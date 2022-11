Chce být prezidentkou, čelí ale exekuci a má prázdný účet. ‚Slíbení sponzoři se brzy objeví,‘ říká Rohanová

Zřejmě nejpřekvapivějším a nejméně známým jménem mezi devítkou prezidentských kandidátů pro lednové volby je Denisa Rohanová. Je prezidentkou sdružení dlužníků Česká asociace povinných, sama přitom čelí milionové exekuci. Kandiduje díky podpisům poslanců z minulé Sněmovny. Za tímto neotřelým způsobem sběru podpisů si stojí. „Jestliže mi zákon tento postup umožňuje, tak proč bych ho nevyužila?“ říká mimo jiné v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:00 26. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentská kandidátka Denisa Rohanová | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Co je obsahem vaší práce v České asociaci povinných?

Mým pracovním úkolem je zachraňovat lidi, kteří se v exekuci neocitli ve většině případů vlastní vinou nebo ve chvíli, kdy sebrali všechen rozum a chtěli exekuci řešit a potřebují s tím pomoct. To je mou náplní.

A jaké jsou konkrétní kroky, kterými pomáháte?

Všechny možné. Ať se jedná o žádosti o vyloučení věci z exekuce v případě, že jsou zabavovány věci třetích osob, až po zastavování exekucí, částečné zastavení exekuce.

Jak je to v tomto kontextu s vaší exekucí? Váš transparentní účet exekutor před pár měsíci kvůli milionovému dluhu obstavil…

Páni exekutoři díky bohu už pochopili, že transparentní účet není nic, co by byly prostředky kandidáta, což jsem říkala od první chvíle. Takže v tuto chvíli je transparentní účet čistý.

A ta exekuce pokračuje?

Exekuce pokračuje a nadále se splácí.

Říkáte, že váš transparentní účet je čistý… Možná až příliš. Máte na něm jediný dar 10 tisíc korun. Jak s tímto chcete vést kampaň? Máte už slíbené nějaké sponzory?

Slíbených sponzorů mají všichni určitě spoustu a ti skuteční se na transparentním účtu objeví. Pro mě nemělo ve chvíli, kdy účet byl zablokován, vůbec žádný význam řešit sponzory.

Takže už něco rozjednaného máte?

Ano, bez toho asi nebudete dělat kampaň. Jmenovat ale nebudu.

Máte představu, kolik z vlastních peněz byste do kampaně chtěla dát?

Já přece nic z vlastních peněz dávat nemůžu. Ve chvíli, kdy vydělám peníze, tak se snažím uhradit částku dluhu, která zbývá.

‚Jsou za mnou vidět činy‘

Co vás motivovalo k tomu, že se pokoušíte stát prezidentkou?

Motiv byl velmi jednoduchý. Vždy jsem byla zvyklá lidem pomáhat a v exekucích to dělám již devět let, tak jsem časem pochopila, že lidem jde velmi těžko pomáhat odspodu a jestliže chcete lidem pomoct, tak není jiná možnost, než jim pomoct shora.

A protože není nikdo jiný než prezident, kdo by mohl otevírat tabuizovaná témata, kdo by ve veřejném prostoru mohl mluvit o problémech lidí. On je tím nejvyšším hlasem svého lidu.

Čím se odlišujete od ostatních kandidátů?

Od ostatních se odlišuji tím, že mám za sebou konkrétní práci pro konkrétní lidi.

Profilujete se jako obhájkyně lidí v exekucích, navíc jste si nechala podepsat kandidátku od poslanců ČSSD, ANO nebo KSČM. Dá se říci, že budete soupeřit o levicové voliče třeba s odborářským předákem Josefem Středulou nebo s expremiérem Andrejem Babišem (ANO). Co lepšího jim nabídnete než tito dva?

Podle mého názoru se důvěra buduje činy a za mnou jsou činy vidět.

Ucházíte se o Hrad s podpisy lidí, kteří v době voleb budou už rok a čtvrt mimo sněmovnu. Vlastně jednoduchá otázka, je to fér?

A proč by to nemělo být fér?

Ústavní právníci Jan Kysela a Jan Wintr se pro iROZHLAS.cz vyjádřili, že je to podle jejich výkladu volebního zákona spíše nepřípustný postup. Jenže ministerstvo vnitra má benevolentnější přístup a kandidovat vám umožnilo…

Skutečně mi to nepřijde nic proti ničemu. Jestliže mi zákon tento postup umožňuje, tak proč bych ho nevyužila?

Minimálně jste tedy v této oblasti jakýmsi průkopníkem.

Nevím, jestli jsem průkopníkem. Spíš to teď vypadá, že jsem ve volbách černým koněm. Anebo černou kočkou běžící přes cestu.

Prezidentské pravomoci a názory

Jednou z hlavních prezidentských pravomocí je jmenování soudců Ústavního soudu. Jak byste postupovala? Jaké osobnosti by měly vaší podporu?

Co se týká Ústavního soudu, tak tam je nejdůležitější zkušenost daného člověka a výsledky jeho práce, které jsou za ním vidět.

Další důležitou pravomocí hlavy státu je jmenování členů bankovní rady České národní rady…

To je podle mého názoru jedna z největších pravomoci prezidenta, protože lidé, které jmenuje do České národní banky, nejvíce ovlivní život obyčejných občanů. Zvyšují úrokové sazby, snižují úrokové sazby, rozhodují o kurzu koruny vůči euru a ve své podstatě rozhodují i o inflaci.

Myslím si, že to je jeden z obrovských a odpovědných úkolů prezidenta republiky – vybrat dobré odborníky, kteří by pomohli obyčejným lidem v tom, aby mohli v naší zemi důstojně žít.

A co se týče zvyšování nebo ponechání stávajících úrokových sazeb, na to máte jaký názor?

Děsí mě situace, kdy jsou úrokové sazby zvyšovány. Můj názor je na to čistě praktický. Vidím ve svém okolí spoustu lidí, kteří si vzali hypotéky ještě za starých podmínek, jenže poté se zdražily veškeré materiály, veškeré práce. Ti lidé mají dneska rozestavěné domy a na další hypotéku kvůli vysokým úrokovým sazbám nedosáhli.

Chápu, že zvyšování úroků je způsob, jak rádoby snížit inflaci, ale obávám se, že nás to může vést do mnohem větších problémů, než v jakých dnes jsme.

Jste zřejmě nejméně známou z devítky kandidátů na prezidenta. Jaké jsou vaše názory na další otázky typu přijetí eura?

Přijetí eura asi není otázka pro prezidenta, ale pro makroekonomy. Ostatně jako řada věcí, ke kterým se ostatní kandidáti neustále vyjadřují.

Takže jako případná prezidentka byste se k těmto otázkám nevyjadřovala?

Ano, velmi bych nerada, protože si myslím, že na toto je potřeba spousta erudovaných odborníků.