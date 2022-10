Jediná naděje SPD do Senátu zhasla. ‚Dalo se to předpokládat,‘ říká poražená Chromcová

Eva Chromcová je první kandidátkou za SPD, která se probojovala do druhého kola senátních voleb. V horní komoře parlamentu ale nezasedne. V Karlových Varech, kde byla ve druhém kole nejnižší volební účast (10,51 procent), prohrála o více než polovinu hlasů. Senátorské křeslo získala Věra Procházková (ANO) s 67,97 procenty hlasů. „Moc se úspěch neočekával, ANO má silnou voličskou základnu,“ říká Chromcová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 17:17 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Chromcová | Zdroj: Český rozhlas

Jste historicky první kandidátkou za SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Čím myslíte, že to bylo?

Myslím, že zaprvé to byla nálada ve společnosti, že lidi celkově nejsou spokojeni s politickou situací, a za druhé to bylo tím, že pánové (Jan) Horník (STAN) a (Petr) Kulhánek (hejtman Karlovarského kraje za KOA) se bohužel nedovedli dohodnout a ty hlasy se tam roztříštily. Byli tam tři kandidáti poměrně těsně.

Jak byste zhodnotila svoje snažení ve volbách?

Na to, jak se to moc nečekalo a všechno se to vlastně dělo na poslední chvíli, tak že jsme do toho dali hodně osobního nasazení.

Volby do Senátu v Karlových Varech: debata Věry Procházkové (ANO) a Evy Chromcové (BEZPP za SPD) Číst článek

A proč myslíte, že jste neuspěla ve druhém kole?

Myslím, že se to dalo předpokládat, ANO má silnou voličskou základnu. V tom prvním kole to bylo dost jasné, že tam je velkým favoritem doktorka Procházková, takže překvapivé to rozhodně nebylo. I tak bych chtěla poděkovat všem účastníkům a voličům těch netradičních stran jako Trikoloře a podobně.

SPD dlouhodobě hlásá, že nechce Senát. Co si o tom myslíte a proč jste kandidovala zrovna za SPD?

Nejsem členem téhle strany, ale kandiduji za tohle hnutí. Za prvé se mi líbí jejich program, je pro lidi a chce pomoci lidem. Zadruhé jsem to vnímala jako příležitost.

Konkrétně s čím z volebního programu SPD se ztotožňujete?

Rozhodně to, že chtějí pomáhat lidem, ať je to se zlevňováním, že se zastávají pracujících lidí, důchodců, invalidů. Myslím, že se k nim stát chová trochu macešsky.

A co se týče postojů k migraci?

Myslím si, že je to kolikrát trošičku překrucováno. Myslím, že SPD, co týče legální migrace, tak nemá problém. Nemá problém s tím, aby byl azyl dán lidem, kteří ho opravdu potřebují na dobu nezbytně nutnou. Co se týká nelegální migrace, tak to dovedu pochopit a dá se říct, že s tím souhlasím, ilegální migranti tu nemají co dělat a mají být vráceni zpět, odkud přišli.

ONLINE: Všechny hlasy jsou sečteny. Senátory se stali Hamplová, Töpfer, Pirk i Czernin Číst článek

Karlovy Vary měly ve druhém kole senátních voleb desetiprocentní volební účast – nejnižší ze všech senátních obvodů. Proč tomu tak bylo?

Druhé kolo senátních voleb, tam bývá vždy malá volební účast. Byl svátek, lidi odjíždějí na prodloužený víkend a nedostanou lístky. I lidi v mém okolí, kteří říkají, jo jasně půjdu k volbám, tak se ptají, kdy ty volby jsou a kdy jim přijdou lístky do schránky. To si myslím, že je jeden z faktorů. Když volí do komunálních voleb, tak je pro ně jednodušší hodit ten lístek i do těch senátních, než když se pak mají vydat zvlášť.

Budete se v politice nadále angažovat?

Prozatím budu v zastupitelstvu města Karlovy Vary, jinak vám to nemůžu říct, nejsem rozhodnuta.

Čemu se jako zastupitelka chcete věnovat?

Kromě zdravotnictví jsem se chtěla věnovat i rozvoji Karlovarského kraje. Karlovarský kraj je dlouhodobě opomíjený. Byli jsme postiženi krizemi, kromě koronakrize i při eskalaci válečného konfliktu, kdy došlo k odlivu ruské klientely, ze které měly Vary poměrně velké příjmy. Opravovaly se zde domy, to všechno je pryč. Ruští občané odešli, ta klientela značně odešla a teď to ve městě máme opravdu těžké.