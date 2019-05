13 otázek a odpovědí k evropským volbám: jak se hlasuje a kdy budou výsledky?

Zatímco v Nizozemsku a Velké Británii se už do Evropského parlamentu volit začalo, v Česku se volební místnosti otevřou v pátek. V Bruselu se tak obmění 21 našich zástupců. Jak volit a kdy budou výsledky? A jaký berou europoslanci plat a kdo z těch dosavadních byl nejaktivnější? Server iROZHLAS.cz připravil velký přehled. přehled Praha/Brusel 9:21 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasování poslanců v Evropském parlamentu ve Štrasburku | Zdroj: Evropský parlament

Kdy jsou volby?

V pátek a v sobotu. Jako jediní v Evropské unii mají čeští voliči na výběr nových europoslanců dva dny, respektive páteční odpoledne a večer a sobotní dopoledne. Volební místnosti jsou otevřené v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Volební komise pak hlasy sečtou.

Kde a jak můžu volit?

Ve volebních místnostech v Česku. S sebou si volič musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli prokázání totožnosti. Okrsková volební komise mu pak vydá prázdnou obálku, a v případě potřeby i sadu hlasovacích lístků – ty by ovšem měly s předstihem dorazit do poštovních schránek.

Za plentou si z hlasovacích lístků volič vybere jeden, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla kandidátů udělit preferenční hlas – nejvýše ale dvěma kandidátům. Pak lístek vloží do úřední obálky a odevzdá do volební urny.

Dá se volit v zahraničí?

Podobně jako v Irsku, na Maltě a na Slovensku nemohou Češi své zástupce v Evropském parlamentu volit korespondenčně ani osobně na ambasádách v zahraničí. Přijít tak musí k volebním urnám osobně v tuzemsku. Naopak třeba Estonsko je pak jedinou zemí v Evropské unii, kde je možné volit elektronicky.

Kolik se volí poslanců?



V Česku 21, tedy stejně jako minulé volby před pěti lety. Celkem evropští voliči vyberou 751 poslanců ze všech členských zemí. Pokud z unie odejde Velká Británie, celkový počet poslanců se sníží na 705, České republiky se ale snížení poslanců nedotkne.

Kdy budou výsledky?

V neděli pozdě večer. I když se v Česku sečtou hlasy už v sobotu odpoledne, zveřejní se až v neděli po 23. hodině, tedy poté, co se v unii uzavřou volební místnosti v poslední zemi - Itálii. Celkové výsledky nového složení parlamentu budou známé nejspíš v průběhu pondělí.

Podrobnosti o datu konání a organizaci voleb v jednotlivých členských zemích si přečtěte při rozkliknutí zemí v mapě:

Co se bude dít dál?

V červnu budou zvolení europoslanci vyjednávat o vytvoření politických skupin pro nadcházející období. 2. července se bude konat ustavující plenární zasedání nového parlamentu - zvolí se předseda parlamentu, čtrnáct místopředsedů a pět kvestorů, kteří jsou zodpovědní za administrativní a finanční záležitosti týkající se přímo poslanců.

Po prázdninách budou europoslanci hlasovat o potvrzení nového předsedy Evropské komise. Toho parlamentu navrhnou premiéři a prezidenti členských zemí „s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP“. První debata na toto téma je čeká už v úterý 28. května hned po volbách.

Evropské politické strany už na toto místo nominovaly takzvané spitzenkandidáty, ale nikdo z nich nakonec funkci po Jeanu-Claudu Junckerovi převzít nemusí.

Seznam spitzenkandidátů Nico Cué, Strana evropské levice (EL) Ska Kellerová, Evropská strana zelených (EGP) Jan Zahradil, Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) Margrethe Vestagerová, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) Manfred Weber, Evropská lidová strana (EPP) Frans Timmermans, Strana evropských socialistů (PES)

Předseda Evropské rady Donald Tusk chce mít věc vyřešenou už na řádném červnovém summitu - a to i hlasováním, pokud se lídři neshodnou na konkrétním jménu konsensuálně. Otázka má přitom přímou souvislost s obsazováním dalších vrcholných postů v EU, včetně pozice předsedy EP.

K čemu je Evropský parlament?

Jednoduše řečeno, spolurozhoduje o všech nařízeních, směrnicích, návrzích unijního rozpočtu a dalších legislativních aktech, které se přijímají na unijní úrovni. Všechny akty musí schválit společně se členskými zeměmi, a ty jsou tak většinou kompromisem mezi názorem europoslanců a členských zemí. Parlament také volí předsedu Evropské komise, jmenuje evropské komisaře a kontroluje jejich činnost.

S Lisabonskou smlouvou postavení parlamentu sice mírně posílilo, přesto má v porovnání s národními parlamenty méně pravomocí: nemůže předkládat návrhy legislativy jako v Česku čeští poslanci ve sněmovně, takovou pravomoc má v EU jen Evropská komise, kterou mohou europoslanci k předložení návrhu vyzvat.

Evropský parlament je jediná přímo volená instituce Evropské unie. Volby do parlamentu se konají od roku 1979, europarlament ale existoval i dříve, zasedali v něm ale zástupci národních parlamentů. Sídlí v Bruselu a ve Štrasburku, kam se poslanci jednou měsíčně stěhují na týdenní plenární zasedání.

Jaký je plat europoslance?

Hrubý měsíční plat každého europoslance je stejný: téměř 8 800 eur, tedy v přepočtu přes 220 000 korun. Z platu poslanci odvádějí unijní daň a příspěvek na sociální zabezpečení, takže čistý plat poslanců je zhruba 170 000 korun, které se pak ještě podléhají zdanění ve členských státech.

Kromě platu mají poslanci nárok na proplácení náhrad za ubytování a cestování. Na ubytování dostávají paušál 320 eur (8 000 korun) za den strávený na služební cestě. Na zaplacení provozu a pronájem kancléře mohou získat měsíčně dalších 4 500 eur (přes 100 000 korun).

Každý končící europoslanec, tedy ten, který už nekandiduje, nebo ve volbách znovu neuspěje, má nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu za každý rok mandátu. Čeští europoslanci, kteří odsloužili celé uplynulé funkční období, mohou dostat pět svých měsíčních platů. Pokud se ovšem stanou členy jiného parlamentu, nebo byli v jiné veřejné funkci, plat se od evropské renty odečítá. V klasickém důchodu nelze zároveň pobírat odchodné i penze.

Jak je to s asistenty?

Každý europoslanec má nárok na dva typy asistentů: tři akreditované asistenty u unijních institucí, kteří působí v Bruselu a ve Štrasburku, a pak asistenty v domovském státu. Celkem parlament přispívá měsíčně na asistenty částkou 25 000 eur, což je v přepočtu 600 000 korun. Peníze putují ve výplatách přímo asistentům. Těmi od roku 2009 nemohou být příbuzní poslanců.

Kdo byl z dosavadních europoslanců nejaktivnější?

V čele žebříčku,který sestavuje MEP Ranking, stojí Pavel Telička (Hlas). Hned za ním je lídryně kandidátky ANO Dita Charanzová, následuje jednička komunistů Kateřina Konečná. Projekt čerpá data přímo z unijního webu. V této statistice kombinuje údaje o docházce, funkcích, množství zpracovaných dokumentů či politických projevech včetně třeba aktivity na twitteru ( více o inventuře práce europoslanců čtěte ZDE).

Na opačné straně žebříčku skončil Jan Keller z ČSSD a Jiří Payne ze Svobodných. Ani jeden už své mandáty v Bruselu neobhajuje. To ovšem není případ Jaromíra Kohlíčka, který skončil v žebříčku celkové aktivity třetí od konce.

Kolik lidí letos přijde k volbám?

Zatímco před pěti lety přišlo v tuzemsku k volebním urnám 18 procent voličů, pro letošek jsou odhady ještě nižší. Podle průzkumu Eurobarometru z loňského září se v Česku určitě chystá volit zástupce do Evropského parlamentu jen 14 procent lidí. Podle bookmakerů by však mohla být volební účast nakonec kolem 23 procent. I tak je tuzemsko hluboce pod průměrem Evropské unie. Ten v roce 2014 byl 42,6 procenta.

Jaká pravidla platí pro kampaň?

Podobně jako před volbami do Poslanecké sněmovny či Senátu platí i v případě voleb do europarlamentu pravidla pro zachování transparentní předvolební kampaně. Kandidující strany a hnutí tak musí mít transparentní volební účty i web s informacemi o financování kampaně.

Současně mají povinnost tři dny před otevřením místností zveřejnit své dárce. To neudělala podle vyjádření Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí skoro polovina z nich. Netýká se to však sněmovních stran. Hříšníkům nyní hrozí pokuta od 20 tisíc do 300 tisíc korun.

Kolik strany utratí za eurovolby?

Ze sněmovních stran nejvíc peněz do kampaně před evropskými volbami chtělo vložit hnutí ANO, které počítalo s náklady do 35 milionů korun. Naopak nejlevnější kampaň ze sněmovních stran plánovali Piráti, kteří počítají s šestimilionovými výdaji.

Většina stran má letos pro evropské volby podobný rozpočet jako při předchozím hlasování před pěti lety. Ve srovnání s kampaní pro sněmovní volby v roce 2017 jsou ale náklady všech stran výrazně nižší. Více o nákladech čtěte ZDE.

