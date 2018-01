Jaká bude první dáma? Ženy obou prezidentských kandidátů se zajímají o seniory

Obě ženy kandidátů současné prezidentské volby vstoupily do kampaně. V té minulé, v roce 2012, se manželka pozdějšího vítěze Ivana Zemanová nechala zastoupit dcerou Kateřinou. Do letošní už vstoupila jako její šéfka. Eva Drahošová doprovází svého muže na volebních mítincích a plánuje se i aktivně zapojit v případě zvolení svého manžela prezidentem. Praha 18:10 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Eva a Jiří Drahošovi a Ivana a Miloš Zemanovi | Foto: Michaela Danelová, ČTK/iROZHLAS.cz | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Téměř nespočetné vaše projevy jsou nám dokladem, že ta dlouhá léta nás nejen neodcizila, ale naopak semkla,“ řekla Hana Benešová v roce 1946 při svém novoročním projevu, v němž děkovala českým a slovenským ženám za podporu během londýnské emigrace.

Do povědomí národa vstoupila Benešová jako vzdělaná a okouzlující manželka ministra zahraničí. Vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu paní Masarykové to byla až ona, kdo se stal předobrazem první dámy.

Za druhé světové války pracovala pro Červený kříž a po roce 1945 se stala předsedkyní jeho československé pobočky. Národ ji miloval a uznával a ještě dlouho po smrti manžela, kdy se stáhla do ústraní a byla pod dozorem Státní bezpečnosti ji lidé poznávali v tramvaji a povstávali na důkaz úcty.

Současná první dáma

Ivana Zemanová po maturitě na gymnáziu studovala romanistiku na Filozofické fakultě v Brně. Studia však přerušila, aby se na podzim roku 1990 stala nejprve asistentkou Miloše Zemana v Prognostickém ústavu ČSAV a po té v červnu 1993 i jeho manželkou.

Po odchodu Zemana z funkce předsedy vlády do penze jej na Vysočinu nedoprovázela, žili odděleně. V letech 2001 – 2002 se starala o propagaci a sponzoring projektu Česká kulturní sezóna ve Francii 2002. V roce 2010 pracovala jako vedoucí oddělení obchodu a dovozce moldavských vín ve firmě manželova přítele Zdeňka Zbytka. Od dubna 2011 působila rok jako produkční odboru kultury Správy pražského hradu. Od jara 2013 zastává funkci první dámy České republiky.

Na rozdíl od dcery Kateřiny se Zemanová po neúspěšné kandidatuře svého manžela na funkci prezidenta v roce 2003 do té další nezapojila a držela se spíše v ústraní. Po jeho zvolení přímou volbou v roce 2013 založila Nadační fond Ivany Zemanové, který se snaží pomáhat lidem bez domova, v ústavech nebo neúplných rodinách. V dubnu 2017 po té, co Zeman potvrdil, že bude znovu kandidovat, se stala šéfkou jeho volebního týmu.

„Žena by měla následovat svého muže a podporovat ho,“ řekla Zemanová na tiskové konferenci při zahájení sběru petičních podpisů. Jak by si počínala při eventuálním prodloužení role první dámy, vyjádřil za ni ředitel tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Paní Ivana Zemanová by pokračovala v začaté práci. Pravidelně navštěvuje domy seniorů a hospice.“

Pokud Zeman neuspěje

V případě, že by souboj s akademikem Jiřím Drahošem Miloš Zeman prohrál, stala by se první dámou Eva Drahošová. Vystudovala střední knihovnickou školu. Za Jiřího Drahoše je provdaná čtyřiačtyřicet let. Má s ním dvě dcery a je i babičkou.

Po celou dobu své pracovní kariéry působila v oboru knihovnictví, naposledy v knihovně Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, předtím ale i například v dětském oddělení městské knihovny. Od roku 2010 je v penzi a věnuje se oblíbeným knihám a dvěma vnoučatům.

Z manželovy kandidatury podle vlastních slov nadšená nebyla, je ale přesvědčená, že uspěje. „Manžel je bojovník, a myslím, že vyhraje,“ řekla Drahošová po sečtení hlasů prvního kola prezidentské volby. Během kampaně je ji po boku manžela vidět, účastní se předvolebních mítinků a v posledních týdnech před druhým kolem se chystá vyjíždět za voliči i sama.

„Pokud manžel vyhraje, určitě bych nezůstala stranou. Doprovázela bych ho při cestách u nás i v zahraničí,“ řekla Drahošová při debatě manželek prezidentských kandidátů před prvním kolem volby. V roli první dámy by se chtěla věnovat zejména opuštěným seniorům.

