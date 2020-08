Už jen pět týdnů zbývá do krajských voleb, ve kterých se o přízeň voličů utká necelá tisícovka kandidátů. Do boje o hejtmanské křeslo vyráží zavedené značky, nové tváře i političtí odpadlíci. Server iROZHLAS.cz proto připravil detailní inventuru volebních soupisek ve všech 13 krajích.

Praha 31. srpna 2020

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová si nejvyšší post musela před čtyřmi lety vybojovat | Autor: Michaela Danelová, zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi favority letošních voleb by ve Středočeském kraji mohli patřit také Starostové a nezávislí (STAN). Při posledním volebním klání v roce 2016 tam šlapali na paty vítěznému hnutí ANO – se ziskem 15 mandátů nakonec skončili druzí a nakrátko s vládní partají také vytvořili krajskou koalici. Tentokrát však kandidátku nepovede předseda hnutí a poslanec Vít Rakušan, nýbrž starostka Mnichovic a bývalá novinářka Petra Pecková. Švec připomíná, že před čtyřmi lety měli starostové na kandidátce větší tahák, a sice jadernou fyzičku Danu Drábovou. Nynější sázka na neokoukanou tvář podle něj ale nemusí být nutně špatná. „V té době se osamostatňovali, snažili se ukázat, kdo jsou. Nyní STAN funguje i jako samostatná parlamentní strana, která věří ve svoji značku. Může se tedy snažit prodávat spíše politické kandidáty než známé tváře,“ usuzuje politolog. Rakušan na krajské soupisce, kterou jeho hnutí vytvořilo společně s lidovci a sdružením SNK Evropští demokraté, zaujal až druhou příčku. Z výrazných jmen na kandidátce figuruje ještě starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické), jehož úřad řešil kauzu možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli vlastnictví médií. Zaujímá jedenácté místo.

Černošický starosta Filip Kořínek jde do voleb za hnutí STAN | Autor: František Vlček / MAFRA, zdroj: Profimedia

Do rozložení politických sil ve středočeském zastupitelstvu může také zásadně promluvit ODS v čele s poslancem a místopředsedou strany Martinem Kupkou. Do něho se nedávno na sociálních sítích pustil manžel hejtmanky – kadeřník Jakub Pokorný – kvůli snímku z cyklistického výletu. Jermanová svého muže posléze omlouvala s tím, že se nechal unést. Sociální demokraté, kteří jsou aktuálně s hnutím ANO za podpory komunistů v kraji u moci, zase do čela kandidátky nasadili krajského předsedu Robina Povšíka. Ten ve vedení hejtmanství už v minulosti působil, a sice jako náměstek někdejšího hejtmana Davida Ratha, který si nyní odpykává trest za korupci. Krajské volby Krajské volby se letos uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 2. a v sobotu 3. října. Celkem kandiduje 85 uskupení hlavně kvůli různým koalicím, které strany a hnutí včetně většiny parlamentních sestavily pro jednotlivé regiony. Platí to například pro TOP 09, která v žádném z krajů nekandiduje samostatně. O místa krajských zastupitelů se utká 9728 kandidátů. Na jedno z 675 křesel krajských zastupitelů tak připadá 14 až 15 adeptů. Svůj hlas nakonec budou moci odevzdat i lidé v karanténě (viz box Volby s covidem). Povšík současně zastává post náměstka na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde s přestávkami působí už od roku 2014. Ze středočeské kandidátky ČSSD vypadl naopak někdejší hejtman a současný první náměstek hejtmanky Miloš Petera, v zastupitelstvu tak letos na podzim skončí po 12 letech. Mandáty ve středočeském zastupitelstvu bude ještě obhajovat KSČM v čele se Zdeňkem Šteflem či TOP 09. Ta pro letošní volby vytvořila pod značkou Spojenci pro Středočeský kraj společnou kandidátku s hnutím Hlas a Stranou zelených. Lídrem formace je místopředseda TOP 09 Jan Jakob, dvojkou někdejší europoslanec Pavel Telička, který se po neshodách v roce 2017 rozešel s hnutím ANO. O dva roky později jako lídr vlastního hnutí Hlas však post v europarlamentu neobhájil. Kandidátku ve Středočeském kraji postavili dále například Piráti v čele s Jiřím Snížkem, SPD v čele s poslancem Radkem Rozvoralem či Trikolóra v čele s Antonínem Fryčem. Ani jedna ze zmíněných stran není v současnosti v tamním zastupitelstvu zastoupena. Jihočeský kraj Byl to jeden z mála krajů, kde po sečtení volebních výsledků zavládla před čtyřmi lety oranžová. Z původních devíti se ČSSD po posledním volebním klání podařilo udržet vítězství pouze ve dvou krajích – vedle jižních Čech ještě na Vysočině, byť nakonec vyšla strana z povolebních vyjednáváních se čtyřmi hejtmanskými křesly. K volebnímu vítězství tehdy sociální demokraty dovedl „rebelující“ Jiří Zimola. Ten ale letos ze strany odešel, o hlasy tamních voličů se tak bude ucházet jako devítka svého nového hnutí Změna 2020. Obhájit post nejvyšší tak bude úkol pro stávající hejtmanku Ivanu Stráskou, která Zimolu v křesle hejtmana nahradila v roce 2017. Že by však Zimola znamenal pro Stráskou zásadní ohrožení, odmítá politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. „Nemyslím si, že by to byla zásadní konkurence. Byť sociální demokracie tím jeho odchodem bude mírně oslabena,“ myslí si. Zimola podle Jelínka podobně jako nyní těžil ze spojení svého jména se zavedenou značkou. „Šlo o symbiózu. Když byl například předsedou Jiří Paroubek, tak strana bourala hitparády. Jakmile ale odešel, zeslábla a ani on nedokázal vůbec zaujmout v politickém souboji. Podobně může dopadnout i Jiří Zimola,“ nabídl možnou paralelu.

Někdejší hejtman ČSSD Jiří Zimola na snímku se šéfem strany Janem Hamáčkem | Autor: Petr Topič / MAFRA, zdroj: Profimedia

Vedle Zimoly budou Stráské u volebních uren konkurovat její vládní partneři – hnutí STAN v čele s radním Jiřím Švecem, uskupení Jihočeši 2012 v čele s náměstkem Pavlem Hrochem či koalice TOP 09 a lidovců v čele s radním Františkem Talířem. Hnutí ANO, které při posledních volbách v kraji skončilo druhé, bude v říjnu mandáty obhajovat z opozičních lavic. Jeho lídrem je vysokoškolský pedagog František Konečný, který zároveň sedí v zastupitelstvu Českých Budějovic. Původně v krajském městě zastával i post náměstka pro dopravu, loni byl však kvůli sporům o výstavbu nového multifunkčního centra odvolán. Posledně v jižních Čechách kandidátku vládní partaje vedla současná europoslankyně Radka Maxová. Lídrem opoziční ODS je pak někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a v případě KSČM je to Radek Nejezchleb. Z dalších stran, které nejsou teď v jihočeském zastupitelstvu, bude o přízeň voličů usilovat také třeba SPD v čele Janou Pupavovou, Piráti v čele s Lukášem Marešem či Trikolóra v čele s Ivanou Kerlesovou. Plzeňský kraj Byť nevyhráli, dokázali po posledních volbách obejít vítězné hnutí ANO a vytvořit krajskou koalici. Řeč je o sociálních demokratech, kteří tehdy do čela plzeňské kandidátky nasadili někdejšího šéfa společnosti Škoda Transportation Josefa Bernarda. Ten ale ze strany letos po sporech odešel, zastupitelstvo ho v červnu na jeho návrh z pozice hejtmana odvolalo. Nyní se Bernard znovu o post hejtmana uchází v dresu hnutí STAN. Do uskupení pod názvem Starostové s Josefem Bernardem se zapojili také Zelení, hnutí Pro Plzeň a hnutí Idealisté. ČSSD tak do říjnových voleb povede dosavadní krajský náměstek Ivo Grüner. „To, že si nechala utéct Josefa Bernarda, bude citelná ztráta nejen v rámci Plzeňského kraje,“ nadhazuje politolog Lukáš Jelínek. Podle něj ale ČSSD v letošních volbách chybí celkově nové či výrazné tváře, které si nedokázala vychovat. „Trend pro sociální demokracii není příznivý, její značka začíná upadat a být přehlížena. To se projevuje v celostátní i regionální politice,“ doplňuje s tím, že se ČSSD ve velké části krajů není schopná opět prosadit.

Bývalý plzeňský hejtman ČSSD Josef Bernard odešel ze strany po sporech s kolegy | Autor: Michaela Danelová, zdroj: iROZHLAS.cz

Pro nadcházející volby se na Plzeňsku spojili také někdejší rivalové ODS a TOP 09, kteří spolu už dva roky spolupracují v radě Plzně. Lídryní je poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová z ODS. Koalice pro Plzeňský kraj má i letos za lídryni hejtmanovu náměstkyni a předsedkyni krajské KDU-ČSL Ivanu Bartošovou. Hnutí ANO, které je tedy v krajském zastupitelstvu v opozici, má za lídra svého krajského šéfa a prvního náměstka plzeňského primátora Romana Zarzyckého. KSČM povede poslanec Jiří Valenta. V čele kandidátky SPD bude krajská předsedkyně Marie Pošarová. U Pirátů je lídrem domažlický zastupitel Rudolf Špoták. Novým uskupením je Trikolóra, jejímž lídrem je IT manažer Pavel Borusík. Karlovarský kraj Hned 30 dní trvalo, než po posledním volebním klání složilo v Karlovarském kraji hnutí ANO vládní koalici. Tehdejší lídryně Jana Mračková Vildumetzová se nakonec dohodla s dalšími čtyřmi stranami a hnutími. Na hejtmanský post ale vzhledem ke svému těhotenství loni rezignovala, ve funkci ji vystřídal její dosavadní náměstek Petr Kubis. A ten ji letos nahradil také v čele krajské kandidátky, Vildumetzová tak do říjnových voleb půjde jako dvojka. Volby s covidem Lidé, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci v krajských a senátních volbách hlasovat z auta na vyčleněných místech, tedy na drive-in volebních stanovištích. Případně si budou moct vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Umožnil to nedávno přijatý zákon. Volit se bude ve středu 30. září, v domovech pro seniory to bude 1. října. ČSSD, která skončila před čtyřmi lety druhá, letos vsadila na nové tváře. Kandidátku povede starosta Rotavy Michal Červenka. KSČM zase Eva Valjentová. Hnutí STAN, které v roce 2016 získalo čtvrtý nejvyšší počet hlasů, se letos spojilo s Karlovarskou občanskou alternativou (KOA), TOP 09 a nově s VPM Cheb, která byla úspěšná v komunálních volbách. Lídrem kandidátky bude exprimátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). ODS letos na Karlovarsku spojí síly s KDU-ČSL a jejich společnou kandidátku povede Karel Jakobec. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM) nově vystupuje pod názvem Místní a lídrem kandidátky bude starosta Chodova Patrik Pizinger. Pětiprocentní hranici před čtyřmi lety překročila ještě koalice SPD se Stranou práv občanů. Letos SPD kandiduje samostatně v čele s poslankyní Karlou Mračkovou. Česká pirátská strana zvolila do čela kandidátky opět Josefa Janů. Ústecký kraj Nejvyšší post budou v Ústeckém kraji obhajovat komunisté, kteří se tam spojili – na úkor vítězného hnutí ANO – se sociální demokracií. Současný hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) se však po osmi letech rozhodl o tuto funkci znovu neusilovat, v čele kandidátky KSČM ho tak nahradí místopředseda litoměřického okresního výboru strany Radek Černý. ČSSD měla jít původně do voleb pod hlavičkou Lepší sever v trojkoalici s Ústeckým fórem občanů (UFO) a mosteckým ProMost v čele se sociálním demokratem, náměstkem hejtmana Martinem Klikou. Po zásahu šéfa strany Jana Hamáčka však toto složení předsednictvo neschválilo, předložil tak vlastní soupisku v čele s Jaroslavem Krákorou. Figuruje na ní mimo jiné také někdejší blízký spolupracovník expremiéra Jiřího Paroubka Petr Benda. Ten před třemi lety kandidoval do sněmovny za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. „Ústecký kraj je pro ČSSD nejslabší dlouhodobě a to, co se teď odehrálo kolem kandidátek, může stranu v kraji definitivně pohřbít třeba tak, jak se to stalo v komunálních volbách v Praze,“ míní politolog Lukáš Jelínek.

Bývalý premiér Jiří Paroubek (ex ČSSD) a Petr Benda (NS) během jednání sněmovny v roce 2013 | Autor: Petr Topič / MAFRA, zdroj: Profimedia

Kandidáti uskupení Lepší Sever, kteří byli členy ČSSD, své členství ve straně na protest přerušili, a to včetně dosavadního předsedy krajské buňky strany Miroslava Andrta. Postup vedení strany označil za nedemokratický. „Nerozumím tomu. Oživují se v podstatě politické mrtvoly,“ řekl k tomu už dříve pro iROZHLAS.cz. Uskupení tak jde do voleb samostatně. Lídrem ČSSD v roce 2016 byl poslanec Jaroslav Foldyna, který na začátku letošního roku vystoupil ze strany. Nyní už je členem poslaneckého klubu SPD a v krajských volbách obsadil přední místo její kandidátky. Lídrem společně kandidátky se Zemanovci je však Zdeněk Kettner. ANO v roce 2016 vyhrálo, ale skončilo v opozici společně s ODS. Hejtmanem za ANO se nyní chce stát lídr kandidátky, poslanec a mostecký zastupitel Jan Schiller. Občanské demokraty vede do voleb stejně jako při minulých dlouholetý starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Piráty a Stranu zelených, kteří nemají na kraji zatím své zástupce, reprezentuje Karel Karika. Liberecký kraj Ačkoli je politolog Josef Mlejnek mladší přesvědčen, že lidé se v krajských volbách rozhodují hlavně na základě celostátních preferencí, Liberecký kraj je výjimkou. V hejtmanství totiž zakořenil fenomén v podobě Starostů pro Liberecký kraj. Hnutí v čele s hejtmanem Martinem Půtou v kraji poprvé zvítězilo v roce 2012. A o čtyři roky později získalo – oproti druhému hnutí ANO – dvojnásobný počet mandátů. „Je vidět, že i u nás najdeme kraj, kde regionální faktor hraje v krajských volbách výraznou roli,“ shrnuje Mlejnek pro iROZHLAS.cz. A jiné by to nemuselo být podle politologa ani letos. Úspěch regionálního hnutí vysvětluje Mlejnek především výraznou osobností Půty coby hejtmana i tím, že v kraji odvádí jeho členové hmatatelnou práci. „Liberecký kraj taky není tak velký, dá se v něm působit i bez nákladného marketingu, když tam někdo působí dlouhodobě a systematicky,“ doplňuje.

Liberecký hejtman Martin Půta čelil v minulosti trestnímu stíhání | Autor: Filip Jandourek, zdroj: iROZHLAS.cz

Půta, který bude letos hejtmanské křeslo obhajovat, přitom čelil v minulosti trestnímu stíhání. Obžalován byl z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Letos v květnu ho však krajský soud spolu s dalšími účastníky případu viny zprostil. Kandidátku hnutí ANO povede v kraji stávající náměstkyně a starostka České Lípy Jitka Volfová, ODS zase zastupitel a starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Podobně jako občanští demokraté nasazuje z krajské koalice nováčka do čela kandidátky také ČSSD. Jejich jedničkou se stal starosta Janova Dolu na Liberecku Josef Jadrný. Ten už ve vedení kraje dříve působil – v letech 2012 až 2016 zastával za Stranu zelených post náměstka pro životní prostředí. Komunisty v kraji do říjnových voleb povede Stanislav Mackovík, Změnu pro Liberecký kraj Jan Korytář a koalici SPD se Zemanovci Michal Švarc. Královéhradecký kraj V Královéhradeckém kraji bude post hejtmana obhajovat Jiří Štěpán z ČSSD, o přízeň voličů se bude ucházet pod hlavičkou uskupení Spolu pro kraj. Utká se například s náměstkem hejtmana, senátorem za Náchodsko a bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS), který vede společnou kandidátku ODS, STAN a Východočechů. Jak se volí? Hlasovací lístky jsou vytištěny samostatně pro každý kandidující subjekt. Po příchodu do volební místnosti voliči obdrží obálku, do které vloží pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany, hnutí či koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty a udělit jim tak své preferenční hlasy. V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. Lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj je pak bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a kandidátku uskupení Spojenci pro Královéhradecký kraj povede náměstek hejtmana pro zdravotnictví za TOP 09 a krajský šéf strany Aleš Cabicar (TOP 09). Před čtyřmi lety v kraji vyhrálo hnutí ANO, nakonec ale skončilo v pozici. Vládní partaj jako jedničku tentokrát nasadí podnikatele Jaromíra Dědečka, bývalého ředitele jičínské strojírenské firmy Seco Group. Lídrem Pirátů je obchodní analytik Pavel Bulíček (Piráti), lídrem kandidátky KSČM poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). SPD do voleb povede poslanec Zdeněk Podal (SPD). Do krajských voleb jde i Trikolóra v čele s majitelem dopravní společnosti Jiřím Matouškem, který je zároveň kandidátem Trikolóry do Senátu na Rychnovsku. Pardubický kraj Už potřetí bude v Pardubickém kraji obhajovat hejtmanské křeslo dlouholetý sociální demokrat Martin Netolický. ČSSD tam jde tentokrát do voleb ve spolupráci s hnutím Společně pro kraj a nestraníky, a to pod názvem Pro prosperující Pardubický kraj. Oproti předchozím volebním kláním tak ČSSD tentokrát spolupracuje s lokálními uskupeními. Politolog Lukáš Jelínek to vysvětluje tím, že značka sociálních demokratů už příliš netáhne. Udělat to strana měla podle něj už mnohem dříve. „Je potřeba ukázat spíše schopné lokální politiky a nechat voliče zapomenout na značku ČSSD, která je do značné míry spojována s Babišovou vládou či nerozhodností nebo minulými regionálními problémy,“ vysvětluje Jelínek.

Poslance Martina Kolovratníka nasadilo hnutí ANO jako jedničku na Pardubicku | Autor: Michal Růžička / MAFRA, zdroj: Profimedia

Hnutí ANO – které sice v kraji minulé volby vyhrálo, ale po bleskové akci nyní vládních subjektů skončilo v opozici – vede poslanec Martin Kolovratník. Známá tvář ze sněmovny tak má pomoci vládní partaj v hejtmanství zviditelnit. „Když ostatní strany zaujmou opět pozici všichni proti ANO, tak bude opět hrozit, že hnutí bude z koaličních jednání vyšachováno,“ míní politolog Josef Mlejnek mladší. Nasazení Kolovratníka tak podle něj odpovídá snaze posílit krajskou reprezentaci hnutí o zkušeného politika, ale i tomu, že ANO se dlouhodobě potýká s personální krizí. Chybí mu tak nové výrazné tváře, které by táhly. „Když je někdo schopný, už se ANO vyhýbá, stačí se dívat, jak Andrej Babiš zachází s ministrem zdravotnictví,“ říká Mlejnek. ODS postavila do čela kandidátky krajského radního a senátora Michala Kortyše. Koalici tvoří s TOP 09. STAN do voleb starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková. Lídrem komunistů je předseda krajského výboru KSČM Jan Foldyna, stejně jako před čtyřmi lety. Ambice mít zastoupení v krajském zastupitelstvu mají i Piráti, kteří v minulých volbách neuspěli, v čele s Danielem Lebduškou. Kraj Vysočina Do boje o krajské křeslo se na Vysočině opět pouští jako lídr ČSSD Jiří Běhounek, který post drží už od roku 2008. „Je to celkem tradicionalistický kraj, kde si sociální demokraté v minulosti vybudovali poměrně silnou pozici. A na to, jak je kraj konzervativní, tak se tam jejich pozice celkem drží. A nejen zásluhou pana Běhounka, ale také starostů menších obcí,“ říká politolog Lukáš Jelínek. Hnutí ANO, které po minulých volbách skončilo po sociálních demokratech hned druhé, do volebního klání vysílá současného Běhounkova náměstka Martina Kuklu.

ČSSD v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem má na Vysočině dlouhodobě silnou podporu | Autor: Filip Jandourek, zdroj: iROZHLAS.cz

O 45 mandátů krajských zastupitelů bude usilovat také několik koalic. Občanští demokraté se spojili se Starosty pro občany, povede je manažer Vítězslav Schrek (ODS). Koalici Pro TOP Vysočinu v čele se Zdeňkem Dvořákem vytvořily kromě TOP 09 Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká, která v předchozích volbách kandidovala samostatně. Z minulých voleb známá je koalice hnutí STAN a Sdružení nezávislých kandidátů – Evropských demokratů (SNK-ED). Povede ji Lukáš Vlček. Lidovce na Vysočině povede poslanec Vít Kaňkovský, komunisty Pavel Hodáč. Jihomoravský kraj Na jižní Moravě posílá hnutí ANO do boje současného hejtmana Bohumila Šimka (za ANO). Původně měl být lídrem exprimátor Brna Petr Vokřál, který ale z hnutí po sporech kvůli kauze Stoka odešel. Vládní partaj v posledních krajských volbách vyhrála v devíti krajích a získala pět hejtmanských křesel. A zabodovat by hnutí mohlo i nyní. Významná část voličů se totiž podle politologa Josefa Mlejnka mladšího rozhoduje na základě svých celostátních preferencí. A v květnovém průzkumu pro volby do sněmovny získalo ANO přes 33 procent. Preference vyrostly také ČSSD, pohoršila si naopak opozice. Volební kampaň Ostrou předvolební kampaň rozjede většina kandidujících stran a hnutí během září. Její podobu už představila například vládní ČSSD, do voleb tak půjde se heslem „V krizi vás ochráníme“ doprovázeným fotografií Jana Hamáčka v červeném svetru, který šéf strany a ministr vnitra nosil při koronavirové krizi. Volebním manažerem sociálních demokratů se stal Michal Hašek. „Přesto to bude pro ANO výzva, protože část jejich voličstva k volbám tohoto typu nechodí. Muselo by udělat skutečně ostrou kampaň, což se samozřejmě může stát. Po pandemii koronaviru to bude první ostrý politický test,“ odhaduje předvolební šance hnutí Mlejnek. Jedničkou KDU-ČSL bude starosta Velatic Jan Grolich, ČSSD hejtmanův náměstek Marek Šlapal a KSČM předseda kontrolního výboru Stanislav Navrkal. Starosty povede předseda Svazu měst a obcí František Lukl. ODS bude kandidovat se Svobodnými a hnutím Starostové a osobnosti, lídrem je ředitel výzkumného centra CEITEC Jiří Nantl. TOP 09 v čele s hejtmanovým náměstkem Janem Vitulou půjde do voleb v pětikoalici spolu se Zelenými, Moravským zemským hnutím, Idealisty.cz a Liberálně ekologickou stranou. Samostatně půjdou letos Piráti s jedničkou Lukášem Dubcem, který je předseda znojemského sdružení strany. SPD povede krajský zastupitel Jan Hrnčíř a Trikolóru ředitel blanenské základní školy Pavel Nezval. Olomoucký kraj Také na Olomoucku bude hnutí ANO sázet už na osvědčenou tvář, a sice současného hejtmana Ladislava Oklešťka, který zároveň zastává post poslance. Konkurovat mu bude jeho dosavadní náměstek Jiří Zemánek, který je tamním lídrem společné kandidátky ČSSD a Patriotů.

Stávající hejtman a poslanec hnutí ANO Ladislav Okleštěk je na Olomoucku lídr vládní partaje | Autor: Petr Topoč / MAFRA, zdroj: Profimedia

Ze současného vedení kraje kandiduje také hejtmanův náměstek Dalibor Horák, který je lídrem ODS. Kandidátní listinu podala rovněž Svoboda a přímá demokracie (SPD) v čele s Radimem Fialou, který bude zastupitelský mandát obhajovat. O hlasy voličů bude usilovat také olomoucký zastupitel a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Josef Suchánek, který je lídrem společné kandidátky hnutí STAN a Pirátů. Lídrem společné kandidátky Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj, kterou uzavřeli KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a ProOlomouc, se stal předseda lidovců a poslanec Marian Jurečka. KSČM ve volbách povede člen krajského zastupitelstva a místopředseda krajského výboru KSČM Ludvík Šulda. Do krajských voleb se chce zapojit i hnutí Trikolóra, jeho kandidátku povede poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Zlínský kraj Lidovce ve volbách povede jako jednička současný hejtman Jiří Čunek. Ten ve funkci úřaduje už posledních osm let. A jeho pozice zdá se být nadále neohrožená. Jiná situace by však mohla nastat, pokud se v rámci povolebního vyjednávání ostatní strany snažily KDU-ČSL z krajské koalice vyšachovat. „I to se může stát,“ říká politolog Lukáš Jelínek.

Lidovecký hejtman Jiří Čunek nemá na Zlínsku podle expertů rovnocenného soupeře | Autor: Filip Jandourek, zdroj: iROZHLAS.cz

Lídrem hnutí ANO je starosta Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku Radim Holiš, kandidátku ODS vede bankovní manažer Lubomír Traub, v čele sociálnědemokratické kandidátky s podporou Strany zelených je bývalá europoslankyně Olga Sehnalová. „Sehnalová sice není v celostátním měřítku příliš známá, ale v minulosti ve volbách na Zlínsku sklízela dost preferenčních hlasů, její rodina je tam dost zakořeněná a známá. Oproti Čunkovi je to navíc trochu jiný typ politika, což by někoho mohlo zaujmout,“ soudí politolog Lukáš Jelínek. Sehnalová také podle Jelínka vystupuje v kampani v tandemu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, které rovněž na Zlínsku kandiduje, byť na spodních příčkách. To může souviset se snahou zatraktivnit kandidátku ČSSD i tím, že Maláčová dosud neprošla volebním sítem. „Pokud by měla v nadcházejících sněmovních volbách nějaké ambice, může to pro ni být dobrá zkušenost,“ uzavírá politolog.

Na Zlínsku kandiduje na spodních příčkách soupisky ČSSD také ministryně Jana Maláčová | Autor: Michaela Danelová, zdroj: iROZHLAS.cz

Komunisté vsadili na krajského zastupitele a ekologa Ivana Mařáka. První na kandidátce Pirátů bude ekonomka Hana Ančincová, jedničkou SPD je lékař Vladimír Zlínský. Kandidátku STAN s podporou TOP 09, otrokovického Nového Impulsu a Zlínského hnutí nezávislých povede krajský předseda STAN, poslanec a krajský radní Petr Gazdík. Lídrem kandidátky Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých je lékař Jaromír Bernátek. Moravskoslezský kraj Hejtmanskou funkci bude obhajovat opět na kandidátce hnutí ANO někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a současný hejtman Ivo Vondrák. Před čtyřmi lety za ANO kandidoval jako nestraník, nyní je jeho členem a předsedou moravskoslezské organizace. Kandidátky dvou dalších stran povedou dosavadní náměstci hejtmana. Jedničkou KDU-ČSL je první náměstek pro kulturu Lukáš Curylo. Lídrem ODS, která letos kandiduje v koalici s TOP 09, je hejtmanův náměstek pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.