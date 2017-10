Papalášem nebudu, to bych si neodpustil. Dohlédnou na mě na facebooku, říká nejmladší poslanec Feri

Je jedním z nejvýraznějších skokanů voleb. Studenta a výraznou postavu sociálních sítí Dominika Feriho z TOP 09 voliči katapultovali do poslanecké lavice z posledního místa pražské kandidátky. Feri získal 15 tisíc preferenčních hlasů a v 21 letech se stal nejmladším poslancem v dějinách Česka. Ve sněmovně se chce věnovat především právní agendě. Rozhovor Praha 16:23 22. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri | Zdroj: ČTK

Jak stihnete pracovat jako poslanec a zároveň studovat práva?

Bude to nesmírně náročné, ale v kampani jsem byl schopen pracovat dost hodin denně, i když se to na mně začalo projevovat. Když ale najdu správnou rovnováhu mezi výkonem mandátu a školou, rozhodně to zvládnu. Velmi rád bych usedl v ústavně právním výboru a spolupracoval s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, mojí alma mater. Potom to podle mě začne dávat zajímavý smysl.



Na co dalšího se chcete ve sněmovně zaměřit?

Agenda by měla být ryze právního charakteru. Navíc se netajím svým liberálním postojem k osvojení či stejnopohlavním sňatkům. I tomuto tématu se plánuji věnovat.

Už přemýšlíte, kdo bude váš asistent, řešíte už tyto praktické věci?

To jsem neřešil, protože jsem si nemyslel, že bych mohl do sněmovny proskákat. Teď se to stalo a již jsem nad nějakými jmény přemýšlel. Jisté je, že to budou studenti, patrně právnické fakulty. Zároveň bych si rád bral nějaké studenty na stáže, protože to zase jde ruku v ruce s tím, že bych chtěl svůj mandát vykonávat maximálně veřejně.

Budete využívat veškeré náhrady, na něž získáte nárok?

Upřímně nevím, na jaké mám nárok. Musím to nastudovat a pak teprve řeknu své stanovisko. Nicméně pokud vím, mám nárok na cestovné, s nímž je to trochu komplikované, protože mám trvalé bydliště na severu Čech. V Teplicích mám navíc místo radního. I když z něho příjem není velký, rád bych ho alokoval na nějaký transparentní účet a používal k charitativním účelům.



Nebojíte se, že vás sněmovna semele a bude z vás papaláš?

Doufám, že ne. Jistou kotvou mi bude velké množství kamarádů, moje rodina a přítelkyně. Dohlížet na mě bude 80 tisíc odběratelů na facebooku. K tomu papalášství a jisté aroganci plynoucí z mandátu...To bych si v životě neodpustil a chci se toho rozhodně vyvarovat.

Vy jste uspěl, TOP 09 ale utrpěla výprask. Jak by se podle vás strana nyní měla zachovat?

Na tuto otázku ještě nedokážu uspokojivě odpovědět, protože jsem zatím neviděl čísla ani rozpady voličské podpory na jednotlivé skupiny, ať již věkové, nebo příjmové. Nechci vynášet příkré soudy. Chtěl bych ale poděkovat pražským voličům, protože bez nich bychom se do Poslanecké sněmovny nedostali. Podpora mladých a Prahy nám velmi pomohla.

Budou ale podle vás uvnitř strany nutné radikální změny?

Takové věci absolutně nedokážu posoudit, to bude na postoji vedení strany a jeho stanovisku. Ve vedení strany nejsem, jsem řadový člen. Jistou míru sebereflexe, ať už týkající se marketingu, nebo personálního obsazení budeme muset provést. Důležitá bude i změna práce ve sněmovně. Považuji za selhání, že o ní vědělo méně lidí, než by mohlo. Budu o své práci důsledně referovat na různých kanálech - na instagramu, facebooku, blogu.



Má předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyvodit osobní odpovědnost za špatný výsledek a nabídnout svoji funkci?

To nedokážu předjímat. Neviděl jsem čísla, neznám podporu v regionech. Pokusím se to zanalyzovat a dát nějaké svoje stanovisko.



Je ale jasné, že z lídrů dopadl nejhůře, u části veřejnosti nemá dobrou pověst. Nemáte pocit, že stranu táhne ke dnu?

Dobrou pověst u části veřejnosti bezesporu nemá, na druhou stranu dost lidí volí TOP 09, protože je tam pan Kalousek jako garant jisté kontinuity a hodnotové zakotvenosti. Jak to vychází, jestli nám přidává, nebo ubírá, to neumím soudit.



Nehovoří se uvnitř strany o tom, že by se Karel Schwarzenberg vzdal mandátu například ve prospěch Martina Plíška, který se do sněmovny nedostal?

O této spekulaci nic nevím. Když jsem se s ním bavil, nic takového nezmiňoval.



Jiří Pospíšil oznámil vstup do TOP 09, aby straně pomohl se zvednout. Byl by podle vás dobrý předseda?

Dozvěděl jsem se o tom před chvílí, jeho rozhodnutí velmi vítám, protože si myslím, že může být velkým přínosem pro TOP 09. Jsem zvědavý, jaké má ve straně ambice. Za pár týdnů máme sněm, kde se to rozhodne.