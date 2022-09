Hlasovací lístek ve špatné obálce je neplatný. Jak správně hlasovat?

V pátek ve 14 hodin se otevřou volební místnosti ve více než 6 000 městech a obcích, ve kterých se budou volit noví zastupitelé. V 27 volebních obvodech budou hlasovat i o tom, kdo usedne v senátu. „K volbám je potřeba průkaz totožnosti. V komunálních volbách jsou kandidáti a kandidující strany na jednom hlasovacím lístku. Abych platně odhlasoval, musím ho upravit křížkováním,“ říká náměstek ministra vnitra Petr Vokáč. Rozhovor Praha 13:16 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby do poslanecké sněmovny 2021 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Co si nemáme zapomenout vzít k volbám, abychom mohli hlasovat – mohu mít třeba místo občanského průkazu řidičský průkaz?

K volbám je potřeba mít průkaz totožnosti, což je občanský průkaz nebo pas. Řidičský průkaz nestačí. Je dobré, aby si volič vzal do volební místnosti hlasovací lístek. Pokud na něj zapomene, volební komise jsou hlasovacími lístky vybaveny.

Na co si máme dát pozor při samotném hlasování?

Důležité je to, že v komunálních volbách jsou všichni kandidáti a kandidující strany na jednom hlasovacím lístku. Abych platně odhlasoval, musím ho upravit křížkováním. Můžu křížkovat jednu volební stranu nebo kandidáty.

Popřípadě to mohu zkombinovat a zakřížkovat jednu volební stranu a kandidáty z jiných stran. Důležité je podívat se na hlasovací lístek do jeho záhlaví, kolik se volí zastupitelů. Kdybych dal více křížků, než je kandidátů volených do zastupitelstva, znamenalo by to neplatnost hlasu.

Když budu chtít volit kandidáty napříč stranami, musím nutně zakřížkovat i stranu, nebo stačí zakřížkovat jednotlivé kandidáty?

Můžu křížkovat jednotlivé kandidáty, aniž bych označil konkrétní stranu. Můžu si vybrat jednu stranu v záhlaví nebo kandidáty nebo to zkombinovat.

Když se volí třeba sedm členů zastupitelstva, zakřížkuju jednu stranu a 2 kandidáty v jiných stranách, znamená to, že jsem straně dal 5 hlasů a dvěma kandidátům/stranám po jednom hlasu.

Tam kde jsou i senátní volby, budou mít voliči k dispozici dvě obálky – jednu pro komunální volby, druhou pro senátní. Co když vloží hlasovací lístek do špatné obálky? Bude pak jejich hlas neplatný?

Hlasovací lístek ve špatné obálce je neplatný hlas. Do šedých úředních obálek patří hlasovací lístky do zastupitelstev, do žlutých úředních obálek hlasovací lístky do senátu.

Je potřeba využít úřední obálky, které volič dostane až ve volební místnosti. Kdybych vložil do urny hlasovací lístek v modré obálce, kterou jsem dostal domů, je to také neplatný hlas.

Poslechněte si rozhovor a sledujte naše volební vysílání nebo náš web, kde najdete vše z Radiožurnálu a Plusu na jednom místě.