Kdo je nová první dáma České republiky? Pavlová sloužila v ozbrojených silách, byla i členkou KSČ

Manželka bývalého vysokého představitele české armády Pavla také sloužila v ozbrojených silách, je podplukovnicí v záloze. Se svým mužem se poznali v roce 1985 na vojenské základně v Prostějově, kde oba bydleli na posádkové ubytovně. Vzali se v roce 2004 na radnici v Olomouci. V době, kdy byl její muž náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (2012–2015), měla ve štábu na starosti komunikaci se zahraničními vojenskými a leteckými přidělenci v ČR.

Narodila se jako Eva Zelená 5. listopadu 1964 v Šumperku, kde v roce 1983 maturovala na gymnáziu a poté pokračovala ve studiu na Vojenské odborné škole žen při Vysoké vojenské letecké škole v Košicích

Eva Pavlová pracovala také mimo jiné jako asistentka mediačního centra Manofi a v loňských komunálních volbách byla zvolena do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, kde s manželem žije.

V rozhovoru, který poskytla loni 20. prosince deníku Právo, uvedla, že kdyby se stala první dámou, tak by svého manžela doprovázela tam, kde by to bylo potřeba. Jako nutnost vidí mít svůj sekretariát s týmem spolupracovníků.

V rozhovoru pro týdeník Přítomnost z 5. prosince řekla, že z dosavadních československých a českých prvních dam jsou pro ni inspirací Hana Benešová a Olga Havlová. Ona sama by byla raději označována za manželku prezidenta než za první dámu, svoji funkci by ale chtěla vykonávat aktivně.

„Moje žena je svoje, je empatická, přirozená, nemusí se stylizovat do žádné role. To, co se očekává od role první dámy, je pro ni něco, co nebude muset dělat z jakéhokoliv donucení, je to člověk, který působí na lidi příjemně,“ řekl Petr Pavel o své manželce v debatě prezidentských kandidátů před druhým kolem voleb na serveru Blesk.cz.

Zaměřit by se chtěla zejména na téma rovnosti pohlaví a diskriminaci žen ve společnosti, na otázky rodiny a mezilidských vztahů a situaci samoživitelek.

„Byla jsem samoživitelkou, prošla jsem si rozvodem. Rozvodovost narůstá, samoživitelky jsou na tom dnes hůř, než jsme byly kdysi my. Strašně ráda bych v této oblasti působila, ukazovala těmto ženám místa, kde jim dokážou pomoci a kde ta pomoc funguje,“ řekla Pavlová 6. ledna v debatě partnerů a partnerek prezidentských kandidátů nazvané První dámy (a pán) mezi námi pořádané Asociací společenské odpovědnosti.

Soukromý život Evy Pavlové

Narodila se jako Eva Zelená 5. listopadu 1964 v Šumperku, kde v roce 1983 maturovala na gymnáziu a poté pokračovala ve studiu na Vojenské odborné škole žen při Vysoké vojenské letecké škole v Košicích. V letech 1986 a 1990 vystudovala Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě.

Stejně jako její manžel byla členkou KSČ, podle svých slov odevzdala členskou legitimaci 20. listopadu 1989. „Dnes vím, že to byla chyba. Patřila jsem mezi ty naivní, nezralé lidi, kteří podlehli tlaku. Na druhou stranu mám tuto zkušenost a mohu o době minulé mluvit, nejen citovat výklady z knih,“ uvedla Pavlová v rozhovoru pro týdeník Přítomnost.

Za Petra Pavla se provdala v prosinci 2004. Z předchozího vztahu má dceru Evu (1992), generál Pavel má z prvního manželství syny Jana (1990) a Petra (1993). Společně se svým manželem jsou prarodiči čtyř vnoučat.

Ráda vaří a lyžuje a stejně jako její manžel má v oblibě jízdu na motorce. Před několika lety úspěšně absolvovala léčbu rakoviny štítné žlázy. Ze sociálních sítí je aktivní na instagramu, kde má na 3800 sledujících.