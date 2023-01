Pavel se ohradil proti falešnému videu. Zveřejnil celý záznam, z nějž vyplývá, že k vstupu do války nevybízel

Prezidentský kandidát Petr Pavel měl údajně vyzývat k tomu, aby Česko vstoupilo do války s Ruskem a tím pomohlo Ukrajině. Aspoň podle facebookového příspěvku, který měl během dvou dnů téměř šest tisíc zhlédnutí. Nahrávka je ale sestříhaná. Proti zkreslenému obrazu se ohradil sám Pavel, který sdílel celou pasáž. „Přímo do toho vstoupit opravdu nemůžeme,“ zdůrazňuje. Praha / Ostrava 10:09 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na internetu koluje falešné video. Podívejte se na originál, jak jsem odpověděl jedné paní v Ostravě na její otázky. Na závěr uvidíte, jak mou odpověď sestříhali. Lež a manipulace ale v těchto volbách nezvítězí. Sdílejte prosím pravdu. pic.twitter.com/SsRh2Oiudg — Petr Pavel (@general_pavel) January 22, 2023

„Jediná možnost, jak situaci dovést do zdárného konce, je pomoct Ukrajině tu válku vyhrát a my to můžeme udělat z naší strany právě tím, že vstoupíme do války s Ruskem,“ říká v upravené verzi slova Petra Pavla.

Originální video bylo pořízené během návštěvy prezidentského kandidáta v Ostravě, kde byl ve čtvrtek 19. ledna. Pavel navštívil místní restauraci, kde se setkal s občany, poté ho na parkovišti oslovila skupinka, z níž se ho jedna žena ptala se na to, jak může Česko pomoci Ukrajině a zda by se nemělo do bojů zapojit, třeba vysláním armádu.

Pravost videa ověřoval v sobotu projekt Demagog, v neděli ráno jeho nepravost potvrdil i Pavel. Sdílel originální znění, ve kterém je jasný jeho postoj. „Jediná možnost, jak dovést situaci do zdárného konce, je pomoct Ukrajině tu válku vyhrát a my to můžeme udělat z naší strany právě tím, že jí dodáme kvalitnější zbraně, budeme pokračovat v sankcích proti Rusku,“ vysvětloval.

Petr Pavel dlouhodobě drží konstantní postoj k ruské válce na Ukrajině. Opakovaně zdůrazňuje důležitost dodávek zbraní a západní podpory ukrajinských vojáků i politického vedení. K přímému zapojení ale nevyzývá. Odkazuje se na závazky členských zemí Severoatlantické aliance (NATO) a zdůrazňuje, že se jedná o obrannou, nikoliv útočnou organizaci.

„Přímá vojenská pomoc ze strany NATO Ukrajině teď možná není, protože Ukrajina není členem NATO. A pokud by NATO vstoupilo do situace bojovými jednotkami, tak naprosto vědomě vstupuje do konfliktu s Ruskem. Proto si myslím, že nasazení bojových jednotek se očekávat nedá,“ řekl krátce po zahájení ruské invaze pro Radiožurnál. V té době ještě ani neoznámil kandidaturu na prezidenta.