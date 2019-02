Eurovolby na Slovensku. Do Evropského parlamentu chce Dubčekův syn i první kosmonaut

Na květnové volby do Evropského parlamentu se připravují také na Slovensku. Kandidovat chce syn hlavní tváře takzvaného pražského jara v roce 1968 Alexandera Dubčeka. O posty v europarlamentu se chtějí ucházet i první slovenský kosmonaut nebo také bývalý kontroverzní soudce. Vyplývá to z kandidátek 31 politických stran, hnutí a koalic, které se v zemi chtějí zapojit do hlasování.

