Šéf Pirátů Bartoš o vznikající koalici v Brně: Nechceme, aby nás kmotři obešli

Být v opozici znají Piráti dobře už z Prahy. „Nemáme přístup k žádným informacím, které si rada syslí. Pragmatičtější přístup je skutečně jednat tak, aby Piráti měli zastoupení v radě a mohli kontrolovat věci, které se v ní dějí," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda Pirátů ke vznikající koalici v Brně složené z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD. Původně přitom počítalo s vytvořením koalice bez Pirátů vítězné ANO. Brno 13:30 10. října 2018 Předseda Pirátů Ivan Bartoš. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Platí, že Piráti dali jako první na stůl nabídku postu primátorky pro ODS?

Já v Brně koalici nevyjednávám, nezasahuji ani do pražského vyjednávání. Jak to sleduji, tak první, co Piráti udělali, jednali s panem Vokřálem. Ten se rozhodl, že půjde do koalice s ODS a chtěl od Pirátů podporu, aniž by měli členství v Radě města Brna. A pak ODS začala jednat ještě s Piráty a ČSSD. Teď to je v jednání. Ale detaily nevím.

Nevíte jako předseda strany, co se děje v Brně?

Já přece nejsem v krajském sdružení Brno. Jsem člen v Praze, máme subsidiaritu. Sleduji jednání, vím, co tam probíhá. Podepsali včera (v úterý) memorandum o společném postupu a budou jednat o koaliční smlouvě. Není podepsaná koaliční smlouva. To jednání ale skutečně není v mé gesci. Není to o tom, jestli předseda ví, nebo neví. Předseda na to nemá žádný vliv.

Brno už nepovede Vokřál z ANO. Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD obešla vítěze voleb Číst článek

Takže nabídka nepřišla od vás jako prvních?

Nejjednodušší by bylo zavolat panu Koláčnému v Brně. (předseda místního sdružení Pirátů v Brně Tomáš Koláčný odmítl na tiskové konferenci říci, od koho nabídka přišla, pozn. red.)

Pokud se Piráti dohodnou a ke koalici dojde, co na to bude říkat členská základna strany? Máte nějaké ohlasy?

Prakticky všechna místní sdružení mají povolební strategii, kterou si schválila a předložila občanům. V rámci této povolební strategie postupují. Pokud to je v souladu s povolební strategií, tak skutečně respektujeme subsidiaritu.

Můj názor na Brno je, že nechceme, aby nás kmotři obešli. Situace, která se v Brně, ale i někde jinde vyvíjela, směřovala k opozici. A známe to z Prahy. Nemáme přístup k žádným informacím, které si rada syslí. Pragmatičtější přístup je skutečně jednat tak, aby Piráti měli zastoupení v radě a mohli kontrolovat věci, které se v ní dějí.

Tady se nepřepřahá. Co se skrývá za volebním úspěchem starostů od Berounky? Číst článek

V případě Brna bychom byli na vedlejší koleji. U nás proběhly i primárky, které sestavily vyjednávací týmy a kandidáty na starosty a primátory. A pokud oni fungují v rámci strategie, první, kdo se k tomu vyjadřuje, je místní sdružení. V případě, že by mělo dojít k podpisu v jakémkoli městě, tak hlasují Piráti v místním sdružení. Může se k tomu později opravným mechanismem vyjádřit republikový výbor. Věřím v mechanismy strany a mám důvěru v krajské sdružení.

Jak vnímáte hlavního muže ANO v Brně Petra Vokřála?

Pozitivně, ale řekl brněnským pirátům, že to sestaví s ODS. Odpoledne (v pondělí pozn. red) už Andrej Babiš (ANO) začal komunikativní linku „návrat kmotrů k moci“, ale ráno ještě platilo, že s ODS chce jít ANO. Ale sleduji to jako divák, jsou to má osobní hodnocení.

Může mít koalice s ODS v Brně vliv na spolupráci s občanskými demokraty na celostátní úrovni, nebo to je pouze lokální záležitost?

My normálně připravujeme zákony v rámci sněmovny. Někdy se shodneme, někdy neshodneme. Koalice ale ještě nevznikla, je to mediální zkratka, to vůbec nemá souvislost.

Nenahrál vývoj v Brně tomu, že ANO může využívat rétoriku o zradě, obcházení a kmotrech?

Ať ji používá. Pan Vokřál jako první řekl Pirátům, že s nimi nepočítá. Jestli ODS podtrhla ANO v Brně, to není problém Pirátů.

Vokřál mi odpoledne volal a v podstatě jsem mu odpověděl to, co vám. Ať jednají a já žádné intervence ze své pozice dělat nemůžu. Řekl bych, že jsme si spolu až přátelsky popovídali, kam se to vyvíjí.

Nic není jisté Koalice v Brně složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD není jistá, upozornil pro ČTK politolog Stanislav Balík. „Může ještě nastat zvrat a asi jsou si toho všichni vědomi. Může nastat například u Pirátů, u kterých to musí projít místním hlasováním. Teoreticky se ale může stát ještě cokoliv, dokud nebude po ustavujícím zastupitelstvu,“ řekl Balík. Balík dodal, že voliči těchto stran by mohli být spokojení. „U potenciálních voličů, kteří zvažovali volbu těchto stran, to stranám určitě nepomohlo. Ale zdá se, že u těch voličů, kteří je volili, by mohla převládnout spokojenost, protože ty hlavní tři strany, jako ODS, KDU-ČSL a Piráti, budou mít v tom novém uspořádání větší vliv než v koalici s ANO,“ sdělil politolog. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD oznámili na tiskové konferenci v úterý odpoledne, že vytvoří koalici. Obešli tak vítěze voleb ANO. Ještě v pondělí přitom současný brněnský primátor Petr Vokřál a místopředseda hnutí ANO naznačoval, že se rýsuje koalice jeho strany s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Podrobné výsledky komunálních voleb můžete sledovat v naší speciální aplikaci. „Lidsky mě to mrzí. Já nepláču, nejsem politik a dokážu se uživit i jinak. Měli jsme ale nachystanou koalici a věřil jsem, že s ní můžeme Brno posunout dál. Teď se bohužel vracíme zpátky,“ řekl Vokřál v úterý. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil dohodu za bezprecedentní podraz a „neuvěřitelné svinstvo“. „Dnes se měla podepsat dohoda s ANO, kmotři se vracejí,“ uvedl v úterý premiér. Pokud bude koalice schválená, měla by v primátorské křesle zasednout jednička ODS Markéta Vaňková. „Tato dohoda vychází z programové shody na zásadních otázkách,“ vysvětlila výměnu koaličního partnera. „Já jsem velmi rád, že Piráti dostali možnost zapojit se do této koalice, která nám dává daleko větší smysl než setrvání v opozici,“ řekl v úterý předseda místního sdružení Brno za Piráty Tomáš Koláčný.