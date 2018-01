70 sdílení: jak během prezidentských voleb veřejně posloužil iROZHLAS.cz?

Při sněmovních volbách na podzim 2017 to byl ještě experiment. Tehdy redakce serveru iROZHLAS.cz nabídla kód grafických výstupů sčítací aplikace poprvé.

K prezidentským volbám už vývojový tým připravil balíček, který umožnil administrátorům webových stránek, aby si nastavili grafy podle svých potřeb: světlou či tmavou verzi, celostátní či regionalizované výsledky, se zprávami, nebo bez.

A víc než sedm desítek webů toho skutečně využilo, mezi jinými názorový deník Echo 24 či server televize Prima.

Bez výpadku

Graf s logem iROZHLAS.cz vyzkoušel i slovenský Denník N či web časopisu Respekt. Nejčastěji však po volně distribuovaném kódu sáhla lokální média, městské a obecní weby, které si náročný vývoj aplikace nemohou dovolit.

„Vnímáme to jako veřejnou službu. Data jsme 'sosali' z Českého statistického úřadu. Navíc výroba stránky, kde si zájemci během pár vteřin mohli vygenerovat svůj kód, nás příliš nezatížila,“ vysvětluje šéfredaktor iROZHLAS.cz Radek Kedroň.

Podle reakcí bude o sdílené grafy zájem i během druhého kola volby, které se uskuteční 26. a 27. ledna.

Zatímco výsledkový servis některých vydavatelských domů se potýkal s výpadky, grafy iROZHLAS.cz spolehlivě fungovaly po celou dobu sčítání.

„V započatém projektu budeme pokračovat. Kladné reakce nás v tom jen utvrzují. Sčítací aplikace pro druhé kolo tak bude rovněž k dispozici všem a naprosto zdarma,“ dodává projektový manažer Jiří Špaček.

Datařské 'orgie' a horká linka do studia

Redakce serveru iROZHLAS.cz během uplynulého víkendu nenabízela pouze volební grafy, nýbrž komplexní zpravodajský servis. V třídenní nepřetržité online reportáži publikovala takřka 500 příspěvků: výroky politiků, postřehy z volebních místností i štábů, fotografie i krátká videa, které v terénu zaznamenali reportéři Radiožurnálu.

Naše sčítací aplikace slouží i na @RESPEKT_CZ. Rádi plníme veřejnou službu. https://t.co/3CPdxpKiPZ pic.twitter.com/Y1u3pu04W6 — Radek Kedroň (@kedrix79) 13. ledna 2018

Průběžné výsledky glosovali komentátoři Českého rozhlasu Plus, speciálně pro iROZHLAS.cz je komentoval i politolog Josef Mlejnek ml. (souhrnný rozhovor čtěte ZDE).

Vedle toho vydala internetová redakce více než padesát zpráv, souhrnných analýz a původních rozhovorů. Namátkou: interview s hradním protokolářem Vladimírem Krulišem či exposlancem a exsenátorem Jiřím Hlavatým, který ve víkendových doplňovacích volbách do Senátu neuspěl.

Datový tým iROZHLAS již v neděli nabídl čtenářům okrskovou mapu, v níž bylo možné studovat, jak se volilo ve vašem sousedství. Z jejich dílny pocházelo i srovnání předvolebních průzkumů a konečných výsledků. Anebo analýza prezidentských a sněmovních voleb, která detekovala, že proti sobě i v boji o Hrad stojí dva bloky politických stran.

Do volebního studia @Radiozurnal1 jsme natáhli naši sčítací aplikaci, v kraulu pak běží bleskovky z https://t.co/MvidchalnB. Sledovat je můžete také zde: https://t.co/gtYblwhKQJ #prezident2018 pic.twitter.com/dJt45KvFXN — Radek Kedroň (@kedrix79) 13. ledna 2018

Značka iROZHLAS.cz byla viditelná i ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kde se automaticky promítaly výstupy redakčního systému. Opačným směrem pak mířily videopřenosy předvolebních i povolebních debat Radiožurnálu.

A v textové podobě se třeba na iROZHLAS.cz objevil velký rozhovor s postupujícím kandidátem Jiřím Drahošem, kterého zpovídal ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

To vše přispělo k rekordní návštěvnosti serveru, který má za sebou teprve 10 měsíců existence: v mezitýdenním srovnání přišlo na iROZHLAS.cz o 60 procent víc reálných uživatelů, pageviews poskočilo nahoru dokonce o 80 procent.

V prosinci přitom podle Netmonitoru četlo iROZHLAS.cz 714 tisíc reálných uživatelů, už nyní lze odhadovat, že lednové číslo překročí minimálně hranici osmi set tisíc. Klíčové bude pochopitelně, jaký čtenářský zájem vzbudí 2. kolo prezidentských voleb. „I pro druhé kolo připravujeme rozsáhlý výsledkový servis. Budeme ale rádi, když nám čtenáři dají vědět, co jim při prvním kole chybělo, přebývalo. Zkrátka co by vylepšili," poznamenává Jiří Špaček a připomíná redakční e-mail irozhlas@rozhlas.cz.

iROZHLAS.cz posílal do volebního studia Radiožurnálu čerstvá čísla. | Zdroj: iROZHLAS.cz