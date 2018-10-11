Osm set jmen. V roce 2014 hájili barvy ČSSD, letos dali straně ve volbách košem a uspěli jinde

Ještě v roce 2014 během komunálních voleb reprezentovali sociální demokracii, letos se však o hlasy voličů ucházeli v barvách jiných uskupení či jako nezávislí kandidáti. A uspěli, sama ČSSD přitom propadla. Napříč Českem se to týká více než 800 nových zastupitelů. Server iROZHLAS.cz přináší příběhy trojice z nich, konkrétně z Tlučné, Přítluk a Nového Města na Moravě.

Data Praha (Aktualizováno: 9:12 11. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Přes 800 původních nominantů ČSSD uspělo letos ve volbách na kandidátkách jiných hnutí či jako nezávislí | Zdroj: Profimedia

Parta nadšenců

S komunální politikou začínali v Tlučné na Plzeňsku před dvaceti lety jako parta nadšenců, kterou spojovala láska ke sportu. Ačkoli starosta třítisícové obce Stanislav Volf tvrdí, že se od té doby nic nezměnilo, jedna novinka se přece jenom najde. Zatímco ještě v roce 2014 kandidovali v barvách sociálních demokracie, letos vyhráli s vlastním hnutím Tlučeňáci.

Podle starosty jim vadilo spojení malé obce s velkou politickou stranou. „Došla nám trpělivost s tím, jak se furt říká ‚politika‘. Kdo na obcích dělá, tak ví, že to není politika, ale každodenní práce pro lidi,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz.

„Politiku mohou dělat velká města, kde se dohadují. Tady na to není prostor. Na obcích a městech do desíti tisíc řešíte chodníky, silnice, kulturní domy a starosti se školami.“

Aby mohli Tlučeňáci vůbec kandidovat, museli od místních sebrat dostatečné množství podpisů. „Když jste pod politickou stranou, tak je to samozřejmě snazší. Když ale jdete do voleb jako nezávislý, běháte po obci s archy, aby vám to občané podepsali,“ přiblížil Volf.

Iniciativa nakonec získala ve víkendových volbách 98,17 procenta hlasů a obsadila tak všechna křesla v 19členném zastupitelstvu. Kandidátku v obci letos postavili ještě komunisté, měli ale pouze 1,83 procenta hlasů. Oproti roku 2014 tak ze zastupitelstva vypadla TOP 09, která dosud držela jeden mandát.

Nově za ANO

Trochu jiný je případ jihomoravských Přítluk. I tady se sice vedení města složené z nestraníků rozhodlo letos odklonit od spolupráce s ČSSD, původního partnera však vyměnilo za hnutí ANO, které tak v obci utržilo přes 43 procent a obsadilo čtyři mandáty z devíti.

„Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO, třeba i z krajského úřadu, se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal.“

František Kadlec (starosta Přítluk)

Starosta František Kadlec, který se současně postavil do čela kandidátky, se tak podle svých slov rozhodl na základě předešlých zkušeností. „Přítluky jsou v rámci okresu specifické a potřeboval jsem problémy, které máme, řešit. A s některými zastupiteli hnutí ANO - třeba i z krajského úřadu - se mi to podařilo. To bych s ČSSD nedokázal,“ uvedl redakci.

Kadlec současně přiznává, že ke změně přispěla i výměna v čele obce. „ČSSD bylo dílo předchozího pana starosty, který bohužel v roce 2015 zemřel a já jako bývalý místostarosta po něm tu práci převzal. Sice jsme byli v 2014 na kandidátce ČSSD, ale konkrétně v naší obci se nedařilo, aby ta spolupráce k něčemu vedla,“ doplnil.

Nejsme sekta

Odlišný je příběh sociálních demokratů v Novém Městě na Moravě. Tady se totiž pod značkou ČSSD rozhodli nekandidovat přímo místní členové. Podle slov starosty Michala Šmardy tak chtěli dát šanci i lidem, kteří by jinak do voleb v oranžovém dresu nešli.

Jak se volilo ve vašem okrsku? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků komunálních voleb

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„Politické strany mají dnes problémy, kvůli nimž se noví lidé, kteří chtějí dělat něco pro svou obec, s nimi nechtějí spojovat. Je tak dobré hledat cesty, jak je oslovit, a neuzavírat se do sebe jako nějaká sekta,“ popsal Šmarda.

Místo stranické kandidátky tak vytvořili společné uskupení s novým názvem Lepší Nové Město, za které vedle sociálních demokratů kandidovali i nezávislí. A uspěli. obecních volbách skončili první s 38,05 procenta a získali deset mandátů.

Šmarda současně odmítl, že by se za nové hnutí „schovával“ vzhledem k nepříznivým výsledkům sociálních demokratů ve sněmovních volbách. „Lidé, kteří tady žijí, moc dobře vědí, že jsem sociální demokrat a jaké mám názory. Tohle je desetitisícové městečko, tady nic nezakryjete,“ doplnil.

Celkový přehled

Obdobných případů datový tým serveru iROZHLAS.cz eviduje stovky. Nabízíme proto jejich celkový přehled.

Často jde o nestraníky, kteří nově kandidovali za lokální uskupení či měnili zázemí velké politické strany. Seznam však současně obsahuje také případy, kdy ČSSD kandidovala v koalici, ať už pod vlastním, či novým názvem.

ZASTUPITELSTVO STRANA JMÉNO PŘÍJMENÍ
Bělá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II. MARTIN MIHULKA
Bělov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE BĚLOV JAROSLAVA VEČEŘOVÁ
Bělušice PRO NAŠI OBEC EVA JELÍNKOVÁ
Bělušice PRO NAŠI OBEC PETR KOSTKA
Benešov nad Ploučnicí NÁŠ BENEŠOV MARTIN VERNER
Bezno PRO BEZNO JOSEF BENEŠ
Bílé Podolí NEZÁVISLÍ LIBOR VRANÝ
Bílé Podolí NEZÁVISLÍ OTO BÍŽA
Bílina NAŠE BÍLINA - STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ DANIEL HENDRYCH
Bílovec BÍLOVECKÉ SPOLKY PAVEL MRVA
Blovice ŽIJEME BLOVICE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOŽENA ŠROUBKOVÁ
Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE ANTONÍN HAMROZI
Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE HELENA CZECZOTKOVÁ
Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE LIBOR SZOTKOWSKI
Bocanovice PRO OBEC BOCANOVICE MARTIN PADUCH
Bohuslavice MORAVANÉ EVA ŠIŠMOVÁ
Borovany ALENA PEKÁRKOVÁ ALENA PEKÁRKOVÁ
Borovany IVANA DOLEJŠKOVÁ IVANA DOLEJŠKOVÁ
Borovany KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ TOMÁŠ ŠNOREK
Boršice u Blatnice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA DUŠAN KŘIVÁK
Boskovice BOSKOVÁCI JAROSLAV OLDŘICH
Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK JIŘÍ VESELÝ
Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK LADISLAVA TASUTIJOVÁ
Brandýsek STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ LEOŠ REICHL
Brandýsek ZA SPOKOJENÝ BRANDÝSEK TOMÁŠ VESELÝ
Branka u Opavy SPOLKY PRO OBEC S PODPOROU AKTIVNÍCH OBČANŮ MICHAL ZAJÍČEK
Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK ŠTILLER
Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JAROSLAV VOTOUPAL
Branov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MIROSLAV VARYŠ
Bratřejov DŮCHODCI PRO BRATŘEJOV JANA ADAMUSOVÁ
Bratřejov NEZÁVISLÍ MARIAN PETRŮ
Brno-Jundrov SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ MAREK TOMAN
Brno-Jundrov SPOLEČNĚ PROTI TUNELŮM V JUNDROVĚ ZDENĚK KOUDELKA
Brno-sever HNUTÍ SOL LUDĚK KRÁL
Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY JIŘÍ ČEJKA
Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY LUDĚK STIX
Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY MICHAL KREJSA
Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY MICHAL SOLDÁN
Brno-Vinohrady JIŘÍ ČEJKA S OBČANY PRO VINOHRADY STANISLAV KOPŘIVA
Brno-Žabovřesky PRO ŽABINY S PODPOROU STAN VLADIMÍR PANEŠ
Brodek u Prostějova SPOLEČNĚ PRO BRODEK IVA PLUHAŘOVÁ
Brodek u Prostějova SPOLEČNĚ PRO BRODEK PAVEL MALÍK
Brodek u Přerova ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA PAVLÍNA PROCHÁZKOVÁ
Brodek u Přerova OBČANÉ PRO BRODEK RADOMÍR HABÁŇ
Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY DAVID ŠÁLEK
Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY JAN ŘEBÍČEK
Brozany nad Ohří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BROZANY VLADIMÍR ŠILD
Březová nad Svitavou PRO BŘEZOVOU EVA DUFKOVÁ
Březová nad Svitavou ALTERNATIVA PRO MĚSTO JAROMÍR STANĚK
Břidličná SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - FÉROVÝ PŘÍSTUP KE VŠEM A KE VŠEMU DALIBOR BAJGR
Budišov PRO NÁŠ BUDIŠOV MILAN DOLEŽAL
Buštěhrad OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MAGDA KINDLOVÁ
Bystřice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JOSEF SLÁDEČEK
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 ALEŠ KOBLIHA
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 JIŘINA HOBLOVÁ
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 LENKA MLYNÁŘOVÁ
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 LUKÁŠ DUKAY
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 MAREK SEMERÁD
Cerhenice MÁME RÁDI CERHENICE 2018 PAVEL KUN
Cerhovice ZA LEPŠÍ CERHOVICE DANIELA VRŇATOVÁ
Cerhovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE HANA VELICHOVÁ
Cerhovice ZA LEPŠÍ CERHOVICE JOSEF KŘÍŽEK
Cerhovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CERHOVICE MIROSLAV KÁRA
Cetyně SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CETYNĚ ELIŠKA FIALOVÁ
Cvrčovice NEZÁVISLÍ OBČANÉ CVRČOVIC ROMAN KŘIVÁNEK
Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY JIŘÍ HONZÍČEK
Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY MARTIN HORSKÝ
Čáslav ČÁSLAV PRO VŠECHNY VLASTISLAV MÁLEK
Čejov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV JIŘÍ JEŽEK
Čejov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ČEJOV TOMÁŠ DOLEŽAL
Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JAROMÍR KOTĚRA
Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MILAN NOVÁK
Černožice TOP 09 A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TOMÁŠ NĚMEČEK
Červenka STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST KAROL GÁL
Česká Třebová ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ S NESTRANÍKY PRO ČESKOU TŘEBOVOU JAN KOVÁŘ
Český Krumlov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH - MĚSTO PRO VŠECHNY DALIBOR CARDA
Český Rudolec SDRUŽENÍ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI NADĚŽDA TECLOVÁ
Český Těšín SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) ROMAN ŽYLA
Číměř SPOLEČNĚ PRO OBČANY STANISLAV ŠALANDA
Čistá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČISTECKA VLASTIMIL SCHUH
Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC LUBOŠ NEDĚLA
Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC LYDIE BUREŠOVÁ
Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC MARIE DOBIÁŠOVÁ
Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC MILOSLAV KARTOUS
Daňkovice SAMOSTATNÁ OBEC TOMÁŠ POSPÍŠIL
Dasnice SPOKOJENÉ DASNICE OLDŘICH VANĚK
Děčín KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY JAROSLAV HORÁK
Dešná SNK DEŠANSKO 2018 ANTONÍN MRKVA
Dešná ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENÝ ŽIVOT OBČANŮ DAGMAR DAŇKOVÁ
Dlouhá Loučka ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ JANA HORÁKOVÁ
Dlouhá Loučka ZA DLOUHOU LOUČKU KRÁSNĚJŠÍ JOSEF STRAKA
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST BĚLA IVANOVÁ
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST IVETA MIKULOVÁ
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST MICHAL OLEKŠÁK
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST MICHAL RÖSSEL
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST VÍT KOŠÁK
Dlouhý Most OBČANÉ PRO DLOUHÝ MOST ZBYNĚK PROCHÁZKA
Dobrá Voda u Českých Budějovic OBČANÉ DOBRÉ VODY JOSEF ŠŤASTNÝ
Dobroměřice DOBROMĚŘICE 2018 - 2022 JIŘÍ SAILER
Dobroměřice DOBROMĚŘICE 2018 - 2022 JIŘÍ SAILER
Dobřany ,,AKTIVNÍ DOBŘANY JAN VOZÁR
Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 JAROSLAV HAMOUZ
Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 JIŘÍ VÁGNER
Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 MARTINA MAŘÍKOVÁ
Dolany nad Vltavou DOLANY 2018 TOMÁŠ VLASÁK
Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ MIROSLAV HRDÝ
Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ MIROSLAV KUŘÁTKO
Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ VLADIMÍR ČMEJLA
Dolní Beřkovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVSE A PODVLČÍ ZBYNĚK BRYSLIVEC
Dolní Bukovsko BUKOVSKO A PŘILEHLÉ OSADY TOMÁŠ PAVLÁSEK
Dolní Domaslavice MLADÁ ALTERNATIVA NORBERT PĚKNÍK
Dolní Krupá SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JANA KOLÁŘOVÁ
Dolní Krupá SDRUŽENÍ ČSSD, NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JOSEF KOLOMAZNÍK
Dolní Moravice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č.1 JAN VINOHRADNÍK
Dolní Pohleď VÁCLAV PETRÁSEK VÁCLAV PETRÁSEK
Dolní Roveň ŽIJEME PRO OBEC HANA JEŘÁBKOVÁ
Dolní Roveň STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍ VANČURA
Dolní Roveň STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY LUBOŠ ROČEK
Dolní Tošanovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PAVEL BLABLA
Dolní Žďár PRO DOLNÍ - HORNÍ LUKÁŠ HOVORKA
Doubrava NEZÁVISLÍ IVANA PENKALOVÁ
Drozdov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI FRANTIŠEK REJZEK
Drozdov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI IRENA NĚMEČKOVÁ
Dubňany KANDIDÁTKA NESTRANÍKŮ ANDĚLA NEDVĚDÍKOVÁ
Dušejov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JANA ZMÁTLOVÁ
Dušejov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ LUDMILA FEJTOVÁ
Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE JOSEF KOPECKÝ
Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE LUDĚK ŠEVČÍK
Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MAREK HŘÍBEK
Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MARTIN KUBÍK
Dyjákovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE DYJÁKOVICE MIROSLAV TRULÍK
Hajany HAJANY PRO VŠECHNY JAKUB URBÁNEK
Hajany HAJANY PRO VŠECHNY MARTIN DVOŘÁK
Hajany HAJANY PRO VŠECHNY RADOMÍR NOVOTKA
Halže PRO HALŽI PETR KRATEJL
Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY JIŘÍ SVOBODA
Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY ROMAN GRODL
Hamry nad Sázavou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HAMRY VLADISLAV PÁTEK
Hanušovice NEZÁVISLÁ VOLBA MIROSLAV GRIVALSKÝ
Havlíčkův Brod BROĎÁCI VERONIKA PRCHALOVÁ
Hazlov PRO HAZLOV DAVID KOJAN
Hazlov PRO HAZLOV DUŠAN ŠTURM
Hevlín PRO HEVLÍN MILAN HYCL
Hluk MORAVANÉ S PODPOROU ČSSD A NEZÁVISLÝCH LENKA DVOŘÁČKOVÁ
Hnanice SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ HNANICE LIBUŠE ŽÁRSKÁ
Hodonín SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO HODONÍN JIŘÍ JANDA
Hora Svaté Kateřiny S P O L U JINDŘICH ZETEK
Horní Planá SPORTOVCI PRO MĚSTO MICHAL HUSZÁR
Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ ALEŠ GONÁK
Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ LADISLAV ČÍŽEK
Horní Radechová ZA ROZVOJ OBCE A SPOKOJENOST OBČANŮ MIROSLAV ROJŠL
Horní Suchá SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HORNÍ SUCHÁ LUCIE ZSIBRITOVÁ
Hořovice NESTRANÍCI PETR BAKULE
Hořovičky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA ANNA LAVIČKOVÁ
Hostinné PRO ZDRAVÉ HOSTINNÉ PETR CHMELÍK
Hostinné SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HOSTINNÉ PETR PLECHÁČ
Hoštice-Heroltice OBEC PRO OBČANY DANA ŠTOLFOVÁ
Hrabová SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) MILAN POSPĚCH
Hrabová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HRABOVANÉ RADOMÍR ORKÁČ
Hradec nad Moravicí KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ ROMAN CELTA
Hrádek SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE HRÁDEK ANNA BADINSKÁ
Hrčava ANO 2011 PETR KOZIEL
Hrobčice SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) KAROLÍNA WANKOVSKÁ
Husinec KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ DAVID KUDÝN
Husinec SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MARTIN FRNKA
Hvozd KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PETR VYROUBAL
Hvozd KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY VÁCLAV HUBINKA
Hvozdná SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD KATEŘINA KASALOVÁ
Hvozdná HVOZDENŠTÍ NEZÁVISLÍ MIROSLAV SOVADINA
Hvozdná SPOLEČNĚ ZA SPOKOJENÉ ŽITÍ V OBCI A DALŠÍ ROZVOJ HVOZDNÉ S PODPOROU ČSSD MIROSLAV SOVADINA
Chabařovice PRO LEPŠÍ ROUDNÍKY ILONA GALÁŠOVÁ
Chlebičov ZA JEDNOTNÝ CHLEBIČOV TOMÁŠ PIKA
Chlum u Třeboně SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ, PODNIKATELŮ, SPORTOVCŮ A HASIČŮ JAROSLAV BALCAR
Chodov DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK MARTINA VAŇKOVÁ
Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAN BÁRTA
Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ KLÁRA VAŇKOVÁ
Choťánky PRO CHOŤÁNKY MAREK SOBĚSLAV
Choťánky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PAVEL PISTOR
Choťánky PRO CHOŤÁNKY PETR ŠLECHTA
Chrast ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA DANIEL NOREK
Chudenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAGMAR STELZEROVÁ
Chudenice SJEDNOCENÉ CHUDENICKO JITKA EGERMAYEROVÁ
Chvalkovice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MILADA JANALÍKOVÁ
Chvalkovice PRO NAŠE CHVALKOVICE TOMÁŠ PELKA
Ivančice PRO ZDRAVÍ A SPORT TOMÁŠ CHYTKA
Ivanovice na Hané NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA TOMÁŠ VRÁNA
Jablůnka PRO JABLŮNKU PETR KOCHWASSER
Jablůnka SPORTOVCI PRO JABLŮNKU ZDENĚK MRLINA
Jablunkov NEZÁVISLÍ A STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY EVA GAWLASOVÁ
Jaroměřice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO JAROMĚŘICE ANDREA KOSINOVÁ
Jaroměřice nad Rokytnou JAROMĚŘICKO - NÁŠ DOMOV, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A PIRÁTŮ ZDENĚK CHROUST
Javorník NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JIŘÍ HRBÁČ
Javorník NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MIROSLAV MINAŘÍK
Jeřišno PRO NAŠI OBEC MIROSLAV KONSTANTINOVIČ
Jesenice NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PETR KONÍŘ
Jílové PRO ZDRAVÍ A SPORT OLGA HREBIČKOVÁ
Kájov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NEZÁVISLÍ DANIEL VEJVODA
Kamenice nad Lipou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAMENICE - VAŠE VOLBA JAROSLAV HOUSER
Kamenné Žehrovice ROZUMNĚ! LENKA HUSARIKOVÁ
Kdyně HNUTÍ NEZÁVISLÝCH, PRO - KDYŇSKO RADEK ČEJKA
Klenčí pod Čerchovem NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - TJ FRANTIŠEK ČIPERA
Klentnice NEZÁVISLÍ 40 VLADIMÍR SLAČÍK
Kněžpole SDRUŽENÍ KNĚŽPOLSKÝCH PATRIOTŮ PETR JAKŠÍK
Koclířov KOCLÍŘOV ROZUMNĚ JOSEF VOTŘEL
Koclířov KOCLÍŘOV ROZUMNĚ LUCIE PROKEŠOVÁ
Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ JINDŘICH LINHART
Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ JIŘÍ JAVŮREK
Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ LENKA SKOLILOVÁ
Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ MILAN KOUBA
Koleč ZA KRÁSNOU KOLEČ VLADIMÍR KABÁT
Komořany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JIŘÍ NOHEL
Kopidlno KOPIDLENSKO PETR ALBRECHT
Kostelec na Hané SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) PETR KUDLÁČEK
Kostelec nad Černými lesy KOSTELEC SOBĚ JAROSLAV BRACHOVEC
Kostelec nad Černými lesy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ KAHOUN
Kostice PROKOSTICE MILAN ROZSYPAL
Kostice PROKOSTICE VLASTISLAV BAŤKA
Kostomlátky SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II. DANIEL BARTÁK
Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV KAREL ČERMÁK
Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV LUKÁŠ KMÍNEK
Košťálov VOLBA PRO OBEC KOŠŤÁLOV MIROSLAV KOS
Kounov PRO ROZVOJ OBCE KOUNOV JAROSLAVA ŠIDLOVÁ
Kovářská OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MICHAL MAREK
Králíky PATRIOTI ČESKÉ REPUBLIKY JAN KRÁLÍK
Královské Poříčí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ IVETA SUCHÁ
Královské Poříčí SPRÁVNÁ VOLBA MICHAL KOVÁČ
Královské Poříčí SPRÁVNÁ VOLBA MIROSLAV ŽÁČEK
Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ LADISLAV KRÁL
Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MIROSLAV GRYC
Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ OLDŘICH ODEHNAL
Krásensko KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ PETRA SMOLAKOVÁ
Kravaře NOVÁ SÍLA KRAVAŘ MILAN ROSTEK
Krnov KRNOVŠTÍ PATRIOTI MIROSLAV KOZELSKÝ
Kryry MOJE KRYRY TOMÁŠ PTÁK
Kryry VAŠE VOLBA!!! NAŠE KRYRY!!! VÁCLAV KADLEČEK
Křimov SPOKOJENÍ OBČANÉ KŘIMOVSKA SOŇA KALIŠOVÁ
Křižanov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ IVO KLIMEŠ
Křižany ŽIBŘIDICE 2018 DENISA POLANSKÁ
Křižany ŽIBŘIDICE 2018 LUCIE CIDLINSKÁ
Křižany PRO NAŠÍ OBEC ZDENĚK ZADROBIL
Kunčice pod Ondřejníkem OBEC - VĚC VEŘEJNÁ MILAN KUBÍN
Kuničky PRO KUNIČKY VĚRA DRAŽANOVÁ
Lančov PRO LANČOV JAROSLAV MIKULÁŠEK
Laškov LAŠKOV 2018 - 2022 JAROSLAV OŠŤÁDAL
Lelekovice KRÁSNÉ LELEKOVICE PETR OŠMERA
Lenora LENORA PRO MARTIN HLOUŠKA
Letovice SPOLEČNĚ PRO LETOVICE EVA PAŘILOVÁ
Lhota OBČANÉ PRO LHOTU EVA DEBEFOVÁ
Lhotka SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK ZKOUMAL
Lhotka OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA SYLVA KAZÁROVÁ
Lhotka SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ BROŽ
Libež JAROMÍR HOLUB JAROMÍR HOLUB
Libež MILOSLAV KNĚŽÍK MILOSLAV KNĚŽÍK
Libež MIROSLAV HAVELKA MIROSLAV HAVELKA
Libhošť SPOLEČNĚ A OTEVŘENĚ PRO LIBHOŠŤ MARTINA JALŮVKOVÁ
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. JIŘÍ KUNC
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. JITKA BALOUNOVÁ
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. LADISLAV KŘESŤAN
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. MARTIN VÝBORNÝ
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. ONDŘEJ BALOUN
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. PAVEL EDR
Lípa SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LÍPA II. VÁCLAV FIKAR
Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JIŘÍ TROJAN
Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI LUBOŠ ROJKA
Lipník SDRUŽENÍ ČSSD A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI VĚRA ROUSKOVÁ
Lipov NESTRANÍCI PRO LIPOV JIŘÍ ZUBATÝ
Lipov NESTRANÍCI PRO LIPOV PETR GALEČKA
Lipová ANO 2011 JAROSLAV ZIKMUND
Lipová ZA OBEC STABILNÍ JINDŘICH RADA
Lipová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LIPOVÁ PAVEL ŠEDA
Lipová ZA OBEC A OBČANY PETR KLÍR
Lipová SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ŽENY PRO LIPOVOU VILMA HAŠLOVÁ
Lišov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JAN KROČÁK
Lišov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VLADIMÍR CHLOUBA
Litobratřice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MILAN KUBÁT
Lomnice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LOMNICE 2018 STANISLAV GIRSZEWSKI
Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI LENKA BÄUMLOVÁ
Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI PETR BAŠTÝŘ
Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI ROMAN BÍLEK
Lomnice nad Lužnicí SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI VÁCLAV FORST
Lomnice nad Popelkou NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI LOMNICKA STANISLAV DLOUHÝ
Loučeň ,,PRO MĚSTYS LOUČEŇ - PML,, MARTINA ZÁKLASNÍKOVÁ
Lovosice ANO 2011 DANIELA DEUSOVÁ
Lubná SPOLEČNĚ PRO LUBNOU PETR CAJTHAML
Lubné IVA VALOUŠKOVÁ IVA VALOUŠKOVÁ
Lubné JIŘÍ BÁBOR JIŘÍ BÁBOR
Lubné PAVEL KARMAZÍN PAVEL KARMAZÍN
Lubné VĚRA TUČKOVÁ VĚRA TUČKOVÁ
Luhačovice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ DALIBOR LIŠKA
Luhačovice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ EVA TOMALOVÁ
Luhačovice ANO 2011 JANA MALANÍKOVÁ
Luhačovice KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A OBČANÉ LUHAČOVIC ROMAN LEBLOCH
Luštěnice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAROSLAV KOPA
Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA DAVID KURUCZ
Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JAROSLAV ŠAFRÁNEK
Malé Žernoseky OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA STANISLAV FILIP
Málkov PRO OBEC MÁLKOV ADÉLA VODRÁŽKOVÁ
Málkov PRO OBEC MÁLKOV IVAN PILÍK
Málkov PRO OBEC MÁLKOV JOSEF EGERMANN
Málkov PRO OBEC MÁLKOV MILAN BURSA
Málkov PRO OBEC MÁLKOV ZDENĚK ZACHAR
Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 JAN RYS
Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 JINDŘICH VANÍČEK
Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1 ONDŘEJ ČÍŽEK
Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 2 PAVEL IVAN
Malovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MALOVICKO 1 VÁCLAV PASÁK
Malý Újezd ZASTUPITELÉ 2018 JOSEF JELÍNEK
Mariánské Radčice PRO SPORTOVNÍ A MODERNÍ RADČICE DANIEL VIEDEMANN
Markvartice HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST JAROSLAV FLIEGER
Markvartice HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST JAROSLAV FLIEGER
Meclov VOLBA PRO VENKOV JOSEF KAUFNER
Meclov VOLBA PRO VENKOV PAVLÍNA KAUFNEROVÁ
Městečko Trnávka NEZÁVISLÍ MIROSLAV SKOČOVSKÝ
Mezholezy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY LADISLAV KRÁL
Mezholezy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MEZHOLEZY LUKÁŠ SIMÁK
Meziboří SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) ANTONÍN HURT
Mikulášovice MIKULÁŠOVICE 2018 ROMAN KLINGER
Mikulov PRO MIKULOV SYLVA CHLUDILOVÁ
Milešovice NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE ALENA FREIBERGOVÁ
Milešovice NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE BOHDAN TIŠER
Milešovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RADEK GAMBA
Mirotice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA MIROTICE PAVEL FANTA
Mladá Boleslav ANO 2011 + VOLBA PRO MLADOU BOLESLAV PETR MAŠEK
Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT JIŘÍ KŘENČIL
Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MAREK KŘENČIL
Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MICHAEL KAPLAN
Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT MILAN GURNIOK
Mnichov PRO LEPŠÍ ŽIVOT PETR BĚLINA
Mohelnice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MIROSLAV HLOUŠEK
Moravany SPOLEČNĚ PRO MORAVANY JIŘÍ STRÁŽNICKÝ
Moravský Písek SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MORAVSKÝ PÍSEK LEOŠ FILÍPEK
Mosty u Jablunkova KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JOSEF SZOTKOWSKI
Mšeno PRO MŠENO JAN KRÚPA
Mšeno PRO MŠENO JAROMÍR FLÍGL
Náchod NEZÁVISLÍ, PIRÁTI A ZELENÍ ZA MODERNÍ MĚSTO S ÚCTOU K TRADICÍM DENISA POKORNÁ
Nalžovice ZELENÝ NOS IVANA FIALOVÁ
Nalžovice ZELENÝ NOS JARMILA PROCHÁZKOVÁ
Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ HUBÁČEK
Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF BUDAJ
Našiměřice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ KAREL SMUTNÝ
Nebahovy SPOLEČNĚ 2018 KAREL MARUŠÁK
Nedvědice SPOLEČNĚ PRO NEDVĚDICI A PERNŠTEJN ILONA LUKÁŠKOVÁ
Němčice nad Hanou ANO NĚMČICÍM MARTIN ERNST
Němčice nad Hanou SPOLEČNĚ PRO NĚMČICE MARTINA KOUŘILOVÁ
Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 EVA STRNADOVÁ
Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 JANA DUNOVÁ
Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 MARKÉTA ŠPITÁLNÍKOVÁ
Nepoměřice NEPOMĚŘICE 2018 ROMAN KŘELINA
Nepomuk SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ NEPOMUKA A DVORCE VÁCLAV KOVÁŘ
Neratovice NERAHNUTÍ JAROSLAVA SOUKUPOVÁ
Neratovice NERAHNUTÍ JOZEF HORNÁK
Neratovice NERAHNUTÍ PAVEL ŠANDA
Nesvačily SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ANNA FRANTOVÁ
Nesvačily SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MARTIN BOUČEK
Netolice NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE JIŘÍ HRUBÝ
Netolice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JITKA MAROUŠKOVÁ
Netolice NEZÁVISLÍ PRO NETOLICE LIBOR MATÁSEK
Neubuz SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MIROSLAV DUBOVSKÝ
Neubuz SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STANISLAVA MINAŘÍKOVÁ
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE LUBOMÍR HRDINA
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE LUKÁŠ KARKOŠ
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE MILAN HEŘMAN
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE MILOSLAV NEKOLA
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE PETRA TUPÁ
Nezvěstice PRO NEZVĚSTICE VÁCLAV SOUKUP
Nová Ves SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ ŠÁRKA SOBOTKOVÁ
Nová Ves u Chotěboře NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ANDREA CULKOVÁ
Nová Ves u Chotěboře NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE MIROSLAV DOLEŽÁN
Nová Ves v Horách OTEVŘENÁ RADNICE RENATA BAŇKOVÁ
Nové Město na Moravě LEPŠÍ NOVÉ MĚSTO HANA KNAPČOKOVÁ
Nové Město pod Smrkem NOVÁ BUDOUCNOST PRO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM A OKOLÍ MILOŠ VOJÁČEK
Nové Strašecí NEZÁVISLÍ 2018 JIŘÍ BOUČEK
Nový Kramolín NEZÁVISLÍ PRO NOVÝ KRAMOLÍN PETR BURŠÍK
Nymburk NYMBURK S KLIDEM TOMÁŠ MACH
Olbramovice NEZÁVISLÍ - PRO OLBRAMOVICE LADISLAV RUIBAR
Olbramovice NEZÁVISLÍ - OTEVŘENĚ VLADIMÍR ROZMAHEL
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ LENKA KROČILOVÁ
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MAREK ŠANDOR
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MARTINA BŘEZOVJAKOVÁ
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ MICHAL DOČEKAL
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ PETR JEDLIČKA
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ ZDENĚK KOUKAL
Oleksovice ZA OLEKSOVICE KRÁSNĚJŠÍ ZDENKA VARHANÍKOVÁ
Opařany KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PAVLÍNA GLOTZOVÁ
Opatovice SDRUŽENÍ PRO KULTURU A ROZVOJ OPATOVIC VLADIMÍR BEDNÁŘ
Opava ANO 2011 TOMÁŠ NAVRÁTIL
Osek NEZÁVISLÍ PRO OSEK LENKA ŘÍHOVÁ
Osek KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY MILOŠ FUCHS
Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ALENA GERHARDOVÁ
Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ANTONÍN ONDROUŠEK
Osíčko NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSÍČKO MIROSLAV BLAŽEK
Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO VÁCLAV SMOLKA
Osíčko SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OSÍČKO ZBYNĚK GRYGAR
Osová Bítýška SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - PRO LIDI OSOVÉ BÍTÝŠKY PETRA JAŠOVÁ
Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST IVAN VYSOCKÝ
Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST PAVEL ČEKAN
Ostrov HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST PAVLÍNA LIŠKOVÁ
Osvračín SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. JAROSLAV NOVÝ
Otrokovice NEZÁVISLÍ IVO KRAMÁŘ
Otrokovice ANO 2011 JAROSLAV BUDEK
Otvice NEZÁVISLÍ ANTONÍN BENEŠ
Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE FRANTIŠEK VINCENEC
Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE JIŘÍ SOLDÁN
Pačlavice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA PAČLAVICE MARIE KNEBLOVÁ
Pertoltice JANA CHALOUPKOVÁ JANA CHALOUPKOVÁ
Pertoltice MIROSLAV VIDLÁK MIROSLAV VIDLÁK
Pertoltice PETR KOVAŘÍK PETR KOVAŘÍK
Petrov nad Desnou PRO PETROV JÁN HALCIN
Petrov nad Desnou PRO PETROV JARMILA GURALOVÁ
Petřvald KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY PAVEL GOROVIČ
Písečná ZA SPOKOJENÉ OBČANY MICHAL JURÁNEK
Písečné JSME TU DOMA ! ALOIS SIGMUND
Písečné JSME TU DOMA ! RADEK BUREŠ
Písečné JSME TU DOMA ! ZDENĚK TRÁVNÍČEK
Plaňany PLAŇAŇÁCI TOMÁŠ KUČERA
Plasy NEZÁVISLÍ PRO PLASKO VÁCLAV GROSS
Plzeň 8-Černice OBČAS - OBČANÉ ČERNIC AKTIVNĚ SPOLU JANA HAISOVÁ CÍROVÁ
Poběžovice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JANA KOCHOVÁ
Podolí AKTIVITA ŠTĚPÁNKA MÍŠKOVÁ
Podvihov SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ PODVIHOV A KOMÁROVSKÉ CHALOUPKY LUBOŠ STŘÍLKA
Podvihov OBČANÉ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ OPAVY RADOMÍR KUBESA
Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ALENA TYRNEROVÁ
Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF KENDÍK
Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZBYNĚK HODYS
Polepy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ZDEŇKA DINIČOVÁ
Polná POLEŇÁCI PRO POLNOU DANIELA ŠINÁGLOVÁ
Postřelmov VOLBA PRO POSTŘELMOV MICHAL SEDLÁČEK
Poteč SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. JOSEF MANA
Poteč KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ MAREK SLOVÁK
Poteč POTEČ - NÁŠ DOMOV MARTIN SENDLER
Potěhy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I JAN OREL
Potěhy SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I VÁCLAV CHÁMA
Potštát NAŠE POTŠTÁTSKO LIBOR PERNIČKA
Potštát NAŠE POTŠTÁTSKO MARTINA JEŘÁBKOVÁ
Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY MIROSLAV ŠMARDA
Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY PETR HERZÁN
Pouzdřany STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY TOMÁŠ MEDUŇA
Praha 10 STAROSTOVÉ PRO PRAHU - ZELENÁ PRO DESÍTKU VLADIMÍR NOVÁK
Praha 18 KRÁSNÉ LETŇANY ONDŘEJ MIFFEK
Praha 20 POČERNICE JINAK VILÉM ČÁP
Praha-Ďáblice VOLBA 2010 MARTIN TUMPACH
Praha-Lipence HAFO LIPAŇÁKŮ STANISLAV ŘEZNÍK
Praha-Zličín OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA PETR RŮŽIČKA
Pražmo REALISTÉ JAN PÝCHA
Proboštov PROBOŠTOV A PŘÍTKOV - JEDNA OBEC STANISLAV JORDÁN
Prosenice MÁME RÁDI PROSENICE JAROSLAV JEŽÍK
Proskovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PROSKOVICE MILAN PALIČKA
Prostějov PÉVÉČKO JIŘÍ POSPÍŠIL
Prušánky SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ LUĎKA TRECHOVÁ
Přemyslovice PRO LEPŠÍ PŘEMYSLOVICE KAREL JANEČEK
Přerov nad Labem STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ BENEŠ
Přerov nad Labem ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI KAROLÍNA SALAČOVÁ
Přibyslavice HASIČI PŘIBYSLAVICE IVANA UHROVÁ
Přibyslavice KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY JAN MACEK
Přibyslavice HASIČI PŘIBYSLAVICE VLADIMÍRA ŠKARVADOVÁ
Přimda PŘIMDA A JEJÍ OBCE MARIE VÍTKOVÁ
Přítluky ANO 2011 FRANTIŠEK KADLEC
Přítluky ANO 2011 OLDŘICH POLÍNEK
Přítluky SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH RADIM PAVLÍČEK
Přítluky ANO 2011 RÓBERT KUCHTA
Přítluky SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ - VŠE PRO OBEC SVĚTLANA KRŠKOVÁ
Pustiměř ANO 2011 PAVEL HOLUB
Pustiměř ANO 2011 VLASTIMIL SMÉKAL
Putim ZA ROZVOJ OBCE PUTIM JAROSLAVA PIXOVÁ
Putim ZA ROZVOJ OBCE PUTIM PETR MATOUŠ
Račice-Pístovice OBČANÉ RAČIC - PÍSTOVIC RENATA MÁSLOVÁ
Radějov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A STAN JITKA LEKEŠOVÁ
Radíč PETR KŘÍŽEK PETR KŘÍŽEK
Radkov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PAVEL KOPŘIVA
Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ DANIEL PÍŠALA
Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ PAVEL MAJÍČEK
Raduň SPOLEČNĚ PRO RADUŇ TOMÁŠ DUPAL
Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST JAN SEHNAL
Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST JAROSLAV MARTÉNEK
Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST LUBOMÍR ZAPLETAL
Ráječko PRO RÁJEČKO JISTOTA A ZKUŠENOST SVĚTLA HAVLÍČKOVÁ
Rajhrad SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - RAJHRAĎÁCI TOMÁŠ BÁBOR
Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE MAREK KUBEŠ
Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE OTMAR BURDA
Rajhradice PRO OBEC RAJHRADICE ZDENĚK VÁGNER
Rajnochovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MIROSLAV FRKAL
Rajnochovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ STRAPEK
Rakovník ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI IVO MAROUŠEK
Ralsko ANO 2011 MILOSLAV TŮMA
Rapotín STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ NAVRÁTIL
Ratiboř OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA BOHUMIL ZBRANEK
Ratiboř SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO RATIBOŘ TAMARA JUCHELKOVÁ
Ročov ZA TRVALÝ ROZVOJ MĚSTYSE IVANA VLACHOVÁ
Rodkov SDRUŽENÍ PRO RODKOV JAROSLAV TOMÁŠEK
Rodkov SDRUŽENÍ PRO RODKOV KVĚTOSLAVA MUSILOVÁ
Rodkov KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKÁ STRANA LIDOVÁ PETR TOMÁŠEK
Ronov nad Doubravou KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY DUŠAN HOLAS
Ronov nad Doubravou DEJME ŠANCI RONOVU JIŘÍ ŠINDELÁŘ
Ronov nad Doubravou KOPEME ZA RONOV, MLADOTICE A MORAVANY VÁCLAV PETRŽILKA
Roudnice nad Labem SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L. TOMÁŠ POKORNÝ
Roztoky NEZÁVISLÍ - ROZTOKY ROMAN TEXL
Rychnov u Jablonce nad Nisou RYCHNOVÁCI JAROSLAVA BENEŠOVÁ
Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV HANA ŘÍHOVÁ
Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV JANA MALECKÁ
Řevničov SPOLEČNĚ PRO ŘEVNIČOV LUBOMÍR PONDĚLÍČEK
Říčany MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL MARTIN ROLINEK
Říčany MÁME RÁDI ŘÍČANY S PODPOROU KDU-ČSL ROSTISLAV VALEŠ
Říčky v Orlických horách SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH JANA MINÁŘOVÁ
Sadská SPOLEČNĚ PRO SADSKOU JAROSLAV LAMBERT
Sázava NEZÁVISLÍ SÁZAVÁCI JAN HOŠEK
Semily SPOLU MARTA KRAJÍCOVÁ
Seninka HASIČI PRO OBČANY IVAN JUŘICA
Seninka HASIČI PRO OBČANY MILAN HANULÍK
Sezimovo Ústí ZELENÁ PRO MĚSTO LADISLAV ŠEBEK
Sivice SPOLEČNĚ PRO SIVICE EVA MOLLOVÁ
Sivice SPOLEČNĚ PRO SIVICE JANA FLÉGLOVÁ
Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUCIE ŽIVNÁ
Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MILOSLAV PLZENSKÝ
Skuhrov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RADEK BOROVKA
Skuteč PRO SKUTEČ LEOŠ LUKAŠTÍK
Slaná SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH JAN KVARDA
Slavkov PRO SLAVKOV ALEŠ PAVELEK
Slezská Ostrava NEZÁVISLÍ BARBORA JELONKOVÁ
Slezská Ostrava NEZÁVISLÍ MARIO LYČKA
Smečno PŘÁTELÉ SMEČNA YVONA VÍTKOVÁ
Sněžné ZA ZVELEBENÍ OBCE ANNA HAVLÍKOVÁ
Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ DANIELA ZAPLETALOVÁ
Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JAN PISKA
Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JOSEF ŠKRABAL
Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MAREK KOPEČEK
Soběsuky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PAVEL DVOŘÁK
Sobotín PRO SOBOTÍN ANDREA PAVELKOVÁ
Sokolov ANO 2011 PAVEL IVANIČ
Solenice SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA PETRA VELASOVÁ
Sosnová NAŠE SOSNOVÁ MICHAL JANOVSKÝ
Stará Voda PRO OBEC EVA PROCHÁZKOVÁ
Stará Voda PRO OBEC JAN CHABIČOVSKÝ
Stará Voda PRO OBEC JAN KUNA
Stará Voda PRO OBEC STANISLAV ŠESTÁK
Stará Voda PRO OBEC TOMÁŠ HRADSKÝ
Staré Město SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ STARÉ MĚSTO MAREK POHL
Staré Sedlo OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA JOSEF KRATOCHVÍL
Stochov ANO 2011 MILUŠE JŮNOVÁ
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAVID PRÜGER
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ IVAN PODSEDNÍK
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JOSEF KOZÁČEK
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JOSEF KOZÁČEK
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RENATA PRÜGEROVÁ
Strachujov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ STANISLAV BEDNÁŘ
Stráž pod Ralskem VOLBA PRO STRÁŽ MILOŠ SEMOTÁN
Stříbro ANO 2011 KVĚTOSLAVA ŠPILEROVÁ
Studnice ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ JAROSLAV FLÁDR
Studnice ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ JOSEF SRNEC
Sudoměřice KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ JIŘÍ JANEČEK
Suchá SNK SUCHÁ I LIBOR HOMOLKA
Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL DAVID KUTHAN
Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA IVANA PIVOŇKOVÁ
Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA JANA RYCHLÍKOVÁ
Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA JOSEF MRŇÁK
Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL ROMAN LHOTSKÝ
Suchdol SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLSKA VRATISLAV LANGR
Suchdol ZÁJMOVÉ SPOLKY SUCHDOL ZDENĚK ŠIBRAVA
Suchohrdly SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ ZA SUCHOHRDLY JAN KUTNER
Suchohrdly SDRUŽENÍ PRO SUCHOHRDLY MAREK KUBIŠ
Suchohrdly STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MARTIN PAUL
Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 JANA ADAMCOVÁ
Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 KAREL ŠTEFFL
Svatava SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018 VLADIMÍR ADAMEC
Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 EVA MLCHOVÁ
Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 LUBOŠ KÚDELA
Světice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SVĚTICE 2018 PAVEL NOVÁK
Světlá nad Sázavou ANO 2011 EVA KOŘÍNKOVÁ
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DAVID SÁBLÍK
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ FRANTIŠEK MIČKA
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LENKA CHYBOVÁ
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MARTIN DVOŘÁK
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MILAN NEDĚLKA
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OTAKAR BERAN
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOMÁŠ SKRYJA
Světnov SDRUŽENÍ ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZDEŇKA ZICHOVÁ
Sviadnov OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ RADIM NOVOTNÝ
Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT ALENA KOŽÍKOVÁ
Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT BLAŽENA GALIOVÁ
Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT PAVEL BRÁZDA
Šardice ŠARDICE - MÍSTO PRO ŽIVOT PETR CÁPEK
Šindelová SPOLEČNĚ PRO OBEC JOSEF TROJAN
Šťáhlavy OBČANÉ PRO OBEC ZUZANA SERMEŠOVÁ
Štěchovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠTĚCHOVICE LIBOR FONTÁN
Štěpánov nad Svratkou OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA IVETA HOŠKOVÁ
Štítary SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH ZDENĚK BAUER
Tachov PATRIOTI TACHOVA TAŤÁNA ŠIMKOVÁ
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ JAKUB SVEJKOVSKÝ
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ KAREL ERBEN
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ MARIE BROTÁNKOVÁ
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ MARTIN RUSŇÁK
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV DOBRÝ
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV DOBRÝ
Těně NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI TĚNĚ VÁCLAV POUR
Terezín KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY MICHAL FIALA
Terezín SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ MICHAL JOHANOVSKÝ
Terezín STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ROMAN VÍTEK
Tisová TJ SOKOL TISOVÁ MARKÉTA HERMANOVÁ
Tlučná TLUČEŇÁCI ANTONÍN POSPÍŠIL
Tlučná TLUČEŇÁCI JAN ČERMÁK
Tlučná TLUČEŇÁCI JAN OPL
Tlučná TLUČEŇÁCI JAROSLAV NETRVAL
Tlučná TLUČEŇÁCI JOSEF FILIP
Tlučná TLUČEŇÁCI MARTIN LIŠKA
Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL LIŠKA
Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL RÁDL
Tlučná TLUČEŇÁCI PAVEL ŠPIRK
Tlučná TLUČEŇÁCI PETR HOLUB
Tlučná TLUČEŇÁCI PETR VÍŠKA
Tlučná TLUČEŇÁCI RADKA RADLINGEROVÁ
Tlučná TLUČEŇÁCI ROBERT PAUM
Tlučná TLUČEŇÁCI STANISLAV VOLF
Tlučná TLUČEŇÁCI VÁCLAV VÍTEK
Tlumačov HASIČI TLUMAČOV VÁCLAV SLADKÝ
Tovačov STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JIŘÍ ZAVADIL
Trutnov PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ONDŘEJ ČALOVKA
Třebešice ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC JIŘÍ LANG
Třebešice ZA ROZVOJ TŘEBEŠIC ZDENĚK ZVONÍČEK
Třemešné ŽIVOT VESNICE RADOVAN KONČICKÝ
Třinec NEZÁVISLÍ RADANA ŠOLTÉSOVÁ
Týnec SNK 2 VLASTIMIL KNOTEK
Týnec nad Labem TÝNEC NAD LABEM 2018 JOSEF VOMÁČKA
Týniště nad Orlicí HOZK VLADIMÍRA LESENSKÁ
Uherský Brod NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI S PODPOROU ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ALEŠ ŘEZNÍČEK
Uherský Brod ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT CTIBOR BORÁŇ
Uhlířské Janovice HASIČI MILAN KOPECKÝ
Újezd SPORTOVCI PRO ÚJEZD STANISLAV ČERNOBILA
Unhošť ANO 2011 ANEŽKA ČERNÁ
Úpohlavy SDRUŽENÍ PŘÁTEL OBCE MARTIN RACEK
Ústí nad Labem PRO ZDRAVÍ A SPORT STANISLAV DUNAJ
Ústí nad Labem-město ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ VLASTIMIL DOUCHA
Ústí nad Labem-Neštěmice VAŠE ÚSTÍ JAN TŘÍSKA
Ústí nad Orlicí ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME? JARMILA CINDROVÁ
Ústí nad Orlicí ZMĚNA PRO ÚSTÍ! ŘEHÁČEK: CO CHCEME? JAROSLAV ŘEHÁČEK
Ústí nad Orlicí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ÚSTÍ ŽIJE JIŘÍ PRECLÍK
Václavovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VÁCLAVOVICE BOHUMIL HOLEČKO
Valašské Klobouky PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAREL PTÁČEK
Valašské Klobouky PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY MIROSLAV MAŇAS
Vanovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČŮ A SOKOLŮ LENKA CHALUPOVÁ
Varnsdorf ANO 2011 FRANTIŠEK HRICZ
Věcov KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ PAVEL MACHÁČEK
Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV JOSEF SEIFERT
Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV LUDĚK KOSTKA
Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV MARTIN KYNCL
Velim PRO VELIM A VÍTĚZOV ŽANETA SVOBODOVÁ
Velká nad Veličkou SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NAŠE VELKÁ MARTIN PRACHAŘ
Velké Losiny MUŽI ZA LOSINY JAROMÍR BARTOŠ
Velké Meziříčí MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM JIŘÍ KAŠE
Velký Šenov ZA LEPŠÍ ŠENOV MARCELA BOHÁČOVÁ
Velký Šenov ZA LEPŠÍ ŠENOV ROMAN SMEJKAL
Veselí nad Moravou ANO 2011 PETRA BERÁNKOVÁ
Vidče NAŠE VIDČE KAREL MALÍK
Vidice SPOLEK PŘÁTEL OBCE VIDICE JIŘÍ BAREŠ
Vidice SPOLEK PŘÁTEL OBCE VIDICE PETR KMOCH
Vilémov SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ VILÉMOV STANISLAV SUK
Vítanov SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE FRANTIŠEK NAVRÁTIL
Vitice STABILITA ALEŠ MUSIL
Vitice STABILITA TOMÁŠ VOSECKÝ
Vizovice NESTRANÍCI ZUZANA ŠTALMACHOVÁ
Vlastějovice PRO OBEC JIŘÍ LAPÁČEK
Vlastějovice PRO OBEC MARIE HATÁKOVÁ
Vlastějovice PRO OBEC MILAN MOJŽÍŠ
Vlastějovice PRO OBEC RADEK CIHLÁŘ
Vlastějovice PRO OBEC ZDENĚK HAVLÍN
Volary ČSSD A NEZÁVISLÍ IVO ROLČÍK
Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU JAN MAURER
Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU LUBOMÍR VEDRA
Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU LUBOŠ ALTENBURGER
Vranov nad Dyjí VRANOVÁCI VRANOVU MILOSLAV ŠÁRA
Vrbatův Kostelec NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI VK SOŇA ČÁPOVÁ
Vrbno pod Pradědem VRBNO I PRO MLADÉ RUDOLF KUDELA
Vrbovec KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ RADEK AUER
Vrchovany VRCHOVAŇÁCI MARTIN VOREL
Vrchovnice ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ VÁCLAV HLAVATÝ
Vršovice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH LENKA PRINCLÍKOVÁ
Všestudy OBNOVA JIŘÍ KEJŘ
Všestudy OBNOVA ZDENĚK ŘEHOŘ
Vysoké Chvojno SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VYSOKÉHO CHVOJNA RADEK TOMÁŠEK
Zádveřice-Raková SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ OBEC ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ VLADĚNA TUREČKOVÁ
Záhoří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZÁHOŘÍ A OSAD SMRČÍ, PIPICE, PROSEČ, DLOUHÝ MARIE SALABOVÁ
Záhoří SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZÁHOŘÍ A OSAD SMRČÍ, PIPICE, PROSEČ, DLOUHÝ MILOSLAVA KOUCKÁ
Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE ALICE MAKOVCOVÁ
Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE BLANKA BĚLOUŠKOVÁ
Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE SIMONA ČERNÁ
Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE VÁCLAV VÍTEK
Zbenice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZBENICE ZDEŇKA GOLISOVÁ
Zbyslavice ŠANCE NA ZMĚNU PETR RICHTER
Zlobice ZA NAŠE OBCE OLDŘICH ČERVINKA
Zruč-Senec SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ZRUČ - SENEC 2018 JITKA KUBÍKOVÁ
Zvíkov ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JAROSLAV TÁJEK
Žáky PRO LEPŠÍ OBEC JANA NOVÁKOVÁ
Žáky PRO LEPŠÍ OBEC RADKA PLÍHALOVÁ
Žáky PRO LEPŠÍ OBEC TOMÁŠ NEUŽIL
Žandov NESPOKOJENÍ OBČANÉ JAROSLAV VARCHULÍK
Žandov NEZÁVISLÁ STRANA PRO OBČANY MĚSTA ŽANDOV A PŘILEHLÝCH OBCÍ VĚRA KUŠNIERIKOVÁ
Ždánice ZA ŽDÁNICE KRÁSNĚJŠÍ FRANTIŠEK SKALNÍK
Ždánice ZA ŽDÁNICE KRÁSNĚJŠÍ JAROSLAV PEŇÁZ
Ždánice ŽDÁNICE PRO OBČANY LIBOR KUPČÍK
Želechovice nad Dřevnicí OBEC PRO VŠECHNY ROSTISLAV HANZLÍK
Železné HASIČI ŽELEZNÉ SIMONA VESELÁ
Žihle SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - OBEC ŽIHLE PAVEL KAŠPAR
Žichlínek FOTBAL ŽICHLÍNEK PRO OBEC FRANTIŠEK FILIP
Žilina KANDIDÁTI PRO ŽILINU JAN ROHLA
Žítková ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST OBCE ŽÍTKOVÉ JAROSLAV LEBÁNEK
Žleby ZMĚNA PRO ŽLEBY PAVEL SUCHÁNEK

Tabulka ukazuje čerstvé zastupitele, které v minulých obecních volbách na kandidátky nominovala ČSSD (ať už jako straníky, či nezávislé kandidáty), letos kandidovali za jinou stranu nebo jako nezávislí. Zdroj: volby.cz.

 

Kristýna Novotná, Jan Boček Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

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