Emisní povolenky jsou ‚migranty‘ letošní předvolební kampaně, myslí si komentátorka Šafaříková
Do sněmovních voleb zbývá už jen několik týdnů. Podcast Bruselské chlebíčky se proto v příštích dílech rozhodl zaměřit na českou politiku, ale samozřejmě v evropském kontextu. První zářijová epizoda se věnuje bilanci současné vlády. „Jedním z témat letošního roku a pravděpodobně i předvolební kampaně budou emisní povolenky," říká redaktorka a komentátorka Seznam Zpráv, bývalá zpravodajka v Bruselu Kateřina Šafaříková.
„Jedním z témat letošního roku a pravděpodobně i předvolební kampaně bude systém ETS 2, tedy obchodování s emisními povolenkami druhé generace,“ myslí si Kateřina Šafaříková.
Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou a komentátorkou Seznam Zpráv, dříve zpravodajkou v Bruselu
Systém emisních povolenek se na evropské úrovni schválil na jaře roku 2023. Jednotlivé členské státy teď mají přijmout vlastní zákon, kterým obsah směrnice převedou do národního právního řádu. „Česko to neudělalo, čistě z politických důvodů,“ připomíná novinářka fakt, že se současná vláda Petra Fialy z ODS (kandiduje za koalici Spolu) rozhodla nezavést jednu z nejvýraznějších evropských směrnic.
Na začátku července Česko společně s dalšími sedmnácti členskými státy poslalo Evropské komisi požadavky na změnu tohoto systému, který počítá s obchodováním s emisními povolenkami z dopravy nebo vytápění budov.
„Česko pomohlo celé Evropské unii vylézt na takový sokl s nápisem ETS 2 a pomohlo prosadit kompromis, jak má systém vypadat. Nyní, víc než o dva roky později, se z tohoto soklu snažíme slézt zase zpět,“ komentuje Kateřina Šafaříková.
V letošní předvolební kampani přitom emisní povolenky nechybí takřka v žádném volebním programu. „Jsou opravdu takovými ‚migranty‘ letošních voleb,“ všímá si komentátorka.
Emisní povolenky ale nejsou jediné evropské téma, které se vkrádá do české předvolební kampaně. Politici z celého spektra často mluví o takzvaném „chat control“, tedy legislativě o prolomení zašifrovaných komunikačních platforem.
„Z pohledu debaty v září 2025 to vypadá, že to k nám z bruselského nebe přistálo do kampaně. Ale ne, je to nařízení schválené už před třemi lety,“ upozorňuje Kateřina Šafaříková „Úředníci a vyjednavači na to dlouhodobě upozorňovali, i europoslanci v minulém období na to upozorňovali, ale nepropsalo se to do politické pozornosti.“
To je podle novinářky případ, kdy nedochází k souladu státní správy s politikou. „Pak to vypadá, že nám Brusel něco diktuje, ale přitom na tom Česko spolupracuje,“ dodává komentátorka.
Jaké procento v Česku přijímané legislativy má evropský původ? Jak komentátorka hodnotí působení současné vlády v Bruselu po českém předsednictví v Radě EU? A jaké úkoly čekají na novou vládu v evropské politice? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.