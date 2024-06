Eurovolby v Česku pohledem průzkumů: ANO míří k vítězství, překvapit může Přísaha s Motoristy

Volby do Evropského parlamentu v Česku podle průzkumů opět vyhraje opoziční hnutí ANO před vládní koalicí Spolu. Prosadí se také Piráti, Starostové, SPD s Trikolorou a KSČM v rámci koalice Stačilo!. Z ostatních uskupení by europoslance mohla podle posledních průzkumů agentury STEM/MARK nově mít také koalice Přísaha s Motoristy. Praha 11:11 2. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová (ANO) a Filip Turek (Přísaha a Motoristé sobě) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky průzkumů k letošním eurovolbám, které se v Česku uskuteční 7. a 8. června, lze naposledy zveřejnit v pondělí. Od úterý do sobotního uzavření volebních místností bude platit zákaz. Výsledky voleb zveřejní Český statistický úřad v neděli hodinu před půlnocí, až skončí hlasování v celé EU.

ANO by podle čtyř letošních šetření agentur Ipsos, STEM/MARK, Kantar CZ a Data Collect mělo obdržet 26 až 27 procent hlasů, což by mu zajistilo minimálně obhajobu dosavadních šesti z celkového počtu 21 křesel pro české zástupce v Evropském parlamentu.

Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by měla obdržet 20 až 22 procent hlasů, což by pro ni znamenalo pět křesel. Tyto koaliční strany před pěti lety, kdy společně nekandidovaly, obsadily celkem sedm křesel.

Pirátům dávají průzkumy šanci na zisk 10 až 12 procent hlasů, což by pro ně patrně znamenalo udržení tří křesel. Jen podle jednoho z průzkumů by o jeden mandát přišli.

Podobně koalice Starostů může pomýšlet na zisk zhruba osmi až 13 procent hlasů, díky nimž by buď obhájila dva mandáty, nebo podle dvou z průzkumů získala jeden navíc.

Koalice parlamentního hnutí SPD s neparlamentní Trikolorou by podle průzkumů získala zhruba osm až 11 procent hlasů, díky nimž by obhájila dvě místa v europarlamentu, která před pěti lety obsadilo samostatně kandidující SPD, případně by jedno místo podle jednoho z výzkumů získala navíc. Podporu zhruba šesti až osmi procent voličů měla podle průzkumů koalice Stačilo! v čele s KSČM, která tak uhájí jedno křeslo, případně podle posledního květnového průzkumu získá jedno navíc.

Podpora neparlamentní koalice hnutí Přísaha s Motoristy se podle letošních průzkumů pohybovala od 2,5 procenta do 7,7 procenta. Nejvyšší byla podle dubnového a květnového šetření agentury STEM/MARK, podle níž by tak tato koalice získala jedno křeslo v Evropském parlamentu.