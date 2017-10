Souběh funkcí? Někteří se druhého mandátu vzdají. 'Nevím, proč to vadí,' oponuje zase Běhounek

Staronové rozhodnutí o tom, kterou funkci si ponechat, čeká poslankyni a hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. V kumulaci těchto funkcí naopak nevidí problém Jiří Běhounek, a proto si ponechá obě dvě. A stejně tak i olomoucký primátor Antonín Staněk. Do poslaneckých lavic naopak nechce usednout liberecký hejtman Martin Půta. Doporučujeme Praha 18:43 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souběh funkcí? Někteří se druhého mandátu vzdají. 'Nevím, proč to komu vadí,' oponuje Běhounek. | Foto: Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Už jednou se mandátu v Poslanecké sněmovně vzdala a rozhodla se pro funkci hejtmanky Středočeského kraje. Letos se bude Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) rozhodovat znovu. Jak přiznala pro server iROZHLAS.cz, překvapil ji počet preferenčních hlasů, kdy ji ve Středočeském kraji takzvaně zakroužkovalo přes čtrnáct tisíc voličů.

„Ustavující zasedání sněmovny bude za měsíc, nechám si ten luxus a měsíc budu přemýšlet, kterým směrem se vydám. Nejsme rozhodnutá. Netušila jsem, že dostanu tolik preferenčních hlasů, nevěděla jsem, že skočím,“ popsala Pokorná Jermanová. Prozatím ani nevyloučila, že by si ponechala obě funkce - poslankyně i hejtmanky.

Nic se nemění

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek z ČSSD | Foto: ČTK

Zkušenosti s kumulací funkcí má naopak staronový poslanec a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD), který se o hlasy voličů ucházel už pravidelně na kandidátce sociální demokracie. „Nemění se nic. Doteď jsem to zvládal a bylo to ku prospěchu, obě funkce si nechám. Nevím, proč to komu vadí,“ uvedl. „Z mých zkušeností je to pro Vysočinu jen pozitivní.“

Běhounek přitom podobné kritice za kumulaci funkcí čelil už po volbách v roce 2013. Vnitrostranické usnesení sociální demokracie souběh zakazuje, Běhounek tehdy i přesto oznámil, že se funkce zbavovat odmítá.

„Nejsem člen ČSSD, jsem nestraník na kandidátce, který za ni bojuje a kope celou dobu. To usnesení je zcestné, úplně zbytečné a způsobilo podle mého názoru jen zle a chyby,“ popsal hejtman. Zmíněné usnesení sociální demokracii podle jeho slov spíše uškodilo.

Obvinění nevadí

Bezmála čtyři a půl tisíce preferenčních hlasů vyneslo do poslanecké lavice z posledního místa kandidátky libereckého hejtmana Martina Půtu (STAN). Poskočil až na první pozici, čímž porazil i lídra. Pro připomenutí: Půta je jedním ze čteř zvolených poslanců, kteří čelí policejnímu obvinění.

Liberecký hejtman nicméně zopakoval, že do poslanecké lavice usednout nehodlá. „Kdokoli se mě ptal, jestli se chci stát poslancem, odpovídal jsem ne. Před rokem jsem slíbil, že budu hejtmanem čtyři roky, když o to budou voliči stát, a dodržím to,“ popsal Půta v rozhovoru pro server iDnes.cz. Neumí si prý představit, že by byl hejtmanem a poslancem zároveň.

O náplni dvojrole hejtmanka - poslankyně se zatím nerozhodla Jana Vildumetzová (ANO). Bývalá náměstkyně ministra vnitra, současná hejtmanka Karlovarského kraje a zároveň předsedkyně Asociace krajů chce vše „pečlivě zvážit“.

„Sedm tisíc preferenčních hlasů mě velmi zavazuje, naši občané mi dali důvěru a já jim za to moc a moc děkuji. Teď ale musím vše probrat s kolegy ve vedení kraje, s vedením našeho hnutí ANO, s mojí rodinou,“ napsala v odpovědi pro server iROZHLAS.cz a dodala: „Jsem zvyklá svou práci dělat na maximum a plně se jí věnovat.“

Není důvod

Primátor Olomouce, lídr ČSSD Antonín Staněk. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Mezi poslaneckými nováčky se objevil také olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD). Preferenční hlasy ho ze třetího místa na kandidátce sociální demokracie vynesly na první. Post ve vedení města opustit nechce.

„Nevidím důvod, proč bych necelý rok před koncem nemohl vykonávat funkci primátora a poslance,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Staněk. Zůstane tak primátorem i poslancem. „Není to nic proti ničemu,“ dodal. Nakolik to bude časově náročné a zda to bude zvládat, nechtěl prozatím hodnotit. „Nebyl jsem poslancem, neumím to posoudit. Uvidíme,“ uzavřel.

Zastávat dvě funkce po část období zvládl poslanec a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Jeho předchůdce na pozici hejtmana Oto Košta byl odvolán letos v únoru a nahradil ho právě Okleštěk.

„Můžu poděkovat voličům. Ukázali, že jim souběh nevadí, když nám v Olomouckém kraji dali nadprůměrné množství hlasů. Dali mi dokonce hodně preferenčních hlasů. Ukázalo to, že jim nedělá problém, co dělám já - pracuji ve sněmovně, pracuji na kraji. Ale budu k tomu přistupovat pragmaticky a s pokorou, poradím se s kolegy, ještě pořád nemám jasno,“ popsal Okleštěk pro server iROZHLAS.cz.

Do Poslanecké sněmovny byl zvolen i náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Jestli se už rozhodl, jak naloží se svými funkcemi, není jasné. Telefon nezvedal a nereagoval ani na SMS zprávu. Do sněmovny byl z posledního místa zvolen i současný senátor Jiří Hlavatý (ANO). Byl na nevolitelném místě, poskočil však díky preferenčním hlasům. Jak bude dál postupovat, zatím nesdělil.

Staronovým poslancem se stal i středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Pro ČTK uvedl, že zatím neměl čas na přemýšlení, poslancem byl již před volbami. „Mohu přemýšlet, jestli to takhle zachovám, nebo to změním. Neříkám, že o tom budu přemýšlet měsíc, ale trošku času si dám a budu o tom i diskutovat s ostatními,“ řekl.

Vít Rakušan vystoupili 7. srpna na tiskové konferenci v Praze, kde Hnutí STAN představilo svůj předvolební program. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ze současné krajské rady se do Poslanecké sněmovny dostal i náměstek pro cestovní ruch a bezpečnost Vít Rakušan (STAN). Zároveň je neuvolněným starostou Kolína, funkci na kraji slíbil nejpozději do konce roku opustit.

Další staronový poslanec a středočeský radní pro školství Jan Skopeček (ODS) míní, že lze obě funkce skloubit. Je ale připraven svou situaci přehodnotit podle toho, jaká bude jeho nová role ve sněmovně. Pokud by zjistil, že se jedné z funkcí nemůže věnovat na sto procent, pak by ji opustil.