Do voličských seznamů se zapsalo 24 206 krajanů. Je to o polovinu méně, než ministerstvo čekalo
Do voličských seznamů na zastupitelských úřadech se k účasti na hlasování v říjnových volbách zapsalo 24 206 krajanů. Je to zhruba polovina z odhadu, se kterým pracovali na ministerstvu zahraničí v souvislosti se zavedením korespondenční volby. Aktuální počet zveřejnil Černínský palác na svých webových stránkách.
Číslo se podle něho ještě bude měnit, protože úřady stále vyhodnocují ty žádosti, které přišly o víkendu včetně zemí s časovým posunem. Konečná lhůta pro zápis uplynula v neděli v 16.00.
Zápis umožní krajanům volit osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbu. Ti ze zapsaných, kteří chtějí svůj hlas poslat poštou, musejí o všechny potřebné obálky požádat do 29. srpna.