S Bruselem, nebo s Kremlem? Evropský tisk si všímá české volby prezidenta

Porážka Miloše Zemana v prezidentských volbách by byla dobrým dnem pro Česko i Evropu, je přesvědčen německý deník Süddeutsche Zeitung. Podle slovenského Denníku N volby rozhodnou, zda Česko na dlouhou dobu ovládne antidemokratické spojenectví Zemana, premiéra Andreje Babiše a extremistů. Českým prezidentským volbám se nezvykle široce věnují středoevropská média.

Süddeutsche Zeitung v souvislosti s volbami píše i o spojenectví Zemana a premiéra Andreje Babiše, kterého Zeman navzdory podezření z podvodu prosazuje za ministerského předsedu, aby si sám zajistil moc. Bavorský list takový postup považuje za prolomení tabu v rámci Evropské unie.

Süddeutsche Zeitung: přejeme vám, aby Zeman vrátil klíče

Jak Zeman, tak Babiš mají podle deníku „flexibilní vztah“ k právnímu státu, což je ale polovině Čechů srdečně jedno. Pro druhou polovinu Čechů je k dispozici přesvědčivý prezidentský protikandidát Jiří Drahoš, který odmítá populismus a vystupuje jasně proevropsky.

„Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu,“ míní Süddeutsche Zeitung.

Spiegel: Drahoš je Zemanův protiklad

Server magazínu Spiegel svůj článek nazval „Nejhorší volba“ a připomíná v něm mimo jiné řadu Zemanových kontroverzních výroků, ať už směřovaly na adresu novinářů, abstinentů, nebo muslimů. „Když chce český prezident Miloš Zeman vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jako by se už neovládal. Ale mnoho z toho, co třiasedmdesátiletý politik říká, je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace,“ míní Spiegel.

Magazín Zemana charakterizuje jako favorita v prvním kole prezidentského hlasování, ve druhém kole by to ale mohl mít těžké, protože jeho osobnost a vystupování Čechy v posledních letech rozdělily – „zhruba polovina voličů ho v žádném případě nechce znovu vidět v úřadu“. Za Zemanova největšího soupeře i Spiegel označuje Drahoše, kterého vnímá jako do značné míry protiklad současného prezidenta.

MDR: Zeman působí nepřítomně

Českým prezidentským volbám se věnuje i rozhlasová a televizní stanice MDR, podle níž Zeman rád provokuje a je mu předhazováno, že rozděluje společnost svými proruskými a pročínskými názory. MDR se zmiňuje i o zdravotním stavu politika, který podle něj někdy působí nepřítomně.

O politicky nejistých časech v Česku zase píše list Schwäbische Zeitung, podle něhož je Zeman některými vnímán jako český Trump.

Denník N: Zeman, Babiš a extremisté

Slovenské listy označily za favorita prvního kola hlasování Miloše Zemana. Denník N v souvislosti s volbami píše o antidemokratickém spojenectví úřadující hlavy státu, premiéra Andreje Babiše a extremistů.

„Zeman potřebuje podporu Babiše, aby mohl být znovuzvolen, a Babiš potřebuje podporu Zemana, aby mohl být premiérem, byť i bez důvěry parlamentu. Oba zatím potřebují podporu komunistů a krajní pravice a jsou ochotni za ni platit tím, že extremistům zleva a zprava zajistí podíl na moci,“ uvedl Denník N.

Podle listu Česko ovládá zmiňované účelové spojenectví lidí, které spojuje autoritářská mentalita, bezzásadovost, strach ze svobody, odmítání demokratických hodnot a principů právního státu.

„Prezidentské volby dávají českým občanům šanci odstranit alespoň jeden článek tohoto antidemokratického spojenectví a přetnout ho ještě předtím, než se definitivně upevní, začne dusit demokracii a uvrhne jejich zemi do hluboké černé díry, ze které by se pak dostávali ven velmi dlouho a bolestivě,“ soudí list.

Hospodárské noviny: Zeman polarizoval společnost

Slovenský tisk očekává, že vítězem prvního kola voleb prezidenta se stane Zeman. „České volby jsou i velkým referendem o Zemanovi. Za jasného favorita (prvního kola) se považuje úřadující prezident Miloš Zeman,“ napsaly Hospodárske noviny.

Dodaly, že hlavní otázkou hlasování tak bude, kdo se v rozhodujícím kole hlasování za dva týdny ocitne v souboji proti současné hlavě státu. Podle deníku od nástupu do prezidentského úřadu před pěti lety stihl Zeman svými výroky polarizovat společnost.

Sme: vítězství v prvním kole?

List Sme napsal, že Zeman by teoreticky mohl obhájit křeslo hlavy státu již v prvním kole voleb. Dodal, že pokud by účast v hlasování byla nízká a disciplinovaní voliči Zemana přišli do volebních místností, mohl by úřadující prezident již o tomto víkendu získat nadpoloviční většinu hlasů.

Gazeta Wyborcza: s Kremlem, nebo s Bruselem?

Českých prezidentských voleb si všímají i polské deníky. Liberální polský list Gazeta Wyborcza se v titulku ptá „s kým budou hrát Češi – s Kremlem, nebo s Bruselem?“.

„Jestli znovu vyhraje Miloš Zeman, bude pokračovat sbližování s autoritářskými zeměmi, jako je Rusko a Čína. Jeho protikandidát Jiří Drahoš chce vstup Česka do klubu rozhodujícího o směřování Evropské unie,“ píše Wyborcza.

Rzeczpospolita: Zeman neustále uráží

Deník Rzeczpospolita pak považuje české volby za plebiscit o popularitě Miloše Zemana. „Hlava státu, nadužívající cigarety a alkohol, neustále urážející všechny, má teď největší šance na vítězství,“ uvádí jeden z největších polských deníků.