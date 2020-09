O volby v drive-in místech je zatím malý zájem. Otevřená budou do 15 hodin

O možnost odvolit v takzvaném drive-in volebním místě je zatím malý zájem. Za první hodinu svůj hlas v krajských a někde i senátních volbách odevzdaly jen nižší desítky lidí. Nejvyšší účast hlásí Zlín, kam přijeli čtyři lidé. V Hradci Králové pak pouze jeden. Místa jsou otevřená od 7 do 15 hodin pro lidi, kteří jsou v karanténě. Praha 9:36 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na parkovišti před brněnským výstavištěm začala fungovat tzv. drive-in stanoviště. | Foto: Alena Hesová | Zdroj: Český rozhlas

Ústecký kraj

V Ústí nad Labem za hodinu od otevření volebního místa pro hlasování z auta vhodilo hlas do urny několik lidí. V Ústeckém kraji mohou lidé v karanténě volit z auta na sedmi místech, v každém okrese je jedno. V krajském městě je volební stanoviště u zimního stadionu.

Drive-in volební místo v Litoměřicích | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Na místě jsou policisté, kteří dohlíží na plynulost provozu. Fronty se netvoří. „Operativně podle aktuální situace budeme korigovat a hlídat místa a eventuálně (je) posílíme,“ řekla mluvčí krajské policie Jana Slámová.

V Děčíně mohou ve středu lidé hlasovat na parkovišti pod městskou knihovnou na Smetanově nábřeží, v Chomutově na parkovišti u zimního stadionu. V Litoměřicích je takzvané drive-in volební místo na výstavišti Zahrady Čech, v Lounech u výstaviště v Masarykových sadech. V Mostě lidé hlasují na parkovišti v ulici Hořanská cesta a v Teplicích na parkovišti u fotbalového stadionu Na Stínadlech.

Vysočina

Během prvních 30 minut od otevření volebního místa určeného pro hlasování z auta přijeli v Jihlavě volit tři lidé. Čtvrtý odvolit nemohl, nepředložil všechny potřebné dokumenty.

Volební místa pro hlasování z auta jsou na Vysočině v každém z pěti okresních měst. Hlasuje se v nich v krajských volbách, v Pelhřimově a Žďáru nad Sázavou voliči zároveň hlasují i ve volbách do Senátu. Volební místo v Jihlavě je určené pro obyvatele celého okresu se 121 obcemi.

Zlínský kraj

Zájem o volení z auta je ve Zlíně prozatím mizivý. Lidé ze Zlínska, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mají od 07.00 možnost odevzdávat své hlasy v krajských a senátních volbách a také v místním referendu o vodárenství na parkovišti v ulici K Majáku. Za první hodinu od otevření drive-in volebního stanoviště tam přijeli pouze čtyři voliči.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji byl ve středu ráno o hlasování z auta jen malý zájem. Například na dvoře magistrátu v Hradci Králové, kde je jedno z pěti speciálních stanovišť v kraji, odvolil během první hodiny jeden člověk. Na místě jsou policisté, kteří dohlíží na plynulost provozu, fronty se dosud netvořily.

V Královéhradeckém kraji se volí na pěti stanovištích. Jsou také v Jičíně v bývalých kasárnách, v Náchodě u bývalé celnice, v Rychnově nad Kněžnou v areálu fotbalového stadionu a v Trutnově v části Horní Staré Město u hasičské zbrojnice.

„Za první hodinu v Jičíně nevolil z auto nikdo,“ řekl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Také v Náchodě byl první hodinu zájem o volbu z auta malý. „Odvolil jeden člověk, bylo to v první půlhodině,“ řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Jihomoravský kraj

Zájem o volby z auta pro lidi v karanténě není ve středu v Brně příliš velký, od 7.00 přijelo na výstaviště pár aut. Mezi prvními byl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), který odvolil kolem 7.15. Řekl, že i když má negativní test na koronavirus, zůstává v karanténě.

Pozitivní test na covid-19 měla minulý týden primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle mluvčí Jihomoravského kraje Moniky Brindzákové ke v kraji v karanténě nařízené hygieniky asi 800 lidí.

V kraji je určeno sedm drive-in stanovišť, pro okresy Brno a Brno-venkov před hlavním vstupem do areálu brněnského výstaviště, další jsou například v okresech Hodonín, Břeclav nebo Znojmo.

Jihočeský kraj

První lidé v úterý ráno odevzdali své hlasy do krajských a někde i do senátních voleb na sedmi stanovištích v Jihočeském kraji určených pro hlasování z auta. Je to varianta pro voliče, kteří jsou kvůli koronaviru nebo kvůli podezření na možnou nákazu v karanténě. Řekla to Lenka Malovcová z odboru legislativy jihočeského krajského úřadu. O hlasování byl zatím malý zájem, volili jen jednotlivci.

Při hlasování z auta lidé přijedou na určené místo. V každém okresním jihočeském městě je jedno. Voliči pak odevzdají lístek do urny vojákům v ochranných oděvech.