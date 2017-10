Den do voleb: kampaně míří do finiše. Politici jezdí ve volebních tramvajích a rozdávají snídaně

Do začátku sněmovních voleb zbývá jeden den. Volební místnosti se poprvé otevřou v pátek přesně ve 14 hodin. Politické strany a hnutí proto finišují dlouhou kampaň a dělají vše pro to, aby ještě na poslední chvíli přesvědčili nerozhodnuté voliče. Soupeření a přesvědčování lidí potrvá až do pátečního otevření volebních místností.

Praha 6:45 19. října 2017