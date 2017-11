Hnutí ANO musí kvůli knize Andreje Babiše zaplatit 31 tisíc, pokutu dostali i jeho odpůrci

Hnutí ANO musí kvůli knize předsedy Andreje Babiše „O čem sním, když náhodou spím“ zaplatit pokutu 31 tisíc korun. Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vítěze říjnových voleb potrestal za to, že první výtisky brožury nebyly náležitě označeny - chyběly informace o zadavateli a zpracovateli. Pokutu současně dostali i Babišovi odpůrci. Aktualizováno Brno 10:53 23. 11. 2017 (Aktualizováno: 11:57 23. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO musí zaplatil kvůli knize svého předsedy Andreje Babiše pokutu | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Předseda kandidujícího subjektu v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny propagoval a rozdával volební materiál, jehož první verze neobsahovala povinné údaje. V průběhu správního řízení se podezření potvrdilo a úřad uznal podezřelý kandidující subjekt vinným," uvedl v tiskové zprávě předseda úřadu Vojtěch Weis.

Hnutí ANO čelí správnímu řízení. Za Babišovu knihu může dostat pokutu až 100 tisíc Číst článek

Provinění podle něho spočívalo v tom, že "kandidující subjekt" zadal tisk volebního materiálu, aniž by obsahoval informaci o zadavateli a zpracovateli. Hnutí ANO tak musí zaplatit pokutu 31 tisíc korun.

„Úřad má za to, že výše pokuty dostatečně zohledňuje skutečnost, že obviněný ihned po zjištění, že úřad považuje zmíněný materiál za součást volební kampaně, poskytl dodavateli tisková data obsahující povinné údaje,“ pokračoval Weis s tím, že sankce má preventivní charakter.

Udělení sankce potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí ANO hnutí Vladimír Vořechovský: „Potvrzuji to, dostali jsme pokutu 31 tisíc plus tisíc správní poplatek." Případné další kroky podle něho hnutí teprve zváží.

Proti rozhodnutí úřadu je možné se bránit správní žalobou ke Krajskému soudu v Brně. Hnutí ANO za prohřešek hrozila pokuta od 10 tisíc do 100 tisíc korun.

Brožuru "O čem sním, když náhodou spím" představil Andrej Babiš z ANO letos v červnu v rámci vize hnutí do roku 2035 | Foto: Michal Šula / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dohledový úřad s hnutím ANO kvůli knize jeho předsedy Andreje Babiše „O čem sním, když náhodou spím“ zahájil správní řízení na konci srpna, jak upozornil server iROZHLAS.cz.

Kontroloři hnutí ANO vyčítali právě chybějící povinné údaje u předvolební brožury (více viz ZDE). Označení chybí v prvním a druhém výtisku knihy, další várky už zákonné údaje obahují. Chyba se tak týkala zhruba 30 tisíc výtisků z celkového nákladu 300 tisíc.

Pokuta i pro Babišova odpůrce

Dohledový úřad současně udělil pokutu zřejmě i kvůli aktivitám novinářů Deníku Referendum Jakuba Patočky (dříve ČSSD) a Zuzany Vlasaté. Důvodem je jejich kniha Žlutý baron o podnikání šéfa ANO Andreje Babiše.

Podle novinářů kontroloři vinili jejich spolek Svoboda projevu z přestupku v souvislosti s propagací knihy. Zaplatit by teď měli 27 tisíc korun.

Autoři knihy o podnikání Andreje Babiše čelí správnímu řízení. 'Je to šikana,' říkají Číst článek

„Ve druhém případě zahájil Úřad správní řízení na základě upozornění, že daný zapsaný spolek se může účastnit volební kampaně tím, že zadal novinovou inzerci pro celkem 61 besed, které byly spojeny s projekcí dokumentárního filmu a prodejem knihy týkající se předsedy subjektu kandidujícího ve volbách do Poslanecké sněmovny," pokračoval šéf kontrolorů Weis.

Přestupku se spolek měl navíc podle Weise dopustit i kvůli výlepu propagačních plakátů. „Bez předchozí registrace ve zvláštním registru spravovaném úřadem zadal 22 kusů plakátů s kampaní v Českých Budějovicích. V průběhu správního řízení se podezření potvrdilo a úřad uznal daný zapsaný spolek vinným ze spáchání přestupku,“ doplnil předseda úřadu.

Rozhodnutí úřadu však zatím spolek Svoboda projevu podle Jakuba Patočky neobdržel. Celou záležitost ale označuje za skandální a hodlá se proti sankci bránit.

„Je to pro mě novinka. Jestliže je to pravda, rozhodnutí považuji za skandální zásah do novinářských svobod a bránit se každopádně budeme. O způsobu se poradíme s právníky," popsal pro server iROZHLAS.cz Patočka.

Pokuty od úřadu pro dohled V souvislosti s porušením pravidel předvolební kampaně dostala první pokutu ve výši 19 tisíc korun ODA miliardáře Pavla Sehnala, a to za nedostatečné označení propagačních materiálů. Podle mluvčího Miloše Němečka aliance pokutu už zaplatila, současně ale proti rozhodnutí prý také podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Druhá sankce dopadla na Českou asociaci satelitních operátorů. Kvůli inzerátu s karikaturou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru musí zaplatit 23 tisíc korun. Ke konci minulého týdne pak úřad rozdal pokuty celkem 18 politickým stranám a hnutím, v šesti případech o šlo o strany, které se dostaly do sněmovny. Nejvyšší pokuta byla pro jeden subjekt 68 tisíc korun, nejnižší pak tři tisíce korun. Brněnský orgán pokutoval také Olomoucký kraj kvůli předvolebním aktivitám tamního hejtmana Ladislava Oklešťka z hnutí ANO, a to ve výši 18 tisíc korun. Pokutu 13 tisíc korun dostal i poradce hejtmana Ondřej Polák.