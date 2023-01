ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Babiš nechodí do debat, Bašta nechápe Ústavu a Nerudová s Pavlem řeší minulost

Server iROZHLAS.cz přináší nejzajímavější informace z podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta. Tentokrát o tom, jak vypadá boj o Hrad týden před prvním kolem. Inteligentního průvodce při hledání nové hlavy státu přináší moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a filozofka Tereza Matějčková. ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA Praha 7:00 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do voleb zbývá jen pár dní a velké politické debaty prakticky ve všech médiích jsou v plném proudu. Jediný Andrej Babiš se rozhodl většinu televizních debat vynechat. Moderátor Jan Pokorný připomněl, že debat před prvním kolem se nezúčastnil ani Miloš Zeman před pěti lety.

„Letos jde částečně podobnou cestou Andrej Babiš, ale asi není možné oba přístupy zcela srovnávat. Miloš Zeman měl za sebou tehdy jedno prezidentské funkční období. Babiš říká, že média dělají z kandidátských debat show a že si to prezidentský úřad nezaslouží,“ řekl Pokorný s tím, že Babiš mezi dalšími odmítl i kandidátskou debatu Českého rozhlasu.

„Myslím, že mu to v tuto chvíli neuškodí. Nesouhlasím s interpretací ostatních kandidátů, kteří ze strategického hlediska mluví o tom, že má Babiš z debat strach. Spíš se pasuje do jiné šarže a dává tím najevo svou převahu, nedotknutelnost či aroganci, která ale může k prezidentství jako takovému patřit,“ domnívá se filozofka Tereza Matějčková.

Naopak podle ústavního právníka Jana Kysely to není dobré řešení. „Mně to vadí. U Miloše Zemana mi to vadilo možná ještě o fous více, protože jako úřadující prezidenta byl nositelem veřejné funkce, takže podle mého měl povinnost skládat účty. Co se týče Babiše, tak sice říká, že média z kampaně dělají show, současně ale říká, že kdyby v kampani nebyl, tak je to nuda,“ upozornil Kysela na expremiérův protimluv.

Zároveň označil Babišovu snahu vyhnout se debatám za „maličko upocenou představu, jak se dá také proklouznout na Pražský hrad“. Přesto to v jeho pozici označil za racionální. „Ale je to racionalita, která je mi silně nesympatická,“ doplnil Kysela.

Pokorný přidal ještě poznatek o tom, že efekt neúčasti jednoho ze silných kandidátů ovlivňuje zbytek debatujících. „Když to zjednoduším, tak oni se tam mezi sebou hádají a Andrej Babiš sedí ve svém obytném voze a točí si mlýnek.“

Bašta by rád odvolal vládu

Kde je v debatách kandidát SPD Jaroslav Bašta, tam se objevuje jeho sdělení podpořené šéfem SPD Tomiem Okamurou, že by Bašta jako prezident odvolal Fialovu vládu opíraje se o článek 62 Ústavy ČR. Tomu se ostatně věnoval i jeden z posledních dílů projektu OVĚŘOVNA! serveru iROZHLAS.cz.

„Zatím jsem neslyšel ústavního právníka, který by říkal, že to jde. Jan Kudrna, jehož argumentaci používají, k tomu říká, že je to vytržené z kontextu, že to takto nebylo míněno,“ otevřel toto téma moderátor.

„To je důvod, proč někdo studuje práva. Nestuduje je jen z toho důvodu, aby si narval do hlavy co nejvíce paragrafů, ale jde o to, jakým způsobem přistupovat ke slovům, která jsou nositelem významu, ten správný význam,“ upozorňuje ústavní právník Kysela.

Doplňuje, že abyste pochopili, co daná prezidentská kompetence znamená, musíte listovat v Ústavě a najít ustanovení, se kterým se páruje. „V článku 62 tak zjistíte, že prezident odvolává vládu, ale není to tak, že to může udělat, kdykoliv má zrovna náladu. Musíte se dolistovat do hloubi hlavy čtvrté, kde zjistíte, že prezident republiky odvolává vládu tehdy, když byla povinna podat demisi. Mohli bychom pokračovat dále. V článku 62 je napsáno, že prezident jmenuje ústavní soudce, a v článku 84 se dozvíte, že je k tomu třeba souhlasu Senátu,“ vyjmenovává Kysela.

Finále kampaně

Je otázka, kolik v tuto chvíli kampaně kandidátům zbývá sil. Danuše Nerudová a Petr Pavel ukazují své osobní příběhy, vedle toho ale musejí neustále vysvětlovat svou minulost.

„V případě Pavla komunistickou, v případě Nerudové rektorskou. A pak jim na programové vize a smělé nápady asi už nezbývá energie,“ připomíná moderátor s tím, že i Andrej Babiš musí vedle kampaně řešit soud v kauze Čapí hnízdo.

„Pomineme-li, že debat je asi miliarda, tak kandidáti musí odpovídat i na otázky, které jsou často hloupé, případně nutně vedou ke zjednodušování,“ přidává komentář Kysela.

„Letos je tu móda otázek typu: ano/ne, ale i před touto odpovědí by měl následovat poměrně složitý řetězec úvah, na což už není prostor,“ dodává ústavní právník.

Podcast Čekání na prezidenta najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových aplikacích i ve vysílání Plusu.