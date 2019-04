Kdo bude Česko zastupovat v Evropském parlamentu? O přízeň voličů se utká 39 uskupení. Český rozhlas jejich lídry a zástupce představuje ve volebních vizitkách. Kandidáti dostali stejný časový limit a odpovídali na šest otázek. S jakým programem se chtějí v europarlamentu prosadit? Co považují za důležité a jak by se podle nich měla Evropská unie změnit? Odpovědi kandidátů si můžete snadno porovnat na jednom místě. O složení europarlamentu budou voliči v Česku rozhodovat v pátek 24. a v sobotu 25. května.

Český rozhlas oslovil všechna kandidující uskupení, příležitost představit se ve volební vizitce žádné z nich neodmítlo – jejich lídři a zástupci odpovídali v pořadí, které odpovídá číslům jejich kandidátek.

V jedné minutě respondenti shrnuli program, se kterým o přízeň voličů bojují. Následně měli po 30 sekundách na zodpovězení pěti otázek. Čemu konkrétně se chtějí v europarlamentu věnovat? Měla by se Evropská unie nějak změnit? Ve které frakci chtějí pracovat? Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu a je důležité umět cizí jazyky?