Rozhovor s Hanou Janišovou, lídryní kandidátky Demokratické strany zelených – Za práva zvířat

Můžete říct na začátek v bodech tři priority vašeho programu, který byste v Evropském parlamentu prosazovali?

Naše strana má priority, které se všechny týkají ochrany zvířat. To znamená větší práva pro zvířata, jejich větší vymahatelnost včetně toho, aby byli skutečně potrestáni ti, kdo týrají zvířata.

A třetí priorita, aby se nedělal špinavý byznys kolem zvířat, to znamená například zákazy vývozu hospodářských zvířat do zemí na východ od nás, zákazy množíren, zákazy dovozu kožešin zase ze zemí, kde zvířata týrají, sem a podobně.

Jak byste tuhle agendu, která se týká přímo ochrany zvířat, chtěli prosazovat v europarlamentu?

Domnívám se, že je potřeba se i v europarlamentu spojit s lidmi, kteří to cítí podobně, prakticky bych řekla, že velmi podobná zaměřením je sekce Zelených, ačkoli v některých věcech se s nimi rozcházíme, jako například Green Deal, tak to není tak úplně. Ale přesto se domnívám, že ve spolupráci s těmi, kdo cítí alespoň trochu podobně jako my, bychom to mohli prosadit.

I ke Green Dealu se dostaneme, ale pojďme k ochraně zvířat. Evropská komise teď připravila nová pravidla, která zlepšují nebo mají zlepšit komfort zvířat při přepravě a taky jsou tam opatření proti těm takzvaným množírnám, nová pravidla pro chov psů a koček, říká se tomu souhrnně od zemědělce ke spotřebiteli. Jste s tím návrhem spokojeni?

Návrh nezní špatně, ale obávám se špatné vymahatelnosti. A hlavně potom jde o to, jak to dostat do jednotlivých zemí, aby se tím také řídily, případně přizpůsobily svoje zákony.

Pokud by to schválila Evropská unie, tak by to bylo závazné pro všechny země Evropské unie.

Domnívám se, že to, že je něco na papíře závazné pro všechny země, ještě nemusí znamenat, že to v praxi funguje. Když si vezmete, zase zpět u nás, tresty za týrání zvířat jsou v současné době už docela na papíře, opět v zákonech, docela citelné, ale ještě jsem nezažila, že by skutečně někdo byl potrestán.

Co by se mělo změnit v Evropské unii, aby byla řekněme větší vymahatelnost toho, co si Evropská unie schválí?

Když to řeknu hodně idealisticky, domnívám se, že by měli především všichni poslanci Evropského parlamentu pochopit, že práva zvířat nejsou druhotný problém nebo druhotné téma.

Máte pocit, že se Evropská unie tomuhle tématu příliš nevěnuje? Protože ten balík, který právě třeba teď připravila Evropská komise, je velmi obsáhlý a je to snad největší změna od, tuším, sedmdesátých let.

Ano a bylo na čase. Ale na druhé straně pořád je to ještě menší téma nebo menší problém, než jsou ty ostatní, které se týkají zejména financí, uprchlíků, prostě čehokoliv, co souvisí vyloženě s právy lidí. Takže práva zvířat jsou na druhé koleji i přesto.

Mluvila jste o přísnějších trestech za týrání zvířat, ale trestní zákoník je věcí jednotlivých států, ne věcí Evropské unie. Tak jak byste tohle chtěla prosadit v Evropské unii?

Domnívám se, že jestliže Evropská unie půjde příkladem, tak že jednotlivé státy dříve či později to pochopí a vtělí to do svých zákonů tak, aby to bylo skutečně k něčemu dobré.

Ale předpokládám, že tedy přísnější tresty za týrání zvířat asi v Evropské unii prosadit nelze.

Domnívám se, že by to bylo možné prosadit, otázka je, jestli je na to dostatek času.

Ne, ono jde o to, že trestní zákoník je v gesci jednotlivých států, nikoliv v gesci Evropské unie.

Jo, aha, jasně. Tak to, to nelze. Lze prosadit to, aby Evropská unie ovlivňovala jednotlivé státy v tomto směru.

Říkala jste, že blízká je vám frakce Zelených a Pirátů, ta je ale velkým zastáncem evropské dohody. Pochopila jsem to dobře, když jste mluvila, kde byste hledali spojence?

Ano, v Zelených, ano.

Sama říkáte, že k Zelené dohodě máte výhrady, tak jaké to jsou?

Mám výhrady k věcem, které se týkají například plánovaného zákazu prodeje benzinových aut nebo aut na tato paliva.

Ano, v roce 2035.

Přesně.

Dodejme nových aut.

Ano, ale to se domnívám, že není například vůbec rozumné, protože infrastruktura ještě není zdaleka připravena na to, aby převládaly elektromobily, a může se stát, že potom celá doprava zkolabuje. Takže s tímhle rozhodně nesouhlasíme.

Taky v programu říkáte, že chcete prosazovat ekologicky šetrné technologie, zároveň máte v programu, cituji: na pole patří obilí a brambory, ne solární panely. Tak jakou ekologicky šetrnou výrobu energie byste prosazovali?

Teď řeknu svůj osobní názor, jadernou.

Zároveň máte v prioritách nebudování jaderných úložišť.

Ano, jsem nezávislá kandidátka za tuto stranu a jsou věci, ve kterých se můžeme mírně názorově rozcházet. Hlavní téma je týrání zvířat, respektive boj proti týrání zvířat, a v tom jsme samozřejmě všichni naprosto jednotní. Co se týče energie, tak osobně hlasuji pro jadernou energii.

Také říkáte, že Green Deal je hrubě nedopracovaný, tak v čem by ho bylo potřeba doplnit?

Zejména v tom, že pokud se má zavádět krok A, tak musí se už myslet na krok B a na krok C. Typicky elektromobily. Prostě není-li infrastruktura, tak je velice těžké si představit, že by se to rozumně zavedlo do praxe.

Máte pocit, že infrastruktura do roku 2035 není možná dobudovat?

Domnívám se, že v žádném případě.

Co konkrétně máte na mysli, pokud mluvíte o ochraně krajiny ve vašem programu?

V podstatě aby se zabránilo hrubému narušování věcí, jako jsou vodní toky, nebo aby se zabránilo tomu, že se plení nerostné suroviny a podobně.

