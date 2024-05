Můžete na úvod stručně v bodech říci tři hlavní priority, se kterými kandiduje Klub angažovaných nestraníků v letošních volbách do Evropského parlamentu?

Na rozdíl od jiných stran a hnutí za páteř změny v Evropské unii považujeme právo, které by se mělo víc přibližovat k etice, a ne naopak, aby právo vymýšlelo etiku. Dneska s tím má problém americká demokracie a čím dál víc i Evropa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Františkem Laudátem, dvojkou na kandidátce Klubu angažovaných nestraníků

Samozřejmě potom je to otázka ochrany životního prostředí, reakce na klimatické změny, kde víc než možná nějaké riskování s nejistým koncem doporučujeme spíš standardní ochranu a budování odolnosti společnosti, to znamená připravovat se na to, co přijde.

A třetí určitě bezpečnost, tady bych předřadil možná před vnitřní vnější bezpečnost vzhledem k agresi Ruska na Ukrajině. A samozřejmě možná asi lidi budou čekat taky, že se vyjádříme k migraci.

Když to vezmeme postupně, když jsem se díval do vašeho programu, tak právě hned v úvodu píšete o tom, že musí skončit vytváření nesrozumitelné právní džungle, tedy to, co jste uváděl jako první prioritu. Píšete tam, že chcete prosazovat reformu práva, které se bude přibližovat etice. Jak konkrétně si to představujete? To byste chtěli změnit kompletně právní řád Evropské unie?

Popravdě řečeno nejenom Evropská unie, ale i demokratické země včetně České republiky propadly právnímu šílenství, názoru, že celý život s miliony, miliardami interakcí po celé planetě se dá podchytit v zákonech.

To šílenství, který probíhá v českém Parlamentu, tak totéž probíhá v Evropské unii, teď jsem slyšel, že nějaký končící poslanci snad zplodili asi čtyři sta různých právních předpisů, to je špatně.

Pardon, a teď konstruktivně, pokud budete v Evropském parlamentu, jak by se to mělo změnit? To znamená, že byste přestali nebo chtěli byste, aby Evropský parlament přestal vydávat nové právní předpisy, nebo byste chtěli měnit i ty stávající a udělat nějakou revoluci?

Spíš proškrtat to právo, méně směrnic, méně nařízení. Víc nechat na národních státech. Za další je přirozené právo, to znamená vycházející z římského práva. Další věc je prostě někdy méně je více. Dneska ten systém je budován jako komplexní natolik, že hrozí, že se zhroutí.

Mluvil jste také o životním prostředí, tomu se věnuje bod šest vašeho programu, který je nazvaný rozumná ochrana životního prostředí. Slibujete, že budete prosazovat a podporovat konkrétní racionální řešení, nikoliv prázdné, aktivistické, ideologií zavánějící nápady. Co z toho plyne prakticky, například ohledně diskutovaného Green Dealu? Chtěli byste ho úplně zrušit, nebo nějak změnit? Nebo s Green Dealem nemáte problém?

Ono je to otázka, jestli Green Deal začíná mít takové trošku pejorativní příměr nebo je tak vnímán díky některým věcem, které jsou asi za čárou. Ale ne aktivisticky, ale ochranu životního prostředí zcela konkrétními věcmi, myslím si, že takový ten až násilný tlak na elektronizaci automobilů a podobně, že by se to mělo dělat s rozvahou.

A spíš si myslím, že co se týká znečištění, tak je to otázka spíš jakýchsi velkých průmyslových podniků, tam celkem souhlasíme s přechodem na obnovitelné zdroje energie, pokud možno co největší, včetně jádra jako pro současné technologické možnosti jako čistého zdroje. Dále ale by Evropská unie měla možná více zasáhnout proti betonování krajiny, kácení lesů, spíš pro stabilizaci klimatu by bylo dobré, kdyby se zvyšovaly plochy, měly by například podle mého vzniknout velké vodní projekty pro jižní Evropu, která vysychá.

Takovéhle zcela konkrétní věci, které by lidi v daném regionu, v daném státě, chápali, jako že jsou tady pro ně, a ne taková spíš politická gesta. Třeba velká hrubá chyba je kšeftování s emisními povolenkami, to je velký proval.

Teď jste říkal, že Evropská unie by měla zabránit betonování krajiny, na druhé straně jste říkal, že Evropská unie nemá vydávat tolik právních předpisů. Není to trošku v rozporu?

Něco regulovat je třeba, například Česká republika nemá rozum a stále povoluje budování logistických center a velkých skladovacích hal. Je to děsivé, mění to krajinu, ekonomický přínos z toho je mizivý až žádný, když by se započítalo opotřebování dopravní infrastruktury, tak by to bylo velmi prodělečné.

A přesto v tom chtějí vlády pokračovat, protože je tady jakási benevolence. Takže myslím si, že by třeba toto by se mohlo, když už nemají národní státy rozum, zregulovat z vyšší úrovně.

Tématem předvolební kampaně je také migrace, boj proti migraci v podání některých kandidujících subjektů je i toto heslo. Jak se stavíte k migraci, jak si představujete migrační politiku nebo migrační pravidla v rámci Evropské unie?

Máme, pokud je někdo sečtělý, velmi konzervativní program, kde za tím je celá ideologie moderního konzervatismu. A proti migraci bych nebojoval, spíš bych ji řešil.

Stručně, jak byste ji řešil?

Jedna podstatná věc, pokud sem někdo chce přicházet kromě politicky pronásledovaných, tak by se měl přizpůsobit našim hodnotám, respektovat je a chovat se podle našich zákonů. Nevnucovat a neměnit jednotlivé země Evropské unie. A samozřejmě také přerozdělování, placení, měli bychom společně ze svých kas hradit ochranu schengenského prostoru, ale ne platit jakési peníze komusi postiženému, nejasné.

Všechny rozhovory s kandidáty do europarlamentu najdete na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.