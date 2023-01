Vondrák: Podporu Pavla jako zradu neberu. Babišova kampaň mi potvrdila, že se na prezidenta nehodil

Předsednictvo hnutí ANO se bude příští týden zabývat výsledkem prezidentských voleb a také tím, že jeho místopředseda, poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák v nich veřejně podpořil Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi. Mělo to vliv na prohru Andreje Babiše? Byl to krok proti zájmům voličů hnutí? „Dle mého názoru jsem vyjádřil svůj občanský postoj a za tím si stojím,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Ivo Vondrák. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 18:56 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud teď Andrej Babiš odstoupí z veškeré politiky, je podle mě více než pravděpodobné, že hnutí ANO v příštích volbách neuspěje,“ říká Vondrák | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte pocit, že jste výsledku voleb svým prohlášením pomohl?

Rozdíl byl tak velký, že to moje prohlášení nemohlo ovlivnit.

Jste místopředsedou, členem nejužšího vedení, předsednictva a stínové vlády hnutí ANO. V této pozici jste se rozhodl veřejně podpořit soupeře svého stranického předsedy. Vaše kolegyně z vedení hnutí, šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, označuje veřejné vyjádření podpory Petru Pavlovi za zradu a podraz. Naposledy to řekla v pondělí dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Vy to tak nevnímáte?

Ne, já to tak nevnímám. Myslím, že pravda má přeci přednost. Jsou to prezidentské volby a ne volby, které by byly o hnutí ANO, pětikoalici nebo komukoliv dalším. Dle mého názoru jsem vyjádřil svůj občanský postoj a za tím si stojím.

Myslím si, že kampaň tak, jak probíhala, mě utvrdila v tom, že Andrej Babiš se na funkci prezidenta jednoduše nehodil.

Uvažujete v tuto chvíli o tom, že byste rezignoval na nějaké funkce v hnutí ANO, například na post ve stínové vládě, nebo byste hnutí dokonce opustil?

Mám dojem, že jsem až příliš člověk, který vyžaduje jakousi otevřenou diskusi a řešení témat, která nás trápí delší dobu, a jsem v tom osamělý, takže se domnívám, že pro mě tato funkce není klíčová. Ale jak říkám, je to o diskusi. Nechci předjímat, uvidíme, jak to bude probíhat.

Jasná strategie

Předsednictvo hnutí ANO má rozebírat výsledky prezidentských voleb a to, jak bude hnutí pokračovat dále. Říkal jste, že tam s něčím chcete přijít. S čím?

Myslím, že je nejvyšší čas si skutečně sednout a připravit další program našeho hnutí. Nemám pocit, že bychom měli jasnou strategii a linii toho, co chceme být.

Už před léty jsme v Ostravě uspořádali programovou konferenci a myslím, že skončila vcelku jasně. Troufám si říct, že jsme dané věci schválili jednomyslně.

Chtěli jsme, abychom zůstali stranou, která má jakýsi, řekněme, středně pravicový akcent. Bohužel nic z toho, na čem jsme se tehdy dohodli, se nestalo, a dle mého názoru se hnutí začalo pohybovat tak, jak zrovna potřebovalo.

Myslím, že je třeba diskusi znovu otevřít, protože jsme za poslední léta ztratili podnikatele, střední třídu, učitele, vědce nebo lékaře.

Odešli od nás mladší voliči. Domnívám se, že to musí být nějak nastaveno, změněno. K tomu budu navrhovat, abychom svolali programovou konferenci a dané věci probrali.

Jinak to bude vypadat tak, tedy nechci říct kam vítr, tam plášť, ale v podstatě budeme reagovat pouze na průzkumy veřejného mínění a to není podle mého názoru správně.

Úspěch ANO?

Bylo by z vašeho pohledu místopředsedy hnutí ANO dobře, kdyby v tuto chvíli Andrej Babiš odstoupil?

O tom, jestli je to dobře, bych skutečně nechtěl spekulovat. Řeknu to takto. Možná to bude trošku obšírnější, ale myslím, že je třeba to říct.

Ivo Vondrak

@ivondrak Je sečteno 100% hlasů. Výsledek 58,32% oproti 41,67% ve prospěch Petra Pavla je jednoznačný. Gratuluji @Petr Pavel a přeji mu, aby navrátil úřadu prezidenta tolik žádaný respekt a důstojnost. 👍 74 4500

Pokud teď Andrej Babiš odstoupí z veškeré politiky, je podle mě více než pravděpodobné, že hnutí ANO v příštích volbách neuspěje. Volby nevyhrajeme, nebo je neprohrajeme těsně, jako tomu bylo v roce 2021. Bohužel to zaznívá celou dobu.

Andrej Babiš je pro celou řadu představitelů jiných politických stran problematický. Nechtějí s ním spolupracovat.

Vnímají hnutí jako stranu jednoho muže a myslím, že to je něco, co je i variantou toho, co by hnutí muselo dělat - muselo by hledat své koaliční partnery a v podstatě by se jim koaliční potenciál takto navýšil.

Předpokládám, že na jednání předsednictva budete také hodnotit kampaň před prezidentskými volbami, kterou hnutí ANO platilo. Měli jste jako členové jeho vedení možnost ovlivnit její podobu? Jednali jste někdy o strategii, o heslech? Věděli jste dopředu, jak budou vypadat billboardy?

Na žádném z představenstev jsme se o tom nebavili. V podstatě jsme schvalovali rozpočet, to znamená, že nikdo z nás v tom širším spektru neměl možnost se seznámit s titulky nebo billboardy.

Od začátku jsem říkal a přál jsem si, aby kampaň byla pozitivní. Nebyla o tom ale detailní řeč na žádném představenstvu. Samozřejmě nevím, jestli probíhala nějaká komunikace v užším vedení.

