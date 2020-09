Málo žen, hodně inženýrů. Kdo se uchází o hlasy ve vašem kraji? Proklikejte si kandidátky

Praha| 3. 9. |Lenka Kabrhelová, Lukáš Matoška, Miroslav Tomek |Volby |Vinohradská 12

Krajské a senátní volby se letos odehrají v mimořádných podmínkách pandemie koronaviru. Jak výrazně to do hlasování za měsíc může promluvit? A o co všechno se v letošních krajských volbách hraje?