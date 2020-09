Oblíbená fráze žokeje Váni i karetních hráčů. Kde se vzalo předvolební heslo ‚Ukázaná platí‘?

Když hnutí ANO odtajnilo kampaň pro letošní volby, bylo to překvapení. Líbivá hesla totiž nahradila změť čísel doplněná o slogan „Ukázaná platí“. „Ale co to vlastně znamená?“ ptali se mnozí. Stranický marketingový guru Marek Prchal to neporadil. „Zavolejte si do Coca-Coly pro recept na kolu,“ vzkázal. Server iROZHLAS.cz se proto zeptal jednoho z nejpovolanějších, a sice jazykovědce Karla Olivy. Nabízíme jeho analýzu. Doporučujeme Praha 13:07 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO jde do říjnových voleb s heslem Ukázaná platí | Zdroj: FB Andreje Babiše

Do poslední kvalifikace na Velkou pardubickou zbývalo osm dní a žokej Josef Váňa se chystal na vrchol sezóny. „Vždycky říkám: Ukázaná platí,“ odrážel dotazy, jestli je jeho kůň po zranění ve formě. To bylo před osmi lety. Tehdy novinářské pero také poprvé zaznamenalo Váňovu oblíbenou frázi. Do médií ji poté řekl ještě 18x.

Spojení „Ukázaná platí“, které zpopularizoval legendární žokej, se tak stalo součástí sportovního slangu. Mezitím si ho osvojila i rétorika bulvárních plátků, jak vyplývá ze strojových záznamů tisku. „Hollywoodský trend: Ukázaná platí,“ hlásí jeden z titulků. Kde se ale fráze vzala?

Podle bývalého ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd Karla Olivy jde o rčení s kořeny v karetním prostředí.

„Jeho největší frekvenci lze nalézt v prostředí karetních hráčů a v prostředí koní a dostihů obecně. S oblibou ho užívá známý jezdec Josef Váňa,“ přiblížil.

Nespisovná fráze

Odtud se pak výraz podle jazykovědce rozšířil jako nespisovný jazykový prostředek do vyjadřování ve sportu i do dalších oblastí. Sám se s ním přitom, než se stal předvolebním sloganem hnutí ANO, podle svých slov nesetkal.

„A pokud mohu soudit z reakcí například na Twitteru, nejde o obrat, jehož znalost – a to ani nemluvím o aktivním používání – by byla mezi českými mluvčími všeobecně rozšířena. Skutečně se zdá, že mnoho lidí je v nejistotě, co si pod tím mají představit,“ pokračoval Oliva.

Heslo není totiž možné dohledat ani v četných jazykovědných příručkách a slovnících. Podle Olivy je tak původ rčení nejasný. „Vysokou mírou pravděpodobnosti však jeho vznik můžeme zařadit do doby relativně nedávné, zhruba do 20. století,“ odhadl.

Jazykovědec Karel Oliva | Zdroj: Profimedia

Odmítl tedy domněnku, že by „Ukázaná platí“ měla své kořeny ve staročeštině, tedy před rokem 1500. S tím totiž před osmi lety přišla ODS, která tehdy s heslem v kampani také pracovala.

„Ve zdrojích z této doby a dokonce ani ve zdrojích podstatně novějších jako je Jungmannův slovník nebo Kottův slovník nelze tento slovní obrat doložit. Totéž pak platí pro texty klasické české literatury 19. století,“ vysvětlil.

Reálné výsledky

A teď samotnému významu: podle Olivy je možné ho parafrázovat slovy „podstatné jsou reálné výsledky, nikoliv očekávání, papírové předpoklady či sliby.“ Jazykovědec ho sestavil na základě fragmentů, které dohledal v odborných jazykových zdrojích.

Když Oliva volební heslo vládní partaje slyšel poprvé, napadlo ho nejdříve, že by se mohlo jednat o „jakousi podivnou, nesrozumitelnou variaci“ na známé a – na rozdíl od „Ukázaná platí“ – všeobecně rozšířené rčení „Zmýlená neplatí“. To byl i případ některých uživatelů sociálních sítí.

„Moje druhá, už poněkud jazykovědou zatížená asociace byla, že farářka evangelické církve, která pravidelně obtěžuje lidi kolem sebe dlouhými kázáními – není tedy prostě obecně –‚ukecaná‘, ale je specificky ‚ukázaná‘ – platí útratu za celý lokál,“ doplnil jazykovědec.

Na to, jak přesně hlavní slogan vznikl, kdo ho vymyslel a co si pod ním mají voliči vlastně představit, se redakce ptala už dříve také marketingového experta hnutí ANO Marka Prchala. Ten v reakci na dotazy serveru iROZHLAS.cz napsal následující: „To je samozřejmě tajné. Zkuste si zavolat do Coca-Coly pro recept na kolu.“

Vládní partaj, která bude obhajovat hned pět hejtmanských křesel, sází na „činy místo slov“. V propagačních materiálech se například prezentuje tím, že vyměnila přes 90 tisíc nových kotlů, zařídila 184 kilometrů dálnic, schválila modernizaci více než dvou tisíc škol či že vysázela přes 90 tisíc stromů.

Kampaně ostatních stran Ostrou fázi kampaně během září rozjely i další sněmovní strany. Například vládní ČSSD se o přízeň voličů uchází s mottem „V krizi vás ochráníme“. Billboardům sociálních demokratů – alespoň tedy na celostátní úrovni - dominuje podobizna šéfa strany Jana Hamáčka v červeném svetru.

Se sloganem „Šance změnit budoucnost“ vyráží do krajských a senátních voleb Piráti. Letos má strana ambici vytvořit vlastní senátorský klub, do voleb posílají hned 13 kandidátů. Velké ambice mají Piráti i v případě krajských voleb. Byť jde nyní podle posledního průzkumu veřejného mínění o druhou nejoblíbenější stranu, v zastupitelstvech krajů má jen minimální zastoupení.

ODS – v současnosti druhá nejsilnější parlamentní strana – se bude v podzimních volbách o hlasy voličů ucházet s heslem „Odstartujme změnu“.

TOP 09 bude o mandáty bojovat s heslem „Pohněme s tím, společně!“.

„Zdravé školství bez inkluze“. To je zas jedno z hesel SPD pro volby do Senátu. Dominuje například plakátům hnutí s podobiznou předsedy Tomia Okamury a brněnského kandidáta do Senátu Tomáše Anderleho.

Netradiční symbol kampaně zvolilo hnutí STAN, a sice česnek.

Komunisté pak sázejí hlavně na kontaktní kampaň.

Vůbec poprvé bude letos kandidovat Trikolóra. Hnutí reprezentované Václavem Klausem mladším (dříve ODS) jde do voleb s hesly jako „Odmítáme platit unijní dluhy“.