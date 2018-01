Komentátor Honzejk: Před druhým kolem čekám špínu na Drahoše, Zeman může zmobilizovat ještě 300 tisíc hlasů

Hektické dva týdny čekají prezidenta Miloše Zemana a bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše. Právě je poslali voliči do finálového souboje o Hrad. Štáby obou kandidátů ladí strategii, jak získat co nejvíc nerozhodnutých voličů na svoji stranu. Co jim může pomoci a jak aktuální dění v politice ovlivní výsledek volby? Miloš Zeman ještě může zmobilizovat až 300 000 hlasů, řekl Radiožurnálu komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Praha 12:31 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se spolu utkají ve druhém kole přímé volby hlavy státu. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Když bychom měli mluvit o slabinách kandidátů na hlavu státu, co omezuje Miloše Zemana a co Jiřího Drahoše?

Významným limitem Miloše Zemana je, že už příliš nemá, kde brát voliče. A Jiřího Drahoše omezuje to, že není úplně jisté, jestli získá dostatečný počet hlasů od těch neúspěšných voličů. Tedy od Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mirka Topolánka.

Jiří Drahoš avizoval, že finiš kampaně chce věnovat objíždění mimopražských voličů, Miloš Zeman zase obrátil a půjde do některých televizních duelů. Budou podle vás právě toto hlavní faktory, které rozhodnou o vítězi voleb?

Myslím, že to bude důležitá záležitost. Miloš Zeman potřebuje jednoznačně zmobilizovat svou voličskou základnu, protože těžko může předpokládat, že nějaký významný počet voličů odebere například třeba z rezervoáru Michala Horáčka nebo Pavla Fischera. Může doufat, že dostane k volbám ty voliče, kteří mu jsou nakloněni, ale k volbám nepřišli. Když se podíváme na mapu České republiky, tak to vůbec není beznadějné, protože nejvyšší volební účast 67 % byla v Praze, která je ostře protizemanovská a volila Jiřího Drahoše. V těch regionech, kde Miloš Zeman drtivě vítězil a měl skoro až 50 %, ale byla nízká volební účast. Mám na mysli hlavně Moravskoslezský kraj, Ústecko nebo Karlovarsko.

Takže když Miloš Zeman právě skrze televizní debaty zasáhne voliče v těchto krajích, tak tam rezervoár nějakých sto, dvě stě nebo až tři sta tisíc hlasů může být. A pokud by je zmobilizoval, má šanci přiklonit vítězství na svou stranu. Z druhé strany Jiří Drahoš právě potřebuje právě oslovovat mimopražské voliče, potřebuje se soustředit na ty lidi, kteří volili v jiných velkých městech někoho jiného než jeho, třeba Michala Horáčka. Toto bude směr, kterým musí napnout úsilí.

Druhé kolo Volit se bude v pátek 26. ledna od 14 do 22 a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky dostanou voliči až ve volební místnosti. Budou pouze dva, pro Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Ve volební místnosti bude opět potřeba se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. Kdo nebude volit v místě svého trvalého bydliště, potřebuje voličský průkaz. O ten je možné si osobně požádat nejpozději ve středu 24. ledna. Kdo bude o průkaz žádat poštou nebo datovou schránkou, musí svou žádost dostat na úřad nejpozději do pátku 19. ledna.

Když se před pěti lety utkali v první přímé prezidentské volbě Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, kampaň se ve druhém kole vyostřila. Nejvyšší správní soud zpětně označil některá tvrzení, která útočila na Karla Schwarzenberga, za lživá. Výsledek volby to ale nezměnilo. Očekáváte, že se teď také objeví pomlouvačné materiály a dezinformace?

Vůbec o tom nepochybuji. V každé přímé volbě, která jde do finále, se takové záležitosti objevují. A není to záležitost jen České republiky, viděli jsme to i ve Spojených státech v souboji Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Nepochybuji, že přijde něco hodně silného a špinavého. Možná to, co se objevilo na Karla Schwarzenberga, tedy lživé inzeráty, které tvrdily, že připravuje půdu pro vrácení majetku válečným zločincům, se opět odehraje. Na sociálních sítích už od neděle vidíme nejrůznější útoky na Jiřího Drahoše, že je členem zednářských lóží, že se v islámských zemích oslavuje jeho postup do druhého kola a podobné nesmysly. Myslím ale, že to je jen předstřel toho, co přijde.

Už zítra má sněmovní mandátový a imunitní výbor rozhodnout, jestli doporučí vydat premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání, stejně tak se dolní komora vrátí k přerušené schůzi o důvěře vládě. Jakou roli bude hrát vývoj na aktuální politické scéně v rozhodování voličů?

Výsledek prezidentských voleb bude mít obrovský vliv na vývoj v české politice. Zatímco Miloš Zeman řekl, že Andreji Babišovi dá druhý pokus o sestavení vlády, tak Jiří Drahoš tvrdí, že toto neudělá. V případě, že se Babišovi nepodaří do 8. března sehnat 101 hlasů, tak bude mít problém, protože Jiří Drahoš ho dost možná nejmenuje premiérem a nastala by úplně nová politická situace. Takže výsledek voleb bude klíčový pro vývoj na politické scéně.