Exprimátor Hradce Králové na protest vystoupil z ODS. Nesouhlasí se spoluprací s ANO

Bývalý primátor stotisícového Hradce Králové Otakar Divíšek vystoupil z ODS na protest proti tomu, že občanští demokraté utvořili koalici s hnutím ANO. Totéž udělalo dalších pět členů místního sdružení v hradeckých Plotištích nad Labem, kterého byl Divíšek členem. Informaci Deníku potvrdil předseda hradecké ODS Václav Řehoř. Hradec Králové 12:39 5. listopadu 2018 Bývalý primátor Hradce Králové Otakar Divíšek | Foto: Jan Strouhal / MAFRA | Zdroj: Profimedia

V Hradci Králové po komunálních volbách vznikla koalice vítězného ANO s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. V 37členném zastupitelstvu má trojkoalice těsnou většinu 19 hlasů a primátorem se stal vysokoškolský pedagog a nestraník za ODS Alexandr Hrabálek.

„Jsme strana lidí, kteří jsou v ODS dobrovolně, je to pouze na nich. U pana Divíška mě to mrzí, byl čelným představitelem ve městě. Je to ale jeho rozhodnutí, respektuji to,“ popsal Řehoř. Místní sdružení v Plotištích mělo podle něj 13 členů. „Nadpoloviční většina tak zůstává,“ dodal.

Divíšek byl hradeckým primátorem od roku 2004 do listopadu 2010, kdy rezignoval s ohledem na povinnosti vůči svému novému zaměstnavateli. Divíšek tehdy nastoupil do funkce ředitele hradecké krajské agentury pro zemědělství a venkov. Na obdobném místě pracoval před odchodem do vedení magistrátu. Ve funkci primátora vystřídal v roce 2004 Oldřicha Vlasáka (ODS), který se tehdy stal poslancem Evropského parlamentu.

Protest Plasse

Už na protest proti uzavření předkoaliční smlouvy s ANO složil stranickou legitimaci i dlouholetý člen ODS Miloslav Plass. Ten byl v ODS 20 let, v minulosti působil ve vedení oblastního sdružení a jako šéf klubu krajských zastupitelů ODS.

Volby v Hradci Králové vyhrálo ANO, získalo v 37členném zastupitelstvu 11 mandátů, Hradecký demokratický klub (HDK) sedm mandátů, ODS a Piráti mají po pěti mandátech. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec. Tři křesla má KSČM.

Občanským demokratům funkci primátora nabídlo ANO, protože právě na ODS záleželo, zda koalici nakonec sestaví vítězné ANO, nebo druhý HDK bývalého primátora Zdeňka Finka. ANO od počátku vyjednávání preferovalo koalici s ODS a Změnou pro Hradec.

Trojkoalice se snažila získat ke spolupráci i další demokratické strany. Piráti a Koalice pro Hradec, jež reprezentuje lidovce, ale vstup do koalice s vítězným ANO odmítli a stejně tak jako HDK a KSČM zamířili do opozice.