBENÍ OBCE ANNA HAVLÍKOVÁ Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ DANIELA ZAPLETALOVÁ Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAN PISKA Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF ŠKRABAL Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MAREK KOPEČEK Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PAVEL DVOŘÁK Sobotín PRO SOBOTÍN ANDREA PAVELKOVÁ Sokolov ANO 2011 PAVEL IVANIČ Solenice SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA PETRA VELASOVÁ Sosnová NAŠE SOSNOVÁ MICHAL JANOVSKÝ Stará Voda PRO OBEC EVA PROCHÁZKOVÁ Stará Voda PRO OBEC JAN CHABIČOVSKÝ Stará Voda PRO OBEC JAN KUNA Stará Voda PRO OBEC STANISLAV ŠESTÁK Stará Voda PRO OBEC TOMÁŠ HRADSKÝ Staré Město SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ STARÉ MĚSTO MAREK POHL Staré Sedlo OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JOSEF KRATOCHVÍL Stochov ANO 2011 MILUŠE JŮNOVÁ Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAVID PRÜGER Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ IVAN PODSEDNÍK Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JOSEF KOZÁČEK Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JOSEF KOZÁČEK Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RENATA PRÜGEROVÁ Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ STANISLAV BEDNÁŘ Stráž pod Ralskem VOLBA PRO STRÁŽ MILOŠ SEMOTÁN Stříbro ANO 2011 KVĚTOSLAVA ŠPILEROVÁ Studnice ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ JAROSLAV FLÁDR Studnice ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ JOSEF SRNEC Sudoměřice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JIŘÍ JANEČEK Suchá SNK SUCHÁ I LIBOR HOMOLKA Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL DAVID KUTHAN Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA IVANA PIVOŇKOVÁ Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA JANA RYCHLÍKOVÁ Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA JOSEF MRŇÁK Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL ROMAN LHOTSKÝ Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA VRATISLAV LANGR Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL ZDENĚK ŠIBRAVA Suchohrdly SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ ZA SUCHOHRDLY JAN KUTNER Suchohrdly SDRUŽENÍ PRO SUCHOHRDLY MAREK KUBIŠ Suchohrdly STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MARTIN PAUL Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 JANA ADAMCOVÁ Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 KAREL ŠTEFFL Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 VLADIMÍR ADAMEC Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 EVA MLCHOVÁ Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 LUBOŠ KÚDELA Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 PAVEL NOVÁK Světlá nad Sázavou ANO 2011 EVA KOŘÍNKOVÁ Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAVID SÁBLÍK Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK MIČKA Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LENKA CHYBOVÁ Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MARTIN DVOŘÁK Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MILAN NEDĚLKA Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OTAKAR BERAN Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ SKRYJA Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZDEŇKA ZICHOVÁ Sviadnov OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ RADIM NOVOTNÝ Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT ALENA KOŽÍKOVÁ Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT BLAŽENA GALIOVÁ Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT PAVEL BRÁZDA Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT PETR CÁPEK Šindelová SPOLEČNĚ PRO OBEC JOSEF TROJAN Šťáhlavy OBČANÉ PRO OBEC ZUZANA SERMEŠOVÁ Štěchovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠTĚCHOVICE LIBOR FONTÁN Štěpánov nad Svratkou OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA IVETA HOŠKOVÁ Štítary SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH ZDENĚK BAUER Tachov PATRIOTI TACHOVA TAŤÁNA ŠIMKOVÁ Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ JAKUB SVEJKOVSKÝ Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ KAREL ERBEN Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ MARIE BROTÁNKOVÁ Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ MARTIN RUSŇÁK Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV DOBRÝ Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV DOBRÝ Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV POUR Terezín KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY MICHAL FIALA Terezín SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ MICHAL JOHANOVSKÝ Terezín STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ROMAN VÍTEK Tisová TJ SOKOL TISOVÁ MARKÉTA HERMANOVÁ Tlučná TLUČEŇÁCI ANTONÍN POSPÍŠIL Tlučná TLUČEŇÁCI JAN ČERMÁK Tlučná TLUČEŇÁCI JAN OPL Tlučná TLUČEŇÁCI JAROSLAV NETRVAL Tlučná TLUČEŇÁCI JOSEF FILIP Tlučná TLUČEŇÁCI MARTIN LIŠKA Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL LIŠKA Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL RÁDL Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL ŠPIRK Tlučná TLUČEŇÁCI PETR HOLUB Tlučná TLUČEŇÁCI PETR VÍŠKA Tlučná TLUČEŇÁCI RADKA RADLINGEROVÁ Tlučná TLUČEŇÁCI ROBERT PAUM Tlučná TLUČEŇÁCI STANISLAV VOLF Tlučná TLUČEŇÁCI VÁCLAV VÍTEK Tlumačov HASIČI TLUMAČOV VÁCLAV SLADKÝ Tovačov STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ ZAVADIL Trutnov PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ONDŘEJ ČALOVKA Třebešice ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC JIŘÍ LANG Třebešice ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC ZDENĚK ZVONÍČEK Třemešné ŽIVOT VESNICE RADOVAN KONČICKÝ Třinec NEZÁVISLÍ RADANA ŠOLTÉSOVÁ Týnec SNK 2 VLASTIMIL KNOTEK Týnec nad Labem TÝNEC NAD LABEM 2018 JOSEF VOMÁČKA Týniště nad Orlicí HOZK VLADIMÍRA LESENSKÁ Uherský Brod NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI S PODPOROU ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ALEŠ ŘEZNÍČEK Uherský Brod ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT CTIBOR BORÁŇ Uhlířské Janovice HASIČI MILAN KOPECKÝ Újezd SPORTOVCI PRO ÚJEZD STANISLAV ČERNOBILA Unhošť ANO 2011 ANEŽKA ČERNÁ Úpohlavy SDRUŽENÍ PŘÁTEL OBCE MARTIN RACEK Ústí nad Labem PRO ZDRAVÍ A SPORT STANISLAV DUNAJ Ústí nad Labem-město ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ VLASTIMIL DOUCHA Ústí nad Labem-Neštěmice VAŠE ÚSTÍ JAN TŘÍSKA Ústí nad Orlicí ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME? JARMILA CINDROVÁ Ústí nad Orlicí ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME? JAROSLAV ŘEHÁČEK Ústí nad Orlicí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ÚSTÍ ŽIJE JIŘÍ PRECLÍK Václavovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VÁCLAVOVICE BOHUMIL HOLEČKO Valašské Klobouky PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAREL PTÁČEK Valašské Klobouky PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY MIROSLAV MAŇAS Vanovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČŮ A SOKOLŮ LENKA CHALUPOVÁ Varnsdorf ANO 2011 FRANTIŠEK HRICZ Věcov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ PAVEL MACHÁČEK Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV JOSEF SEIFERT Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV LUDĚK KOSTKA Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV MARTIN KYNCL Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV ŽANETA SVOBODOVÁ Velká nad Veličkou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NAŠE VELKÁ MARTIN PRACHAŘ Velké Losiny MUŽI ZA LOSINY JAROMÍR BARTOŠ Velké Meziříčí MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM JIŘÍ KAŠE Velký Šenov ZA LEPŠÍ ŠENOV MARCELA BOHÁČOVÁ Velký Šenov ZA LEPŠÍ ŠENOV ROMAN SMEJKAL Veselí nad Moravou ANO 2011 PETRA BERÁNKOVÁ Vidče NAŠE VIDČE KAREL MALÍK Vidice SPOLEK PŘÁTEL OBCE VIDICE JIŘÍ BAREŠ Vidice SPOLEK PŘÁTEL OBCE VIDICE PETR KMOCH Vilémov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ VILÉMOV STANISLAV SUK Vítanov SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE FRANTIŠEK NAVRÁTIL Vitice STABILITA ALEŠ MUSIL Vitice STABILITA TOMÁŠ VOSECKÝ Vizovice NESTRANÍCI ZUZANA ŠTALMACHOVÁ Vlastějovice PRO OBEC JIŘÍ LAPÁČEK Vlastějovice PRO OBEC MARIE HATÁKOVÁ Vlastějovice PRO OBEC MILAN MOJŽÍŠ Vlastějovice PRO OBEC RADEK CIHLÁŘ Vlastějovice PRO OBEC ZDENĚK HAVLÍN Volary ČSSD A NEZÁVISLÍ IVO ROLČÍK Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU JAN MAURER Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU LUBOMÍR VEDRA Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU LUBOŠ ALTENBURGER Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU MILOSLAV ŠÁRA Vrbatův Kostelec NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI VK SOŇA ČÁPOVÁ Vrbno pod Pradědem VRBNO I PRO MLADÉ RUDOLF KUDELA Vrbovec KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ RADEK AUER Vrchovany VRCHOVAŇÁCI MARTIN VOREL Vrchovnice ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ VÁCLAV HLAVATÝ Vršovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH LENKA PRINCLÍKOVÁ Všestudy OBNOVA JIŘÍ KEJŘ Všestudy OBNOVA ZDENĚK ŘEHOŘ Vysoké Chvojno SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VYSOKÉHO CHVOJNA RADEK TOMÁŠEK Zádveřice-Raková SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ OBEC ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ VLADĚNA TUREČKOVÁ Záhoří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZÁHOŘÍ A OSAD SMRČÍ, PIPICE, PROSEČ, DLOUHÝ MARIE SALABOVÁ Záhoří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZÁHOŘÍ A OSAD SMRČÍ, PIPICE, PROSEČ, DLOUHÝ MILOSLAVA KOUCKÁ Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE ALICE MAKOVCOVÁ Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE BLANKA BĚLOUŠKOVÁ Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE SIMONA ČERNÁ Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE VÁCLAV VÍTEK Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE ZDEŇKA GOLISOVÁ Zbyslavice ŠANCE NA ZMĚNU PETR RICHTER Zlobice ZA NAŠE OBCE OLDŘICH ČERVINKA Zruč-Senec SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZRUČ - SENEC 2018 JITKA KUBÍKOVÁ Zvíkov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JAROSLAV TÁJEK Žáky PRO LEPŠÍ OBEC JANA NOVÁKOVÁ Žáky PRO LEPŠÍ OBEC RADKA PLÍHALOVÁ Žáky PRO LEPŠÍ OBEC TOMÁŠ NEUŽIL Žandov NESPOKOJENÍ OBČANÉ JAROSLAV VARCHULÍK Žandov NEZÁVISLÁ STRANA PRO OBČANY MĚSTA ŽANDOV A PŘILEHLÝCH OBCÍ VĚRA KUŠNIERIKOVÁ Ždánice ZA ŽDÁNICE KRÁSNĚJŠÍ FRANTIŠEK SKALNÍK Ždánice ZA ŽDÁNICE KRÁSNĚJŠÍ JAROSLAV PEŇÁZ Ždánice ŽDÁNICE PRO OBČANY LIBOR KUPČÍK Želechovice nad Dřevnicí OBEC PRO VŠECHNY ROSTISLAV HANZLÍK Železné HASIČI ŽELEZNÉ SIMONA VESELÁ Žihle SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - OBEC ŽIHLE PAVEL KAŠPAR Žichlínek FOTBAL ŽICHLÍNEK PRO OBEC FRANTIŠEK FILIP Žilina KANDIDÁTI PRO ŽILINU JAN ROHLA Žítková ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST OBCE ŽÍTKOVÉ JAROSLAV LEBÁNEK Žleby ZMĚNA PRO ŽLEBY PAVEL SUCHÁNEK

Tabulka ukazuje čerstvé zastupitele, které v minulých obecních volbách na kandidátky nominovala ČSSD (ať už jako straníky, či nezávislé kandidáty), letos kandidovali za jinou stranu nebo jako nezávislí. Zdroj: volby.cz.