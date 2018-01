Z letadla rovnou na velvyslanectví. Fotbalisté si zařizují průkazy, volit chtějí i na soustředění

Ve volebních místnostech se volí prezident republiky, ale předem naplánovaný týmový program velí jinak. Pět prvoligových týmů bude v průběhu druhého kola na zahraničním soustředění. Hráči volit chtějí a zařizují si volební průkazy, jenže k nejbližší urně to může být i 500 kilometrů. Praha 9:15 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Teplic se chystají k volbám hned po příletu na Kypr | Zdroj: www.fkteplice.cz

Teplice, Liberec a Mladá Boleslav na Kypru, Slavia v Dubaji a Bohemians v Turecku. Téměř třetina fotbalové ligy stráví celé druhé kolo prezidentské volby v zahraničí. Kluby tak často musí dopředu upravit svůj program, hráči i členové realizačních týmů totiž chtějí volit.

„Byla to iniciativa hráčů společně s trenérem Šmejkalem, kteří se bavili, jak bychom tam mohli odvolit. Střetli jsme se na tom, že bychom rádi šli, pak už to bylo jen o načasování,“ vysvětluje serveru iROZHLAS za FK Teplice manažer marketingu a PR Martin Kovařík.

Aktuálně šestý klub ligové tabulky tak členům svého kádru a realizačního týmu nyní pomáhá s vyřizováním voličských průkazů. Poslední možnost vyzvednout si oprávnění volit mimo své trvalé bydliště je ve středu.

Na ostrov ve Středozemním moři se třemi různými letadly sletí tři ze čtyř ligových týmů sídlících na sever od Prahy, v Liberci ještě jasný plán nemají, naopak rovnou z letiště se k volební urně chystají v Mladé Boleslavi.

„Po příletu do Larnaky pojedeme autobusem přímo do Nikósie, odvolí se a jede se na hotel,“ popisuje volební plán Jiří Koros, mluvčí Mladé Boleslavi. Volba má znamenat přibližně dvouhodinové zdržení. Středočeši si voličské průkazy zařizují sami, každý má jiné trvalé bydliště.

Jedna místnost, jedna plenta

Ve volební místnosti v kyperské Nikósii v prvním kole napočítali 39 obálek, nyní mohou čekat násobně vyšší účast. Kromě Teplic přivítají i týmy Mladé Boleslavi, Liberce a dokonce skupinu českých rozhodčích.

„Podle mých informací je tam jedna volební místnost, jedna plenta, takže předpokládám, že proběhne nějaká komunikace s dalšími kluby, aby se tam všichni nesešli v jeden moment a ten proces se nezdržoval,“ přemýšlí Tomáš Čarnogurský, manažer marketingu a komunikace Slovanu Liberec.

Tepličtí komunikují přímo s velvyslanectvím. „Jsem v kontaktu s velvyslanectvím v Nikósii, budou tam na soustředění i rozhodčí a ti by měli přijít taky volit. Bavili jsme se o tom, aby se dvě skupiny nestřetly a nemusely na sebe čekat,“ přidává Martin Kovařík.

Další kluby se chystají do Spojených arabských emirátů, popřípadě Turecka, od uren je budou místo desítek dělit stovky kilometrů. Pro mistry ze Slavie je situace s přejezdem z Dubaje do Abú Zabí řešitelná, hromadný výjezd se ale nechystá.

„Budeme tam mít k dispozici auta a je možné, že pár lidí pojede volit individuálně, ale hromadně to neřešíme,“ říká mluvčí Michal Býček.

Elektronická volba jinde funguje, litují klokani

V nejhorší situaci jsou vršovičtí sousedé Slavie. Bohemians letí do turecké Antalye, kde sice česká republika má honorární konzulát, jenže volební místnosti jsou v zahraničí pouze na velvyslanectvích a generálních konzulátech. Nejbližší volební urna tak bude 500 kilometrů daleko.

„Náš tým se bohužel nemůže zúčastnit, vyšlo to tak, že v pátek odlétáme z Prahy před otevřením volebních místností. Vedení klubu dokonce zjišťovalo i možnost, zda bychom nestihli odvolit v Istanbulu během přestupu na letadlo do Antalye, bohužel to časově nevyjde,“ lituje Svatoslav Baťa, marketingový manažer Bohemians.

V kabině klokanů je prý prezidentská volba tématem číslo dva hned za fotbalem. Někteří hráči o účast hodně stáli, ale mají smůlu.

„Je to velká škoda, protože takový problém nemají jen fotbalisté. Lidí v zahraničí je spousta a v dnešní době už se dá volit elektronicky i korespondenčně, v jiných státech to tak funguje. Je velká škoda, že to tak není i u nás,“ přemýšlí o řešení manažer Bohemians.