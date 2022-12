Proti vyřazení z volby se budu bránit ústavní stížností. V kampani pokračuji dál, říká Rohanová

Mezi kandidáty na prezidenta České republiky se zařadí nově podnikatel Karel Diviš. Nejvyšší správní soud rozhodl o jeho registraci. Soud naopak vyřadil Denisu Rohanovou. Na podnět senátorů zrušil její registraci ministerstvem vnitra. Důvodem je to, že její kandidaturu podpořili poslanci ještě před vyhlášením voleb. Rohanová poskytla rozhovor Radiožurnálu. Rozhovor Praha 15:40 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentská kandidátka Denisa Rohanová | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je vaše první reakce, čekala jste rozhodnutí?

Přiznám se, že jsem ho nečekala. A to říkám otevřeně, protože jsem přesvědčená o tom, že jsme dodrželi všechno, co zákon požaduje, a neporušili jsme nic, co by naopak zákon vyžadoval.

Rozhovor s Denisou Rohanovou

Soud mimo jiné argumentoval tím, že kandidaturu můžou podpořit poslanci nebo senátoři až poté, kdy předseda Senátu vyhlásí volby – dříve ne. Jinak by se prý někdo mohl hlásit i do voleb, které budou třeba až za deset let. Co říkáte na tento poměrně logicky znějící argument?

Jaký je rozdíl mezi podpisujícím občanem, podpisujícím senátorem a podpisujícím poslancem? Tak zní moje otázka.

Jestliže ostatní protikandidáti sbírali své podpisy od občanů před vyhlášením voleb… Já jsem ale nicméně argumentaci soudu ještě vůbec neviděla. Nedostala jsem se k ní.

Co teď budete dělat, budete se nějak bránit? A jak konkrétně?

Samozřejmě půjdeme cestou ústavní stížnosti.

A jak teď bude vypadat vaše kampaň? Zastavíte ji, nebo i přesto budete pokračovat dál?

I přes to všechno budu pokračovat dál, protože věřím tomu, že Ústavní soud řekne, že všechno bylo tak, jak má být.