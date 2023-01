V druhé debatě kandidátů vynikl hokynářský způsob komunikace Babiše a ledový klid Pavla, říká politolog

Finalisté prezidentských voleb Petr Pavel a Andrej Babiš se ve čtvrtek utkali poprvé před závěrečným kolem hlasování tváří v tvář. V debatě, kterou uspořádal deník Blesk, mluvili nejenom o dosavadním průběhu kampaně před druhým kolem, ale zaměřili se také na ekonomická témata a zahraniční politiku. Debatu pro Radiožurnál okomentoval Ladislav Cabada, politolog z pražské Metropolitní univerzity. Rozhovor Praha 16:32 19. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog z pražské Metropolitní univerzity Ladislav Cabada | Zdroj: Profimedia

Jak byste celkově hodnotil průběh debaty, formát a výkon moderátorky?

Já myslím, že to byla jedna z těch standardních debat, samozřejmě s ohledem na to, kdo byl hlavním pořadatelem. Teď myslím charakter toho média, tak v té diskusi bylo několik otázek, které bych asi označil spíše za bulvarizující nebo zábavné.



Které myslíte?

Otázky jako „kdybyste měli popsat sami sebe“ nebo „která z vašich manželek je příjemnější“ apod. Já si myslím, že to je takový ten klasický politainment, zábava zasunuta do politiky.

Nicméně si myslím, že formát odpovídal tomu, na co jsme zvyklí. Zazněla řada otázek, které měly nějaký obsahový charakter. A reakce obou kandidátů směřovaly k tomu, aby prezentovali své vize, svůj pohled na svět, své prioritní oblasti, hodnoty a podobně.

Oba kandidáti mohli tentokrát na rozdíl od včerejší diskuse na Deníku.cz reagovat jeden na druhého. Ovlivnilo to dynamiku duelu?

Já bych řekl, že moc ne. Jen bych řekl, že ty klíčové a nám dobře známe charakteristiky obou kandidátů tady možná byly maličko víc vidět nebo dostaly větší důraz. Na jedné straně řekl bych agresivita, útočnost a takový takový hokynářský styl komunikace Andreje Babiše.

Na druhé straně až ledový klid a snaha nevypadnout z role toho klidného hráče ze strany Petra Pavla. Čili nemyslím si, že by to, že spolu mohli komunikovat navzájem nějak zásadně ovlivnilo charakter debaty.



Rovnost v ekonomických tématech

Nezdálo se vám, že přece jenom v tomto případě byl Petr Pavel o něco aktivnější než dříve? Vstupoval do pomluv Andreje Babiše bez vyzvání moderátorky apod...?

Tak samozřejmě ano. Já jsem četl i nějaké první komentáře, které se zabývají tím, jestli Andrej Babiš není nemocný. Bylo vidět, že není úplně ve své kůži. Je otázka, jestli je to jenom únava, jestli je to možná nejenom únava fyzická ale také trošku psychická z posledních dní, ať už z dění ve sněmovně či jinde.

Alena Schillerová jako předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO říkala, že Andrej Babiš má virózu. Tak to možná bude tím.

Je to možné. Bylo slyšet, že posmrkává a bylo vidět, že je unavený. Nechci to ničemu přisuzovat, ale pokud je to viróza, tak to samozřejmě není nic příjemného.



Když se jednalo o socioekonomická témata jmenoval Babiš konkrétní plán na snížení cen elektřiny, vykoupení minoritních akcionářů ČEZu a vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti. Zatímco Petr Pavel odpovídal víceméně obecně, na druhou stranu odpověděl poměrně kvalifikovaně na otázku Babiše ohledně eura. Prokázala se, nebo neprokázala teze prezidenta Zemana, že v těchto otázkách je Babiš zkušenější?

Tak bezpochyby Andrej Babiš jako podnikatel, jako bývalý ministr financí a předseda vlády by měl být zběhlejší v některých makroekonomických tématech. Navíc je to vystudovaný inženýr ekonomie.

Na druhou stranu já bych neřekl, že by tam byl vidět nějaký dramatický rozdíl. V zásadě i ta odpověď, že stát vykoupí drobné akcionáře je obecná, protože to nijak neříká, jakou cestou to udělá, za jaké ceny to udělá, kdy to udělá apod. Čili já bych tam neviděl nějakou velkou převahu Andreje Babiše nebo naopak nějaké výraznější nedostatky ze strany Petra Pavla.



Přebírání voličů

Mohl tento duel přesvědčit nerozhodnuté voliče, aby se k jednomu z kandidátů přiklonili, anebo naopak odradit občany od cesty k volební urně? Mohli je znechutit určité hádky, které debatu chvílemi provázely?

Myslím, že všechno, co zmiňujete, může některé nerozhodnuté voliče ovlivnit. Nicméně já si myslím, že oba kandidáti dobře vědí, že většina voličů v tuto chvíli je rozhodnutých, protože Petr Pavel jednoznačně pracuje s tím, že by rád převzal voliče tří až čtyř neúspěšných kandidátů, které bychom mohli ideově vnímat jako jemu blízké.

Andrej Babiš jednoznačně usiluje o voliče Jaroslava Bašty a současně usiluje o to, aby případně odradil některé voliče těch čtyř neúspěšných kandidátů, kteří podpořili Petra Pavla. V tom spočívá jasná strategie obou hráčů a nemyslím si, že tato konkrétní debata nějak vybočila z rámce, jak oni po těch zbývajících asi 10 dní budou směrem k veřejnosti prezentovat sebe sama a svou strategii.



Francouzské úřady potvrdily informaci, kterou náš zpravodaj získal už loni v srpnu, že stále vyšetřují Andreje Babiše kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitosti na jihu Francie prostřednictvím offshorových společností. Může mít toto sdělení nějaký větší vliv na závěr kampaně, případně rozhodování voličů, a to v situaci, kdy Andrej Babiš uvádí, že o žádném podobném vyšetřování ve vztahu ke své osobě neví?

Já jsem četl, že francouzské úřady nemusí informovat toho vyšetřovaného až do určité chvíle. Čili pan Babiš skutečně může být v situaci, že to neví, nebo nechce vědět.

Na druhé straně si myslím, že klíčová otázka je jakou cestou a jakým způsobem budou média, případně jiní aktéři komunikovat tuto záležitost. Je asi zjevné, že média z koncernu Agrofert nebudou zrovna v tuto chvíli tuto informaci jakkoli zařazovat.

Je otázkou, nakolik s ní budou pracovat jiná média, zda jsou schopna přinést něco nového než před tím zhruba jedním rokem.

Nicméně já to vnímám jako informaci závažnou a důležitou. Souvisí s tím, jakým způsobem nejenom Andrej Babiš směrem k veřejnosti komunikoval právě ty věci, které se týkaly skrývání akcií, neprůhlednosti firem na Kypru a mimochodem i jeho útoky na hnutí STAN. Tady se najednou on ocitá v situaci, kdy káže vodu, ale pije víno.