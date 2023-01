Proč Ostrava nebo Benešov? Pavel a Babiš musí do měst, tam leží hlasy pro cestu na Hrad, ukazují data

Udržet si voliče z prvního kola, přetáhnout hlasy od zbylých kandidátů nebo oslovit nevoliče. Případně i negativní kampaní otrávit soupeřovy voliče a od účasti v druhém kole je odradit. To jsou recepty, jak se stát prezidentem. Podle datové analýzy serveru iROZHLAS.cz pomyslně „leží na ulici“ nejvíc hlasů nepostupujících kandidátů ve velkých městech, nejvyšší neúčast je tradičně v pohraničních regionech. Data Praha 5:00 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finalisté prezidentské volby Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš na předvolebních mítincích | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Oba týmy prezidentských finalistů Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO) si velmi dobře uvědomují, kde jsou případné voličské rezervy.

I proto bývalý šéf české armády po vítězství v prvním kole navštívil v úterý Ústí nad Labem, kde měl na tamním Kostelním náměstí setkání s příznivci.

Ve čtvrtek pak zamířil do Ostravy, konkrétně na Masarykovo náměstí.

„Ve čtrnácti dnech se toho tak moc stihnout nedá, budeme plánovat výjezdy do regionů, budou tam určitě další debaty, mediální vystoupení, čas využijeme naplno,“ řekl Pavel k programu po vyhlášení výsledků.

V Ústeckém i Moravskoslezském kraji dominoval v prvním jeho soupeř pro prezidentské finále.

Expremiér Babiš získal v Ústeckém kraji 47 % hlasů proti Pavlovým 29 %, v Moravskoslezském kraji pak měl 45 % proti 28 % pro Pavla. V metropolích těchto krajů byl rozdíl o něco těsnější, v samotném Ústí vyhrál Babiš v poměru 43 % ku 33 % a v Ostravě 45:30.

Výsledky prvního kola v Ústí nad Labem | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky prvního kola v Ostravě | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další zajímavostí je, že Ústí nad Labem a Ostrava jsou jedinými krajskými městy, kde Pavel v prvním kole nezvítězil, ostatních jedenáct ovládl.

A obě města jsou také jediná z třináctky krajských, kde se volební účast nevyšplhala alespoň na 60 %. Je proto jasné, proč zamířil zrovna do tam.

Faktor Vondrák a Macura

U Ostravy může hrát roli ještě jedna proměnná. Dvě nejvýznamnější figury ANO v regionu – hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura – už před prvním kolem každý zvlášť uvedli, že se jejich stranický šéf na pozici prezidenta nehodí a budou oba místo něj volit Pavla.

„Na místě Andreje Babiše bych možná měl strach z možného vlivu pánů Vondráka a Macury na volební výsledek ve druhém kole,“ řekl v povolební Vinohradské 12 politolog z pražské Metropolitní univerzity Petr Just.

„Určitě si ale oba týmy budou dělat analýzy, kde mají pro druhé kolo své jisté, kam nemusí investovat čas a prostředky, kde by naopak některá investice byla vhodná a kde byl třeba výsledek nepostoupivších kandidátů relativně silný,“ uvažuje o strategii obou týmů, do kterých regionů vyjet a do kterých nikoliv.

Podle sociologa Daniela Prokopa udělal před pěti lety Jiří Drahoš právě v tomto jednu ze svých chyb. „Mezi prvním a druhým kolem hodně jezdil do regionů typu Moravskoslezský kraj, kde proti Zemanovi takřka neměl šanci, anebo Praha, kde zase na druhou stranu už být nemusel,“ popsal.

„Myslím, že budou hodně hrát roli středně rozvinuté regiony jako Hradec Králové, Plzeňsko apod. U Moravskoslezského kraje nevím. Možná tam má Pavel větší šance než Drahoš. Babiš tam měl velkou podporu, ale i Pavlových třicet procent je dobrý výsledek. Podpora tamního hejtmana a primátora možná nehrála roli v přesvědčování voličů ANO, ale u zbylých voličů,“ doplnil Prokop.

Pavlův soupeř ve čtvrtek vyrazil do Benešova a v pátek jej čeká Liberec. V obou městech Babiš v prvním kole s Pavlem prohrál. V Benešově v poměru 32 % ku 40 % a v Liberci 31:40.

Výsledky prvního kola v Benešově | Zdroj: iROZHLAS.cz

První kolo v Liberci | Zdroj: iROZHLAS.cz

Volební účast a co nevoliči?

Účast v prvním kole prezidentských voleb se vyšplhala až na 68,24 %, což je třetí nejvyšší účast za období samostatné České republiky po volbách do Sněmovny v letech 1996 a 1998 a ještě o procento a půl víc než ve druhém kole minulé prezidentské volby.

Tehdy jsme sledovali těsný souboj mezi obhajujícím Zemanem a vyzyvatelem Drahošem, který rozhodlo i to, že se mezi prvním a druhým kolem zvýšila účast o pět procent, z čehož těžil převážně Zeman.

Politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity chápe letošní vysokou účast v prvním kole jako překvapivou.

„Moc si nedovedu představit, že bychom se dokázali ve druhém kole vyvyšovat kamsi k 70 %, protože část poražených voličů zůstane doma,“ řekl v povolebním hodnocení pro iROZHLAS.cz jeho kolega a šéf Mezinárodního politologického ústavu FSS MU Vít Hloušek.

„Obecné pravidlo zní, že pokud do druhého kola postoupí dva víceméně navzájem se polarizující kandidáti a soutěž je plus minus vyrovnaná, tak to může nahrávat vyšší volební účasti,“ vysvětluje Pink. A dodává, že v případě, kdyby do druhého kola postoupil Petr Pavel a Danuše Nerudová, byla by účast jistě výrazně nižší. „V tuto chvíli je předpoklad, že by mohla být účast stejně vysoká jako v kole prvním,“ domnívá se brněnský politolog.

Podle Pinka Babiš v prvním kole šetřil energii. „Vynechal televizní debaty i řadu dalších předvolebních akcí, aby mohl v tuto chvíli vystoupit před voliče jako nová čerstvá a neokoukaná tvář,“ popisuje expremiérovu taktiku.

Podle Justa z Metropolitní univerzity ale nelze příliš čekat, že bude volební účast ještě stoupat. Právě naopak.

„Existuje riziko, že lidé spíš ke druhému kolu nepřijdou. Na to by se měli kandidáti zaměřit. Jednak přesvědčit své voliče, že hlavní boj teprve nastává, a pak pochopitelně v maximální možné míře zmobilizovat voliče nepostoupivších kandidátů. U Andreje Babiše to bude obtížné, ale mnohem víc ho to nabije. Právě proto i ten velmi tvrdý vstup do kampaně před druhým kolem,“ popisuje Just.

Podle sociologa Prokopa bylo na účasti v prvním kole pozoruhodné to, že se podařilo zvýšit účast v místech, která nahrávají Pavlovi, zároveň ale i v chudších regionech, kde je silný expremiér. „Babiš by si potřeboval udržet voličskou mobilizaci svého tábora a ochladit ji na druhé straně. To bych řekl, že je jeho cesta v druhém kole. Kdyby k němu přišli ti samí lidé jako v kole prvním, tak bych řekl, že má Babiš problém druhé kolo vyhrát. Musí zároveň oslabit mobilizaci liberálně demokratického tábora, nebo si to část voličů Pavla musí rozmyslet,“ popsal.

Při pohledu na volební mapu jednoznačně vysvitnou pohraniční regiony bývalých Sudet. Jde o oblasti, kde je nižší socioekonomická úroveň života, vyšší počet exekucí a dlouhodobě tam mají výrazně vyšší volební zisky bývalý prezident Miloš Zeman i Babiš a jeho ANO. Tato zjištění vyplývají mimo jiné z dat agentury PAQ Research pro Český rozhlas.

Podpora od protikandidátů

A kde jsou regionální bašty kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili? Danuše Nerudová a Pavel Fischer byli silní v katolické části Moravy, přičemž bývalá rektorka byla silnější v jižních Čechách a na Vysočině a senátor v typicky lidoveckých oblastech Valašska či Slovácka.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta zabodoval především v pohraničí a prakticky na celém území Moravy, což jsou tradičně silné regiony pro hnutí Tomia Okamury.

Zbylí tři kandidáti Marek Hilšer, Karel Diviš a Tomáš Zima výraznější regionální úspěchy nezaznamenali.

Voliči a jejich přelivy mezi kandidáty jsou mimořádně důležití. Jelikož ale Pavel a Babiš dohromady dosáhli už v prvním kole přes 70 %, je voličský rezervoár omezený.

Nerudová, Fischer, Hilšer a Diviš už v sobotu podpořili Pavla. První dva se s ním ve čtvrtek dokonce vydali do Ostravy. To však neznamená, že jde pro Babiše o ztracené hlasy. „Zcela jistě o ně ještě zabojuje. Je ještě jedna varianta – že zůstanou doma. To je pro Babiše zajímavá a přijatelná varianta, protože alespoň nepodpoří Pavla,“ řekl pro Český rozhlas Plus politolog a děkan Fakulty sociálních studí MU Stanislav Balík.

„Babiš se bude snažit – a už to i dělá – velmi zdůrazňovat komunistickou a vojenskou minulost svého soupeře. Bude se snažit hrát na pacifismus, který je v české společnosti výrazný,“ doplnil.

Politolog Hloušek nastínil ještě předpokládaný přeliv zbylých hlasů Jaroslava Bašty (SPD) z prvního kola k Babišovi. „I proto, že je to poslední zbývající protivládní kandidát,“ vysvětluje. „Ale neočekávám, že ho půjdou volit všichni Baštovi voliči. Největší rezervoár jsou nevoliči. Při jejich oslovování by ale musel nasadit ještě populističtější a v jistém smyslu brutálnější kampaň,“ zmiňoval Hloušek.