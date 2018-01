Zeman, nebo Drahoš? Půjčte si náš kód a sčítací drama sledujte na vlastním webu

Výsledkový servis z dílny iROZHLAS.cz opět zdarma! Chcete-li mít na svém webu automaticky aktualizované výsledky druhého kola prezidentských voleb, stačí si u nás vygenerovat kód. Musíte si jen vybrat, zda chcete na svých stránkách celostátní výsledky nebo čísla z vašeho či kraje. Praha 12:30 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby 2018, widget se sčítací aplikací pro druhé kolo | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rozhlas

Jde o službu, kterou jsme webovým administrátorům nabídli už v prvním kole prezidentské volby. A tehdy ji využilo na sedm desítek serverů: vedle lokálních médií a obecních stránek i celostátní tituly jako je televize Prima, časopis Respekt či názorový deník Echo 24.

Princip se nezměnil, musíte udělat jen dvě věci: zkopírovat kód a vložit ho na vlastní server. Zbytek už zařídíme my. Graf se přizpůsobí šířce stránky.

Co získáte? Průběžně aktualizované výsledky, které v reálném čase čerpají data z Českého statistického úřadu.

A co víc: sami si můžete zvolit tmavou nebo světlou verzi, rovněž si můžete nastavit, zda chcete, aby se před samotným sčítaním v boxu zobrazovalo volební zpravodajství Českého rozhlasu.

Volební servis na iROZHLAS.cz

Velká sčítací aplikace, která vyskočí na hlavní stránce iROZHLAS.cz sotva se zavřou volební síně, toho ovšem předvede mnohem víc.

Ve volebním speciálu čtenáři získají základní přehled o stavu sčítání a konečných výsledcích. Přehled výsledků všech kandidátů, výsledky voleb v krajích, krajských městech. Zisky kandidátů podle velikostí obcí s tím, kde získali nejvíce a kde nejméně hlasů. Je možné sledovat, na které obce se sčítáním čeká, nebo se podívat, jak volili občané v zahraničí.

Na stránce můžete srovnávat celostátní, krajské, ale i obecní výsledky mezi sebou, porovnat si výsledky voleb s vašimi sousedy nebo je srovnat s celostátními čísly.

To je jen základní přehled. Naši datoví novináři už během soboty začnou připravovat zevrubné analýzy výsledků. Rychlé postřehy, ohlasy i prvotní odhady pak najdete v naší online reportáži, kterou odstartujeme v pátek po poledni a ukončíme ji nejdříve v neděli o půlnoci. Všechny články k prezidentským volbám najdete ZDE.

Volební zpravodajství v éteru

Speciální vysílání připravily i zpravodajské stanice Českého rozhlasu – Radiožurnál a Plus. V pátek ve 13 hodin začne společné studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Kromě rozhovoru s Jiřím Drahošem uslyšíte i novinářku Kateřinu Šafaříkovou či šéfredaktora Mf Dnes Jaroslava Plesla. Speciál můžete sledovat živě i na Facebooku Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný. Skončí na minutu přesně ve 13:59, tedy před otevřením volebních místností. Radiožurnál zval i stávajícího prezidenta Miloše Zemana, který ale pozvání nepřijal.

V sobotu ve 14 hodin, po uzavření volebních místností, začne na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus volební studio, které moderují Jan Pokorný a Jan Bumba. Aktuální vývoj kolem sčítání hlasů budou komentovat Jana Hamanová, Patrik Eichler, Petr Hartman a Petr Nováček.

Český rozhlas Plus v sobotu odvysílá také speciální vydání Názorů a argumentů. Od 18:10 do 19 se bude Radko Kubičko ptát renomovaných komentátorů na jejich hodnocení proběhlého druhého kola prezidentských voleb. Nedělní dopoledne bude na vlnách Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu patřit rozhovoru s novým prezidentem.

