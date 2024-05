Rozhovory s lídry do eurovoleb 2024: Jaké priority nabízejí hlavní tváře osmadvaceti stran a hnutí?

Český rozhlas přináší v předvolebním speciálu rozhovory s lídry stran a hnutí, které kandidují do Evropského parlamentu. Každý z nich nastínil i tři programové priority, co by chtěl v Evropské unii prosadit. Snadno si tak porovnáte, kdo a s čím usiluje o vaše hlasy. Lidé v Česku půjdou volit v pátek 7. a sobotu 8. června.

