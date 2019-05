V Jiříkově před dvěma lety suverénně vyhrálo ANO. O víkendových volbách tu nedostalo jediný hlas

Při posledních sněmovních volbách v roce 2017 hnutí ANO v Jiříkově na Bruntálsku suverénně vyhrálo. Dostalo téměř 29 procent všech hlasů. O víkendových volbách do Evropského parlamentu ale stranu českého premiéra Andreje Babiše nevolil nikdo. „Stejně by nám nic nepomohlo. Ty dědiny jdou úplně ke dnu,“ popsala pro Radiožurnál jedna z obyvatelek. Reportáž Jiříkov 17:33 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky do Evropského parlamentu 2019 v Jiříkově. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oprýskaný kostel, v jízdním řádu autobusů si toho člověk moc nepočte, moc jich totiž nejezdí. Jiříkov na Bruntálsku je typickou odlehlou vesnicí. Je tu 233 voličů, z nichž jich o víkendu k urnám dorazila méně než třetina.

V místní hospodě nikdo není. Jen servírka, která se nechce o politice bavit. Na otázku, proč tady před dvěma lety hnutí ANO s přehledem vyhrálo a nyní nedostalo ani hlas, neodpovídá.

U nedalekých místních je situace lepší. „Já hujerovce nevolím,“ říká na vysvětlenou jeden z místních obyvatel.

„Stejně by nám nic nepomohlo. Ty dědiny jdou úplně ke dnu. Není práce, obchod. Ten tady už kolik let není. Není to Jiříkov, jaký to byl,“ doplňuje ho žena, podle které býval Jiříkov „zlatý“.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 tu hnutí ANO volilo téměř 29 procent hlasujících.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v Jiříkově. | Zdroj: iROZHLAS.cz

O méně než dva roky později nedostala stejná strana jediný hlas.

Podle jiné ženy, která na zahradě právě betonuje bazén, to může souviset s úplně něčím jiným. „Možná že to má něco společného s Evropskou unií, že lidi jsou proti,“ vysvětluje, proč lidé podle ní volili jinak než ve sněmovních volbách.

Úspěšní jsou v Jiříkově tradičně komunisté, nyní je volilo 14 místních, tedy asi 21 procent všech občanů. Skončili ale až druzí za Piráty, kteří je s o hlas porazili. Uspěla tu taky ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, která získala 20 procent hlasů.

Ani jeden hlas nedostalo ANO v dalších 23 českých obcích. Vládní hnutí nevolili třeba lidé ve Velké Lečici na Příbramsku nebo v Moldavě na Teplicku. Jenže tady na rozdíl od Jiříkova místní občané ANO nevolili ani ve volbách do Parlamentu v roce 2017.