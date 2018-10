‚Dohodli jsme se, že se dohodneme.‘ V Brně se rýsuje koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD

V Brně velmi pravděpodobně vznikne koalice vítězného hnutí ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Jejich zástupci nepředpokládají, že by přizvali další strany. Po druhém kole jednání to v pondělí večer novinářům oznámili lídři všech čtyř stran. Budou tak mít 45 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Brno 22:35 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) | Foto: Fotobanka Profimedia

Na pondělním jednání lídři stran zjišťovali, zda se jsou schopni dohodnout na zásadních tématech. „Očekávali jsme, že se na některých tématech zadrhneme o poznání déle, ale jednání šlo nad očekávání hladce,“ uvedl současný primátor a lídr ANO Petr Vokřál, který také prohlásil, že „se dohodli, že se dohodnou“.

V příštích dnech chtějí všechny čtyři strany jednat o rozdělení křesel v jedenáctičlenné radě. Že by k jednání přizvali další stranu, označil Vokřál za nepravděpodobné.

Dopoledne jednal současný primátor se zástupci Pirátů a nabídl jim účast v koalici, ovšem bez místa v radě. Na to lídr Pirátů Tomáš Koláčný odmítl přistoupit, připustil ale, že by Piráti byli ochotni vstoupit do pětičlenné koalice.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Do zastupitelstva se naopak poprvé od revoluce nedostala KSČM. Pětiprocentní hranici nepřekročilo ani hnutí Žít Brno, Zelení a TOP 09, všechny tři subjekty přitom byly v koalici s ANO a KDU-ČSL.